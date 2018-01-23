Американские ВВС ликвидировали в Афганистане более 60 боевиков
По меньшей мере 63 боевика радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) были уничтожены на юге Афганистана в результате ударов американской авиации, передает РИА Новости сообщение агентства «Пажвак».
По данным агентства, ссылающегося на начальника местной полиции, «авиаудары наносились ночью в понедельник в провинции Пактика на юге Афганистана».
В ходе операции убито не менее 63 боевиков. Также были уничтожены автомобильная техника радикалов, оружие и боеприпасы.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Вооруженные формирования «Талибан», ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах республики, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Часть талибов присягнули на верность главарям группировки.
По данным агентства, ссылающегося на начальника местной полиции, «авиаудары наносились ночью в понедельник в провинции Пактика на юге Афганистана».
В ходе операции убито не менее 63 боевиков. Также были уничтожены автомобильная техника радикалов, оружие и боеприпасы.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Вооруженные формирования «Талибан», ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах республики, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Часть талибов присягнули на верность главарям группировки.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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