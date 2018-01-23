21:20 23 января

Киев заявил о подготовке бойкота и акций фанатов на ЧМ-2018

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Киев ведёт переговоры с футбольными федерациями разных стран о бойкоте Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России летом 2018 года, а также с различными фанатскими движениями, которые могли бы устраивать политические акции.

Киев заявил о подготовке бойкота и акций фанатов на ЧМ-2018


По словам министра, переговоры с федерациями и организациями футбольных фанатов проходят отдельно, сообщает «Интерфакс-Украина».


Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России
– сказал Климкин.

Летом прошлого года уже сообщалось, что украинские власти хотят демонстративно бойкотировать ЧМ. Кроме того, на Украине отказались показывать по телевидению матчи чемпионата мира по футболу. При этом сама Украина не попала на ЧМ-2018, заняв в своей группе третье место.

Использованы фотографии: http://interfax.com.ua/
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Комментарии 51

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  1. Тралл Сегодня, 10:46
    Климкин - первый в мире даун, ставший главой МИД smile
    Тралл
    1. cniza Сегодня, 10:52
      Это основная работа украинского МИДа , работа с фанатами.
      cniza
      1. Комментарий был удален.
      2. КАРЛСОН Сегодня, 10:55
        Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками.
        Как говорил Лёлик в "Бриллиантовой руке"
        - Если человек и...от, то это надолго!
        А тут руководство целой страны эту фразу за жизненный девиз применяет
        КАРЛСОН
        1. Тралл Сегодня, 10:56
          На Украине есть и адекватные спортсмены:
          Тралл
        2. 210окв Сегодня, 11:08
          Мелкие твари..и неудачники.Сами не поедут и другим не дают.
          Цитата: КАРЛСОН
          Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками.
          Как говорил Лёлик в "Бриллиантовой руке"
          - Если человек и...от, то это надолго!
          А тут руководство целой страны эту фразу за жизненный девиз применяет
          210окв
          1. влад66 Сегодня, 11:18
            Цитата: 210окв
            Сами не поедут и другим не дают.

            Кому Дмитрий они не дают? laughing На них все уже давно бааальшущий болт ложат,кто хочет,тот и этого придурика спрашивать не будет поедет.А про зарубеж и говорить не стоит,там как полосатый папка думает,а не это облако в штанах. hi
            влад66
      3. антивирус Сегодня, 10:59
        это осн работа для нашего МИДа и журналюг
        из "дали денег на дороги и стадионы" сделать праздник и моральную Победу России над "партнерами"еще только предстоит
        антивирус
        1. mikh-korsakov Сегодня, 12:11
          Кое кто не понимает, что хорошая дорога и стадион после ЧМ останутся дорогой и стадионом. Я понимаю, что кому-то хочется видеть дороги и стадионы и в своем городе - это законное желание, но вот какая штука - денег всегда мало. Можно деньги равномерно размазать и каждый увидит в своем городе одну замазанную асфальтом яму. А можно сосредоточить деньги в нескольких городах и получить приемлемые для жизни города. Сочи до Олимпиады был (или были) вонючей помойкой. а превратились в мировой курорт - и пусть наши заокеанские недруги хоть обо.срутся
          mikh-korsakov
      4. nik-karata Сегодня, 11:00
        Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Киев ведёт переговоры с...различными фанатскими движениями

        Это что-то!!! Целый МИД ведёт переговоры с бандитами! Ниже опускаться просто некуда... Хотя наш Улюкаев тоже частенько до дна доходил!!! Они видимо с одной команды! lol
        nik-karata
      5. Злой543 Сегодня, 11:03
        "неумный человек" (по Лаврову) не понимает что у нас его акции не пройдут, здесь не Франция. Люлей получат даже от прохожих
        Злой543
      6. Roma-1977 Сегодня, 11:21
        Основная работа украинского МИДа - работа с фанатами украинского МИДа.
        Roma-1977
      7. verner1967 Сегодня, 11:43
        Цитата: cniza
        Это основная работа украинского МИДа , работа с фанатами.

