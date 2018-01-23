21:19 23 января

Маломуж: Я убедил Путина прекратить имперскую политику в отношении Украины

Бывший начальник Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью украинскому СМИ поведал о разговоре более чем 10-летней давности с Владимиром Путиным. По словам Маломужа, он говорил с Путиным «о войне». Заявление экс-главного разведчика Украины приводит украинское издание «Апостроф»:
Я с ним лично разговаривал в 2006 году и призвал избавиться от этого симптома "старшего брата", потому что он вредит как Украине, так и России. Это был критический день, когда прекратили поставки газа в Украину и Европу, я настаивал, чтобы мы прекратили противостояние и нашли пути сотрудничества. Вроде как убедил – на следующий день газ пошёл и в Украину, и в Европу.


Маломуж: Я убедил Путина прекратить имперскую политику в отношении Украины


Маломуж далее добавил, что фактически после беседы с ним "Путин на время прекратил свои имперскую (политику) в отношении Украины".

По словам Маломужа, ситуация изменилась, когда Владимир Путин был избран на новый президентский срок в 2012 году. Бывший глава Службы внешней разведки Украины, заявил, что тогда Путин «почувствовал себя мессией».

Из интервью:
Он где-то неадекватно почувствовал себя мессией – будто он может построить новую империю. Но этого не могло быть в принципе, это большой провал и разочарование.


Кроме того, Маломуж размышлял о выводе «российских войск с территории Донбасса», давая понять, что он, в отличие от наблюдателей ОБСЕ, всё ещё продолжает «видеть» российские войска при их отсутствии в зоне, длительное время официально называемой на Украине «зоной АТО». Интересная логика: операция «антитеррористическая», но ЛДНР украинский парламент так и не признал «террористическими организациями». Также: Украина, по заявлению таких, как Маломуж, воюет с Россией, но при этом до сих не объявляя России войны и продолжая наращивать товарооборот с «агрессором».


Использованы фотографии: Апостроф
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 75

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Partyzan Сегодня, 12:38
    Маломуж размышлял о выводе «российских войск с территории Донбасса», давая понять, что он, в отличие от наблюдателей ОБСЕ, всё ещё продолжает «видеть» российские войска
    глазастый однако - и сусликов наверное видит?
    Partyzan
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:41
      Похоже , и этого деятеля белочка взяла в плен ...
      bouncyhunter
      1. Николай С. Сегодня, 12:42
        Не надо искать в хунтоголовах мозг - его там нет.
        Одно требование Украиной от оккупанта и агрессора продолжать агрессивно оккупировать незалежную транспортировкой своего газа в Европу чего стоит.
        Николай С.
        1. cniza Сегодня, 13:03
          Цитата: bouncyhunter
          Похоже , и этого деятеля белочка взяла в плен ...


          Паша , там все серьёзней и белочка сама от него сбежала , там полный съезд в подвал.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:17
            Да они там , похоже , чёртиков из под скамеек горстями выгребают - куда уж белочкам . lol
            bouncyhunter
            1. Владимир16 Сегодня, 13:24
              я настаивал....убедил – на следующий день газ пошёл и в Украину, и в Европу.

              Так вот кто управляет Путиным, а значит и вселенной. wassat lol laughing
              Они там все больные на голову, что-ли?
              Владимир16
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:26
                Цитата: Владимир16
                Они там все больные на голову, что-ли?

                У них это перманентное состояние , лечится топором . wink
                bouncyhunter
                1. Alex777 Сегодня, 15:48
                  Как переобулись те, кто при Януковиче про дружбу говорил, так переобуются и эти. Как только власть сменится. bully
                  Надо ее менять. hi
                  Alex777
              2. словак Сегодня, 16:48
                Это погоняло, фамилия, или позывной кремлевского шпиЁна на Украине? Как понять - Маломуж... Мало мужского? Маленький муж? Чуть- чуть мужчина? Или другой вариант?
                словак
      2. Partyzan Сегодня, 12:46
        Цитата: bouncyhunter
        и этого деятеля белочка взяла в плен ...

