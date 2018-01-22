21:03 22 января

Экипажи Су-34 и Миг-31БМ ЗВО совершили дальние перелеты с дозаправкой в воздухе

Экипажи бомбардировщиков Су-34 и истребителей Миг-31БМ, базирующихся на одном из аэродромов в Воронежской области, выполнили летно-тактические задания по дозаправке самолетов в воздухе в ходе дальних перелетов, сообщает пресс-служба Западного округа.



Дозаправка выполнялись от авиационного танкера Ил-78 ВКС России в течение 8 часов. К отработке привлекаются летчики не ниже второго класса подготовки. Отработка задач по пополнению запасов топлива в воздухе значительно расширяет радиус учебно-боевого применения оперативно-тактической авиации и позволяет действовать в районах, находящихся на значительном удалении от мест базирования,
цитирует пресс-служба заместителя командира авиационной дивизии ЗВО полковника Романа Костенюка.


Выполнение дозаправки в воздухе является одним из самых сложных этапов лётной подготовки.

«На высоте от 4 до 8 тысяч метров при скорости свыше 500 км/ч лётчик Су-34 или Миг-31БМ должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдержать место в строю до завершения приёма топлива», – пояснили в округе.

Сообщается также, что «к отработке летно-тактических заданий по дозаправке привлекалось свыше 50 летчиков бомбардировщиков Су-34 и истребителей Миг-31БМ». За четверо суток экипажи выполнили свыше 120 упражнений по дозаправке как в дневное, так и ночное время суток, в одиночку и парами.

Использованы фотографии: http://loveopium.ru
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Egorovich Сегодня, 13:39
    Тяжело в учении - легко в бою!!!
    Egorovich
    1. влад66 Сегодня, 13:53
      Все таки какие красавцы good
      влад66
  2. Мар.Тира Сегодня, 13:43
    Поздравляю с праздником авиацию ПВО! Пилоты МИГ-31 это ваш праздник
    Мар.Тира
  3. Pete Mitchell Сегодня, 13:44
    Хорошая новость, только надо всех натаскивать - всех. Это не правильно, когда старшие офицеры летают на выполнение рядовых задач. Понимаю что это последствия "развала", надо торопиться..
    Pete Mitchell
    1. Piramidon Сегодня, 14:20
      Цитата: Pete Mitchell
      только надо всех натаскивать - всех. Это не правильно, когда старшие офицеры летают на выполнение рядовых задач. ...надо торопиться..

      Главком ВКС ответил: "Есть! Так точно! Бусделано, товарищ Pete Mitchell" good laughing
      Piramidon
      1. Pete Mitchell Сегодня, 14:27
        Цитата: Piramidon
        Главком ВКС ответил: "Есть! Так точно! Бусделано, товарищ Pete Mitchell" good laughing

        Вы главком? Ну тогда вперед, составлять планы боевой подготовки laughing
        Pete Mitchell
        1. Piramidon Сегодня, 14:31
          Цитата: Pete Mitchell
          Цитата: Piramidon
          Главком ВКС ответил: "Есть! Так точно! Бусделано, товарищ Pete Mitchell" good laughing

          Вы главком? Ну тогда вперед, составлять планы боевой подготовки laughing

          Ну, куда уж мне до Вас. Это Вы тут командование советами завалили, а не я. С дивана оно виднее. И что бы делало МО без таких указаний?
          Piramidon
          1. Pete Mitchell Сегодня, 14:46
            [quote=Piramidon][/quote]
            Милейший, вы прочитайте внимательно написанное: это было мое мнение, а не советы Главкому, думаю он и сам знает то делает. Меня по большому счету возмущает, что подобные упражнения преподносятся как событие: это должно быть обыденностью.
            Кстати, не все время провожу на диване и помню боевую подготовку другой интенсивности. Честно сказать не понял повода для стеба, ну да...
            Pete Mitchell
    2. weksha50 Сегодня, 14:28
      Цитата: Pete Mitchell
      Это не правильно, когда старшие офицеры летают на выполнение рядовых задач. Понимаю что это последствия "развала", надо торопиться..


      Естественно... Только ведь говорится о лётчиках с классностью не ниже второй, а не о лётчимках - старших офицерах..... А что, капитан ( и даже некоторые старлеи) не может быль летчиком 2-го класса ? Я без подколов спрашиваю, реально... hi
      weksha50
      1. Pete Mitchell Сегодня, 14:38
        Может конечно, если все срастется правильно.
        Только по факту даже на шоссе недавно садился чуть ли не командующий армии.
        Pete Mitchell
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:20
          Реte, не переживайте там и старлеи гоняют на это дело. В ОТА молодёжь не обижают ни уровнем ни налётом, чего не скажешь например про ПЛА или ДА
          Рашнэйрфорс
          1. Pete Mitchell Сегодня, 19:00
            Я только рад за них. Просто помню как все рухнуло и как начиналась первая Чеченская, хочется верить, что уроки усвоены.
            Всех пвоошников с праздником
            Pete Mitchell
  4. капрал Сегодня, 14:47
    По сути рядовое событие выкладывают на ВО в качестве новости?
    Может начнем обсуждать как прапорщик Петров съездил на КАМАЗе за продуктами?
    капрал
  5. мичман Сегодня, 18:00
    Систему для дозаправки когда то разрабатывал НИИ-33. Шифр был "ВСТРЕЧА". Принята на вооружение, кажется в 1976 году. Честь имею.
    мичман
Картина дня