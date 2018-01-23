21:20 23 января

В Германии испытали «безопасную» систему активной танковой защиты

Немецкая компания Rheinmetall провела успешные испытания новой системы активной танковой защиты, которая, по утверждению разработчиков, не представляет опасности для бронетехники и пехоты, находящихся рядом с защищаемой машиной. Как пишет Breaking Defense, сделать систему безопасной удалось благодаря технологии ближнего перехвата, при котором подлетающая ракета уничтожается близко к танку.

Новая система получила название ADS. В ее состав входят датчики раннего обнаружения боеприпасов, электронно-оптические системы подтверждения подлета ракет и снарядов, вычислительная система и устройства отстрела поражающих элементов.

В Германии испытали «безопасную» систему активной танковой защиты

Бронетранспортер Fuchs с системой ADS



Принцип работы ADS относительно прост. На некотором расстоянии от защищаемой машины датчики раннего обнаружения «засекают» приближающийся боеприпас. Система берет его на сопровождение, определяет траекторию полета и вычисляет примерное место, в которое он может попасть. Затем уже вплотную к бронемашине боеприпас обнаруживают электронно-оптические системы.

Системы отстрела поражающих элементов активируются за мгновение до того, как боеприпас коснется брони. В Rheinmetall утверждают, что поражающие элементы в этом случае пролетают на небольшом расстоянии от бронемашины, где нет пехоты и другой бронетехники. При этом даже подрыв подлетающего боеприпаса не повредит машине, поскольку непосредственного касания брони не будет.

Новая система активной защиты может быть установлена не только на танк, но и на любой другой тип бронированной техники. Испытания ADS проводились на основном боевом танке Leopard II и колесном бронетранспортере Fuchs. Проведенные проверки признаны успешными. Другие подробности о перспективной системе не уточняются, передает "N+1"


Использованы фотографии: Rheinmetall
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Комментарии 36

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  1. Горный стрелок Сегодня, 14:23
    Ну, тогда придется стрелять дуплетом wassat Раз одиночными не получается...
    Горный стрелок
    1. Chertt Сегодня, 14:30
      Мультик средненький, Израильтяне лучше рисуют, и да , они еще активную защиту делать умеют, не только рисовать. Россия и Израиль делают, остальные рисуют
      Chertt
      1. vlad_vlad Сегодня, 15:24
        Цитата: Chertt
        Мультик средненький, Израильтяне лучше рисуют, и да , они еще активную защиту делать умеют, не только рисовать. Россия и Израиль делают, остальные рисуют


        райнметал до сих пор пустым трепом не отличался. поетому завидуй молча.
        vlad_vlad
        1. Chertt Сегодня, 15:28
          Цитата: vlad_vlad
          райнметал до сих пор пустым трепом не отличался. поетому завидуй молча.

          Все бывает первый раз. Когда то и CNN новости сообщало, а не выдумывало.
          Chertt
      2. 32363 Сегодня, 16:38
        Цитата: Chertt
        Мультик средненький, Израильтяне лучше рисуют, и да , они еще активную защиту делать умеют, не только рисовать. Россия и Израиль делают, остальные рисуют

        laughing и имеют танки спроектированные немцами, в которых также стоят немецкие агрегаты))), а ты верь дальше на сколько круты пейсы в железе.
        32363
  2. _Jack_ Сегодня, 14:26
    При таком подходе просто ювелирная точность нужна, интересно как это будет в реале работать
    _Jack_
    1. Васся Вассин Сегодня, 14:36
      Да ни как это работать не будет. Что быстрее- полет снаряда, или вся эта цепочка действий для предотвращения его попадания в цель? Да еще и решили сбивать не на лету, а в самой вблизи от корпуса техники.
      Васся Вассин
  3. просто экспл Сегодня, 14:28
    это по ходу клон израильской легкой КАЗ ближнего действия , они такую же ставили на джипы и легкие БМ .
    просто экспл
  4. К-50 Сегодня, 14:33
    При этом даже подрыв подлетающего боеприпаса не повредит машине, поскольку непосредственного касания брони не будет.

