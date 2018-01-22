МО Латвии приобретает дополнительную землю "для военных нужд"

Латвийское правительство готовится проголосовать по вопросу расширения военной базы в Кулдиге и полигона в Адажи. Напомним, что полигон в Адажи часто используется в Латвии военнослужащими для проведения совместных учений с гостями (или хозяевами?) из других стран Североатлантического военного блока.Министерство обороны планирует приобрести для нужд вооружённых сил страны участки земли площадью около 10,4 га. Из них 10 га – для расширения полигона в Адажи, ещё около полугектара – для «расширения» базы в Кулдиге.Нужно отметить, что на военной базе в Кулдиге размещается 45-й батальон обеспечения Земессардзе. Официально это «добровольная» вооружённая структура, структурно являющаяся частью национальных вооружённых сил Латвии.При этом не сообщается, почему расширять военные объекты решили именно сейчас. Эксперты высказываются в пользу того, что Латвии необходимо повышать уровень военных расходов, чтобы полностью удовлетворять финансовые требования НАТО. Кроме того, в Латвии буквально с каждым годом увеличивается число натовских военнослужащих, которые требуют для себя улучшения условий быта.Ранее сообщалось, что в ряде районов размещения натовских военных в Латвии возникли неожиданные проблемы с канализацией, которая изначально не была рассчитана на обслуживание такого количество населения в провинциальных зонах страны.