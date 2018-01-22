21:08 22 января

Путин изменил форму ответа военных на благодарность командира

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента о внесении изменений в уставы Вооруженных сил. В частности, меняется форма обращения к командиру. Военнослужащие должны отвечать в порядке службы на поздравления и благодарности начальства фразой: «Служу России».

Путин изменил форму ответа военных на благодарность командира


Как следует из указа главы российского государства
если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «Ура», а если командир (начальник) благодарит их, военнослужащие отвечают: «Служим России»



С 2007 года согласно Уставу внутренней службы Вооруженных сил, военные произносили фразу «Служу (как вариант «служим») Российской Федерации». С 1993 по 2007 годы было положено говорить «Служу Отечеству».

Новые нормы начинают действовать со дня подписания указа – 22 января.

Использованы фотографии: http://maxpark.com/account
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 63

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  1. МИХАН Сегодня, 18:50
    В принципе не плохо, но главное чтобы это все шло от души, из сердца !
    Служу России! soldier
    МИХАН
    1. Глядя Петрович Сегодня, 18:53
      Цитата: МИХАН
      Служу России! soldier

      На диване с рюмкой.
      Глядя Петрович
      1. Logall Сегодня, 19:02
        Да хоть со стаканом и на табуретке...! Лишь бы за здравие нашего Великого Отечества!
        Logall
        1. cniza Сегодня, 20:43
          Александр , правильно главное не в формализации , а содержании и порыве души.
          cniza
          1. Logall Сегодня, 20:50
            Цитата: cniza
            главное не в формализации

            Да, но смотрю, что многим совсем не чужда ситуативная казуальная атрибуция!
            Logall
            1. cniza Сегодня, 20:57
              Так у военных всегда было так , это дисциплинирует.
              cniza
      2. роман66 Сегодня, 19:03
        а вот вот не надо завидовать!
        роман66
      3. Николай Прохожий Сегодня, 19:20
        Цитата: Глядя Петрович
        На диване с рюмкой.

        Судя по всему, там уже не рюмка, а нечто более...
        Николай Прохожий
    2. влад66 Сегодня, 18:57
      Цитата: МИХАН
      Служу России!

      Служу Советскому Союзу еще лучше. yes
      влад66
      1. Logall Сегодня, 19:03
        Лучше, было бы, но...
        Здорово, друже!
        Logall
        1. влад66 Сегодня, 19:05
          Цитата: Logall
          Лучше, было бы, но...

          Вот но....то и мешает request Здрав Будь Друже drinks hi
          влад66
      2. KGB WATCH YOU Сегодня, 19:06
        Кстати, "Служу Советскому Союзу" и "Служу Российской Федерации" как то привычнее, 3 слова. А вот "Служу Отечеству" и "Служу России" немного режет слух.
        KGB WATCH YOU
        1. Михаил м Сегодня, 19:59
          Цитата: KGB WATCH YOU
          "Служу Отечеству" и "Служу России" немного режет слух.

          Это надо тому кандидату каких-то наук сказать, который на эту тему диссертацию защитил и внедрил в армию с помощью мохнатой лапы. Надо же обосновать, прежде чем на подпись нести.
          Михаил м
      3. МИХАН Сегодня, 20:24
        Цитата: влад66
        Цитата: МИХАН
        Служу России!

        Служу Советскому Союзу еще лучше. yes

        Так то да , но в гимне СССР были такие слова...
        "Союз нерушимый , республик свободных , навеки сплотила Великая Русь..!"
        Сейчас другой формат, но суть таже идет.. Так . что "СЛУЖУ РОССИИ!" Очень точное по сути.. soldier
        P.S. На счет республик "свободных и братьев" не знаю , но Великая Русь осталась однозначно!
        МИХАН
    3. Маз Сегодня, 19:21
      Ващето у нас Российская Федерация . И тогда " служу российской федерации! ". Но в пункте первом написано , шо ГК ВС РФ всегда прав. А если не прав, то тебе в Израиль надо ехать. laughing или щательней приглядись к первому пункту, служивый... wink
      Маз
      1. Rusland Сегодня, 19:26
        Кратко, ёмко и понятно. soldier
        Rusland
      2. DMB_95 Сегодня, 19:48
        Цитата: Маз
        Ващето у нас Российская Федерация . И тогда " служу российской федерации! "

        Да вроде в Конституции было - " Российская Федерация ( Россия ) ". Разве меняли её ?
        DMB_95
      3. РУСС Сегодня, 20:04
        Цитата: Маз
        Ващето у нас Российская Федерация . И тогда " служу российской федерации!