    И что ударная волна от взрыва никак не вредит ни датчикам, ни пехотинцам рядом находившимся? belay
    Всё чудесатее и чудесатее. Как говорили одна маленькая девочка.
    К-50
  5. Серый брат Сегодня, 14:33
    Араб с тряпкой будет в комплекте прилагаться? Чтобы датчики протирать.
    Судя по рекламному ролику РПГ-7 с тандемной гранатой эту защиту на раз пройдёт, только лидирующий заряд потеряется.
    Серый брат
    1. kapitan92 Сегодня, 15:15
      Цитата: Серый брат
      Судя по рекламному ролику РПГ-7 с тандемной гранатой эту защиту на раз пройдёт, только лидирующий заряд потеряется.

      Тандемная граната сомнительно, а вот РПГ 30 "Крюк", как раз предназначен для преодоления КАЗ.
      kapitan92
      1. Серый брат Сегодня, 16:09
        Цитата: kapitan92
        Тандемная граната сомнительно,

        Почему это? Она длинная, на головную часть датчик сработает - по ней всё и попадёт, а основная долетит.
        Серый брат
        1. kapitan92 Сегодня, 19:11
          Цитата: Серый брат
          Почему это? Она длинная, на головную часть датчик сработает - по ней всё и попадёт, а основная долетит.

          Сдетонирует! hi
          kapitan92
        2. ProkletyiPirat Сегодня, 21:14
          Цитата: Серый брат
          а основная долетит.

          Там датчик детонации общий, то есть при уничтожении носа, задник не сдетонирует
          ProkletyiPirat
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:37
    Испытания шли на монеторе компьютера? fool Такое видео сейчас любой хакер нарисовать может! Реальные испытания на танке пускай провидут, фото как минимум, выложат результатов -тогда будет что обсуждать, а не эту компьютерную зарисовку от студентов!
    Геркулесыч
  7. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 14:37
    С распространениями таких КАЗ оно будет дешевле и миниатюрнее. Хотелось прочитать мнение Олега <профессора> Он больше всех говорит что танк анохронизм . Хотя так ли ето ?
    Спайков Джавелин Тоувич
  8. voyaka uh Сегодня, 14:38
    "Системы отстрела поражающих элементов активируются за мгновение до того, как боеприпас коснется брони"///

    Больше похоже на усовершенствованную ДЗ, чем на АЗ.
    За мгновение до поражения, если головки атакующей ракеты, что-то коснется, то вероятен
    вариант, что кумм.струя успеет сформироваться.
    И даже частично рассеянная встречным зарядом, сможет пройти легкую броню БТР.
    Короче, рискованный способ "в последний момент". recourse
    voyaka uh
    1. _Jack_ Сегодня, 14:52
      тоже об этом подумал, достаточно настроить срабатывание атакующей ракеты немного раньше касания брони и дырка от кумм. струи обеспечена
      _Jack_
  9. Fregate Сегодня, 14:38
    Похожа на украинскую каз. "Заслон". Да, и почему это безопасно для бронетехники? Разве при этом кумулятивная струя не образуется?
    Fregate
  10. Fregate Сегодня, 14:39
    Похожа на украинскую каз. "Заслон". Да, и почему это безопасно для бронетехники? Разве при этом кумулятивная струя не образуется?
    Fregate
  11. профессор Сегодня, 14:45
    Tакую систему Рафаэль уже давно сделал. Называется Трофи ЛВ. Но Рафаэль скромнее немцев. Пишет, что вероятность поражения пехоты менее 1%. Хотел бы спросить немцев, а если пехота будет прижата к броне?
    профессор
    1. _Jack_ Сегодня, 14:49
      даже если не прижата, ведь подлетающая ракета может взорваться от воздействия каз, взрывная волна, осколки
      _Jack_
  12. bogart047 Сегодня, 14:59
    у меня вопрос к спецам: когда-нибудь траекторию снарядов смогут клонять магнитным полем? Вообще не должно пехоту задевать...
    bogart047
    1. user1212 Сегодня, 16:36
      Цитата: bogart047
      когда-нибудь траекторию снарядов смогут клонять магнитным полем

      Когда миниАЭС сможет уместиться в МТО танка, но немагнитные стали давно не новость. Не спец.
      user1212
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  13. san4es Сегодня, 14:59
    Rheinmetall Defence - Active & Passive Protection Systems
    Июнь 2016

    ...Работа "Арены" soldier

    Март 2014
    san4es
  14. Усатый Кок Сегодня, 15:06
    Интересно как внешние факторы сказываются на работу такой системы. Ведь из-за близкого контакта, мелкая задержка в долю секунды приведёт к попаданию снаряда.
    Усатый Кок
  15. Nikolaevich I Сегодня, 15:11
    Ну,об этом КАЗе известно уже,наверное,года 2(если не более).Вряд ли это можно назвать "революцией" !"Аналогом" (хотя бы приблизительным) является украинский "Заслон" (который в свою очередь создан на базе советского опытного КАЗа "Дождь" ) Аналог этой системы можно без особых проблем сделать на базе "Арены" (специальная модернизация) или используя поражающие боеприпасы КАЗа "Арена" и некоторые технические решения,реализованные в КАЗе "Заслон"... Можно ли подобрать "ключик" к германскому "замочку" ? Ну,что ж...попробуем !
    1.Граната(РПГ) , снаряд --EFP-заряд("ударное ядро") и миниатюрный лазерный дальномер (неконтактный взрыватель) 2.Отстреливаемый вблизи цели кумулятивный "лидер"(основной боеприпас-следом)...тех.решение,реализованное в ПТУРе "HOT-3"....принцип воздействия в какой-то мере схож с "решением" РПГ-30 "Крюк".
    Nikolaevich I
  16. san4es Сегодня, 15:25
    У немцев защитный боеприпас срабатывает на месте установки и направлен круче вниз...Вот и весь "апгрейт"
    На "Арене", - сработка на расстоянии (после отстрела от танка): soldier
    2009 г
    san4es
    1. Nikolaevich I Сегодня, 15:46
      Цитата: san4es
      На "Арене", - сработка на расстоянии (после отстрела от танка)

      Вы меня не поняли ! Я имел ввиду модернизированную "Арену" или КАЗ с компонентами "Арены" !
      Nikolaevich I
      1. san4es Сегодня, 16:00
        Цитата: Nikolaevich I
        ...Вы меня не поняли !

        request ...Так я не вам (вообще) wink
        san4es
        1. Nikolaevich I Сегодня, 16:10
          Значит,я опять ошибся! Вот,что получается,когда "торчишь за компьютером несколько часов,работая с тех.документацией;да ещё урывками "заскакиваешь" на В.О. ! Всё ! Давно пора "баиньки!
          Nikolaevich I
          1. san4es Сегодня, 16:16
            laughing ...Да нормально всё...Здесь и не такое бывает fellow
            ...Всё дело в стрелочке справа от "времени" wink :
            san4es
  17. rocket757 Сегодня, 15:41
    ОЙ, ЧТО ЭТО???
    rocket757
  18. Маз Сегодня, 16:22
    Цитата: Chertt
    Мультик средненький, Израильтяне лучше рисуют, и да , они еще активную защиту делать умеют, не только рисовать. Россия и Израиль делают, остальные рисуют

    Немцы всегда уделывали еврейские разработки своими вундервафлями. Улучшали, у совершенствовали, апгрейдили вплоть до того что придумывали новое, свое и удивительное, а израильтяне копировали
    Маз
    1. 32363 Сегодня, 16:42
      Цитата: Маз
      Цитата: Chertt
      Мультик средненький, Израильтяне лучше рисуют, и да , они еще активную защиту делать умеют, не только рисовать. Россия и Израиль делают, остальные рисуют

      Немцы всегда уделывали еврейские разработки своими вундервафлями. Улучшали, у совершенствовали, апгрейдили вплоть до того что придумывали новое, свое и удивительное, а израильтяне копировали

      вы неплохо информированы wink
      32363
  19. taiga2018 Сегодня, 18:05
    обычный фугас по пути следования или накроют РСЗО и никакая защита не поможет...
    taiga2018
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