        нет - он сам сдался laughing
        Partyzan
      3. avt Сегодня, 12:48
        Цитата: bouncyhunter
        Похоже , и этого деятеля белочка взяла в плен ...

        no Скорее он в гости к белочке ходит , причём даже вопреки её желаниям.
        avt
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:49
          Вот гад - "Гринписей" на него нет !
          bouncyhunter
          1. Anarchist Сегодня, 12:54
            Павел, Приветствую дружище! Пушной зверёк один не приходит... за белочкой всегда песец жалует!
            Anarchist
            1. cniza Сегодня, 13:04
              Там ко всей стране писец приблизился. hi
              cniza
              1. Anarchist Сегодня, 13:10
                Он пока еще крадётся! незаметно для них...
                Но набат по всему миру слышно!
                Anarchist
                1. cniza Сегодня, 13:12
                  В том то и дело , все слышат и видят , а они все ждут халявы , но придет пушной зверек.
                  cniza
                2. bouncyhunter Сегодня, 13:15
                  Саша , приветствую ! hi У них там такой бардак , даже заокеанские скунсы - и те пожаловали .
                  bouncyhunter
                3. Angel_and_Demon Сегодня, 13:19
                  Цитата: Anarchist
                  Он пока еще крадётся! незаметно для них...
                  Но набат по всему миру слышно!

                  так оно так всегда
                  Angel_and_Demon
            2. Angel_and_Demon Сегодня, 13:16
              Цитата: Anarchist
              за белочкой всегда песец

              и при том полный
              Angel_and_Demon
              1. Misha Честный Сегодня, 21:02
                Нас точно задавят массой. Если Грудинин не победит - сделаю все чтобы уехать нафиг. Иначе нас полностью поимеют, а потом убьют с особой жестокостью. Мы при ВВП обречены на геноцид. И наших всех это радует. )) Смешно.
                Misha Честный
                1. Голован Джек Сегодня, 21:05
                  Цитата: Misha Честный
                  Если Грудинин не победит - сделаю все чтобы уехать нафиг

                  Можете бронировать билет.
                  Вопрос, куда ехать-то будете? Умеете, может, что полезное, кроме как в интернетах трепамста? "Там" нахлебников... не держат-с request
                  Цитата: Misha Честный
                  Мы при ВВП обречены на геноцид

                  Вы - возможно. И это, ИМХО, хорошо.
                  Голован Джек
            3. Nosferatu Сегодня, 17:11
              Песец больше не крался незаметно. Он гордо шёл чеканя шаг)).
              Nosferatu
        2. Ююка Сегодня, 13:06
          Цитата: avt
          Цитата: bouncyhunter
          Похоже , и этого деятеля белочка взяла в плен ...

          no Скорее он в гости к белочке ходит , причём даже вопреки её желаниям.


          "Раньше он с ружьем на белку ходил... Вот она ему и мстит" (с)
          Ююка
      4. Варяг_0711 Сегодня, 12:49
        bouncyhunter Сегодня, 12:41 ↑ Новый
        Похоже , и этого деятеля белочка взяла в плен ...
        Привет Паша! hi Да у них там у всех по моему "майдан головного мозга", причем очень и очень давно, еще до революции наблюдалась тенденция, но при СССР врачи сильно хорошие были и почти болезнь побороли. Но видимо не до конца, Хрущ-падлюка не дал до конца побороть. Вот теперь и пожинаем плоды.
        П.С. Прошу прощения, диагноз не совсем верный, правильно писать "майдан головы", так как не может быть болезнь того чего нет, в смысле мозга! laughing
        Варяг_0711
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:16
          Привет , Лёша ! hi Да им там в укрорейхе какой диагноз не поставь - всё равно маловато будет . wassat
          bouncyhunter
        2. Svarog51 Сегодня, 13:20
          Алексей, привет hi Вот не понятно какой из Мыколы муж, зато отсутствие ума явное. Надо ему фамилию поменять на Малоум или Нетумозг. lol
          Svarog51
          1. Варяг_0711 Сегодня, 13:26
            Привет Серега! Там по моему уже всему укрорейху пора фамилии сменить. Вот реально не пойму, КАК за 25 лет можно так было мозги людям загадить? Ну не укладывается у меня в голове, как так можно переформатировать человека, чтобы он из нормального советского человека превратился в бандеровца?
            Ладно молодое поколение, которое СССР не застало, но наше то поколение как? Может газ какой хитрый там распыляли? Так я вроде как не далеко от них живу, должно было и до нас долететь, однако же нет. Что у них не так с головой? Не пойму... request recourse
            Варяг_0711
            1. Svarog51 Сегодня, 13:34
              Лёша, да всё просто. Это потому что у тебя разум имеется, вот такие вещи и не укладываются в голове. А там, где опилки в черепушке - встряхнул чуток и готово. wassat
              Svarog51
      5. влад66 Сегодня, 13:15
        Здрав Будь Братко! drinks hi Там смотри видео
        влад66
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:19
          Привет , братка ! hi drinks Очень к месту видео ! good
          bouncyhunter
      6. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:43
        и превратилась в манию величия))
        Ратник с пулеметом
    2. volodya Сегодня, 12:44
      Цитата: Partyzan
      глазастый однако - и сусликов наверное видит?

