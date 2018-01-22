Перемога. Нацбанк Украины передал "в управление" Всемирному банку $1 млрд ЗВР

На сегодня часть ЗВР находится в управлении ВБ. Эта сумма составляет до $1 млрд. Всемирный банк является одним из крупнейших управляющих для центральных банков, управляя резервами 53 стран мира.

Нацбанк Украины, как сообщает замглавы украинского финансового регулятора Олег Чурий, передал около 1 млрд долларов золотовалютных резервов страны «в управление Всемирному банку». В ходе специального брифинга в Киеве г-н Чурий заявил:По словам Чурия, Украине «выгодно хранить ЗВР во Всемирном банке», так как "персонал Нацбанка Украины получает возможность дистанционно обучаться у ведущих американских экспертов, получая консультационные услуги".Чурий отмечает, что ВБ «гарантирует» Украине снижение рисков хранения золотовалютных резервов, своевременное предоставление отчётности, использования высоколиквидных инструментов.Если верить украинскому регулятору, то в 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% составив около 7 млрд долларов. При этом только в текущем году Украине придётся выплатить по ранее предоставленным кредитам около 10 млрд долларов.