        В конституции РФ наименование нашей страны указано : Российская Федерация и Россия равнозначны
        РУСС
    4. Rafaell Сегодня, 20:26
      Предлагаю отменить присягу, все равно за измену присяги ни кого не посадили и не наказали, на пример Сердюкова. И еще принимать один раз в жизни. Я 4 раза принимал присягу на верность Родине. Многие принимали 3 раза. Цепочка присяг СА-МВД-Налоговая полиции-Наркоконтроль
      Rafaell
      1. ЦУС-ВВС Сегодня, 20:31
        а сейчас ещё куча кадетских классов школ корпусов и в каждой свои присяги
        ЦУС-ВВС
        1. Rafaell Сегодня, 20:38
          Госслужащие вроде принимают присягу, а как их наказывать за измену, без правительства останемсяз
          Rafaell
      2. tihonmarine Сегодня, 20:56
        Слово "присяга" уже говорит само за себя, что оно дается только один раз в жизни.
        tihonmarine
  2. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:52
    Опять имитация бурной деятельности перед выборами. Кому мешало "Служу Российской Федерации"? Россия и Российская Федерация - одно и то же.
    KGB WATCH YOU
    1. yehat Сегодня, 18:59
      нет не одно и то же
      российская федерация - это ФЕДЕРАЦИЯ. А там тех кто больше, тем и служишь.
      например, вырастет население чечни до 40 млн или из азербайджана еще миллионов 15 гастеров приедет, и окажется что парень из сибири или из рязани служит уже им. Национальный вопрос - штука серьезная и либеральные заигрывания боком выйдут.
      yehat
      1. KGB WATCH YOU Сегодня, 19:03
        Вы в порядке? Зачем вы мне рассказываете про гастеров и нац.вопрос, когда тема статьи: "Внесение изменений в Уставы ВС РФ"?

        Изучите на досуге Конституцию России.
        KGB WATCH YOU
        1. Pax tecum Сегодня, 19:27
          Так, в Конституции и без этого противоречий хватает. Власть и не скрывает по каким "лекалам" эта химера нам досталась. На сайте и статья об этом была, с разбором всех противоречий.
          Федерация... Россия... А, потому, что нет четкого законодательного территориального-национального определения территории для русской народности.
          Pax tecum
          1. KGB WATCH YOU Сегодня, 19:46
            Для русской народности не нужно никакую территорию закреплять, по крайней мере мне это точно не нужно. У меня есть Россия. Вся, вместе с нац.республиками. На всей этой территории изучают и понимают русский язык, подчиняются Москве, и нет препятствий для передвижения.
            Осталось привести в порядок межнациональные отношения в нескольких республиках, и все будет нормально.
            KGB WATCH YOU
    2. Pax tecum Сегодня, 19:02
      А, "Служу Отечеству" кому мешало?
      Какая-то, не совсем понятная, "эволюция".
      Pax tecum
      1. KGB WATCH YOU Сегодня, 19:04
        Так никому не мешало. Но кто-то "умный" решил "новшество" ввести.
        KGB WATCH YOU
      2. AUL Сегодня, 19:07
        Путину перед выборами больше заняться нечем?
        AUL
        1. Yarik Сегодня, 19:34
          AUL Сегодня, 19:07 ↑ Новый
          Путину перед выборами больше заняться нечем?

          А разница какая? Заниматься чем-либо, или вообще ничем.Выиграл же.Уже.Заранее.Кто-то сомневается?
          Yarik
      3. Pax tecum Сегодня, 19:16
        А, хотелось, что бы Россия и Российская Федерация были терминами и понятиями разными. Так логичней, что ли. В России - русские, в Российской Федерации - все субъекты, ибо Федерация.
        Почему же, почти у всех, национальных республик определена территориально-национальная историческая привязка, а у русской народности нет?
        Непорядок! Ведь даже в СССР была РСФСР! Подразумевалась территория русского населения, не говоря уже о том, что в паспорте национальность-это норма.
        Ну, это мысли вслух... Ведь войну против русских никто не отменял, тем более на политическом уровне.
        Pax tecum
        1. KGB WATCH YOU Сегодня, 19:51
          Непорядок! Ведь даже в СССР была РСФСР! Подразумевалась территория русского населения, не говоря уже о том, что в паспорте национальность-это норма.

          Да ладно smile Вы про кучу АССР и АО в составе РСФСР забыли? Точно "территория русского населения" была laughing ?
          Хватит делить страну на княжества. Только укрупнение субъектов.
          KGB WATCH YOU
          1. Pax tecum Сегодня, 20:15
            Так ведь не против никто, уважамый! Кроме национальных элит национальных псевдо-государств в составе РФ (причастны особо к развалу Союза).
            Конечно укрупнять нужно, а еще лучше административные границы ввести вместо национальных! Так ведь?
            Административно-территориальное деление тогда и теперь - разные вещи...
            И в Конституции СССР/РСФСР несколько иначе все было закреплено и прописано.
            Русских называли русскими, не боялись...
            И, да... В Конституции РСФСР русские прописаны!

            Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 апреля 1978 г.
            Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная рабочими и крестьянами России под руководством Коммунистической партии во главе с В.И.Лениным, свергла власть капиталистов и помещиков, установила диктатуру пролетариата и создала Советское государство - основное орудие защиты революционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма.
            Советская власть гарантировала всем народам России равноправие и свободное самоопределение, предоставила трудящимся подлинно демократические права и свободы. Образование РСФСР обеспечило русскому народу, всем нациям и народностям Российской Федерации благоприятные условия для всестороннего экономического, социального и культурного развития, с учетом их национальных особенностей в братской семье советских народов.
            Pax tecum
        2. РУСС Сегодня, 20:06
          Цитата: Pax tecum
          Почему же, почти у всех, национальных республик определена территориально-национальная историческая привязка, а у русской народности нет?
          Непорядок! Ведь даже в СССР была РСФСР!

          Ну так и РСФСР это не Русская республика и не русская федерация ,а Российская Советская федеративная социалистическая республика.
          РУСС
        3. Скоробей Сегодня, 20:23
          А вот этого как раз не надо. Из СССР разбежались потом национальные республики, как то не хочется чтоб и у нас та же история была.. Пускай будут нацреспубликами в составе России.
          Скоробей
      4. слава1974 Сегодня, 19:37
        А, "Служу Отечеству" кому мешало?

        Служу Российской Федерации ввели после того, как разрешили в армии служить иностранцам на базах в Армении, в Таджикистане и т.д. Если иностранец говорит "Служу Отечеству", то не понятно какому. А может своему? Внесли уточнение , что именно Российской Федерации. А вот сократили до России, не понятно из какой логики. Хотя она должна быть, иначе это это все кошачьи забавы от нечего делать.
        слава1974
        1. Олежек Сегодня, 20:30
          А вот сократили до России, не понятно из какой логики.

          ???
          Россия - это одно
          федерация - нечто другое
          Замена с баальшим смыслом.
          Выборы тут не в тему
          Олежек
          1. слава1974 Сегодня, 20:50
            Россия - это одно
            федерация - нечто другое
            Замена с баальшим смыслом.

            Но в конституции написано, что названия Россия и Российская Федерация равнозначны. Где тут большой смысл?
            слава1974
  3. ушкуйник Сегодня, 19:02
    Кратко изложенная суть дела,- "сестра" таланта. " Служу России"! Точно и в "вишенку".
    ушкуйник
  4. роман66 Сегодня, 19:06
    а я бы ввел парики - ну красиво же было
    роман66
    1. Rusland Сегодня, 19:31
      Ну тогда балы и обязательно мазурку. soldier
      Rusland
      1. роман66 Сегодня, 19:33
        всенепременнейше!!!!
        роман66
      2. woron333444 Сегодня, 19:46
        И поручика Ржевского what
        woron333444
    2. Alexey RA Сегодня, 20:15
      Цитата: роман66
      а я бы ввел парики - ну красиво же было

      Лосины, белёные ремни, треуголки - и всё чтобы было надраено и напудрено перед приездом очередной комиссии! Чтобы товарищ генерал, кроме проверки тумбочек и порядка намотки ниток на иголку, мог ещё пересчитать количество завитков на парике - и всенепременно докопаться до их формы. smile
      Alexey RA
    3. tihonmarine Сегодня, 20:58
      Если ты лысый, то красиво !!!
      tihonmarine
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 19:18
    Служу России.Так и должно быть.Когда-то говорили-Служу Советскому Союзу. Идут года.Всё меняется.Одна Россия восстаёт из пепла 90-х.И никто не смог нас задавить.И не сможет.Поэтому-Служу России!
    ВЕРЕСК
  6. Геркулесыч Сегодня, 19:19
    Это так кретично? Или просто так захотелось? ??
    Геркулесыч
    1. Pax tecum Сегодня, 19:32
      Наверное в этом есть смысл. Узнать бы какой.
      У всего есть причина, побуждающая к действию сила.
      Вот, только не принято у нас на том уровне, объяснять почему и зачем.
      Даже Песков ("говорящая голова" Кремля, еще и зарплату не ниже депутатской наверное получает yes ) и тот заговариваться стал, что приходиться потом объяснять, что имел ввиду.
      Pax tecum
    2. Yarik Сегодня, 19:36
      Геркулесыч Сегодня, 19:19 Новый
      Это так кретично?

