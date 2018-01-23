"Севмаш" открыл свои представительства в пунктах базирования российских атомных подлодок

В пунктах базирования кораблей были открыты представительства предприятия

Работы ведутся специалистами предприятия, которые принимали участие в строительстве кораблей этих проектов. Высокая квалификация корабелов и отличное знание конструктивных и технических особенностей АПЛ позволяет выполнять работы по их сервисному обслуживанию, техническому надзору качественно и в короткие сроки

"ПО "Севмаш" (входит в состав ОСК) открыло специализированные пункты сервисного обслуживания трех атомных подводных лодок проекта "Борей" и АПЛ проекта "Ясень", в местах их постоянного базирования, сообщает пресс-служба АО.- говорится в сообщенииСогласно контракта с министерством обороны РФ "Севмаш" является единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию современных АПЛ проектов "Ясень" и "Борей".- пояснил и.о. первого заместителя генерального директора "Севмаша" Сергей ВоронькоСейчас в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" (проект 955) - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" (первая - на Северном флоте, две остальные - на Тихоокеанском).Также в настоящее время в составе российского флота имеется одна многоцелевая подлодка типа "Ясень" - "Северодвинск" (Северный флот). ВМФ получил ее летом 2014 года, но до весны 2016 года субмарина находилась в опытной эксплуатации. Следующие "Ясени" строятся по усовершенствованному проекту 885М.