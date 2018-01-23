09:27 23 января

Активист по фамилии Козел вновь осквернил памятник советским воинам в Польше

Очередной акт вандализма в отношении памятников павшим за освобождение Польши советским воинам произошёл в этом восточноевропейском государстве. На сей раз, как сообщает польское издание Gazetaprawna, памятник осквернён в городе Ольштын. Речь идёт о мемориале, носящем название Благодарность Красной армии.

При этом на сей раз известно, кто поучаствовал в осквернении мемориала в Ольштыне. Это польский активист Войцех Козел. Он повесил на мемориале табличку с надписью «Памятник благодарности за неволю». При этом на памятнике появился рисунок, на котором Козел изобразил красноармейца, «осуществляющего сексуальные домогательства по отношению к женщине».

Полиция города Ольштын заявила, что Войцех Козел понесёт административное наказание. Наказание такое: «Г- н Козел снимет плакат с рисунком с памятника за свой счёт».


Примечательно, что это уже не первое посягательство Козела на мемориал советским воинам. Так, менее 2-х лет назад он облил памятник краской. При этом, по словам самого «активиста», разрушать мемориал он не намерен, так как тот внесён в польский реестр исторических сооружений. Пока внесён, как говорит Козел...

Использованы фотографии: belrussia.ru
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Комментарии 35

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  1. Logall Сегодня, 07:07
    [/quote]Активист по фамилии к.озел вновь осквернил памятник советским воинам в Польше[quote]

    Это у него не фамилия, а состояние души!
    Logall
    1. хрыч Сегодня, 07:09
      Цитата: Logall
      Это у него не фамилия, а состояние души!

      У козла нет души am
      хрыч
      1. dik-nsk Сегодня, 07:37
        говорящая фамилия, отражающая сущность
        dik-nsk
        1. Тралл Сегодня, 07:44
          Вот только этому активисту, если он хочет с оружием в руках бороться с русскими, путь в Сирию заказан. Там с ним может произойти всякое smile
          Тралл
          1. АнпеЛ Сегодня, 07:59
            «Г- н снимет плакат с рисунком с памятника за свой счёт»

            надо же у них к.о.з.ел - господин. ну тогда и не удивительно отношение к памятникам
            АнпеЛ
        2. антивирус Сегодня, 07:56
          так и до скотного двора Польша дойдет
          антивирус
      2. Чёрный Сегодня, 08:28
        было бы неплохо забить козла..
        Чёрный
    2. Uncle Lee Сегодня, 07:09
      Цитата: Logall
      состояние души!

      А состояние души у него мерзопакостное !
      Uncle Lee
      1. Logall Сегодня, 07:11
        Володя, доброго утра!
        Я бы другой заголовок предложил...
        человек по фамилии к.озел - к.озел по жизни!
        Logall
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:16
          Саня, доброе ! hi Как пароход назовешь, так он и пойдет по жизни !
          Uncle Lee
          1. Svarog51 Сегодня, 07:40
            Саня, Володя, доброго утречка hi
            Пора бы уже Польше ответить за своего Козела. negative
            Svarog51
            1. Uncle Lee Сегодня, 07:45
              Сергей привет ! hi Обидно, что международные KAзлы не отвечают за свои деяния !
              Uncle Lee
    3. сибиралт Сегодня, 07:10
      Эта фамилия подходит для всех подобных польских активистов. Показал паспорт и сразу видно - активист. lol
      сибиралт
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:47
        Цитата: сибиралт
        Показал паспорт
        А там фото рогатого и бородатого ! И вонь....
        Uncle Lee
    4. 210окв Сегодня, 07:10
      Александр,доброе утроЭта скотина.-животное достойное..Даже пиво есть с козлом..Но когда к козлу примешивается двуногая скотина..Жди беды.Ничего себе..Слово именуемое это животное не вставляется...
      Цитата: Logall
      Активист по фамилии вновь осквернил памятник советским воинам в Польше

      Это у него не фамилия, а состояние души!
      210окв
      1. tv70 Сегодня, 07:20
        Реально не вставляется, сам обалдел.
        tv70
    5. Мар.Тира Сегодня, 07:22
      Ну так если мы им (полякам)даём куражиться прямо в центре пропаганды России,в Москве.На всех каналах ТВ каждый день,Вот включите сейчас первый,или второй канал,и увидите поляка.Так чего же мы хотим от них,у себя дома?
      Мар.Тира
      1. Подрезчик Сегодня, 07:48
        Он повесил на мемориале табличку с надписью «Памятник благодарности за неволю».

        Эту сволоту лет на 70 назад!!! И в концлагерь Майданек!!! Там бы узнал, сволочь, что такое "неволя"... am
        Подрезчик
  2. Spartanez300 Сегодня, 07:07
    Стоило бы повесить этого активиста вместе с табличкой , только надпись должна быть другой .
    Spartanez300
  3. Громобой Сегодня, 07:14
    Тот случай,когда и без фамилии ясно,что из себя представляет это животное по имени Войцех.
    Громобой
  4. kaban7 Сегодня, 07:16
    На благородном семействе козлов поставил несмываемое пятно, ну не скотина ли этот активист.
    kaban7
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:18
    Запах от него... Ну, соответствующий...
    Горный стрелок
  6. tv70 Сегодня, 07:18
    , о чем еще говорить, все сказано его отцом.
    tv70
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:19
    Ну, что поделаешь. Это как раз тот случай когда фамилия полностью соответствует характеру.
    rotmistr60
  8. maratk Сегодня, 07:30
    как известно фамилию присваивали за их поступки и деяния. так что потомок соответствует фамилии.
    maratk
  9. Навигатор 1 Сегодня, 07:31
    Фамилия соответствует
    Навигатор 1
  10. askort154 Сегодня, 07:36
    Ко-злы, они и в Африке ко-злы. Их и в России целое стадо.
    askort154
  11. APASUS Сегодня, 07:39
    Печально,что активист по фамилии ...........стал олицетворением целой польской нации! Судя по тому как он понесет административное наказание и снимет плакат с рисунком с памятника за свой счёт.В государстве даже память своих погибших граждан не цениться ,все переводиться на деньги,шикарная идеология !
    APASUS
  12. Пленник Сегодня, 07:41
    На то он и к-о-з-ел . Активный к-о-з-ел. p.s. Ну и фамилия! Даже не пропечатывается. laughing
    Пленник
  13. Геркулесыч Сегодня, 07:42
    На зоне этому козлу место! Там ему рога то побломают, и в гузно засунут! Впрочем, туда ему засунут не только рога! am Руки бы ему выдернуть из плеч, и пришить к жопе! !!!!
    Геркулесыч
    1. Svarog51 Сегодня, 08:15
      Витальевич, hi Так они и так у него там растут, руки то. Сохранять и созидать он не умеет, а вот разрушать и гадить - это пожалуйста, причём АКТИВНО. negative
      Svarog51
  14. ded100 Сегодня, 08:09
    Ко_ел он и в польше ко_зел !
    ded100
  15. Коллега Сегодня, 08:09
    А что тут добавить - он и в польше
    Коллега
  16. Коллега Сегодня, 08:10
    А что тут комментировать - животное оно и в польше животное
    Коллега
  17. BAI Сегодня, 09:27
    Это надо же, насколько фамилия соответствует содержанию.
    BAI
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