Директор ЦРУ: Северная Корея может нанести ядерный удар через несколько месяцев

Я, конечно, был бы рад сказать, если бы хотя бы через год. Администрация США сегодня работает над тем, чтобы продлить этот срок.

Американская военная истерия продолжает распространение сразу по нескольким направлениям. Глава Центрального разведывательного управления США Майк Помпео призвал американцев «к готовности». К чему же должны готовиться американские граждане и военные?По словам г-на Помпео, высказанным в эфире CBS, Северная Корея «будет готова нанести ядерный удар через несколько месяцев».Из заявления директора ЦРУ:Ранее американские эксперты заявили, что на данный момент у КНДР в арсенале 10-20 ядерных боеголовок. При этом было интересное добавление: «если Северную Корею не остановить сейчас, то скоро у Пхеньяна будет уже до 60 боеголовок».Напомним, что несколько дней назад прошли расширенные консультации между представителями властей КНДР и Республики Корея. В ходе консультаций в частности удалось договориться о том, что сборные двух стран на церемонии открытия Олимпийских игр пройдут под единым флагом с изображением Корейского полуострова.