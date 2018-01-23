Аргентинского президента попросили обсудить с Путиным продолжение поиска «Сан-Хуана»
Депутат аргентинского парламента Гильермо Кармона попросил президента республики Маурисио Макри обсудить с российским лидером продолжение участия РФ в поиске пропавшей подводной лодки San Juan, передает ТАСС.
Кармона направил Макри письмо, в котором попросил «во время официального визита в РФ включить в повестку переговоров с президентом Владимиром Путиным просьбу о том, чтобы эта страна продолжила оказывать помощь в операции по поиску и спасению субмарины San Juan».
Депутат также «выразил общую обеспокоенность в связи с очевидным сокращением количества судов», задействованных в операции, говорится на сайте парламентария.
Ранее представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил, что «сроки окончания участия российских специалистов и океанографического судна "Янтарь" в поиске пока объявлены не были». В то же время, офицер признал, что бесконечно помощь оказываться не может. На фоне слухов о скором отзыве россиян родственники членов экипажа «Сан-Хуана» подготовили письмо, в котором попросили руководство РФ продолжить участие в операции.
В понедельник президент Аргентины прибыл в Москву, во вторник он проведет переговоры с Владимиром Путиным.
Напомним, ДЭПЛ San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября.
Кармона направил Макри письмо, в котором попросил «во время официального визита в РФ включить в повестку переговоров с президентом Владимиром Путиным просьбу о том, чтобы эта страна продолжила оказывать помощь в операции по поиску и спасению субмарины San Juan».
Депутат также «выразил общую обеспокоенность в связи с очевидным сокращением количества судов», задействованных в операции, говорится на сайте парламентария.
Ранее представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил, что «сроки окончания участия российских специалистов и океанографического судна "Янтарь" в поиске пока объявлены не были». В то же время, офицер признал, что бесконечно помощь оказываться не может. На фоне слухов о скором отзыве россиян родственники членов экипажа «Сан-Хуана» подготовили письмо, в котором попросили руководство РФ продолжить участие в операции.
В понедельник президент Аргентины прибыл в Москву, во вторник он проведет переговоры с Владимиром Путиным.
Напомним, ДЭПЛ San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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