21:17 23 января

Разведывательный корабль «Виктор Леонов» замечен у Восточного побережья США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» был замечен в понедельник у Восточного побережья США, передает ТАСС сообщение телекомпании CNN.



По данным телекомпании, «Виктор Леонов» находится в международных водах, примерно в 160 километрах к юго-востоку от Уилмингтона (штат Северная Каролина).


Как сообщили журналисты, «корабль несколько дней назад покинул Порт-оф-Спейн – столицу карибского государства Тринидад и Тобаго, после чего направилось на север».

Отмечается, что курс российского корабля неизвестен. Однако ранее, согласно сообщениям источников, «Виктор Леонов» уже курсировал вдоль Восточного побережья США, где, в том числе, расположены базы американских ВМС (в Норфолке, штат Вирджиния и Кингс-Бэе штат Джорджия).

Последний раз корабль был замечен у Восточного побережья в марте 2017 года. Как сообщал тогда телеканал Fox News, «Виктор Леонов» прошел в международных водах приблизительно в 37 км юго-восточнее базы в Кингс-Бэе.

Издание напоминает, что корабль «Виктор Леонов» (проект 864) предназначен для «перехвата радиопереговоров и изучения параметров сонаров». Он представляет собой третье поколение кораблей, разработанных в Советском Союзе в 1980-х годах.

Использованы фотографии: nevskii-bastion.ru
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Комментарии 46

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  1. Чёрный Сегодня, 15:01
    ...можно и просто сказать...в нейтральных водах smile
    Чёрный
    1. x.andvlad Сегодня, 15:17
      Это маленький "Алаверды" за усиленное и наглое внимание к Крыму.
      x.andvlad
      1. влад66 Сегодня, 15:26
        Цитата: x.andvlad
        Это маленький "Алаверды" за усиленное и наглое внимание к Крыму.

        Вот именно Коллега,жалко что маленькое "Алаверды" yes hi
        влад66
        1. Svarog51 Сегодня, 18:02
          Володя, hi А я надеюсь, что это
          маленькое "Алаверды"
          сопровождает кто то покрупнее и на глубине. good
          Svarog51
    2. тол100в Сегодня, 15:39
      Цитата: Чёрный
      ...можно и просто сказать..

      Словами старой Советской песни: " Работа у нас такая, работа наша простая, жила бы страна родная и НЕТУ ДРУГИХ ЗАБОТ!!!
      тол100в
    3. Piramidon Сегодня, 16:55
      Я не сторонник янкесов. Для меня они на всем протяжении службы были "вероятным противником". Но почему, в отличии от наших ура-патриотов, полосатики не орут в комментах: "Нужно топить! Нужно сбивать!"? Обоюдная разведработа идет уже много десятилетий. Но сейчас какой то трындец. Стоит только НАТО-вскому самолету или кораблю подойти к нашим границам, даже на адекватном ВО находятся вот такие безмозглые урякалы. ИМХО
      Piramidon
      1. Дедкастарый Сегодня, 17:05
        Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» был замечен в понедельник у Восточного побережья США, передает ТАСС сообщение телекомпании CNN.
        только из фольги....!
        Дедкастарый
      2. arhPavel Сегодня, 17:45
        Видимо потому, что колличество этих самолето/пароходо выездов планомерно увеличивается на протяжении десятка лет. И всё это на фоне увеличения скорости прохождения информации. Вот и получается определенная синергия.
        arhPavel
    4. Starover_Z Сегодня, 19:09
      корабль «Виктор Леонов» (проект 864) предназначен для «перехвата радиопереговоров и изучения параметров сонаров»

      Интересно, а где ходят остальные 6 кораблей этого, 864 проекта ? Не маловато, на все Штаты один корабль ? "Дядь, добавить бы надо !"
      Starover_Z
  2. 210окв Сегодня, 15:02
    Сейчас амерзцы будут хихикать над "русской посудиной" слушающий радио Калифорнии.
    210окв
    1. KCA Сегодня, 15:07
      Сейчас им хакеры устроят хиханьки да хаханьки:-) Попкорн не наш метод, покупаем семки в ожидании концерта
      KCA
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:08
      на "Куке" уже похихикали,а потом чуть ли не на веслах в Румынию грести пришлось request
      Ратник с пулеметом
      1. faiver Сегодня, 15:37
        что, хибины и силовую установку ушатали? laughing
        faiver
    3. тол100в Сегодня, 15:41
      Цитата: 210окв
      слушающий радио Калифорнии.


