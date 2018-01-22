21:07 22 января

Руководители двух германских партий выступили против санкций в отношении России

Сопредседатель правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) Александер Гауланд и заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ Вольфганг Кубикки высказались против антироссийских санкций, передает ТАСС.



Свою точку зрения политики изложили в совместном интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.


Кубикки сообщил, что ему известно как минимум о трех компаниях, которые «обанкротились из-за санкций, поскольку делали ставку на бизнес в России». По его словам, никакие ограничительные меры не могут остановить такую страну, как РФ.

В чем мы сейчас нуждаемся, так это снова в каналах для диалога,
отметил он.

Оба политика убеждены, что проблему вокруг Крыма, «следует заморозить, то есть сначала отложить в сторону и поговорить (с РФ) о совместных интересах». В то же время воссоединение Крыма с РФ является, по мнению Кубикки, «нарушением международного права».

В свою очередь Гауланд заявил, что АдГ «с самого начала выступала против этих санкций».

Было ли то, что произошло в Крыму, нарушением международного права или нет, об этом ходит много споров. Мы считаем это следствием ошибочной политики, которая проводилась после 1989 года,
заметил он.

Гауланд указал на то, что Запад не привлек Россию к «построению нового миропорядка, но рассматривал ее в качестве противника».

Это привело к тому, что Россия вернулась к тому, что она всегда делала – стала проводить политику, свойственную мировой державе,
скал он.

По его мнению, «в интересах Германии иметь партнерские отношения с РФ, и АдГ выступает за это».

Напомним, ЕС ввел санкции против РФ в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 14:38
    Вы,немцы странный народ.Иногда говорите правильные вещи но всегда делаете навред себе(то что касается отношением к России).И вроде вес у вас приличный,но все равно готовы глянуть полосатому дяде в рот..
    210окв
    1. bogart047 Сегодня, 14:43
      Немец немцу рознь... Как и везде.
      bogart047
      1. maxim947 Сегодня, 14:46
        По итогам выборов:
        - 12,6% голосов а правая "Альтернатива для Германии".
        - 5% либеральная Свободная демократическая партия

        В принципе не так уж и мало, если конечно не брать в расчет присущий политикам популизм, говорят одно, а как до дела доходит, так память отказывает.
        maxim947
        1. bulvas Сегодня, 14:53
          Цитата: 210окв
          Вы,немцы странный народ.Иногда говорите правильные вещи но всегда делаете навред себе(то что касается отношением к России).И вроде вес у вас приличный,но все равно готовы глянуть полосатому дяде в рот..



          У нас и своих "странных" хватает, которые полосатому дяде не то что в рот, во все места заглядывают затаив дыхание

          Разница в том, что наши могут говорить не стесняясь "путинского режима", а немцы и прочие европейцы, все равно должны делать поклоны:

          В то же время воссоединение Крыма с РФ является, по мнению Кубикки, «нарушением международного права».


          Что с них возьмешь, тоталитарный режим, пикнуть против не смеют

          То, что высказали эти политики - наверное, по их меркам, верх мужества и храбрости
          bulvas
          1. Лелёк Сегодня, 16:49
            Цитата: bulvas
            У нас и своих "странных" хватает,

            hi
            Это не СТРАННЫЕ, это САМЫЕ-САМЫЕ:
            Лелёк
    2. Чёрный Сегодня, 14:45
      Обоих занести на сайт Миротворца...срочно... laughing
      Чёрный
    3. влад66 Сегодня, 14:56
      Гансы надо своей башкой думать,а не заглядывать через океан.что там папка скажет. yes
      влад66
    4. svp67 Сегодня, 15:10
      Цитата: 210окв
      Вы,немцы странный народ.

      А в чем странность то? Они делают то,что им ПОЗВОЛЯЮТ...
      Цитата: 210окв
      И вроде вес у вас приличный,но все равно готовы глянуть полосатому дяде в рот..

      А иначе КАК?
      Страна находится под оккупацией, чуть что не так и она станет явной.
      Большая часть ЗВЗ в США, опять же чуть что не так....
      svp67
      1. Лелёк Сегодня, 16:59
        Цитата: svp67
        Страна находится под оккупацией, чуть что не так и она станет явной.


        Мало того, 8,5 килотонн германского золота (как бы) находятся в Форт-Нокс, к которому америкосы не подпускают немецких инспекторов. Вопрос: и что не так с хранимым в США золотом?
        Лелёк
    5. sgazeev Сегодня, 16:55
      Цитата: 210окв
      Вы,немцы странный народ.Иногда говорите правильные вещи но всегда делаете навред себе(то что касается отношением к России).И вроде вес у вас приличный,но все равно готовы глянуть полосатому дяде в рот..

      Сначала выплатите репарацию за Крым,за разрушения в годы оккупации,за террор мирного населения.
      sgazeev
  2. tralmaster. Сегодня, 14:53
    Вот в связи с тем что Европа устала от санкций, в ближайшее время произойдет очередной виток конфликта в Донецке.Американцам необходимо любым способом заставить "партнёров" продлить старые санкции и принять новые.
    tralmaster.
  3. Антианглосакс Сегодня, 14:55
    Во-первых, немцы нам должны по жизни (за снисходительность после ВОВ и за согласие объединить Германию), и уж, во всяком случае, мнение побеждённых для победителей веса не имеет. Какие-то проигравшие шавки будут тут своё, никому неинтересное, мнение высказывать. Без сопливых педерастов разберёмся.
    Антианглосакс
    1. Васся Вассин Сегодня, 15:20
      Вот правильный ответ! Просто взять в рамочку, и повесить на стену в бундестаге!
      Васся Вассин
    2. 32363 Сегодня, 20:37
      Цитата: Антианглосакс
      Во-первых, немцы нам должны по жизни (за снисходительность после ВОВ и за согласие объединить Германию), и уж, во всяком случае, мнение побеждённых для победителей веса не имеет. Какие-то проигравшие шавки будут тут своё, никому неинтересное, мнение высказывать. Без сопливых педер laughing астов разберёмся.

      пыль глотать не устанешь?
      32363
  4. rocket757 Сегодня, 15:14
    Надоело не то, что в Европе телятся, надоело слушать как наши политики и при власти, это мычание за что то более значимое принимают!!!
    Ест санкции и точка. Они все ВРАГИ России и точка. Коротко и понятно и с этого можно реально РАБОТАТЬ, строить, как они говорят, "партнёрские" отношения!!!
    rocket757
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