21:09 22 января

Перемога. Нацбанк Украины передал "в управление" Всемирному банку $1 млрд ЗВР

Нацбанк Украины, как сообщает замглавы украинского финансового регулятора Олег Чурий, передал около 1 млрд долларов золотовалютных резервов страны «в управление Всемирному банку». В ходе специального брифинга в Киеве г-н Чурий заявил:
На сегодня часть ЗВР находится в управлении ВБ. Эта сумма составляет до $1 млрд. Всемирный банк является одним из крупнейших управляющих для центральных банков, управляя резервами 53 стран мира.


Перемога. Нацбанк Украины передал "в управление" Всемирному банку $1 млрд ЗВР


По словам Чурия, Украине «выгодно хранить ЗВР во Всемирном банке», так как "персонал Нацбанка Украины получает возможность дистанционно обучаться у ведущих американских экспертов, получая консультационные услуги".


Чурий отмечает, что ВБ «гарантирует» Украине снижение рисков хранения золотовалютных резервов, своевременное предоставление отчётности, использования высоколиквидных инструментов.

Если верить украинскому регулятору, то в 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% составив около 7 млрд долларов. При этом только в текущем году Украине придётся выплатить по ранее предоставленным кредитам около 10 млрд долларов.

Использованы фотографии: prp.org.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 37

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  1. Logall Сегодня, 20:01
    Всё верно, холопам деньги не нужны! За них всё господин должен решать...
    Когда дело до "Право первой ночи" дойдет? Хотя украинских девчат итак пользуют как могут...
    Logall
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 20:03
      о чем ты друже,этож главное достижение майдана,так скакали что звр улетели))
      Ратник с пулеметом
      1. Logall Сегодня, 20:45
        Женя, я даже подумать не мог, что главное достижение демократии заключается в возвращении к крепостному праву, ну а затем к первообщинному строю...
        Logall
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 20:49
          вот узнать бы что сейчас в головных кастрюлях участников того стойбища и скачища варится(все мрии явно передохли)
          Ратник с пулеметом
          1. Logall Сегодня, 20:54
            А ведь многие из них действительно верили в великое Европейское будущее! Думали, что хаос превратится в порядок... Но, как мы видим из уроков истории, из хаоса порождается новый Хаус или тоталитаризм! Последнее для них было бы лучшим Выходом...
            Logall
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 20:04
      Чурий отмечает, что ВБ «гарантирует» Украине снижение рисков хранения золотовалютных резервов, своевременное предоставление отчётности, использования высоколиквидных инструментов.
      и немцам гарантировал, и что? recourse
      Angel_and_Demon
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:15
        Цитата: Angel_and_Demon
        и немцам гарантировал, и что?

        Вот и я что-то не возьму в толк : перемога чи зрада ? recourse
        bouncyhunter
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:17
          Цитата: bouncyhunter
          Вот и я что-то не возьму в толк : перемога чи зрада ?

          ПЕРЕЗРАДА laughing
          Angel_and_Demon
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:19
            Цитата: Angel_and_Demon
            ПЕРЕЗРАДА

            belay В укрорейхе не осилят смысл ... lol
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 21:00
              Им не привыкать , главное вовремя бы кормили.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:04
                Цитата: cniza
                главное вовремя бы кормили

                Как говорит один мой знакомый : "Лица , обезображенные отсутствием интеллекта и жевательно-чпокательными рефлексами ." .
                bouncyhunter
            2. Logall Сегодня, 21:02
              Цитата: bouncyhunter
              Цитата: Angel_and_Demon
              ПЕРЕЗРАДА

              belay В укрорейхе не осилят смысл ... lol

              Блин, а мне понравилось! Возьму на вооружение, Если позволите...
              Logall
        2. 210окв Сегодня, 20:50
          Я думаю что это-"черная дыра".Да и фиг с ними.Утомили,главное что бы у нас не было желающих отдать свой золотовалютный фонд в чужие ручки

          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Angel_and_Demon
          и немцам гарантировал, и что?

