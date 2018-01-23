Киев заявил о подготовке бойкота и акций фанатов на ЧМ-2018

Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Киев ведёт переговоры с футбольными федерациями разных стран о бойкоте Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России летом 2018 года, а также с различными фанатскими движениями, которые могли бы устраивать политические акции.По словам министра, переговоры с федерациями и организациями футбольных фанатов проходят отдельно, сообщает «Интерфакс-Украина».– сказал Климкин.Летом прошлого года уже сообщалось, что украинские власти хотят демонстративно бойкотировать ЧМ. Кроме того, на Украине отказались показывать по телевидению матчи чемпионата мира по футболу. При этом сама Украина не попала на ЧМ-2018, заняв в своей группе третье место.