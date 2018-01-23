21:22 23 января

Американские ВВС ликвидировали в Афганистане более 60 боевиков

По меньшей мере 63 боевика радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) были уничтожены на юге Афганистана в результате ударов американской авиации, передает РИА Новости сообщение агентства «Пажвак».



По данным агентства, ссылающегося на начальника местной полиции, «авиаудары наносились ночью в понедельник в провинции Пактика на юге Афганистана».


В ходе операции убито не менее 63 боевиков. Также были уничтожены автомобильная техника радикалов, оружие и боеприпасы.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Вооруженные формирования «Талибан», ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах республики, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Часть талибов присягнули на верность главарям группировки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:44
    ... накрыли мерикатосы кишлак, и посчитали их талибами... bully (запрещены в РФ)
    a.s.zzz888
    1. Серый брат Сегодня, 11:49
      Цитата: a.s.zzz888
      ... накрыли мерикатосы кишлак, и посчитали их талибами... (запрещены в РФ)

      Вчера только была статья что афганские силовики уничтожили 60 боевиков и захватили технику)))
      Ну я низнаю... wassat
      Серый брат
      1. роман66 Сегодня, 11:54
        вполне в тренде мерикатосовском
        роман66
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:04
          Ну да , байки травить они горазды ... А подтверждение от средств объективного контроля где ? "Жутко секретные" , как всегда ? wink
          bouncyhunter
          1. Partyzan Сегодня, 12:12
            Паша привет hi
            Вооруженные формирования «Талибан», ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах республики, развернули
            - гашишь они у них отжали, вот и возбудились полосатые
            Partyzan
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:18
              Ну да , не хотят матрасы делиться ни с кем урожаем с "волшебного огородика" . lol
              bouncyhunter
              1. Partyzan Сегодня, 12:21
                а ты бы захотел?
                Partyzan
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:24
                  Не могу судить - я наркотой не балуюсь . request
                  bouncyhunter
                  1. Partyzan Сегодня, 12:27
                    да хотя бы обычными огурцами или баклажанами?
                    Partyzan
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:29
                      Если так , то всем посягнувшим по рогам настучал бы . yes
                      bouncyhunter
                      1. Partyzan Сегодня, 12:31
                        Вооооот, в этом то вся и суть laughing
                        Partyzan
                2. bouncyhunter Сегодня, 12:35
                  Цитата: Partyzan
                  Вооооот, в этом то вся и суть laughing

                  Как там Василий Алибабаевич в "Джентльменах удачи" говорил : "То бензин , а то - дети ." . wink
                  bouncyhunter
                  1. Partyzan Сегодня, 12:36
                    не - то для детей, а эти не хорошие люди - отжали
                    Partyzan
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:39
                      Да там сам чёрт ногу сломит . Бармалеи они все там , только одни - полосатые , а другие - бородатые .
                      bouncyhunter
                      1. Partyzan Сегодня, 12:44
                        Вот их бы всех в клеточку
                        Partyzan
          2. Korax71 Сегодня, 13:02
            Так же как и операции России в Сирии
            Korax71
  2. лом123 Сегодня, 11:57
    опять п.........т
    лом123
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:06
    статья что афганские силовики уничтожили 60 боевиков и захватили технику
    А чему удивляться. Как хоть маленький результат, так американцы тут, как тут - это мы. Как только где-то облажались - Россия виновата. Уже давно закономерность американской системы.
    rotmistr60
  4. Rainman_1 Сегодня, 12:08
    Наверно 60 боевиков умерли от смеха, когда увидели уничтоженный трактор. laughing
    Rainman_1
  5. OlfRed Сегодня, 12:13
    ну надо же создать видимость борьбы с терроризмом... 63 убили, пару тысяч не заметили. hi
    OlfRed
  6. taiga2018 Сегодня, 12:19
    и не погибло при этом ни одного мирного жителя?поразительно!или быть может в этот момент,как бы случайно,все эти правозащитные организации,"объективные" западные сми,отвернулись и ничего не увидели...
    taiga2018
  7. серафимамурский Сегодня, 13:42
    Опять свадьбу разбомбили.
    серафимамурский
Картина дня