          Вот и я что-то не возьму в толк : перемога чи зрада ? recourse
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:06
            Цитата: 210окв
            главное что бы у нас не было желающих отдать свой золотовалютный фонд в чужие ручки

            Ох , Дима , не накаркай ...
            bouncyhunter
    3. МИХАН Сегодня, 20:08
      Значит скоро разбегаться начнут..США конечно больше 4 млрд$ потратила на майдан , но думаю еще больше отбила на этом разграблении ..Но бойню , свидомые ,еще устроят напоследок . Держись Донбасс и русские дружины! Нужно выстоять и желательно малой кровью..Поможем, я в этом уверен..! soldier
      МИХАН
      1. Karabin Сегодня, 21:00
        Цитата: МИХАН
        Значит скоро разбегаться начнут..

        Давненько я на ВО не заглядывал. Надо же. Старого трубодура реабилитировали. Теперь уж точно кабздец Матрасии, НАТО,не говоря уже об Украине. wink Привет Михан hi
        Karabin
    4. влад66 Сегодня, 20:14
      Цитата: Logall
      Всё верно, холопам деньги не нужны! За них всё господин должен решать...
      Когда дело до "Право первой ночи" дойдет? Хотя украинских девчат итак пользуют как могут...

      Так они и страну еще четыре года назад под внешнее управление передали вместе с населением,чему уж удивляться.
      влад66
  2. pafegosoff Сегодня, 20:02
    Отстали ребята.
    Мелочь по сравнению с банком РФ. Вот уж кто пилит!
    pafegosoff
    1. Геркулесыч Сегодня, 20:11
      Идите со своей пилой замом Набибулиной! wassat И вам переподет что пилить -гирю ржавую подсунут lol , для "набивания руки в скоростном распиле "! lol
      Геркулесыч
    2. svp67 Сегодня, 20:13
      Цитата: pafegosoff
      Отстали ребята.
      Мелочь по сравнению с банком РФ. Вот уж кто пилит!

      Вы о чем? Банк РФ "пилит" с ДОХОДОВ. А эти уже не то что с "убытков", так и стеллажи, на которых золото хранилось в распил пустили....
      svp67
    3. влад66 Сегодня, 20:28
      Цитата: pafegosoff
      Вот уж кто пилит!

      В состав золотовалютных запасов России входят сегодня (данные 2017 года) следующие резервы (то есть зарезервированные или свободные для использования средства):Резервы в иностранной валюте.
      Деньги на корр.счетах.
      Совокупность депозитов, сделанных в золоте со временем вклада до 12 месяцев.
      Золото (а именно запасы слиточного золота).
      Нерезидентские ценные бумаги по долговым обязательствам. При этом рейтинг таких ценных бумаг должен быть не ниже «АА-».
      Основная часть золотовалютных современных резервов России в 2017 году (около девяноста процентов) приходится на валюту в евро и долларах, на собственно золото приходится на сегодня лишь 9% ЗВР в России.
      влад66
  3. Геркулесыч Сегодня, 20:08
    Хозяева обдирают их как липку, не позволяя даже иметь у себя валютный запас! Чтобы потом можно было прибрать деньги укроины к рукам! А пока что укроину будут шантожировать, если власти посмеют проявить характер, и что то сделать без разрешения.
    Геркулесыч
  4. tchoni Сегодня, 20:09
    На сегодня часть ЗВР находится в управлении ВБ. Эта сумма составляет до $1 млрд. Всемирный банк является одним из крупнейших управляющих для центральных банков, управляя резервами 53 стран мира.
    Украинцы тупыыые.... Нууу тупыыыыеее... А то шо мы держим в штатах фонд национального состояния в размере половины бюджета - это ноооорма. (я могу ошибаться, но что то около 100 МЛРД.$)
    tchoni
    1. просто экспл Сегодня, 20:11
      не путайте ценные бумаги с внешним управлением .
      просто экспл
      1. NG inform Сегодня, 20:35
        Различий меньше, чем кажется. В любом случае США контролируют эти деньги.
        NG inform
  5. Rusland Сегодня, 20:09
    Пусть не скромничает. Заставили.
    Rusland
  6. Антарес Сегодня, 20:10
    Осенью 1991 года Всемирный банк открыл своё временное представительство в Москве.
    7 января 1992 года правительство Российской Федерации подало заявку на вступление в члены МВФ и Группы Всемирного банка. Россия стала членом этих организаций в июне 1992 года
    Всего России для структурных преобразований по линии Всемирного банка было предоставлено кредитов на сумму свыше 13 млрд долл
    доля РФ - 2,78
    фото Президента с главой банка уже нет смысла публиковать.
    В чем смысл публиковать "перемогу" соседей, если подобное сплошь и рядом?
    Антарес
    1. влад66 Сегодня, 20:41
      Цитата: Антарес
      7 января 1992 года правительство Российской Федерации подало заявку на вступление в члены МВФ и Группы Всемирного банка. Россия стала членом этих организаций в июне 1992 года

