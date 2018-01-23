Активист по фамилии Козел вновь осквернил памятник советским воинам в Польше

Очередной акт вандализма в отношении памятников павшим за освобождение Польши советским воинам произошёл в этом восточноевропейском государстве. На сей раз, как сообщает польское издание Gazetaprawna, памятник осквернён в городе Ольштын. Речь идёт о мемориале, носящем название Благодарность Красной армии.



При этом на сей раз известно, кто поучаствовал в осквернении мемориала в Ольштыне. Это польский активист Войцех Козел. Он повесил на мемориале табличку с надписью «Памятник благодарности за неволю». При этом на памятнике появился рисунок, на котором Козел изобразил красноармейца, «осуществляющего сексуальные домогательства по отношению к женщине».



Полиция города Ольштын заявила, что Войцех Козел понесёт административное наказание. Наказание такое: «Г- н Козел снимет плакат с рисунком с памятника за свой счёт».





Примечательно, что это уже не первое посягательство Козела на мемориал советским воинам. Так, менее 2-х лет назад он облил памятник краской. При этом, по словам самого «активиста», разрушать мемориал он не намерен, так как тот внесён в польский реестр исторических сооружений. Пока внесён, как говорит Козел...



Использованы фотографии: belrussia.ru

