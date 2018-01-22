Экипажи Су-34 и Миг-31БМ ЗВО совершили дальние перелеты с дозаправкой в воздухе

Дозаправка выполнялись от авиационного танкера Ил-78 ВКС России в течение 8 часов. К отработке привлекаются летчики не ниже второго класса подготовки. Отработка задач по пополнению запасов топлива в воздухе значительно расширяет радиус учебно-боевого применения оперативно-тактической авиации и позволяет действовать в районах, находящихся на значительном удалении от мест базирования,

Экипажи бомбардировщиков Су-34 и истребителей Миг-31БМ, базирующихся на одном из аэродромов в Воронежской области, выполнили летно-тактические задания по дозаправке самолетов в воздухе в ходе дальних перелетов, сообщает пресс-служба Западного округа.цитирует пресс-служба заместителя командира авиационной дивизии ЗВО полковника Романа Костенюка.Выполнение дозаправки в воздухе является одним из самых сложных этапов лётной подготовки.«На высоте от 4 до 8 тысяч метров при скорости свыше 500 км/ч лётчик Су-34 или Миг-31БМ должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдержать место в строю до завершения приёма топлива», – пояснили в округе.Сообщается также, что «к отработке летно-тактических заданий по дозаправке привлекалось свыше 50 летчиков бомбардировщиков Су-34 и истребителей Миг-31БМ». За четверо суток экипажи выполнили свыше 120 упражнений по дозаправке как в дневное, так и ночное время суток, в одиночку и парами.