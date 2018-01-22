Руководители двух германских партий выступили против санкций в отношении России

В чем мы сейчас нуждаемся, так это снова в каналах для диалога,

Было ли то, что произошло в Крыму, нарушением международного права или нет, об этом ходит много споров. Мы считаем это следствием ошибочной политики, которая проводилась после 1989 года,

Это привело к тому, что Россия вернулась к тому, что она всегда делала – стала проводить политику, свойственную мировой державе,