      Если у хохлов такая разведка, то я не знаю ,остаётся только руками развести!
      volodya
    3. BerBer Сегодня, 12:46
      Вот такой незамысловатый "самопиар". Чё хотел сказать, сам не понял наверное, зато "руководил" Путиным.
      BerBer
      1. Partyzan Сегодня, 12:49
        ну водить руками и призывать - они все там мастаки
        Partyzan
    4. Chertt Сегодня, 12:47
      Из биографии Н. Маломужа. С декабря 1983 года — служба в органах государственной безопасности СССР и Украины на оперативных и руководящих должностях.
      И мы еще удивляемся что СССР развалили, если такие ДЭБИЛЫ , служили в КГБ СССР
      Chertt
      1. Partyzan Сегодня, 12:50
        Цитата: Chertt
        И мы еще удивляемся что СССР развалили,

        уже нет - горбатый их всех переплюнул, а подчиненные не могут быть умнее насяльника
        Partyzan
        1. Chertt Сегодня, 12:58
          Да меня зло берет, когда читаю таких убогих деятелей, В России тоже таких хватает (наверно). Но у нас санитары хорошо работают.
          Chertt
    5. Геркулесыч Сегодня, 13:37
      Мужеложь чушь несет в расчете на прасточков!Самопиар, и самореклама! А вот подтвердить то свои слова фактами не судьба? ??
      Геркулесыч
      1. Svarog51 Сегодня, 13:44
        А он и расчитывает, что к Путину за подтверждением его слов никто обращаться не станет.
        Svarog51
    6. Misha Честный Сегодня, 20:42
      Цитата: Partyzan
      Маломуж размышлял о выводе «российских войск с территории Донбасса», давая понять, что он, в отличие от наблюдателей ОБСЕ, всё ещё продолжает «видеть» российские войска
      глазастый однако - и сусликов наверное видит?

      Вы бы лучше своих "сусликов не проморгали". Я уважаю и и люблю Лукашенко, но даже от иногда слишком тупит со " своими сусликами"
      Misha Честный
    7. Misha Честный Сегодня, 20:46
      Цитата: Partyzan
      Маломуж размышлял о выводе «российских войск с территории Донбасса», давая понять, что он, в отличие от наблюдателей ОБСЕ, всё ещё продолжает «видеть» российские войска
      глазастый однако - и сусликов наверное видит?