      Это именно - " кретично". От слова кретиниз...угадайте последнюю букву. laughing
      Yarik
  7. Маз Сегодня, 19:24
    Цитата: KGB WATCH YOU
    Опять имитация бурной деятельности перед выборами. Кому мешало "Служу Российской Федерации"? Россия и Российская Федерация - одно и то же.

    Федерация побольше будет
    Маз
    1. Yarik Сегодня, 19:40
      Маз Сегодня, 19:24 Новый
      Цитата: KGB WATCH YOU
      Опять имитация бурной деятельности перед выборами. Кому мешало "Служу Российской Федерации"? Россия и Российская Федерация - одно и то же.
      Федерация побольше будет

      "Служу княжеству смоленскому".....романтика.Или даже так - "Служу князю Смоленскому". Не к этому ли? К личности сползает? Потихоньку так.....
      Yarik
  8. mavrus Сегодня, 20:00
    Цитата: влад66
    Цитата: МИХАН
    Служу России!

    Служу Советскому Союзу еще лучше. yes

    Служу Трудовому Народу!
    mavrus
    1. tihonmarine Сегодня, 20:50
      Россия, Советский Союз - это всё Отечество, это всё Родина для всех нас живущих и в России, но и для нас волей судьбы оказавшихся после развала СССР за границей, но оставшихся рксскими и сынами своего ОТЕЧЕСТВА !!!
      tihonmarine
    2. МИХАН Сегодня, 21:00
      Цитата: mavrus
      Цитата: влад66
      Цитата: МИХАН
      Служу России!

      Служу Советскому Союзу еще лучше. yes

      Служу Трудовому Народу!

      Это все в прошлом..уже давно !
      Россия, Отечество, Родина .Вера ...Вот главный стержень, который спасет нас всех от западных бесов и внутренних..А Главное от смуты и бунта русского ..Беспощадного и жестокого! Храни Господи Россию! hi
      МИХАН
  9. Даос Сегодня, 20:08
    "Что начиналась наша жизнь от головы а не от пуза..." (с)
    Даос
  10. faterdom Сегодня, 20:26
    Цитата: KGB WATCH YOU
    Кстати, "Служу Советскому Союзу" и "Служу Российской Федерации" как то привычнее, 3 слова. А вот "Служу Отечеству" и "Служу России" немного режет слух.

    Да, пожалуй лучше бы звучало "Великой России!" Чтобы все привыкали. А то какой-то не самый крупный остров -- и то, вон "Великобритания", а Россию какой-то афроизвращенец обзывает "региональной".
    Ну и "федерация", как показывает история - не догма. Все-таки империя, будь она советская или еще какая - наше единственно устойчивое состояние, остальное - лишь переходные формы смутных времен и прочих семибоярщин.
    faterdom
  11. ЦУС-ВВС Сегодня, 20:37
    а статья какаято скомканая. Вот когда в строю стоят военнослужащие то говорят - служу России. или когда военнослужащего персонально поздравляют,так отвечать? помоему когда персонально одного тогда и говорят служу Российской федерации,а когда в строю люди стоят то строй отвечает служим России
    ЦУС-ВВС
  12. taiga2018 Сегодня, 20:39
    я успел ответить "Служу Отечеству!"
    taiga2018
  13. Лексус Сегодня, 20:42
    Чиновники и олигархи уже давно не России служат. А себе, своим кошелькам, долларам в них. И, ввиду "производственной необходимости", "недоцарю" и "дядюшке сэму" прислуживают, притом, одновременно.

    Для них куда актуальнее "Служу хозяину!"
    А так, конечно, если заняться нечем...
    Лексус
  14. tihonmarine Сегодня, 20:44
    Все таки "Служу Отечеству !" было лучше. До 1917 года воины шли в бой "За Веру, Царя и ОТЕЧЕСТВО !" В Отечественную войну "За РОДИНУ, за Сталина !". Так что Отечество, Родина оно как то больше от души идёт, Хотя и РОССИЯ тоже неплохо.
    tihonmarine
  15. МИХАН Сегодня, 20:46
    Мне вот эта песня Талькова нравится всегда ..Думаю в тему прям мужики! По струнам души бьет и комок в горле !
    Мы прорвемся! Служу России..! soldier
    МИХАН
  16. урман Сегодня, 21:07
    Мне вот всегда слух резало, как в современных фильмах , подразделение отвечает в единственном числе , Служу.
    Или звёзды на погонах ст офицеров, п полк, полк. располагаются не на просветах а по краям.
    Специально что ли издеваются или реально не знают?
    урман
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