      На минутку! Калифорния - это Западное побережье!
      тол100в
      1. Orionvit Сегодня, 16:48
        Цитата: тол100в
        На минутку! Калифорния - это Западное побережье!

        Так и в России, "Вести FM", слушают вплоть до Камчатки.
        Orionvit
    4. Серый брат Сегодня, 16:25
      Цитата: 210окв
      Сейчас амерзцы будут хихикать над "русской посудиной" слушающий радио Калифорнии.

      "Посудина" за ихней свадьбой наблюдает. lol
      Как сообщает New York Times, брачная церемония гей-пары впервые состоялась в святая святых американской армии — Военной академии в Вест-Пойнте. Считается, что это первый гей-брак в истории США, который заключили два действующих офицера.
      30-летний капитан Дэниэл Холл и 26-летний капитан Винсент Франчино познакомились в Вест-Пойнте в 2009 году. Тогда Холл, курсант последнего курса, был назначен куратором вновь поступившего в академию Франчино.
      Холл и Франчино рассказывают, что поначалу им было сложно. Во время первых свиданий на улице прохожие именовали их «педиками». Не в восторге было и командование, которое постаралось распределить влюбленных по удаленным друг от друга авиабазам.

      В настоящее время оба служат пилотами вертолета McDonnell Douglas AH-64 Apache на базе в Техасе.

      Брачную церемонию в присутствии 150 гостей провел преподобный универсалистской церкви. Покидая часовню, молодожены прошли через символическую «арку» из скрещенных сабель сослуживцев. Традиционный свадебный торт также был разрезан офицерской саблей. Свой первый танец молодожены исполнили под песню Эдит Пиаф La Vie En Rose.

      Серый брат
      1. Серый брат Сегодня, 16:27
        Вот и нашлась сабелька-то!
        Серый брат
      2. Piramidon Сегодня, 17:03
        В случае конфликта, это будет для нас дополнительным стимулом безжалостно уничтожать этих моральных ypoдoв
        Piramidon
      3. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:42
        Совет да лубофь им! lol
        Желаю ВС США,побольше таких свадеб! laughing
        Сибирский цирюльник
  3. Nix1986 Сегодня, 15:05
    ВОТ ЭТО УГРОЗА!!! наверное весь нато и норад обделался как тут любят писать многие авторы. Не вижу тут повода для новости.
    Nix1986
    1. 210окв Сегодня, 15:17
      Верно,не новость.Это рутина и служба каждодневная.
      Цитата: Nix1986
      ВОТ ЭТО УГРОЗА!!! наверное весь нато и норад обделался как тут любят писать многие авторы. Не вижу тут повода для новости.
      210окв
  4. роман66 Сегодня, 15:09
    одно плохо - заметили-таки! вот если бы еще и незамеченным прокрался
    роман66
    1. Hariton Laptev Сегодня, 15:16
      Да его еще сразу после выхода из Кольского залива заметили, и на переходе не раз облетели и зафиксировали. Важное дело делают ребята там под носом у супостата.
      Hariton Laptev
    2. To be or not to be Сегодня, 15:23
      Цитата: роман66
      одно плохо - заметили-таки! вот если бы еще и незамеченным прокрался

      Так не бывает ..
      Обычно идет облет корабля патрульным самолетом ВМС и бросают буи - боятся, что под кораблем идет подводная лодка wink
      To be or not to be
      1. роман66 Сегодня, 15:31
        бросаются буями - ответим... симметрично!
        роман66
        1. To be or not to be Сегодня, 15:41
          Цитата: роман66
          бросаются буями - ответим... симметрично!

