21:28 23 января

"Севмаш" открыл свои представительства в пунктах базирования российских атомных подлодок

"ПО "Севмаш" (входит в состав ОСК) открыло специализированные пункты сервисного обслуживания трех атомных подводных лодок проекта "Борей" и АПЛ проекта "Ясень", в местах их постоянного базирования, сообщает пресс-служба АО.

В пунктах базирования кораблей были открыты представительства предприятия
- говорится в сообщении

"Севмаш" открыл свои представительства в пунктах базирования российских атомных подлодок



Согласно контракта с министерством обороны РФ "Севмаш" является единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию современных АПЛ проектов "Ясень" и "Борей".

Работы ведутся специалистами предприятия, которые принимали участие в строительстве кораблей этих проектов. Высокая квалификация корабелов и отличное знание конструктивных и технических особенностей АПЛ позволяет выполнять работы по их сервисному обслуживанию, техническому надзору качественно и в короткие сроки
- пояснил и.о. первого заместителя генерального директора "Севмаша" Сергей Воронько

Сейчас в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" (проект 955) - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" (первая - на Северном флоте, две остальные - на Тихоокеанском).

Также в настоящее время в составе российского флота имеется одна многоцелевая подлодка типа "Ясень" - "Северодвинск" (Северный флот). ВМФ получил ее летом 2014 года, но до весны 2016 года субмарина находилась в опытной эксплуатации. Следующие "Ясени" строятся по усовершенствованному проекту 885М.

Использованы фотографии: пресс-служба АО «ПО «Севмаш»
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Комментарии 8

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  1. andr327 Сегодня, 12:29
    А в чем тут новость? Представители промышленности (или еще как их называли представители гарантийного надзора) всегда присутствовали в соединениях технических видов войск (РВСН, ПВО и т.п.)
    Или стало модой былой опыт выдавать за новейшие достижения управленческой мысли?
    andr327
    1. annodomene Сегодня, 12:45
      Ну да, это все хорошо забытое старое. На флоте раньше такие организации СПТБ (специальная производственно-техническая база) назывались, да и группы авторского надзора, а также техническое сопровождение эксплуатации вроде бы никто не отменял...
      annodomene
      1. Svarog51 Сегодня, 13:12
        Алексей, приветствую hi Если эти представительства будут иметь офисы и современное оргоборудование для связи с предприятием - сократится срок для всяческих "увязок" и "подготовок".
        Svarog51
        1. 1vlad19 Сегодня, 13:32
          У нас турбины украинские стояли, представитель по полгода жил в Хабаровске, потом полгода у себя и так каждый год. Продление сверх срока, каждый год.
          1vlad19
          1. Svarog51 Сегодня, 13:39
            Мне самому приходилось в подобном участвовать, только по другой тематике.
            Svarog51
        2. andr327 Сегодня, 18:13
          вот если вопросы с финансированием своевременным решат вопросы, то толк будет. А то стулья и кресла сегодня, а деньги ... может к концу года и отдадим, может быть.
          А оргоборудование это только для отписки - главное голова нужна и руки откуда надо. Связи хватит.
          andr327
  2. Alexey RA Сегодня, 13:11
    "ПО "Севмаш" (входит в состав ОСК) открыло специализированные пункты сервисного обслуживания трех атомных подводных лодок проекта "Борей" и АПЛ проекта "Ясень", в местах их постоянного базирования

    ТО-1, ТО-2, развал-схождение винтов, замена летнего противогидроакустического покрытия на зимнее и наоборот, диагностика реактора, замеры шумов. laughing
    Alexey RA
  3. Бензорез Сегодня, 20:28
    По командировкам ездить я лично уже не хочу (пусть более молодых отправляют), но надо привыкать к хорошему однако. Кто как не производитель знает все слабые места? Сегодня ползал на22800 с лампочкой в районе 45 шпангоута-все слабые места обнаружил, а военпред-принял!
    А на палубе-что?! Это ж позор сварным! Однако.
    Бензорез
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