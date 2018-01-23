Разведывательный корабль «Виктор Леонов» замечен у Восточного побережья США
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» был замечен в понедельник у Восточного побережья США, передает ТАСС сообщение телекомпании CNN.
По данным телекомпании, «Виктор Леонов» находится в международных водах, примерно в 160 километрах к юго-востоку от Уилмингтона (штат Северная Каролина).
Как сообщили журналисты, «корабль несколько дней назад покинул Порт-оф-Спейн – столицу карибского государства Тринидад и Тобаго, после чего направилось на север».
Отмечается, что курс российского корабля неизвестен. Однако ранее, согласно сообщениям источников, «Виктор Леонов» уже курсировал вдоль Восточного побережья США, где, в том числе, расположены базы американских ВМС (в Норфолке, штат Вирджиния и Кингс-Бэе штат Джорджия).
Последний раз корабль был замечен у Восточного побережья в марте 2017 года. Как сообщал тогда телеканал Fox News, «Виктор Леонов» прошел в международных водах приблизительно в 37 км юго-восточнее базы в Кингс-Бэе.
Издание напоминает, что корабль «Виктор Леонов» (проект 864) предназначен для «перехвата радиопереговоров и изучения параметров сонаров». Он представляет собой третье поколение кораблей, разработанных в Советском Союзе в 1980-х годах.
По данным телекомпании, «Виктор Леонов» находится в международных водах, примерно в 160 километрах к юго-востоку от Уилмингтона (штат Северная Каролина).
Как сообщили журналисты, «корабль несколько дней назад покинул Порт-оф-Спейн – столицу карибского государства Тринидад и Тобаго, после чего направилось на север».
Отмечается, что курс российского корабля неизвестен. Однако ранее, согласно сообщениям источников, «Виктор Леонов» уже курсировал вдоль Восточного побережья США, где, в том числе, расположены базы американских ВМС (в Норфолке, штат Вирджиния и Кингс-Бэе штат Джорджия).
Последний раз корабль был замечен у Восточного побережья в марте 2017 года. Как сообщал тогда телеканал Fox News, «Виктор Леонов» прошел в международных водах приблизительно в 37 км юго-восточнее базы в Кингс-Бэе.
Издание напоминает, что корабль «Виктор Леонов» (проект 864) предназначен для «перехвата радиопереговоров и изучения параметров сонаров». Он представляет собой третье поколение кораблей, разработанных в Советском Союзе в 1980-х годах.
Использованы фотографии: nevskii-bastion.ru
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