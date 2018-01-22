Во Вьетнаме спущены на воду два больших сторожевых катера
На вьетнамском предприятии Song Thu Corporation состоялась церемония спуска на воду двух первых завершенных постройкой больших 43-метровых сторожевых катеров проекта Damen Stan Patrol 4207 по лицензии судостроительной группы Damen Shipyards Group, сообщает bmpd.
Катера построены по заказу пограничной охраны Вьетнама.
Сообщается, что группа Damen (со штаб-квартирой в Голландии) очень активна во Вьетнаме, имея в этой стране несколько совместных предприятий, на которых ведется постройка различных гражданских судов и военных кораблей и катеров.
Например, «верфь Damen Song Cam Shipyard в Хайфоне построила также для береговой охраны Вьетнама четыре больших 90-метровых патрульных корабля проекта Damen OPV 9014 (CSB-8001, CSB-8002, CSB-8004, CSB-8005, еще пять таких единиц заказаны)», – говорится в материале.
В свою очередь, верфь Song Thu Corporation в Дананге к настоящему времени сдала береговой охране Вьетнама 5 спасательных буксиров проекта Damen Salvage Tus 6412910, а для вьетнамских ВМС – гидрографическое судно Trần Đại Nghĩa проекта Damen Survey Vessel 6613.
Два больших сторожевых катера проекта Damen Stan Patrol 4207, построенных на вьетнамском судостроительном предприятии Song Thu Corporation для пограничной охраны Вьетнама.
Катера построены по заказу пограничной охраны Вьетнама.
Сообщается, что группа Damen (со штаб-квартирой в Голландии) очень активна во Вьетнаме, имея в этой стране несколько совместных предприятий, на которых ведется постройка различных гражданских судов и военных кораблей и катеров.
Например, «верфь Damen Song Cam Shipyard в Хайфоне построила также для береговой охраны Вьетнама четыре больших 90-метровых патрульных корабля проекта Damen OPV 9014 (CSB-8001, CSB-8002, CSB-8004, CSB-8005, еще пять таких единиц заказаны)», – говорится в материале.
В свою очередь, верфь Song Thu Corporation в Дананге к настоящему времени сдала береговой охране Вьетнама 5 спасательных буксиров проекта Damen Salvage Tus 6412910, а для вьетнамских ВМС – гидрографическое судно Trần Đại Nghĩa проекта Damen Survey Vessel 6613.
Использованы фотографии: Song Thu Corporation
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти