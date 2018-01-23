Директор ЦРУ: Северная Корея может нанести ядерный удар через несколько месяцев
Американская военная истерия продолжает распространение сразу по нескольким направлениям. Глава Центрального разведывательного управления США Майк Помпео призвал американцев «к готовности». К чему же должны готовиться американские граждане и военные?
По словам г-на Помпео, высказанным в эфире CBS, Северная Корея «будет готова нанести ядерный удар через несколько месяцев».
Из заявления директора ЦРУ:
Ранее американские эксперты заявили, что на данный момент у КНДР в арсенале 10-20 ядерных боеголовок. При этом было интересное добавление: «если Северную Корею не остановить сейчас, то скоро у Пхеньяна будет уже до 60 боеголовок».
Напомним, что несколько дней назад прошли расширенные консультации между представителями властей КНДР и Республики Корея. В ходе консультаций в частности удалось договориться о том, что сборные двух стран на церемонии открытия Олимпийских игр пройдут под единым флагом с изображением Корейского полуострова.
По словам г-на Помпео, высказанным в эфире CBS, Северная Корея «будет готова нанести ядерный удар через несколько месяцев».
Из заявления директора ЦРУ:
Я, конечно, был бы рад сказать, если бы хотя бы через год. Администрация США сегодня работает над тем, чтобы продлить этот срок.
Ранее американские эксперты заявили, что на данный момент у КНДР в арсенале 10-20 ядерных боеголовок. При этом было интересное добавление: «если Северную Корею не остановить сейчас, то скоро у Пхеньяна будет уже до 60 боеголовок».
Напомним, что несколько дней назад прошли расширенные консультации между представителями властей КНДР и Республики Корея. В ходе консультаций в частности удалось договориться о том, что сборные двух стран на церемонии открытия Олимпийских игр пройдут под единым флагом с изображением Корейского полуострова.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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