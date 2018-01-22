21:11 22 января

МО Латвии приобретает дополнительную землю "для военных нужд"

Латвийское правительство готовится проголосовать по вопросу расширения военной базы в Кулдиге и полигона в Адажи. Напомним, что полигон в Адажи часто используется в Латвии военнослужащими для проведения совместных учений с гостями (или хозяевами?) из других стран Североатлантического военного блока.

Министерство обороны планирует приобрести для нужд вооружённых сил страны участки земли площадью около 10,4 га. Из них 10 га – для расширения полигона в Адажи, ещё около полугектара – для «расширения» базы в Кулдиге.

МО Латвии приобретает дополнительную землю "для военных нужд"



Нужно отметить, что на военной базе в Кулдиге размещается 45-й батальон обеспечения Земессардзе. Официально это «добровольная» вооружённая структура, структурно являющаяся частью национальных вооружённых сил Латвии.

При этом не сообщается, почему расширять военные объекты решили именно сейчас. Эксперты высказываются в пользу того, что Латвии необходимо повышать уровень военных расходов, чтобы полностью удовлетворять финансовые требования НАТО. Кроме того, в Латвии буквально с каждым годом увеличивается число натовских военнослужащих, которые требуют для себя улучшения условий быта.

Ранее сообщалось, что в ряде районов размещения натовских военных в Латвии возникли неожиданные проблемы с канализацией, которая изначально не была рассчитана на обслуживание такого количество населения в провинциальных зонах страны.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 24

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  1. Logall Сегодня, 12:40
    Превосходно, купить землю для нужд вооруженных формирований которые оккупируют твою страну! Просто Превосходно!
    Logall
    1. maxim947 Сегодня, 12:44
      Латвии возникли неожиданные проблемы с канализацией

      Там кроме дополнительного дерьма от своих "союзников" другого и ожидать было бы глупо...
      maxim947
    2. Соломон Кейн Сегодня, 12:57
      Вот хитрозадые лабусы замутили...
      Сейчас по-дешёвке отожмут землю у селян или заповедника, отобьются перед НАТО , как за 1 квадрат земли в Монако - $ 47578, плюс включат компенсацию за коров, курей и огороды.....
      А мы говорим - тормоза....
      Здорово, Саша! hi
      Соломон Кейн
    3. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:04
      а кто их знает,может прозорливо готовят себе почву под армейские кладбища,чтоб все готово было и для себя любимых,и для своих обожаемых покровителей))
      Ратник с пулеметом
  2. Bob57 Сегодня, 12:47
    Собачка лает а караван идет !
    Bob57
  3. Egorovich Сегодня, 12:49
    Боярин требует от холопа улучшения условий своего проживания, холоп раболепствующе выполняет. Такова "свобода"!!!
    Egorovich
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:50
    площадью около 10,4 га
    "Мощно" хотят расшириться для нужд ВС. Так нагнали НАТовцев, а размещать на территории страны проблематично, т.к. размеры этой самой страны не позволяют. Даже канализация не справляется. И это наверное зависит не только от количества в/сл, но наверное и от частоты посещения туалетов. Рядом с границей России много адреналина в кровь поступает.
    rotmistr60
  5. Vard Сегодня, 12:58
    По прерии носился неуловимый Джо... и был он потому неуловим... потому что ни кому не нужен был... Бедная... бедная Прибалтика... и так и эдак... но всё равно не нужна...
    Vard
  6. лысова Сегодня, 13:11
    Что то мало запросили - квадрат, со стороной в один км. Там только туалеты и уместятся.
    лысова
    1. ARES623 Сегодня, 16:18
      Цитата: лысова
      Что то мало запросили - квадрат, со стороной в один км.

      Квадрат, со стороной в один км - это 100 га.
      ARES623
      1. лысова Сегодня, 16:48
        Блин ! - Зарапортовался, счетовод - извиняюсь, ноль потерял. smile
        лысова
        1. ARES623 Сегодня, 17:19
          Цитата: лысова
          Блин ! - Зарапортовался, счетовод - извиняюсь, ноль потерял.

          Да им уже все равно, народ разбегается, территория пустеет, го..но течет сверху вниз. Ничего нового и удивительного. wink
          ARES623
          1. лысова Сегодня, 17:35
            НАТО найдёт, чем заполнить пустоту, к сожалению.
            лысова
            1. ARES623 Сегодня, 17:41
              Цитата: лысова
              НАТО найдёт, чем заполнить пустоту, к сожалению.

              Я думаю, что все это освоение бюджета. Не думаю, что Европа решится на сухопутную операцию против России. "Светоча" демократии Ын поимел, А после угроз Эрдогана Тиллерсон дал "заднюю". Кому там реально воевать? Немцы до сих пор плачут при упоминании о Сталинграде. Есть, правда, отмороженные "пшеки", но и их не очень много. Игнорировать эти "танцы с бубном" возле наших границ, конечно, не стоит, но и щель от страха забиваться не надо. Я так думаю.... winked
              ARES623
              1. лысова Сегодня, 17:55
                Да же если б захотели дёрнуться ( не без помощи штатов ), Германия не даст. Конфронтация с ней, плавно переходит в " дружбу ", по известным причинам ( поток -2 ).
                лысова
                1. ARES623 Сегодня, 18:02
                  Цитата: лысова
                  Германия не даст.

                  Германия, к сожалению, сегодня у США на весьма коротком поводке. Но все равно думаю, что в Европе найдется мало желающих вознестись в небо радиоактивным пеплом, а США тем более. Сегодня не 41-й. Наш потенциал среднему европейцу известен, в общих чертах. А с "СП-2" мы еще хапнем проблем... Такие времена...
                  ARES623
                  1. лысова Сегодня, 18:13
                    Ну не без этого ( проблемы ). В Германии между партиями кипят страсти - разум должен сделать своё.
                    лысова
                    1. ARES623 Сегодня, 18:31
                      Цитата: лысова
                      В Германии между партиями кипят страсти - разум должен сделать своё.

                      Да уж... Напрягает стремительный рост "АДГ". НСДАП тоже поначалу не вызывала озабоченностей. Из всего нацистского населения Германии в войне погибло чуть более 9%, остальные же 90 с хвостиком живы и многие думают так же, как и погибшие. Так что на разум европейца я бы больших надежд не возлагал. Любая их идея во вред нам.
                      ARES623
                      1. лысова Сегодня, 19:33
                        Поэтому единственный друг у России - её Армия.
                        лысова
  7. Дормидонт Сегодня, 13:17
    Лучше бы приберегли землицу под кладбища
    Дормидонт
  8. Лексус Сегодня, 15:34
    МО Латвии приобретает дополнительную землю "для военных нужд"

    Ну, с такой антироссийской политикой им нужно приобретать землю, уже разбитую на участки по два квадратных метра.
    Лексус
  9. ljoha_d Сегодня, 16:18
    проведения совместных учений с гостями (или хозяевами?)
    . Подмечено очень правильно т.к. латышня_ на своей земле уже давно гости, и если америкосы_ что то задумают латышня_ уже ничего решить сама не сможет пойдут как разменная монета, жалко что из коренного населения мало кто об этом понимает.
    ljoha_d
  10. Metallurg_2 Сегодня, 20:10
    По ходу будут как на Окраине каждому патриоту выделять во время "войны с Россией": кому повезет - в сотках, кому не очень - в кубометрах...
    Metallurg_2
  11. ARES623 Сегодня, 20:12
    лысова,
    Цитата: лысова
    Поэтому единственный друг у России - её Армия.

    Согласен, но с поправкой - не Армия, но Вооруженные Силы.
    ARES623
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