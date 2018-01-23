21:26 23 января

В Тбилиси заявили, что США поставили Грузии комплексы Javelin

Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что американские противотанковые комплексы Javelin уже доставлены в Грузию. Ранее госдеп США одобрил поставки Грузии данные ПТРК

В Тбилиси заявили, что США поставили Грузии комплексы Javelin


Первый этап приобретения системы Javelin завершился успешно. Система расположена в Грузии в безопасном месте
- заявил Изория журналистам после встречи с послом США Яном Келли.


По словам министра, вскоре грузинские военные пройдут специальный курс по изучению правил использования системы.

Ранее Грузия запрашивала поставки из США более 400 ПТРК Javelin. Помимо этого возможный контракт предусматривал обучение личного состава вооружённых сил Грузии по использованию американских противотанковых комплексов.

В Пентагоне заявляют, что поставки ПТРК грузинской армии позволят ей не только лучше подготовить материально-техническую базу под стандарты НАТО, но и повысит возможность обороны Грузии. Также добавлено, что поставки ПТРК Javelin «не нарушат баланс сил в регионе».

Использованы фотографии: http://info.sibnet.ru/
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Комментарии 17

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:20
    От этой новости Пврошенко с белочкой водкой подавились! wassat
    Геркулесыч
    1. влад66 Сегодня, 13:45
      Первый этап приобретения системы Javelin завершился успешно. Система расположена в Грузии в безопасном месте

      Понятно,склад заперли,а ключи в безопасном от грузин месте. laughing
      влад66
      1. marlin1203 Сегодня, 14:28
        Сначала поставка, потом обучение? belay
        marlin1203
        1. МИХАН Сегодня, 18:11
          Цитата: marlin1203
          Сначала поставка, потом обучение? belay

          У меня такое ощущение , что эти "джавелины" в Сирию уйдут курдам ,через третьи страны..Как впрочем и из Украины..Отличная схема поставки и русских позлить и деньги срубить !
          МИХАН
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:24
    Теперь собакашвили жалеет, что он не у власти -такое бабло можно было срубить от продажи этих ракет crying lol
    Геркулесыч
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:40
      Вот поэтому то они и
      Система расположена в Грузии в безопасном месте
      Angel_and_Demon
  3. Стройбат запаса Сегодня, 13:25
    Ну теперь жди штук 50 у укропов, а там и в ЛДНР появятся.
    Стройбат запаса
    1. uav80 Сегодня, 15:40
      Их хранить где нить в Очаково будут на базе ВМФ США, а туда хохлов не то что на пророг, а даже на пушечный выстрел не подпускают...
      uav80
  4. Alexey-74 Сегодня, 13:25
    От кого обороняться однако собрались? Полосатые "Джавелины" вам все равно не помогут...проходили это уже в 2008 году.....у ВС РФ столько трофеев осталось....но ваш посыл понят и принят............. soldier
    Alexey-74
  5. BerBer Сегодня, 13:35
    Я честно говоря не пойму, почему вокруг этого чудо-оружия столько визга? Супер-пупер "вундер вафля" по заоблачной цене, как и всё в США.
    BerBer
    1. avt Сегодня, 13:39
      Цитата: BerBer
      Я честно говоря не пойму, почему вокруг этого чудо-оружия столько визга?

      Никто не понимает , но звучит красиво . но меня интересует вопрос другой
      По словам министра, вскоре грузинские военные пройдут специальный курс по изучению правил использования системы.
      Увах ! Кацо ! А нэ пробавал спэрва научит , а потом палучит ? Илы хот сразу - Учит , палучыт ?? bully Хотя если продать .. то так нормально будет - Зачэм учыт ? bully
      avt
    2. rocket757 Сегодня, 13:52
      Залежались они у них на складах похоже? Самим утилизировать влом, вот "партнёрам" и втюхивают.
      Жаба-вафля она и есть. вещь продвинутая, специализированная, ещё и дорогая в придачу.
      Пущай радуются. Наши левши всё равно на неё управу находят!!!
      rocket757
  6. taiga2018 Сегодня, 13:38
    теперь грузия и украина будут спорить,кто же из них более любимая содержанка сша...
    taiga2018
    1. alex83 Сегодня, 14:37
      поддерживаю, укропы тоже вундервафлю желают)
      alex83
  7. Egorovich Сегодня, 13:48
    С этими джавелинами недогосударства носятся, как "ду-рень с писаной торбой". Оно у них вроде оружия возмездия, что ли? Лоб точно расшибут себе при любом раскладе.
    Egorovich
  8. ланс Сегодня, 14:13
    точно не понять в чем радость, если они лупятся древнейшей шторой.
    ланс
  9. МВГ Сегодня, 14:24
    Ну, поставили и что? Пользоваться научили?
    МВГ
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