      Не переживайте соседушко,Россия тоже в 90-е была им должна столько же как и вы сегодня 12,5 лярдов$.Мы отдали,и вы отдадите когда нибудь yes может быть request
      влад66
  7. svp67 Сегодня, 20:11
    Нацбанк Украины, как сообщает замглавы украинского финансового регулятора Олег Чурий, передал около 1 млрд долларов золотовалютных резервов страны «в управление Всемирному банку».
    вот ты его туда ложил, что отдаешь...Все ПРОПАЛО золото. И Порошенко вместе с ним...
    svp67
  8. tihonmarine Сегодня, 20:11
    Ну вот наконец и Украина стала "банановой республикой". Слава хероям !!!
    tihonmarine
  9. Горный стрелок Сегодня, 20:17
    Пан-атаман лишается золотого запасу. Потихоньку выводят активы, чтобы подготовиться к дефолту?
    Причём под предлогом весьма "мутным". А золото ещё не вывезли? Например, в Варшаву?
    Горный стрелок
  10. rocket757 Сегодня, 20:25
    Перемога однако!
    Говорили хлопцам, что с кастрюлями на головах ходить вредно по всем статьям ... неа, сами типа с усами или чубами!
    Будем посмотреть, как оно дальше пойдёт???
    rocket757
  11. taiga2018 Сегодня, 20:33
    а говорят.что на украине всё плохо,а они вон,взяли и отдали целый лярд долларов...
    taiga2018
  12. APASUS Сегодня, 20:35
    Экономика страны находиться в ужасающем состоянии и в то же время, страна передает из ЗВР 1 миллиард $ в управление Всемирному банку.
    На сколько я понимаю всю эту ситуацию ,так это залог?
    Остается выяснить ,кто и за что занес
    APASUS
  13. Влад5307 Сегодня, 20:47
    Цитата: APASUS
    Экономика страны находиться в ужасающем состоянии и в то же время, страна передает из ЗВР 1 миллиард $ в управление Всемирному банку.
    На сколько я понимаю всю эту ситуацию ,так это залог?
    Остается выяснить ,кто и за что занес

    Подстраховка на случай дальнейшего распада недогосударства - залог останется у хозяина. С паршивой овцы хоть шерсти клок. hi
    Влад5307
  14. avt Сегодня, 20:48
    Цитата: bouncyhunter
    Цитата: Angel_and_Demon
    и немцам гарантировал, и что?

    Вот и я что-то не возьму в толк : перемога чи зрада ? recourse

    Ничего страшного , главное пусть почки берегут - не простужаются. Пригодится на продажу.
    avt
  15. Karabin Сегодня, 20:53
    Нацбанк Украины, как сообщает замглавы украинского финансового регулятора Олег Чурий, передал около 1 млрд долларов золотовалютных резервов страны «в управление Всемирному банку».

    Фи! Казахи например "передали" около 30. Сам Елбасы посыпал песком коридоры Капитолия, что бы от "передачи" не так больно было. Само собой , как и положено лидеру СНГ, ЕврАзЭС, ТС и ОДКБ, Нейтральная Федерация , в которой,как известно денег нет и надо держаться, передала в управление хз кому около 100 лярдов и обещает передать еще. Передасты рулят.
    При этом только в текущем году Украине придётся выплатить по ранее предоставленным кредитам около 10 млрд долларов.

    И шо? РФ один хрен ничего не обломится.
    Перемога. Нацбанк Украины передал ...

    Есть ли еще на сегодня сдохшие коровы у соседа? Пишите ВО. Порадуемся.
    Karabin
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