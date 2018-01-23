21:22 23 января

Бронеавтомобили «Тигр» вооружили «Кордами»

До недавнего времени основным вооружением бронеавтомобилей "Тигр" были пулеметы калибра 7,62-мм ПКМ и «Печенег», а также гранатометы АГС-17, однако боевые действия в Сирии показали, что даже легкая бронетехника нуждается в более тяжелом оружии, пишет Вестник Мордовии.

Бронеавтомобили «Тигр» вооружили «Кордами»


Сирийские военные стали устанавливать на «Тигры» пулеметы «Корд» калибра 12,7 мм и ДШК. Такие модернизированные в полевых условиях машины прекрасно показали себя в боях.


«Стоит отметить, что и ранее, до сирийских событий пулеметы "Корд" рассматривались в качестве одного из вариантов вооружения российских бронеавтомобилей, но большого распространения не получили», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.



Сегодня такое оружие устанавливается на автомобили российских спецназовцев. Так, в Instagram «Военно-промышленной компании» опубликованы материалы с осенних учений 22-й гвардейской отдельной бригады специального назначения в Ростовской области. На фотографиях как раз присутствуют бронеавтомобили с крупнокалиберными пулеметами.

Использованы фотографии: «Военно-промышленная компания»
33

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 13:30
    Выводы из Сирийской войны сделаны правельные! Лучшего учителя чем личный военный опыт не существует!
    Геркулесыч
    1. avt Сегодня, 13:33
      Цитата: Геркулесыч
      Лучшего учителя чем личный военный опыт не существует!

      Да!? А на чужом опыте слабо было поучиться ? На Хамви как то ещё в ,,Буря в пустыне" Браунинги стояли 50-го калибра.
      avt
      1. Маз Сегодня, 14:07
        Вы бы ещё Чечню вспомнили, Наполеона, Чингисхана, шумеров... laughing
        Цитата: avt
        Цитата: Геркулесыч
        Лучшего учителя чем личный военный опыт не существует!

        Да!? А на чужом опыте слабо было поучиться ? На Хамви как то ещё в ,,Буря в пустыне" Браунинги стояли 50-го калибра.
        Маз
        1. avt Сегодня, 14:09
          Цитата: Маз
          , шумеров...

          Шумеры на дарённые Хаммеры ДШК ставят , а вот за неимением нужного припасу , ещё и Максим могут.
          avt
          1. тол100в Сегодня, 20:30
            Цитата: avt
            Шумеры на дарённые Хаммеры ДШК ставят , а вот за неимением нужного припасу , ещё и Максим могут.

            А может лучше Вулканы поставить? Тогда и задняя передача на автомобиле не потребуется!
            тол100в
      2. faiver Сегодня, 16:33
        ну эти браунинги еще на ленд-лизовских бронетранспортерах стояли bully
        faiver
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:35
      Витальевич hi Бесценный сирийский опыт обобщается и накапливается , как следствие - улучшения уже существующих образцов .
      bouncyhunter
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:44
        Бронеавтомобили «Тигр» вооружили «Кордами»
        -считай с "арматой"-дело решённое. а то развезли тут...хватит 7,62-не хватит... понятно что МАЛО.
        Дедкастарый
        1. Александр War Сегодня, 14:23
          7,62мм не хватает ,в Сирии доказано по шахид мобилям И опыт в Сирии доказал что нужна БМПТ
          Александр War
      2. tchoni Сегодня, 14:05
        Цитата: bouncyhunter
        Выводы из Сирийской войны сделаны правельные!

        Цитата: bouncyhunter
        Бесценный сирийский опыт обобщается и накапливается , как следствие - улучшения уже существующих образцов .

        А я вот стесняюс спросить: АКУДА ЧИЧЕНСКИЙ, АФГАНСКИЙ , ГРУЗИНСКИЙ И ПРОЧИХ КАРАБАХОВ ОПЫТ ДЕВАЛСЯ?
        А ,еще, пожизни подмывает полколоть наш генералитет вот в каком духе: Манштейн, Гудериан и прочие генералы фюррера не имели ничего. все учения на картах проволили, если что то на практике отрабатывали, то у них машины , фанерой обшитые , вместо танков были , и почтовые самолеты вместо бомберов. И таки сумели накопить опыт, достатояный, что бы нагнуть гейропу. А наши что то никак без войны цразцметь не могут тот факт, что лучшее враг хорошего.
        tchoni
    3. Now we are free Сегодня, 13:57
      Слаааава тебе я...ца! Наконец то, сделано то, что напрашивалось уже так давно. Это уж точно лучше чем регрессивный (на мой взгляд) путь установки КП на открытый всем ветрам УАЗ в жалкой попытке скопировать ставшие уже легендарными "Тайотачанки". Ещё бы сделать турель с "Кордом" дистанционно управляемой а то как то смешно спецназовцу получить пулю в лоб стреляя из "Корда" в 2018 то году...
      Американцы сколько на своих ХамВи турель для Браунинга не облепливали иллюминаторами (в конце турель напоминала орбитальный модуль) так и не добились сносной защиты пулемётчика.
      Тигр прекрасная машина для своих целей большая и удобная внутри с защищённой капсулой и возможностью заменить водителя при его ранении, с "полуметром жизни" спереди, что часто спасает от мин. Мало того очень отрадно, что именно он а не всякие Ивеки и т.д. пошёл в серию и является на сегодняшний день относительно единым броневиком. из минусов можно отметить разве что отсутствие полноценного V образного днища для более лучшей противоминной защиты и извечные проблемы (почти всей Российской техники) с двигателем, но на последних моделях вроде бы удаётся решить эту проблему ;)!
      Now we are free
      1. Рязанец87 Сегодня, 16:57
        Цитата: Now we are free
        с защищённой капсулой

        А можно про это поподробнее рассказать? Восполню пробелы в знаниях.
        Или отсюда дровишки - http://army-news.ru/2011/08/tajfun-budushhee-voen
        noj-avtotexniki/ ?
        Рязанец87
    4. x.andvlad Сегодня, 14:12
      Сегодня такое оружие устанавливается на автомобили российских спецназовцев.
      На "Западе 2017" так же "Рыси" с "Кордами" засветились. Видимо, этот вариант вооружения на бронеавтомобилях достаточно эффективен.
      x.andvlad
      1. Александр War Сегодня, 14:25
        Тут правда не с Кордом но с защитой
        Александр War
        1. x.andvlad Сегодня, 15:01
          Вот и я хотел напомнить о том, что при таком небезопасном размещении стрелка ему не помешала бы какая-нибудь защита. Видимо, инженеры над этим уже работают. И это правильно.
          x.andvlad
  2. Злой 55 Сегодня, 13:35
    Ну а что, возможности машины позволяют..почему бы и не использовать платформу как носитель более эффективного вооружения.
    Злой 55
  3. Александр War Сегодня, 13:36
    Так уже идут Тигры с БМ Арбалет с пулеметом Корд!
    Александр War
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:46
      Цитата: Александр War
      Так уже идут Тигры с БМ Арбалет с пулеметом Корд!

      у нас как: куда идут,а куда не идут... пережитки.
      Дедкастарый
  4. taiga2018 Сегодня, 13:45
    это только один из выводов богатого сирийского опыта...
    taiga2018
  5. Alexey-74 Сегодня, 13:50
    Я тоже считаю, Тигр - это не легкая тачанка, и на него нужно ставить большой калибр, более эффективно.
    Alexey-74
  6. sanek45744 Сегодня, 15:52
    А что на счет КПВ а еще лучше автоматическую пушку на его базе !?
    sanek45744
    1. brr1 Сегодня, 17:05
      https://bmpd.livejournal.com/2088443.html так пойдет?
      brr1
  7. rumpeljschtizhen Сегодня, 16:35
    а еще через пару лет поймут что надо устанавливать щитки на пулемет. Этож так сложно сразу понять.
    Наши в МО ни разу не видели ведь фото и видео амровской техники с 50 калибром с защитой вокруг стрелка. Не было ни ирака и афгана
    rumpeljschtizhen
    1. Рязанец87 Сегодня, 17:01
      Зачем же? надо сперва такой опыт самим получить:
      Рязанец87
      1. brr1 Сегодня, 17:19
        это называется: Зачем на бумеранг, у нас грабли есть
        brr1
  8. afrikanez Сегодня, 17:27
    Получается. что без сирийского опыта "додуматься", об установки "КОРДа" на "Тигр", было трудно что ли? Всё таки сильна русская пословица про жареного петуха. Думается, что скорее всего это связано с экономией средств. Т.е. солдат "им" вообще не жаль в таком случае?
    afrikanez
Картина дня