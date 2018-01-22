Путин изменил форму ответа военных на благодарность командира
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента о внесении изменений в уставы Вооруженных сил. В частности, меняется форма обращения к командиру. Военнослужащие должны отвечать в порядке службы на поздравления и благодарности начальства фразой: «Служу России».
Как следует из указа главы российского государства
С 2007 года согласно Уставу внутренней службы Вооруженных сил, военные произносили фразу «Служу (как вариант «служим») Российской Федерации». С 1993 по 2007 годы было положено говорить «Служу Отечеству».
Новые нормы начинают действовать со дня подписания указа – 22 января.
Как следует из указа главы российского государства
если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «Ура», а если командир (начальник) благодарит их, военнослужащие отвечают: «Служим России»
С 2007 года согласно Уставу внутренней службы Вооруженных сил, военные произносили фразу «Служу (как вариант «служим») Российской Федерации». С 1993 по 2007 годы было положено говорить «Служу Отечеству».
Новые нормы начинают действовать со дня подписания указа – 22 января.
Использованы фотографии: http://maxpark.com/account
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти