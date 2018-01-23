Индийцы планируют оснастить «Бхишмы» ракетами собственной разработки
Индия выпустит отечественные ПТРК в танковой модификации. Как сообщает портал armyrecognition.com, Минобороны Индии объявило о предстоящей модернизации танков «Бхишма» (название танка Т-90С в индийской армии) и оснащении их противотанковыми ракетами.
Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO, Defense Research and Development Organization) уже несколько лет ведёт разработку ПТРК Man-Portable Anti-tank Guided Missile (MPATGM). Эти ракетные установки уже частично прошли военную приёмку и вскоре должны поступить на вооружение армии. Для танков «Бхишма» индийские ПТРК будут поставляться в модификации Invar ATGM.
Индийские ПТРК способны поражать цели на расстоянии 5,5 км, а их следующая модификация позволит уничтожать ракетами бронетехнику, находящуюся на дальности до 8 км. В Минобороны Индии указывают, что оснащение танков ПТРК нового поколения позволит значительно эффективнее применять бронетехнику в высокогорных районах (для этих же целей планируется оснастить индийские танки новыми, более мощными двигателями), передает "Warspot"
Танки «Бхишма» индийской армии
Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO, Defense Research and Development Organization) уже несколько лет ведёт разработку ПТРК Man-Portable Anti-tank Guided Missile (MPATGM). Эти ракетные установки уже частично прошли военную приёмку и вскоре должны поступить на вооружение армии. Для танков «Бхишма» индийские ПТРК будут поставляться в модификации Invar ATGM.
Индийские ПТРК способны поражать цели на расстоянии 5,5 км, а их следующая модификация позволит уничтожать ракетами бронетехнику, находящуюся на дальности до 8 км. В Минобороны Индии указывают, что оснащение танков ПТРК нового поколения позволит значительно эффективнее применять бронетехнику в высокогорных районах (для этих же целей планируется оснастить индийские танки новыми, более мощными двигателями), передает "Warspot"
Использованы фотографии: armyrecognition.com
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