21:07 22 января

Во Вьетнаме спущены на воду два больших сторожевых катера

На вьетнамском предприятии Song Thu Corporation состоялась церемония спуска на воду двух первых завершенных постройкой больших 43-метровых сторожевых катеров проекта Damen Stan Patrol 4207 по лицензии судостроительной группы Damen Shipyards Group, сообщает bmpd.

Во Вьетнаме спущены на воду два больших сторожевых катера
Два больших сторожевых катера проекта Damen Stan Patrol 4207, построенных на вьетнамском судостроительном предприятии Song Thu Corporation для пограничной охраны Вьетнама.

Катера построены по заказу пограничной охраны Вьетнама.


Сообщается, что группа Damen (со штаб-квартирой в Голландии) очень активна во Вьетнаме, имея в этой стране несколько совместных предприятий, на которых ведется постройка различных гражданских судов и военных кораблей и катеров.

Например, «верфь Damen Song Cam Shipyard в Хайфоне построила также для береговой охраны Вьетнама четыре больших 90-метровых патрульных корабля проекта Damen OPV 9014 (CSB-8001, CSB-8002, CSB-8004, CSB-8005, еще пять таких единиц заказаны)», – говорится в материале.



В свою очередь, верфь Song Thu Corporation в Дананге к настоящему времени сдала береговой охране Вьетнама 5 спасательных буксиров проекта Damen Salvage Tus 6412910, а для вьетнамских ВМС – гидрографическое судно Trần Đại Nghĩa проекта Damen Survey Vessel 6613.

Использованы фотографии: Song Thu Corporation
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Комментарии 5

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  1. svp67 Сегодня, 12:27
    Да уж...Даже Вьетнам более КРУПНЫЕ корабли строит, чем нынешняя Незалежняя...и больше
    svp67
  2. san4es Сегодня, 12:49
    Катера построены по заказу пограничной охраны Вьетнама

    san4es
  3. Труд Сегодня, 13:38
    Наши то не успевают, гособоронзаказ понимаешь горит, вот и приходится бедным Вьетнамцам как то выкручиваться.
    Труд
  4. donavi49 Сегодня, 14:33
    В Китае тем временем спустили 6 ДКВД проекта 071. Он станет последним в серии. На верфях Худонг (Шанхай) - уже собирают головной УДК проекта 075.
    donavi49
  5. капрал Сегодня, 15:22
    завершенных постройкой

    После завершения постройки.
    группа Damen .... очень активна во Вьетнаме

    Ведет активную деятельность.

    Журнализды, уважайте русский язык!!! am
    капрал
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