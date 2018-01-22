Перемога. Нацбанк Украины передал "в управление" Всемирному банку $1 млрд ЗВР
Нацбанк Украины, как сообщает замглавы украинского финансового регулятора Олег Чурий, передал около 1 млрд долларов золотовалютных резервов страны «в управление Всемирному банку». В ходе специального брифинга в Киеве г-н Чурий заявил:
По словам Чурия, Украине «выгодно хранить ЗВР во Всемирном банке», так как "персонал Нацбанка Украины получает возможность дистанционно обучаться у ведущих американских экспертов, получая консультационные услуги".
Чурий отмечает, что ВБ «гарантирует» Украине снижение рисков хранения золотовалютных резервов, своевременное предоставление отчётности, использования высоколиквидных инструментов.
Если верить украинскому регулятору, то в 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% составив около 7 млрд долларов. При этом только в текущем году Украине придётся выплатить по ранее предоставленным кредитам около 10 млрд долларов.
На сегодня часть ЗВР находится в управлении ВБ. Эта сумма составляет до $1 млрд. Всемирный банк является одним из крупнейших управляющих для центральных банков, управляя резервами 53 стран мира.
По словам Чурия, Украине «выгодно хранить ЗВР во Всемирном банке», так как "персонал Нацбанка Украины получает возможность дистанционно обучаться у ведущих американских экспертов, получая консультационные услуги".
Чурий отмечает, что ВБ «гарантирует» Украине снижение рисков хранения золотовалютных резервов, своевременное предоставление отчётности, использования высоколиквидных инструментов.
Если верить украинскому регулятору, то в 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% составив около 7 млрд долларов. При этом только в текущем году Украине придётся выплатить по ранее предоставленным кредитам около 10 млрд долларов.
Использованы фотографии: prp.org.ua
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