        Вообще непонятно, как можно бойкотировать и одновременно проводить акции? Это как понос при запоре
        verner1967
      8. словак Сегодня, 11:54
        Вопрос в другом: они на государственном уровне готовят беспорядки в российских городах и на стадионах. Соответственно, на государственном уровне должен быть введен запрет на въезд украинцев в Россию за 2 месяца до ЧМ
        словак
      9. birs Сегодня, 13:50
        После нулевой ничьей матча Украина-Россия нападающий сборной России Кривоножко заявил журналистам, что был грубо сбит в штрафной противника, и судье следовало назначить пенальти в ворота Украины, на что защитник сборной Украины Мразюк ответил, что не ронял Кривоножко в своей штрафной, тот упал сам, и судье, наоборот, следовало дать ему красную карточку за симуляцию.
        birs
    2. Spartanez300 Сегодня, 10:54
      Фактически он призывает к массовым беспорядкам , а это уголовно наказуемо , Статья 212 УК РФ срок от 8 до 15 лет . Шизофреника пора закрывать на полные пятнадцать .
      Spartanez300
      1. kapitan92 Сегодня, 11:00
        Цитата: Spartanez300
        Очень радостно что на чемпионате мира не будет Укроповской сборной , а этот шизофреник доскребет на свой хребет , совсем уже берегов не видит .

        Да и Штаты в пролете. Интересно , как хунтята будут убеждать немецких болельщиков не приезжать на игры своей сборной в Россию.
        Надо предполагать, что какую то гадость они готовят. Начало "боевых" в Донбассе например.
        kapitan92
    3. Ren Сегодня, 11:37
      Цитата: Тралл
      Климкин - первый в мире даун, ставший главой МИД

      А Борис Джонсон - какой по счёту? recourse
      Ren
      1. Slon_on Сегодня, 13:20
        Этот - просто пидр!
        Slon_on
    4. Кент0001 Сегодня, 12:17
      Берите круче. Чугункин-эмицил без мозгов. От слова вообще.
      Кент0001
  2. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:50
    Это,что? Призыв "ультрас" к погромам,во время проведения ЧМ?? Пусть намотает фанатский шарфик и покажет как это делать,в первых рядах am
    Хотя,пеньковый, ему больше к лицу..
    Сибирский цирюльник
    1. Тралл Сегодня, 10:53
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Пусть намотает фанатский шарфик и покажет как это делать,в первых рядах

      Его предшественник уже "нала-ла-лакал" себе на отставку smile
      Тралл
    2. антивирус Сегодня, 11:00
      Хотя,пеньковый, ему больше к лицу..
      -ни в коем случае --только работа в Сусумане.
      антивирус
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:02
        ....-ни в коем случае --только работа в Сусумане...
        Но, в "галстуке".. laughing
        Сибирский цирюльник
    3. Ren Сегодня, 11:51
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Пусть намотает фанатский шарфик и покажет как это делать,в первых рядах

      Ну если намотает шарфик - то пусть а-ля Березовский! recourse
      Ren
  3. kapitan92 Сегодня, 10:51
    Да уж! Спецслужбам России придется "попотеть" принимаю подобных "гостей" на ЧМ 18. Опыт проведения Зимней Олимпиады в Сочи очень пригодится. Не плохо бы ввести дополнительные "фильтры"на границе с укрохунтией, чтобы всю "мерзоту" отсечь.
    kapitan92
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:53
    Киев ведёт переговоры с футбольными федерациями разных стран о бойкоте Чемпионата мира по футболу
    Складывается впечатление, что украинские министры и политики из-за массового помешательства решили, что Украина это Сша и может решать такие вопросы. Сами бойкотируют потому что их команда не будет участвовать, т.к. не прошла отборочные матчи. Высказал бы еще пару ласковых, но политика сайта не позволяет.
    rotmistr60
    1. Лелёк Сегодня, 10:59
      Цитата: rotmistr60
      rotmistr60

      hi
      Всё идёт к тому, что США & Ко используют Киев для большой "подлянки" в весенне-летний период.
      Лелёк
      1. cniza Сегодня, 11:14
        Это их основная задача . Привет Лев! hi
        cniza
  5. Комментарий был удален.
  6. rpuropuu Сегодня, 10:54
    Летом прошлого года уже сообщалось, что украинские власти хотят демонстративно бойкотировать ЧМ.

    При этом сама Украина не попала на ЧМ-2018, заняв в своей группе третье место.
    В принципе их могут поддержать те же США, они же тоже на ЧМ не попали good
    В очередной раз из спорта, делают политическое шоу belay
    Осталось еще ему сказать: "Мы не попали на ЧМ 2018, потому что не очень уж и хотелось", было бы вообще - " По Украински " yes
    rpuropuu
  7. BerBer Сегодня, 10:55
    Скажите у меня одного ощущение, что много новых зарегистрированных троллят нынешнюю власть?
    BerBer
    1. НасРать Сегодня, 11:04
      Цитата: BerBer
      Скажите у меня одного ощущение, что много новых зарегистрированных троллят нынешнюю власть?

