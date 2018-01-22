Руководители двух германских партий выступили против санкций в отношении России
Сопредседатель правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) Александер Гауланд и заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ Вольфганг Кубикки высказались против антироссийских санкций, передает ТАСС.
Свою точку зрения политики изложили в совместном интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Кубикки сообщил, что ему известно как минимум о трех компаниях, которые «обанкротились из-за санкций, поскольку делали ставку на бизнес в России». По его словам, никакие ограничительные меры не могут остановить такую страну, как РФ.
Оба политика убеждены, что проблему вокруг Крыма, «следует заморозить, то есть сначала отложить в сторону и поговорить (с РФ) о совместных интересах». В то же время воссоединение Крыма с РФ является, по мнению Кубикки, «нарушением международного права».
В свою очередь Гауланд заявил, что АдГ «с самого начала выступала против этих санкций».
Гауланд указал на то, что Запад не привлек Россию к «построению нового миропорядка, но рассматривал ее в качестве противника».
По его мнению, «в интересах Германии иметь партнерские отношения с РФ, и АдГ выступает за это».
Напомним, ЕС ввел санкции против РФ в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
Свою точку зрения политики изложили в совместном интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Кубикки сообщил, что ему известно как минимум о трех компаниях, которые «обанкротились из-за санкций, поскольку делали ставку на бизнес в России». По его словам, никакие ограничительные меры не могут остановить такую страну, как РФ.
В чем мы сейчас нуждаемся, так это снова в каналах для диалога,отметил он.
Оба политика убеждены, что проблему вокруг Крыма, «следует заморозить, то есть сначала отложить в сторону и поговорить (с РФ) о совместных интересах». В то же время воссоединение Крыма с РФ является, по мнению Кубикки, «нарушением международного права».
В свою очередь Гауланд заявил, что АдГ «с самого начала выступала против этих санкций».
Было ли то, что произошло в Крыму, нарушением международного права или нет, об этом ходит много споров. Мы считаем это следствием ошибочной политики, которая проводилась после 1989 года,заметил он.
Гауланд указал на то, что Запад не привлек Россию к «построению нового миропорядка, но рассматривал ее в качестве противника».
Это привело к тому, что Россия вернулась к тому, что она всегда делала – стала проводить политику, свойственную мировой державе,скал он.
По его мнению, «в интересах Германии иметь партнерские отношения с РФ, и АдГ выступает за это».
Напомним, ЕС ввел санкции против РФ в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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