У США не хватает денег на боевые самолеты

Разработки нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider могут остановиться из-за нехватки финансирования, сообщает портал Defense News.Программа создания самолетов LRS-B серьезно замедлится даже при самом благоприятном развитии событий, отмечают в руководстве военно-воздушных сил. Так, замминистра ВВС США Мэтт Донован предупредил, что проблемы с финансированием проекта начнутся уже в апреле нынешнего года. Первые бомбардировщики B-21 планировалось выпустить уже в 2020 году, однако эти сроки, судя по всему, сдвинутся.В 2015 году компания Northrop Grunman получила контракт на создание стратегического бомбардировщика дальнего радиуса действия B-21. ВВС планируют закупить как минимум 100 самолетов.Напомним, также сообщалось, что более трети американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II больше никогда не взлетят, если руководство США так и не найдет денег на покупку для них новых крыльев.