      Её и прежние не особо жалуют.. это для Вас новость?
      НасРать
      1. BerBer Сегодня, 11:13
        К Вам я уже привык. laughing
        BerBer
        1. НасРать Сегодня, 11:14
          Споемся... drinks
          НасРать
    2. rocket757 Сегодня, 11:05
      Есть такое ощущение!
      Янки, либера и прочие отдыхают!
      rocket757
  8. dedBoroded Сегодня, 10:55
    Провокатор призывает к провокаторов к провокации. Вся новость в одном предложении.
    dedBoroded
  9. rocket757 Сегодня, 11:04
    Ой байкот, байкот. байкот ... типа боюсь. боюсь, боюсь!
    rocket757
  10. sgr291158 Сегодня, 11:12
    У него что корона на бестолковке растет, или он стал сильным мира сего. Чё лезит куда его не просят.
    sgr291158
  11. cariperpaint Сегодня, 11:16
    вообще то это нарушения закона и если начнут на трибунах политическую фигню транслировать поедут по отделениям. хотя возможно этого и добиваются...
    cariperpaint
  12. Piramidon Сегодня, 11:18
    ...а также с различными фанатскими движениями, которые могли бы устраивать политические акции.

    У нас фанаты тоже не ботаны, могут и по укрофейсу настучать. Не посмотрят, что цэ еуропэйцы.
    Piramidon
    1. BAI Сегодня, 13:30
      А они только этого и ждут.
      BAI
  13. Roma-1977 Сегодня, 11:31
    Украинськи дивчины будут бюсты заголять в знак протеста? Я бы посмотрел.
    Roma-1977
    1. BerBer Сегодня, 12:26
      Такие акции, good всегда пожалуйста.
      BerBer
  14. Izotovp Сегодня, 11:33
    "Полезные ид.иоты".
    В. И. Ленин.
    4-я категория офицеров по классификации Германского Генштаба 100- летней давности это инициативный тупой офицер. Ни в коем случае не продвигать вверх по службе.
    Izotovp
  15. JonnyT Сегодня, 11:49
    Что они сделают? на граблях попрыгают на майдане если только! Какляцкие ультрас перемещают с грязью, если они рыпаться начнут, в РФ их менты защищать не будут, как это делалось вна украине. Полякам уже готовят "ласковую" встречу, а каклов еще "нежнее" принимать будут.
    JonnyT
  16. Не либероид Русский Сегодня, 11:57
    акции если только на территории своих стран.... росгвардия этих фанатов быстро дубиночно-берцовым способом утихомирит да и суд еще и срок может впаять... а тюрьмы зоны в рф не европеидной комфортности
    Не либероид Русский
    1. Izotovp Сегодня, 12:26
      Это именно что провокация и дубиночно-берцовочный способ им и нужен чтобы показать какие мы варвары. Умнее над,тоньше:сотрудников на пару месяцев к борцам на стажировку или к Сигналу и никаких побоев-только мягкая фиксация с видеодокументированием задержания и экспресс судопроизводство в присутствии (можно и онлайн) диппредставителя страны,переводчика и представителя оргкомитета ЧМ-2018.
      Izotovp
  17. taiga2018 Сегодня, 12:00
    извините меня,адекватные украинцы,но по-моему уровень вашего нынешнего МИДа,это не просто дно,это дно самого грязного туалета...
    taiga2018
  18. БАРХАН Сегодня, 12:20
    Такое ощущение ,что у целой страны ангел-хранитель не стандартный...
    БАРХАН
  19. German Titov Сегодня, 12:23
    Цитата: Тралл
    Климкин - первый в мире даун, ставший главой МИД smile

    Не стал бы оскорблять "Даунов". "Павел Особо Ценный" (так в Одессе "эллегорически" называют ПОЦ ("еврейский мальчик некрофил с идиётической улыбкой")). Якобы по обычаям, если умирала в еврейской семье девочка,-на встречу с Создателем она не могла являться девственницей.(в Одессе мне эту историю рассказывала одна коренная одесситка (хороший человек еврейской национальности). Для совокупления использовали "идиёта из общины". На Украине, такого кадра используют как министра иностранных дел. Ранее был Дрыщица. Бойкотировать конечно можно, всё равно кривоногая национальная сборная там в качестве зрителей присутствовать будет.
    German Titov
  20. Комментарий был удален.
  21. BAI Сегодня, 13:28
    или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России

    Гадить России чужими руками -это мудро!
    BAI
  22. Алексей Соболев Сегодня, 14:37
    Это какой-то пук в общественном туалете - звук был и... не более того...
    Алексей Соболев
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