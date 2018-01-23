Маломуж: Я убедил Путина прекратить имперскую политику в отношении Украины
Бывший начальник Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью украинскому СМИ поведал о разговоре более чем 10-летней давности с Владимиром Путиным. По словам Маломужа, он говорил с Путиным «о войне». Заявление экс-главного разведчика Украины приводит украинское издание «Апостроф»:
Маломуж далее добавил, что фактически после беседы с ним "Путин на время прекратил свои имперскую (политику) в отношении Украины".
По словам Маломужа, ситуация изменилась, когда Владимир Путин был избран на новый президентский срок в 2012 году. Бывший глава Службы внешней разведки Украины, заявил, что тогда Путин «почувствовал себя мессией».
Из интервью:
Кроме того, Маломуж размышлял о выводе «российских войск с территории Донбасса», давая понять, что он, в отличие от наблюдателей ОБСЕ, всё ещё продолжает «видеть» российские войска при их отсутствии в зоне, длительное время официально называемой на Украине «зоной АТО». Интересная логика: операция «антитеррористическая», но ЛДНР украинский парламент так и не признал «террористическими организациями». Также: Украина, по заявлению таких, как Маломуж, воюет с Россией, но при этом до сих не объявляя России войны и продолжая наращивать товарооборот с «агрессором».
Я с ним лично разговаривал в 2006 году и призвал избавиться от этого симптома "старшего брата", потому что он вредит как Украине, так и России. Это был критический день, когда прекратили поставки газа в Украину и Европу, я настаивал, чтобы мы прекратили противостояние и нашли пути сотрудничества. Вроде как убедил – на следующий день газ пошёл и в Украину, и в Европу.
Маломуж далее добавил, что фактически после беседы с ним "Путин на время прекратил свои имперскую (политику) в отношении Украины".
По словам Маломужа, ситуация изменилась, когда Владимир Путин был избран на новый президентский срок в 2012 году. Бывший глава Службы внешней разведки Украины, заявил, что тогда Путин «почувствовал себя мессией».
Из интервью:
Он где-то неадекватно почувствовал себя мессией – будто он может построить новую империю. Но этого не могло быть в принципе, это большой провал и разочарование.
Кроме того, Маломуж размышлял о выводе «российских войск с территории Донбасса», давая понять, что он, в отличие от наблюдателей ОБСЕ, всё ещё продолжает «видеть» российские войска при их отсутствии в зоне, длительное время официально называемой на Украине «зоной АТО». Интересная логика: операция «антитеррористическая», но ЛДНР украинский парламент так и не признал «террористическими организациями». Также: Украина, по заявлению таких, как Маломуж, воюет с Россией, но при этом до сих не объявляя России войны и продолжая наращивать товарооборот с «агрессором».
Использованы фотографии: Апостроф
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