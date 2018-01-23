21:25 23 января

Индийцы планируют оснастить «Бхишмы» ракетами собственной разработки

Индия выпустит отечественные ПТРК в танковой модификации. Как сообщает портал armyrecognition.com, Минобороны Индии объявило о предстоящей модернизации танков «Бхишма» (название танка Т-90С в индийской армии) и оснащении их противотанковыми ракетами.

Индийцы планируют оснастить «Бхишмы» ракетами собственной разработки

Танки «Бхишма» индийской армии


Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO, Defense Research and Development Organization) уже несколько лет ведёт разработку ПТРК Man-Portable Anti-tank Guided Missile (MPATGM). Эти ракетные установки уже частично прошли военную приёмку и вскоре должны поступить на вооружение армии. Для танков «Бхишма» индийские ПТРК будут поставляться в модификации Invar ATGM.


Индийские ПТРК способны поражать цели на расстоянии 5,5 км, а их следующая модификация позволит уничтожать ракетами бронетехнику, находящуюся на дальности до 8 км. В Минобороны Индии указывают, что оснащение танков ПТРК нового поколения позволит значительно эффективнее применять бронетехнику в высокогорных районах (для этих же целей планируется оснастить индийские танки новыми, более мощными двигателями), передает "Warspot"

Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 14:57
    Хорошо.Лишь бы танкисты уцелели...А то про индуское раздолбайстве наслышаны
    210окв
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:21
      Думаете не в ту сторону будут пулять?
      Angel_and_Demon
  2. Ierarh Сегодня, 15:16
    Зная индусов можно б предположить что это пыль в глаза для сбития цены. Чтот купить надо. Как и всегда у индусов.
    Зря только продаём...
    Ierarh
    1. _Jack_ Сегодня, 15:43
      за деньги продаем
      _Jack_
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:53
      Цитата: Ierarh
      Зря только продаём...

      С чего бы это? Вам напомнить,что благодаря индусам вообще у нас есть Т-90? Они платят живой копейкой,а не берут в кредит ,как некоторые заказчики.
      Цитата: Геркулесыч
      Зная, какие они "спецы " , понимаю, что от их "разроботок "нужно держатся подальше.

      В мире идет и все нарастает гонка вооружений...индусы тут не исключение.Китай и Пакистан не сидят сиднями и разрабатывают свое оружие и по душу индусов в том числе.
      НЕКСУС
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:45
    Не дай Бог, они и двигатели для танков наших сами станут делать! belay Зная, какие они "спецы " , понимаю, что от их "разроботок "нужно держатся подальше.
    Геркулесыч
  4. К-50 Сегодня, 15:47
    планируется оснастить индийские танки новыми, более мощными двигателями

    Чьими? Или обычные фантазии в стиле "танцор диско"?
    К-50
  5. voyaka uh Сегодня, 16:45
    Для их танка Arjun Израиль поставляет ракеты Лахат. Но они 105 мм (из 120 мм стреляют
    как подкалиберные) и слабоваты для танкового боя.
    В АЗ Т-90 они точно не влезут, но если есть в танке, где их хранить, то Лахаты можно и для
    Т-90 приспособить.
    voyaka uh
    1. APASUS Сегодня, 19:08
      Для таких ракет надо весь танк перестроить имеет ли смысл?
      APASUS
      1. voyaka uh Сегодня, 19:19
        В ЦАХАЛ танкисты от них отказались. 105 мм куммы уже не обеспечивает
        надежных пробитий. Ведение лазером "всю дорогу" до цели тоже уже "не модно".
        Как вертолетная противотанковая ракета ЛАХАТы остались.
        voyaka uh
  6. andrewkor Сегодня, 16:47
    Движки небось от фирмы ТАТА?
    andrewkor
  7. Маз Сегодня, 18:44
    Цитата: voyaka uh
    Для их танка Arjun Израиль поставляет ракеты Лахат. Но они 105 мм (из 120 мм стреляют
    как подкалиберные) и слабоваты для танкового боя.
    В АЗ Т-90 они точно не влезут, но если есть в танке, где их хранить, то Лахаты можно и для
    Т-90 приспособить.

    А скока стоит Лахат не помните? Базовый- 25000$, современный вариант еще дороже. Так чож индийцам переплачивать? Логично.
    Маз
  8. Моль Сегодня, 21:10
    Удачи! Потом Рефлексы покупать всё равно будут же.
    Моль
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