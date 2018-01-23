09:33 23 января

Россия ведет переговоры о новых зарубежных поставках С-400

Москва ведет переговоры о возможности поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» ряду стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости сообщение министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Россия ведет переговоры о новых зарубежных поставках С-400


Сейчас ведется соответствующая переговорная работа,
сказал Шойгу в ходе турне по странам Юго-Восточной Азии.


Он напомнил, что два комплекса С-400 развернуты и «несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону (ПВО) в Хмеймиме и Тартусе».

Это уникальные комплексы с непревзойденными ни кем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО,
добавил Шойгу.

Он отметил, что Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в САР.

Прежде всего, это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие Сухопутных войск, Сил специальных операций и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400,
сказал министр.

Он сообщил также, что «без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира».

Вчера газета Times of India со ссылкой на источник рассказала о том, что Москва и Нью-Дели вступили в финальную стадию переговоров по будущему контракту на поставку 5-ти дивизионов С-400. Предполагаемая сумма сделки – около $ 5,5 млрд.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Стоит на вооружении российской армии с 2007 года.

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комментарии 16

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:15
    Потом не пришлось бы пожалеть о этих поставках , категорически не правильное решение продажа этого оружия Турции как члену НАТО и как не надежному партнеру .
    Spartanez300
    1. Logall Сегодня, 08:25
      Да по любому вставляют в мозги что-нибудь этакое, дабы в наши самолёты не летело! Какой же "Кощей" свое "яйцо с иглой внутри" отдаст?
      Logall
      1. Spartanez300 Сегодня, 08:28
        Любые мозги можно при желании вправить .
        Spartanez300
        1. Logall Сегодня, 08:32
          Да, но я очень сомневаюсь, что кто-нибудь из них знает как..!
          Logall
        2. KCA Сегодня, 08:37
          Для этого нужны "русские хакеры", а они все на Путина работают :-)
          KCA
          1. maxim947 Сегодня, 08:50
            Высшие чины МО России и сша сейчас работают как менеджеры по продажам, разъезжают по миру и пытаются впарить военную продукцию, конкуренция однако... А то что, распродают С-400, тут вариантов немного, нужны покупатели т.к. нужны деньги на зарплаты, поддержание производства и самое главное на новые разработки, а мозги там наверняка закодированы))) Свято место пусто не бывает, не купят С-400, приобретут Патриоты. Плюс сейчас спрос хороший)).
            maxim947
      2. Teberii Сегодня, 08:30
        Реклама удалась,да и США впаривают свою технику всем .
        Teberii
    2. сибиралт Сегодня, 08:59
      За возможность торговать нефтью ничего не жалко. lol
      сибиралт
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:30
    С.Шойгу "пропихивает" 400-е в Юго-Восточную Азию. Не понятно одно - или мы сами навязываем, или нас просят зарубежные "товарищи". request
    a.s.zzz888
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:35
      Думаю такую систему каждая страна не прочь заиметь . По словам министра : "заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили страны Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии " .
      Spartanez300
  3. Skay Сегодня, 08:47
    Может и правильное решение. Ибо неправильные пчёлы должны сидеть в своем улье.
    Skay
  4. Roma-1977 Сегодня, 08:53
    Разделение труда по Марксу. США всем впаривают F-35, а РФ - С-400, как противоядие от F-35. И все довольны.
    Roma-1977
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:04
      Робин Гуд грабил богатых и отдавал бедным.
      Робин Бэд грабил бедных и отдавал богатым.
      Это называется Круговорот бабла в природе ! laughing
      Uncle Lee
  5. askort154 Сегодня, 09:10
    Урок "Каддафи" и "Ы" не прошёл бесследно. Мир стал понимать, что спастись от " амеро-демократизации " можно только с ядерным оружием, или с мощным ПВО ( от "бесполётной зоны"). Американское ПВО против же американцев - не выход. Поэтому устремили взор на С-400. Поскольку мы с удовольствием откликнулись на этот запрос, можно полагать, что С-500 уже на "выхлопе" . С-400 стал рейтинг-барометром стран не согласных с политикой США.
    askort154
  6. demo Сегодня, 09:17
    Это уникальные комплексы с непревзойденными ни кем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО,
    добавил Шойгу.

    Не знаю, у кого как, но у меня складывается впечатление что не дело министру обороны РФ заниматься тем, чем может и должен заниматься или министр промышленности и торговли, или вице-премьер курирующий эту отрасль, или премьер-министр.
    Ну не дело Шойгу выступать коммивояжером.
    Дело Министерства обороны России обеспечивать безопасность страны.
    Повышать свой потенциал.
    Добиваться грамотного обеспечения собственных вверенных войск.

    Только если за этими переговорами не стоят иные, меркантильные цели.
    demo
  7. Горный стрелок Сегодня, 09:25
    "Алмаз-Антей" становится просто курочкой рябой, несущей золотые яйца. И суммы такие ОСНОВАТЕЛЬНЫЕ! Себестоимость этих систем ( для нас) тем ниже, чем больше производство...
    Горный стрелок
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