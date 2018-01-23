Бронеавтомобили «Тигр» вооружили «Кордами»
До недавнего времени основным вооружением бронеавтомобилей "Тигр" были пулеметы калибра 7,62-мм ПКМ и «Печенег», а также гранатометы АГС-17, однако боевые действия в Сирии показали, что даже легкая бронетехника нуждается в более тяжелом оружии, пишет Вестник Мордовии.
Сирийские военные стали устанавливать на «Тигры» пулеметы «Корд» калибра 12,7 мм и ДШК. Такие модернизированные в полевых условиях машины прекрасно показали себя в боях.
«Стоит отметить, что и ранее, до сирийских событий пулеметы "Корд" рассматривались в качестве одного из вариантов вооружения российских бронеавтомобилей, но большого распространения не получили», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
Сегодня такое оружие устанавливается на автомобили российских спецназовцев. Так, в Instagram «Военно-промышленной компании» опубликованы материалы с осенних учений 22-й гвардейской отдельной бригады специального назначения в Ростовской области. На фотографиях как раз присутствуют бронеавтомобили с крупнокалиберными пулеметами.
Сирийские военные стали устанавливать на «Тигры» пулеметы «Корд» калибра 12,7 мм и ДШК. Такие модернизированные в полевых условиях машины прекрасно показали себя в боях.
«Стоит отметить, что и ранее, до сирийских событий пулеметы "Корд" рассматривались в качестве одного из вариантов вооружения российских бронеавтомобилей, но большого распространения не получили», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
Сегодня такое оружие устанавливается на автомобили российских спецназовцев. Так, в Instagram «Военно-промышленной компании» опубликованы материалы с осенних учений 22-й гвардейской отдельной бригады специального назначения в Ростовской области. На фотографиях как раз присутствуют бронеавтомобили с крупнокалиберными пулеметами.
Использованы фотографии: «Военно-промышленная компания»
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