      Вы бы лучше своих "сусликов не проморгали". Я уважаю и люблю Лукашенко, но даже он иногда слишком тупит со "своими сусликами"
      А то, что Путин даже помогает своим песцам и сусликам, а за одно и Звезданутым Полосатикам далеко не новость. Те кому надо, те знают, а остальные и так бесполезны. Их рано или поздно пустят в расход. Такова уж политика Темнейшего. )
      Misha Честный
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:40
    на следующий день газ пошёл и в Украину, и в Европу
    На Украине каждый второй стратег и великий политик. Поговорил и газ пошел, и "имперская политика" прекратилась. Вот и еще один херой Украины объявился.
    Он где-то неадекватно почувствовал себя мессией
    Это он наверное о себе - важном и значимом.
    rotmistr60
  3. Teberii Сегодня, 12:40
    Мал да удал.Путина напугал. Теперь ему дорога в Брюссель может там с испуга скинутся.
    Teberii
  4. Pacifist Сегодня, 12:41
    Очередной "ВЭЛИКИЙ рулитель" рассказывал как как он грозил пальцем "темнейшему" и тот послушал. Жалко нельзя понять насколько сильно от него горилкой перло в этот момент. Ей богу, пациенты рулят больницей.
    Pacifist
    1. Офицер запаса Сегодня, 13:04
      Он сказал - Путин исполнил.
      Этот Маломуж просто открыл новое направление в диагнозах по психиатрии - "руководители Путина". Это же гарантированная отдельная палата со всеми удобствами. И личным санитаром.
      Офицер запаса
  5. Livonetc Сегодня, 12:41
    В перзиденты метит.
    Livonetc
  6. Ююка Сегодня, 12:41
    Эх, Мыкола... что ж ты не уговорил Путина не ходить в президенты, ведь он тебя так слушался... ты просто упустил время, вся Россия теперь "страдает" от твоей нерешительности... Одно слово "мало муж" request
    Ююка
  7. ded100 Сегодня, 12:42
    Маломуж малоум зато многобрех! wassat
    ded100
  8. andr327 Сегодня, 12:42
    Еще один пророк, теперь Микола! вот удалось постоять рядом с самим, теперь мемуары будет писать, как оказывал давление на Россию в лице самого Путина. Тьфу!!
    andr327
  9. Egorovich Сегодня, 12:43
    "Дур-ень думкой богатеет" - напрямую относится к Маломужу.
    Egorovich
  10. Ванёк Сегодня, 12:45
    разговаривал в 2006 году

    Бабка пёрнула - дед вспомнил.*

    Что ещё вспомним?
    Ванёк
    1. Ююка Сегодня, 12:51
      Цитата: Ванёк
      разговаривал в 2006 году

      Бабка пёрнула - дед вспомнил.*

      Что ещё вспомним?


      Тараса Бульбу... "помогли тебе, Мыкола?..."
      Ююка
  11. KelWin Сегодня, 12:45
    Существование таких персонажей полностью оправдывает институт карательной психиатрии yes
    KelWin
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 12:52
      Существование таких персонажей полностью оправдывает институт карательной психиатрии yes

      Фраза дня! yes
      КОТ БАЮН
      1. Svarog51 Сегодня, 13:28
        Василий, приветствую hi
        Фраза дня!

        И мне понравилась. Достоин награды. good
        Svarog51
        1. КОТ БАЮН Сегодня, 14:07
          Доброго дня, Сергей. hi Не то слово - красиво сказано !
          КОТ БАЮН
          1. Svarog51 Сегодня, 14:16
            Ну так он уже капитан, не заметил разве?
            Svarog51
  12. Кент0001 Сегодня, 12:46
    А зачем нам здесь рассказывают о каком-то (или чьём-то) муже или маломуже, который десть лет назад разговаривал с Путиным. Дедок несет заказанную ахинею. Напечатайте что-нить по адекватнее.
    Кент0001
    1. Ююка Сегодня, 12:49
      Цитата: Кент0001
      А зачем нам здесь рассказывают о каком-то (или чьём-то) муже или маломуже, который десть лет назад разговаривал с Путиным. Дедок несет заказанную ахинею. Напечатайте что-нить по адекватнее.


