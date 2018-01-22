Количество инцидентов с американской авиатехникой в Японии увеличилось в 2,3 раза

В 2017 году было отмечено 25 инцидентов и технических проблем, связанных с самолетами, вертолетами и другими летательными аппаратами вооруженных сил США в Японии. В 2016 году их было одиннадцать, рост более чем вдвое,

Число инцидентов с американской военной авиацией в Японии в 2017 году по сравнению с предыдущим годом выросло более чем в 2 раза, передает ТАСС рассказал журналистам министр обороны страны Ицунори Онодэра.Он подчеркнул, что японские власти требуют от Вашингтона гарантировать безопасность полетов американской авиации в стране.Только на южном японском острове Окинава, где сосредоточены военные объекты США, за последние пять месяцев произошли уже 7 инцидентов.Это вызывает протесты как со стороны Токио, так и администрации самой Окинавы. Органы местного самоуправления требуют прекратить полеты американской авиации до полного выяснения причин инцидентов. Чиновники также настаивают, что летательные аппараты не должны появляться над населенными пунктами.«В декабре прошлого года с вертолета морской пехоты США CH-53 на спортивную площадку школы города Гинован на Окинаве упал иллюминатор в крепежной раме весом около 8 кг. В октябре 2017 года вертолет той же модели совершил экстренную посадку после возгорания в двигателе во время тренировочного полета. Машина жестко приземлилась в 300 метрах от жилых домов и затем практически полностью сгорела», – напоминает агентство.В январе этого года американские военные вертолеты по меньшей мере дважды совершали вынужденные посадки на Окинаве из-за неисправностей.