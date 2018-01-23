21:26 23 января

У США не хватает денег на боевые самолеты

Разработки нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider могут остановиться из-за нехватки финансирования, сообщает портал Defense News.

У США не хватает денег на боевые самолеты


Программа создания самолетов LRS-B серьезно замедлится даже при самом благоприятном развитии событий, отмечают в руководстве военно-воздушных сил. Так, замминистра ВВС США Мэтт Донован предупредил, что проблемы с финансированием проекта начнутся уже в апреле нынешнего года. Первые бомбардировщики B-21 планировалось выпустить уже в 2020 году, однако эти сроки, судя по всему, сдвинутся.


В 2015 году компания Northrop Grunman получила контракт на создание стратегического бомбардировщика дальнего радиуса действия B-21. ВВС планируют закупить как минимум 100 самолетов.

Напомним, также сообщалось, что более трети американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II больше никогда не взлетят, если руководство США так и не найдет денег на покупку для них новых крыльев.

Использованы фотографии: Northrop Grumman Corporation
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Комментарии 32

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  1. 210окв Сегодня, 11:55
    Не верю!Бумага что ли кончилась в печатном станке?
    210окв
    1. Не либероид Русский Сегодня, 12:00
      да не... просто договориться не могут о правильном распиле средств
      Не либероид Русский
      1. Topotun Сегодня, 16:55
        Да, скорее всего бьтся кому основной кусок пирога. А кому только крошки. Так что сообщения, что у них армия без средств - глупость полная. Они себе еще нарисуют, если что.
        Topotun
    2. Александр War Сегодня, 12:04
      smile Бумага да) уже давно у них электронные доллары
      Александр War
    3. bouncyhunter Сегодня, 12:06
      Опять матрасы прибедняются и ноют "Дайте денюх !" .
      bouncyhunter
      1. Piramidon Сегодня, 12:22
        Цитата: bouncyhunter
        Опять матрасы прибедняются и ноют "Дайте денюх !" .

        Это чтобы Петруха у них не клянчил.
        Piramidon
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:25
          Разводят матрасы Петруччо , как лопушка ...
          bouncyhunter
    4. Piramidon Сегодня, 12:31
      Цитата: 210окв
      Не верю!Бумага что ли кончилась в печатном станке?

      Китайский принтер сломался. laughing
      Piramidon
  2. лом123 Сегодня, 11:56
    вот вот нашли о чем думать , у них же это не деньги а фантики ))
    лом123
    1. spirit Сегодня, 12:00
      Ну пока в2 в топе по ценнику. Так что думаю,проблема с финансами для такого проекта это норма.суммы думаю астраномические.
      spirit
  3. роман66 Сегодня, 12:01
    красивая хреновинка! пусть полетает в одном экземпляре, больше не надо
    роман66
    1. Partyzan Сегодня, 12:05
      А тренироваться на чем?
      Partyzan
      1. роман66 Сегодня, 14:55
        один - ниочем, хакерам поручим
        роман66
    2. GAF Сегодня, 15:28
      Цитата: роман66
      красивая хреновинка! пусть полетает в одном экземпляре, больше не надо

      Для Вас они красивые. А мне напомнили пару раз приснившееся давненько ("ни к селу, ни к городу") бескрылые аппараты прямоугольной формы в абсолютной тишине летящие по сумрачному небу. Хотите верьте, хотите нет. После взгляда но фото всплыли в памяти эти жуткие сны.
      GAF
      1. роман66 Сегодня, 15:30
        почему же не верю - мне часто интересная хрень снится
        роман66
  4. Egorovich Сегодня, 12:05
    А мы рады за матрасию, что у них денег не хватает на разработку этого самолета. Чем хуже им, тем лучше нам. Аксиома. yes
    Egorovich
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:15
    При таком бюджете на оборонку и опять не хватает. Правильно Яков Кедми у Соловьева сказал, что если говорить о коррупции, то самая махровая в американской армии и ВПК.
    rotmistr60
    1. Piramidon Сегодня, 12:25
      Вот, вот, наши коррупционеры по сравнению со штатовскими - мальчишки в коротких штанишках. Наши бюджет лобзиками пилят, а те бензопилой
      Piramidon
  6. taiga2018 Сегодня, 12:21
    не беспокойтесь,они ещё нарисуют...
    taiga2018
  7. НЕКСУС Сегодня, 12:23
    Новые проекты американского ВПК ,будь-то бомбер,или истребитель или подводная лодка и тд,бьют рекорды по цене реализации ,поднимаясь все выше и выше. Лет через 25 разработки проектов нового оружия в США будут стоить не десятки миллиардов фантиков,а сотни,а может и тысячи...
    НЕКСУС
    1. ghby Сегодня, 13:17
      Цитата: НЕКСУС
      Лет через 25 разработки проектов нового оружия в США будут стоить не десятки миллиардов фантиков,а сотни,а может и тысячи...