      про Украину? адекватное?.. belay
      Ююка
  13. demo Сегодня, 12:50
    Ну если начальник украинской СВР поговорил с Путиным (вопрос - а с какого перепугу столь специфическое ведомство, не имеющее отношение ни к торговле, ни иностранным делам, ни к чему иному, кроме разведки) лично, и тот после этого "проникся" и отказался "от имперской политики" и на следующий день газ пошел, то фамилия у этого перца должна быть как минимум - Воланд.
    Может быть тогда ВВП и прислушается.
    Если и почувствовал себя Путин мессией, то у него кое-какие основания для этого были.
    А вот человеку со странной фамилией "Маломуж", даже не смотря на место службы, почувствовать себя умным наверное не дано.
    Маловат еще муж. Мальчик, практически.
    demo
  14. КОТ БАЮН Сегодня, 12:51
    Минуточку.. А кто такой вообще этот маломуж?
    Какие то реминисценции у него странные и явно мания величия: я убедил, я говорил, газ пошел...
    Еще один самопиарящийся бывший. Через 10 лет никто ничего не проверит и проверять не будет, но сказал. Типа придал себе вес...
    тогда вопрос: если ты такой крутейший парень - ну съезди еще раз. Уговори Темнейшего! Поверни политику в другое русло!!! Верни Крым, верни Донбасс! Тебе ж памятник попрыгунчики воздвигнут laughing
    КОТ БАЮН
  15. Сочи Сегодня, 12:52
    Удивительно... вроде ещё не весна, а у них уже обострились психические расстройства. Видать клиника прогрессирует ...
    Сочи
    1. Балу Сегодня, 13:03
      Цитата: Сочи
      Удивительно... вроде ещё не весна, а у них уже обострились психические расстройства. Видать клиника прогрессирует ...

      Я не удивилюсь, когда сам наливайченко расскажет какую -нибудь байку, как он отговорил ВВП вводить войска в Киев. lol
      Балу
  16. ротмистр Сегодня, 12:59
    ВСе учат Путина, убеждают его, а воз и ныне там.
    ротмистр
  17. BAI Сегодня, 13:16
    Это был критический день

    Критические дни - у женщин. А еще забыл добавить, что у него под дверями с утра российские министры: "Шу-шу-шу, Шу-шу-шу" - приема дожидаются.
    BAI
  18. vladimirvn Сегодня, 13:23
    ик,ик,ик... laughing Детский сад, штаны на лямках.
    vladimirvn
  19. gaura Сегодня, 13:23
    Вот кто одним разговором с Путиным остановил войну! Он победил Темнейшего. Ему уже вручили трехзубчатый орден?
    gaura
  20. taiga2018 Сегодня, 13:35
    не знаю как насчет маломуж,но ума точно маловато...
    taiga2018
  21. Alexey-74 Сегодня, 13:56
    Как любят эти "бывшие" напоминать о себе, умничать, давать советы......че же вы такие умные сидите на пенсии в стороночке и потихоньку пакостите своими выступлениями в пользу какой нибудь второсортной СМИ-шки??????
    Alexey-74
  22. Alex-a832 Сегодня, 14:00
    Он еще и императора Галактики убедил прекратить своё имперское свинство и не вторгаться на Землю. Весь мир теперь знает, что обязан Украине всем, а особенно этому говоруну, который не "отличается умом и сообразительностью".
    Alex-a832
  23. Geisenberg Сегодня, 14:30
    Видимо он же Пизанскую башню нагнул ...
    Geisenberg
  24. Berkut24 Сегодня, 14:35
    Бывший начальник Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж

    Да, а мужика-то в нем действительно мало... Я даже как-то сомневаюсь, что Путин помнит или знает про этого великого таракана, который на время изменил политику России...
    Berkut24
  25. Немезида Сегодня, 15:33
    Пусть твоя Украина уберется с оккупированных вами русских земель ! Убеди в необходимости этого своих,в Киеве !
    Немезида
  26. ГРАНАТ-19 Сегодня, 17:32
    Сказочный балобол, как еге только из больницы выпустили!...
    ГРАНАТ-19
  27. МИХАН Сегодня, 18:21
    Я с ним лично разговаривал в 2006 году и призвал избавиться от этого симптома "старшего брата", потому что он вредит как Украине, так и России.

    "Старший брат " для бывших это теперь США и Израиль! А Россия -это коллектор с огромным чемоданом долгов , которые в наглую не отдают и еще угрожают "братом за океаном"..))))
    В 90-х помнится Россия попробовала на равных со всеми (территории раздавалы заводы фабрики оружие..) Итог мы все знаем и еще долго будут нам предъявлять огромные суммы за "оккупацию и т.д."
    Так что "братаны " не обижайтесь в будущем если что...За все придется заплатить и за моральный ущерб в том числе России!
    МИХАН
  28. Комментарий был удален.
Картина дня