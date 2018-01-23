В Германии испытали «безопасную» систему активной танковой защиты

Бронетранспортер Fuchs с системой ADS

Немецкая компания Rheinmetall провела успешные испытания новой системы активной танковой защиты, которая, по утверждению разработчиков, не представляет опасности для бронетехники и пехоты, находящихся рядом с защищаемой машиной. Как пишет Breaking Defense, сделать систему безопасной удалось благодаря технологии ближнего перехвата, при котором подлетающая ракета уничтожается близко к танку.Новая система получила название ADS. В ее состав входят датчики раннего обнаружения боеприпасов, электронно-оптические системы подтверждения подлета ракет и снарядов, вычислительная система и устройства отстрела поражающих элементов.Принцип работы ADS относительно прост. На некотором расстоянии от защищаемой машины датчики раннего обнаружения «засекают» приближающийся боеприпас. Система берет его на сопровождение, определяет траекторию полета и вычисляет примерное место, в которое он может попасть. Затем уже вплотную к бронемашине боеприпас обнаруживают электронно-оптические системы.Системы отстрела поражающих элементов активируются за мгновение до того, как боеприпас коснется брони. В Rheinmetall утверждают, что поражающие элементы в этом случае пролетают на небольшом расстоянии от бронемашины, где нет пехоты и другой бронетехники. При этом даже подрыв подлетающего боеприпаса не повредит машине, поскольку непосредственного касания брони не будет.Новая система активной защиты может быть установлена не только на танк, но и на любой другой тип бронированной техники. Испытания ADS проводились на основном боевом танке Leopard II и колесном бронетранспортере Fuchs. Проведенные проверки признаны успешными. Другие подробности о перспективной системе не уточняются, передает "N+1"