      Инфляция ? wassat
      ghby
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:32
        Цитата: ghby
        Инфляция ?

        Нет...деградация помноженная на желание втянуть в нас в очередную гонку вооружений,дабы разыграть сценарий СССР.
        НЕКСУС
    2. voyaka uh Сегодня, 13:59
      А в Европе по-другому? Тайфун Еврофайтер стоит дороже Ф-35.
      А в России цены не взлетают? Су-57 подойдет к 100 млн $ точно.
      voyaka uh
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:00
        Цитата: voyaka uh
        А в России цены не взлетают? Су-57 подойдет к 100 млн $ точно.

        Не факт...цену СУ-57 пока не озвучили.При этом,большой вопрос ,какая цена будет для "внутреннего" пользования...
        НЕКСУС
      2. Ил-18 Сегодня, 17:47
        Цитата: voyaka uh
        А в Европе по-другому? Тайфун Еврофайтер стоит дороже Ф-35.
        А в России цены не взлетают? Су-57 подойдет к 100 млн $ точно.

        Не фига! Он без НДС tongue
        Ил-18
  8. tchoni Сегодня, 13:55
    Они могут себе позволить от стратега отказаттся. Во первых они себя мало чем проявили за последние 40 лет. Во вторых, ВВС США (если включить сюда и авиацию ВМФ) самые болтшие и технологичные в мире. И лет 10 -20 (пока китай свою авиапромышленность не поднимет на должный уровень) таковыми и остануться. В третих у них есть отличная конвенционная ракета "тосогавк" и кучу ностителей под него.
    tchoni
    1. Korax71 Сегодня, 16:09
      Хоть один здравый комментарий.а то фантики,деградация,.когда нибудь такое легкомысленное отношение к потенциальному противнику сделает нам в очередной раз падлу.как уже не раз бывало.
      Korax71
      1. sabakina Сегодня, 21:24
        Ну и что здравого? Морской утюг мало того, что не плавает, так ещё и вооружения для него нет. Этот, если даже и взлетит, что будет чудом, один чёрт знает, будет ли для него соответствующее вооружение. Так что, ждём-с!
        sabakina
  9. a.sirin Сегодня, 16:15
    Чем меньше в России денег, тем боооольше статей о нищающих США
    a.sirin
  10. Старый26 Сегодня, 19:55
    Цитата: роман66
    красивая хреновинка! пусть полетает в одном экземпляре, больше не надо

    Увы. если полетит, то не в одном экземпляре. А что касается денег. Даже если у тебя есть станок, на который мы все время киваем, все равно они не печатают деньги по принципу "сколько надо, столько и напечатаем". Совершенно реальная ситуация, что на что-то не будет хватать денег (нужного количества) и эти программы сдвигаются "вправо". Будто бы это что-то такое необычное. Наш ПАК ДА тоже сдвинулся вправо, неизвестно на сколько лет. "Федерацию" планировали запустить в беспилотном режиме в 2015, а в пилотируемом в 2018, теперь беспилотный сдвигается на 2023. То же самое у них. Новая БРПЛ, как и новая МБР сдвигаются вправо. И в этом они не видят трагедии. Существующие системы пока что достаточны для выполнения своих фанкций...

    Цитата: tchoni
    Они могут себе позволить от стратега отказаттся. Во первых они себя мало чем проявили за последние 40 лет. Во вторых, ВВС США (если включить сюда и авиацию ВМФ) самые болтшие и технологичные в мире. И лет 10 -20 (пока китай свою авиапромышленность не поднимет на должный уровень) таковыми и остануться. В третих у них есть отличная конвенционная ракета "тосогавк" и кучу ностителей под него.

    Они не откажутся. Все их стратеги адаптированы и под функции с применением ВТО. Нынешние В-2 у них сейчас остались без крылатых ракет. Смена так или иначе потребуется. Причем не "старому, дубовому" В-52, а скорее всего именно В-2
    Конвенциональная ракета "Томагавк" - это все же морская ракета. Хотя для нее есть и куча ностелей. Из воздушных у них есть некоторое количество AGM-86 ЕМНИП модификаций С и D . Но их крайне мало, А такие ракеты требуются. И не только ракеты, но и носители
    Старый26
  11. APASUS Сегодня, 20:15
    Опять очередная шляпа,бедные американцы ,денег нету на разработки.Крылья новые заказать не на что и как то так скромно промолчали о самом большом в мире бюджете Пентагона.
    Ну пожалейте американцев
    APASUS
  12. sabakina Сегодня, 21:00
    Посмотрел рисунок. Вот скажите мне, они окончательно перешли на концепцию "угольный утюг"? Или им инопланетяне ложные направления подсказывают?
    sabakina
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