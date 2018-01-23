Россия ведет переговоры о новых зарубежных поставках С-400
Москва ведет переговоры о возможности поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» ряду стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости сообщение министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Он напомнил, что два комплекса С-400 развернуты и «несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону (ПВО) в Хмеймиме и Тартусе».
Он отметил, что Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в САР.
Он сообщил также, что «без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира».
Вчера газета Times of India со ссылкой на источник рассказала о том, что Москва и Нью-Дели вступили в финальную стадию переговоров по будущему контракту на поставку 5-ти дивизионов С-400. Предполагаемая сумма сделки – около $ 5,5 млрд.
С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Стоит на вооружении российской армии с 2007 года.
Сейчас ведется соответствующая переговорная работа,сказал Шойгу в ходе турне по странам Юго-Восточной Азии.
Он напомнил, что два комплекса С-400 развернуты и «несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону (ПВО) в Хмеймиме и Тартусе».
Это уникальные комплексы с непревзойденными ни кем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО,добавил Шойгу.
Он отметил, что Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в САР.
Прежде всего, это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие Сухопутных войск, Сил специальных операций и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400,сказал министр.
Он сообщил также, что «без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира».
Вчера газета Times of India со ссылкой на источник рассказала о том, что Москва и Нью-Дели вступили в финальную стадию переговоров по будущему контракту на поставку 5-ти дивизионов С-400. Предполагаемая сумма сделки – около $ 5,5 млрд.
С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Стоит на вооружении российской армии с 2007 года.
Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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