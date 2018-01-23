В Тбилиси заявили, что США поставили Грузии комплексы Javelin

Первый этап приобретения системы Javelin завершился успешно. Система расположена в Грузии в безопасном месте

Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что американские противотанковые комплексы Javelin уже доставлены в Грузию. Ранее госдеп США одобрил поставки Грузии данные ПТРК- заявил Изория журналистам после встречи с послом США Яном Келли.По словам министра, вскоре грузинские военные пройдут специальный курс по изучению правил использования системы.Ранее Грузия запрашивала поставки из США более 400 ПТРК Javelin. Помимо этого возможный контракт предусматривал обучение личного состава вооружённых сил Грузии по использованию американских противотанковых комплексов.В Пентагоне заявляют, что поставки ПТРК грузинской армии позволят ей не только лучше подготовить материально-техническую базу под стандарты НАТО, но и повысит возможность обороны Грузии. Также добавлено, что поставки ПТРК Javelin «не нарушат баланс сил в регионе».