          ага ....старпом под буй спец гранату и. бедные уХи . у оператора самолета ...
          To be or not to be
          1. роман66 Сегодня, 15:43
            а можно буй спереть и транслировать в него песни Бузовой
            роман66
            1. Svarog51 Сегодня, 18:07
              Рома, hi Вот образец действия моряков при захвате вражеского буя.
              good
              Svarog51
        2. Alexey RA Сегодня, 17:07
          Буями бросаются, говорите...
          Плетнёв снова улыбнулся. Улыбаясь, он неожиданно молодел.
          - Помнишь, как Ивана Ивановича послали к красному бую и что его сигнальщик принял?
          - Ещё бы забыть! – обрадовался Рыбин.
          © Кобасьев
          Alexey RA
    3. Piramidon Сегодня, 17:07
      Ну вы уж вообще их ни во что не ставите. В США обитают не только индейцы-команчи с дозорными вышками, но и вполне современная армия с воздушной и спутниковой разведкой. Весь наш флот находится под пристальным наблюдением, вплоть до того, к какой любовнице пошел сегодня командир корабля. laughing
      Не нужно недооценивать противника.
      Piramidon
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 15:14
    Командование Атлантическим ТВД США уже сказало,что русский корабль может в нейтральных водах ходить куда хочет и как хочет.Препятствий ему не будут.Но отслеживать его перемещения будут.Это нормальная практика всех стран имеющих свой военный флот.
    ВЕРЕСК
    1. Комментарий был удален.
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:20
        Выпей чашечку кофию и успокойся.Сопровождение боевых кораблей,самолётов,подводных лодок-это всепринятая практика.Всё нормально.Войны не будет.
        ВЕРЕСК
  6. rocket757 Сегодня, 15:40
    Ой, лишь бы скотовоз опять какой не обозначился!!!
    Пушки расчехлить, мирный такой гарпун заточить и если что пли!!!
    rocket757
  7. Геркулесыч Сегодня, 15:42
    Стонов госдепа сша еще не слышно, о "коварстве Русских "? belay Они же дня не могут прожить, чтобы в нашу сторону не тявкнуть! lol И только наш старый, добрый кирзач быстро может загнать их в будку! wassat
    Геркулесыч
  8. НЕКСУС Сегодня, 15:50
    Он представляет собой третье поколение кораблей

    Журналюги достали с этими поколениями ... Есть новое,есть действующее в войсках,и есть устаревшее. При чем тут к дьяволу поколения? fool
    НЕКСУС
    1. Orionvit Сегодня, 16:54
      Цитата: НЕКСУС
      Журналюги достали с этими поколениями ..

      А что, корабль поколения 3++++++, или 2- - - -. Плюсы по мере модернизации, минусы по мере устаревания. Нормально. laughing
      Orionvit
  9. san4es Сегодня, 15:56
    Корабль "Виктор Леонов" soldier
    2015 г
    san4es
  10. Сергей956 Сегодня, 16:30
    Какое это побережье? Это открытый океан. Там ходят все, кто хочет и куда хочет.
    Сергей956
  11. Topotun Сегодня, 16:31
    Ну все, русские хакеры приплыли прямо к берегам США... Сейчас Трампу прошивку перезальют....
    Topotun
    1. Svarog51 Сегодня, 18:12
      Через Вай-фай, Трам выключай роутер в Белом доме. lol
      Андрей, приветствую hi
      Svarog51
  12. To be or not to be Сегодня, 16:32
    Цитата: роман66
    а можно буй спереть и транслировать в него песни Бузовой

    ...что и делается.. но без Бузовой..
    To be or not to be
  13. лысова Сегодня, 16:41
    Ходит, спокойно так, сканирует. Матрасники, понятно на ушах стоят, всё внимание к нему. А может он отвлекающий манёвр. Всяко бывает.
    лысова
  14. LVMI1980 Сегодня, 17:00
    А что они(США) в Черном море плавают...
    LVMI1980
  15. Тамагон Сегодня, 17:09
    Да ладно, ребята на рыбалку погнали, что уже и порыбачить нельзя??? laughing
    Тамагон
  16. Sewer Krainiy Сегодня, 18:07
    О времена, о нравы! В советские времена в газетах писали: "В связи с ракетными пусками закрывается для плавания квадрат....... Тихого океана". И все. "Маряата", SR-71 как родные ходили и барражировали у наших северных рубежей, наши гидрографы бороздили моря и океаны, ходили в нейтральных водах у берегов супостата, стратегические авиация и атомоходы дежурили там, где положено.... и тишина, кому надо - знали. Интернета не было, и потрепаться некому и ни о чем... wink
    Sewer Krainiy
  17. Бензорез Сегодня, 20:12
    Что же делал "Виктор Леонов" у побережья США? Вот вопрос на миллион! Быть может корюшка подошла столь близко?!.
    Бензорез
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