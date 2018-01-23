21:22 23 января

Аргентинского президента попросили обсудить с Путиным продолжение поиска «Сан-Хуана»

Депутат аргентинского парламента Гильермо Кармона попросил президента республики Маурисио Макри обсудить с российским лидером продолжение участия РФ в поиске пропавшей подводной лодки San Juan, передает ТАСС.



Кармона направил Макри письмо, в котором попросил «во время официального визита в РФ включить в повестку переговоров с президентом Владимиром Путиным просьбу о том, чтобы эта страна продолжила оказывать помощь в операции по поиску и спасению субмарины San Juan».


Депутат также «выразил общую обеспокоенность в связи с очевидным сокращением количества судов», задействованных в операции, говорится на сайте парламентария.

Ранее представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил, что «сроки окончания участия российских специалистов и океанографического судна "Янтарь" в поиске пока объявлены не были». В то же время, офицер признал, что бесконечно помощь оказываться не может. На фоне слухов о скором отзыве россиян родственники членов экипажа «Сан-Хуана» подготовили письмо, в котором попросили руководство РФ продолжить участие в операции.

В понедельник президент Аргентины прибыл в Москву, во вторник он проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Напомним, ДЭПЛ San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:45
    Напомним, ДЭПЛ San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября.
    если найдут, то родственники хоть будут знать где венки спускать на воду
    Angel_and_Demon
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:47
      У меня стойкое подозрение что "Сан-Хуан" не там ищут . И кое-кто жутко демократичный знает где погибшая субмарина , но не говорит .
      bouncyhunter
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:49
        думаете - наглосаксы?
        Angel_and_Demon
        1. влад66 Сегодня, 13:52
          Цитата: Angel_and_Demon
          думаете - наглосаксы?

          Кто его знает request Слишком много тумана вокруг гибели лодки. what
          Цитата: Angel_and_Demon
          если найдут, то родственники хоть будут знать где венки спускать на воду

          Только вот и остается ждать. hi
          влад66
        2. bouncyhunter Сегодня, 13:53
          Почти не сомневаюсь в этом .
          bouncyhunter
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:57
            АААА, сомнения все таки есть? а может амепланетяне? своим союзничкам сделали подарок к новому году
            Angel_and_Demon
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:09
              Сомнения есть всегда , если не железобетонных доказательств . wink
              bouncyhunter
            2. ПалБор Сегодня, 14:20
              Цитата: Angel_and_Demon
              АААА, сомнения все таки есть? а может амепланетяне? своим союзничкам сделали подарок к новому году

              А что,могут и инориканцы.Лайнер малайзийский,который над Индийским океаном пропал,так и не нашли. request
              ПалБор
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:54
                эти могут, точно, но они всегда в стороне
                Angel_and_Demon
      2. Геркулесыч Сегодня, 13:53
        Павел hi -День добрый! hi То есть, как вариант, лодка захвачена третьей стороной для некой военной провокации, экипаж ликвидирован, а взрыв в воде произведен для отвода глаз? ?? belay
        Геркулесыч
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:54
          Кабы я знал что там на самом деле произошло ...
          bouncyhunter
    2. Svarog51 Сегодня, 13:50
      если найдут, то родственники хоть будут знать где венки спускать на воду

      Кроме этого ещё причину гибели должны выяснить. Уж больно мутная история.
      Svarog51
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:52
        Это только если наружное повреждение, а если внутренне, то поднять ее будет довольно таки проблематично
        Angel_and_Demon
        1. влад66 Сегодня, 13:55
          Цитата: Angel_and_Demon
          Это только если наружное повреждение, а если внутренне, то поднять ее будет довольно таки проблематично

          Виктор,ее еще найти надо. request Какой месяц уже ищут.
          влад66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:58
            Да и рельеф дна там сложный, если не ошибаюсь, там разлом, соответствеено горные хребты
            Angel_and_Demon
        2. Svarog51 Сегодня, 13:56
          Поднимать вряд ли будут. Если внешний осмотр ничего не даст, может (если глубины позволят) и внутрь проникнут с той же целью.
          Svarog51
    3. Маз Сегодня, 15:53
      Не президенту США, ни Канады, ни премьеру великобритании, а ВВП . Как богу. Больше не на кого надеяться. Вот это авторитет!
      Маз
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:50
    Меня интересует, а район поисков хоть точно определен, или взяли с потолка некую площадь, и там пытаются найти, то чего там и близко может не быть?
    Геркулесыч
  3. павлентий Сегодня, 13:52
    О каком "спасении" уже может идти речь? По поиску еще ладно...
    павлентий
  4. taiga2018 Сегодня, 13:52
    тут конечно есть два момента,с одной стороны,если наши найдут подлодку,это будет большой плюс не только в российско-аргентинских отношениях,но и роста авторитета России в Южной Америке,а с другой стороны эти поиски ведь обходятся не дешево...
    taiga2018
  5. _Jack_ Сегодня, 13:53
    Аргентина имеет статус MNNA в НАТО. Major Non-NATO All - «Основной союзник вне НАТО». Вот пусть НАТО и ищет их подлодку раз они союзники основные, что-то им это нафиг не нужно. А нам это зачем, если только в качестве тренировки, для повышения квалификации.
    _Jack_
    1. ПалБор Сегодня, 14:23
      Цитата: _Jack_
      Аргентина имеет статус MNNA в НАТО. Major Non-NATO All - «Основной союзник вне НАТО». Вот пусть НАТО и ищет их подлодку раз они союзники основные, что-то им это нафиг не нужно. А нам это зачем, если только в качестве тренировки, для повышения квалификации.

      Гидрографические исследования дна у побережья MNNA. wink
      ПалБор
  6. rocket757 Сегодня, 14:18
    Была бы Кристина Киршнер, всё норм, ВВП ей симпатизировал ... а этот Макри вражина ещё та, но помочь если в силах надо, ради людей простых!!!
    rocket757
  7. мыслитель Сегодня, 15:03
    "Янтарь" уже где-то два месяца в походе, сколько выдержит.
    Поиски пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» будут вестись бессрочно, до тех пор пока судно не будет обнаружено.
    http://www.ntv.ru/novosti/1971880/
    мыслитель
    1. rocket757 Сегодня, 15:13
      Лишь бы опять какой скотовоз в бот не боднул!!!
      Там полосатики рядом, вдруг перевозбудятся???
      rocket757
      1. мыслитель Сегодня, 16:22
        Посмотрел сервис - в гордом одиночестве. Интересно, как там организован поиск.
        мыслитель
        1. rocket757 Сегодня, 21:18
          Во, во, союзничков набежало, аж не протолкнуться!!!
          - Скажи мне кто твой друг!!! И я скажу что тебя ждёт!!! -
          Похоже аргентинцев догнала полная ж-ж-ж и "дружеская" поддержка!
          rocket757
  8. Topotun Сегодня, 16:50
    С одной стороны денег жалко. С другой, подобного опыта поиска подводных объектов в реальных условиях хрен получишь. Те же учения по ПЛО. Стоящее дело помочь аргентинцам.
    Topotun
  9. Veteran Сегодня, 17:28
    Самой Аргентине нужно привлечь к обзорному поиску свои корабли, у них только корветов типа "Эспера" 6 единиц, почему в поиске участвует только один? Есть и другие корабли. Почему все надежды возлагают только на наш одиночный "Янтарь"? Им одним можно целый век там ползать и не найти ПЛ. Какое-то иждивенческое поведение у аргентинцев. Ещё может попросят, чтобы Путин лично участвовал в поиске.
    Veteran
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