09:29 23 января

Директор ЦРУ: Северная Корея может нанести ядерный удар через несколько месяцев

Американская военная истерия продолжает распространение сразу по нескольким направлениям. Глава Центрального разведывательного управления США Майк Помпео призвал американцев «к готовности». К чему же должны готовиться американские граждане и военные?
По словам г-на Помпео, высказанным в эфире CBS, Северная Корея «будет готова нанести ядерный удар через несколько месяцев».

Директор ЦРУ: Северная Корея может нанести ядерный удар через несколько месяцев


Из заявления директора ЦРУ:

Я, конечно, был бы рад сказать, если бы хотя бы через год. Администрация США сегодня работает над тем, чтобы продлить этот срок.

Ранее американские эксперты заявили, что на данный момент у КНДР в арсенале 10-20 ядерных боеголовок. При этом было интересное добавление: «если Северную Корею не остановить сейчас, то скоро у Пхеньяна будет уже до 60 боеголовок».

Напомним, что несколько дней назад прошли расширенные консультации между представителями властей КНДР и Республики Корея. В ходе консультаций в частности удалось договориться о том, что сборные двух стран на церемонии открытия Олимпийских игр пройдут под единым флагом с изображением Корейского полуострова.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:37
    Смотри ка уже и сроки известны , ну промо провидец .
    Spartanez300
    1. рюрикович Сегодня, 06:41
      Цитата: Spartanez300
      Смотри ка уже и сроки известны

      и даже куда, и чем, и сколько жертв будет laughing
      рюрикович
      1. хрыч Сегодня, 06:56
        Цитата: рюрикович
        и даже куда, и чем

        Может нанести через несколько месяцев, а может не нанести через несколько месяце. Короче есть жизнь на Марсе ... laughing
        хрыч
        1. Владимир16 Сегодня, 07:29
          Матрас говорил лишь о том, что через несколько месяцев Кореея сможет нанести ядерный удар в случае шухера . Т.е. в настоящий момент корейцы в стадии создания своего ракетного потенциала. Через несколько месяцев процесс создания будет завершен и в Корее будут полноценные ракетные подразделения. Корейцы заступят на боевое дежурство. И в случае агрессии гарантированно смогут нанести ядерный удар.
          Об этом доклад. А наши журналисты преподносят всё вывернув на изнанку. Матрасы под/онки но не иди/оты. hi
          Владимир16
          1. Hariton Laptev Сегодня, 08:43
            Значит следуя этой логике амеров нужно понимать так " Надо бомбить сейчас иначе потом бомбить сыкотно будет"
            Hariton Laptev
    2. сибиралт Сегодня, 06:42
      Почему через несколько месяцев? Вот как только Олимпиада закончится сразу и нанесет. lol
      сибиралт
      1. ul_vitalii Сегодня, 06:47
        Цитата: сибиралт
        Почему через несколько месяцев? Вот как только Олимпиада закончится сразу и нанесет. lol

        У них свои сроки, им загодя нужно побриться, помыться, подмыться. smile
        ul_vitalii
    3. антивирус Сегодня, 07:59
      началось таки!
      скорей бы контракт на дезактивацию и восстановление Вашингтона и Голливуда получить
      антивирус
  2. Александр 3 Сегодня, 06:41
    А разведчикам подобного рода все верят?Докладывал он из бомбоубежища?
    Александр 3
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:48
    Администрация США сегодня работает над тем, чтобы продлить этот срок.


    Ну тупые...зачем же так подставляться и обозначать время начала нападения на Северную Корею...

    абсолютно уверен как только в ООН Ники Хейли начнет трясти пробирками с порошком ждите начала войны в ближайшее время.
    Тот же ЛЕХА
    1. askort154 Сегодня, 06:57
      Тот же ЛЕХА......абсолютно уверен как только в ООН Ники Хейли начнет трясти пробирками с порошком ждите начала войны в ближайшее время.

      На этот раз ей придётся трясти - урановым стержнем. wassat
      askort154
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:51
    Эсэмэску от Ына получил!Лично! !! wassat fool Там все было и указано -когда, где, и почему именно сша подвергнут бомбардировке wassat !Точный текст звучал -"так в среду, к обеду, в гости заеду! !!Ын! !!" wassat wassat
    Геркулесыч
    1. Вольнопёр Сегодня, 07:44
      Цитата: Геркулесыч
      Эсэмэску от Ына получил!Лично! !! Точный текст звучал -"так в среду, к обеду, в гости заеду! !!Ын! !!" wassat wassat

      Мужик Рокетмэн сказал - Мужик Рокетмэн сделал!

      wassat
      ЗЫ. Если кто не понял, это розыгрыш от американского пранкера QPark laughing
      Американский пранкстер QPark нанял двойника лидера КНДР Ким Чен Ына и отвел его в нью-йоркский небоскреб, которым владеет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

      «Ким Чен Ын» в сопровождении притворившегося телохранителем пранкстера прогулялся по Нью-Йорку. Прохожие спрашивали псевдодиктатора, что он делает в Америке, вспоминали о дружбе лидера Северной Кореи с экстравагантным баскетболистом Деннисом Родманом и позировали для фотографий.

      На Уолл-стрит парочка направилась в Трамп-билдинг и спросила охранника на ресепшн, не видел ли он президента США. «Боюсь, это секретная информация», — ответил тот. Затем QPark объявил, что «высший руководитель благодарит всех», после чего двойник лидера КНДР помахал рукой, и пара покинула здание.
      Вольнопёр
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:01
    «будет готова нанести ядерный удар через несколько месяцев».
    Не успели собраться в Канаде на междусобойчик решать вопрос по КНДР (не пригласив даже корейцев) и сразу посыпались заявления. По сути американцы решили в который раз подогреть общественное мнение. А следовательно удара нужно ожидать со стороны Сша.
    rotmistr60
  6. rocket757 Сегодня, 07:40
    У них наверно сроки очередной истерики в госдупе наметились ... предусмотрительные ребятки, заранее готовятся.
    Один вопрос, а кто на этот раз???
    rocket757
  7. Пленник Сегодня, 07:57
    Потом скажут, что они очень сильно напряглись и удар отложен благодаря бравым америкеэн боям. winked Вообщем америка победила и Ын раздумал. Представляю как ядерный Ын удивится. Как дети малые, ей богу!
    Пленник
  8. лысова Сегодня, 07:58
    Это будет полный фурор, если КНДР и Южная Корея пойдут под единым флагом на Олимпийских играх !!! Ну а штатам советую запастись антидепрессантами и корвооловкой. А вот у Помпео,похоже собственная " боеголовка ", отслужила свой срок - менять надо.
    лысова
  9. Алексей 2016 Сегодня, 08:11
    Так и нарываются матрасники на удар по своей наглой рыжей морде)
    Алексей 2016
  10. Салют Сегодня, 08:19
    где Сев. Корейцы возьмут уран для ядерных бомб?
    Салют
  11. Roma-1977 Сегодня, 08:58
    Самое обидное, что и Россия может нанести ядерный удар через несколько месяцев. И сделать с этим ничего нельзя. Может же. Теоретически.
    Roma-1977
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