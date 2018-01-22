21:10 22 января

Количество инцидентов с американской авиатехникой в Японии увеличилось в 2,3 раза

Число инцидентов с американской военной авиацией в Японии в 2017 году по сравнению с предыдущим годом выросло более чем в 2 раза, передает ТАСС.



В 2017 году было отмечено 25 инцидентов и технических проблем, связанных с самолетами, вертолетами и другими летательными аппаратами вооруженных сил США в Японии. В 2016 году их было одиннадцать, рост более чем вдвое,
рассказал журналистам министр обороны страны Ицунори Онодэра.


Он подчеркнул, что японские власти требуют от Вашингтона гарантировать безопасность полетов американской авиации в стране.

Только на южном японском острове Окинава, где сосредоточены военные объекты США, за последние пять месяцев произошли уже 7 инцидентов.

Это вызывает протесты как со стороны Токио, так и администрации самой Окинавы. Органы местного самоуправления требуют прекратить полеты американской авиации до полного выяснения причин инцидентов. Чиновники также настаивают, что летательные аппараты не должны появляться над населенными пунктами.

«В декабре прошлого года с вертолета морской пехоты США CH-53 на спортивную площадку школы города Гинован на Окинаве упал иллюминатор в крепежной раме весом около 8 кг. В октябре 2017 года вертолет той же модели совершил экстренную посадку после возгорания в двигателе во время тренировочного полета. Машина жестко приземлилась в 300 метрах от жилых домов и затем практически полностью сгорела», – напоминает агентство.

В январе этого года американские военные вертолеты по меньшей мере дважды совершали вынужденные посадки на Окинаве из-за неисправностей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 12:09
    Целуйте взасос вашего господина и он наверняка вам ещё один ядерный армагеддон устроит.
    210окв
    1. nik-karata Сегодня, 12:12
      Не получится диктовать условия оккупантам...
      nik-karata
    2. Соломон Кейн Сегодня, 12:38
      По ходу в НАТО проблема не только с тем, что летает, но и плавает...
      . В комментарии военного обозревателя Pravda.ru Александра Артамонова вы услышите почему корабли НАТО тонут и практически не готовы к бою.
      Соломон Кейн
  2. Дормидонт Сегодня, 12:10
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  3. Esoteric Сегодня, 12:12
    В январе этого года американские военные вертолеты по меньшей мере дважды совершали вынужденные посадки на Окинаве из-за неисправностей.

    Вот что крест животворящий делает! belay Простите, российские комплексы РЭБ... lol
    Esoteric
    1. 210окв Сегодня, 12:28
      То что иллюминатор отвалился? wassat Действительно серьезная штука этотРЭБ..
      Цитата: Esoteric
      В январе этого года американские военные вертолеты по меньшей мере дважды совершали вынужденные посадки на Окинаве из-за неисправностей.

      Вот что крест животворящий делает! belay Простите, российские комплексы РЭБ... lol
      210окв
    2. kvm Сегодня, 14:59
      Цитата: Esoteric
      Вот что крест животворящий делает!

      И это верно. Но скорее увлеклись подглядыванием за школьницами и выдавили иллюминатор...
      kvm
  4. san4es Сегодня, 12:16
    В декабре прошлого года с вертолета морской пехоты США CH-53 на спортивную площадку школы города Гинован на Окинаве упал иллюминатор в крепежной раме

    ...Наоборот...Упал CH-53, оторвавшийся от люмика recourse
    san4es
  5. Egorovich Сегодня, 12:16
    yes Чем больше, тем лучше!!! yes
    Egorovich
  6. svp67 Сегодня, 12:20
    Число инцидентов с американской военной авиацией в Японии в 2017 году по сравнению с предыдущим годом выросло более чем в 2 раза, передает ТАСС.
    Возросла как группировка, так и интенсивность полетов, в связи с "проблемой КНДР", вот и рост аварийности. К сожалению, это обычный процесс. Скоро количество происшествий снизится, и тут , с "нашего берега", можно сказать: "А жаль"
    svp67
  7. Bob57 Сегодня, 12:51
    Не на ету мы не продвинемся на восток США !
    Bob57
  8. voyaka uh Сегодня, 13:03
    Это естественно. Туда нагнали техники. И сплошные учения
    "перед Ыном".
    voyaka uh
  9. rotmistr60 Сегодня, 13:08
    Наверное скрытый даже от японцев "самурайский дух" витает в воздухе. Что не совсем благоприятно влияет на американскую технику. Пустили агрессора к себе, так терпите.
    rotmistr60
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