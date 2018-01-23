Маломуж: Я убедил Путина прекратить имперскую политику в отношении Украины

Я с ним лично разговаривал в 2006 году и призвал избавиться от этого симптома "старшего брата", потому что он вредит как Украине, так и России. Это был критический день, когда прекратили поставки газа в Украину и Европу, я настаивал, чтобы мы прекратили противостояние и нашли пути сотрудничества. Вроде как убедил – на следующий день газ пошёл и в Украину, и в Европу.

Он где-то неадекватно почувствовал себя мессией – будто он может построить новую империю. Но этого не могло быть в принципе, это большой провал и разочарование.