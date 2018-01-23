Литовские военные устроили драку на учениях НАТО в Германии
Любопытный инцидент произошёл в ходе учений Allied Spirit VIII («Дух союзничества») на днях на американской военной базе в Хоэнфельсе (Германия). На территории военной базы США проводились совместные учения подразделений сил НАТО, на которые были приглашены и представители сил Литовского ополчения.
Сообщается о том, что 21 января литовские «ополченцы» устроили на территории военного объекта драку. В результате инцидента один из военнослужащих получил травмы и был отправлен в клинику немецкого города Регенсбург. Информация опубликована информационным агентством Sputnik Литва со ссылкой на официального представителя Минобороны этой страны.
Известно, что в литовском военном ведомстве принимают решение об отзыве с учений участника драки, а также командира подразделения, в котором произошёл инцидент. После того как состояние избитого придёт в норму, его также отправят в Литву. Известно, что всего на учениях «Дух союзничества-8» задействованы около 30 литовских военных.
О причинах, побудивших литовцев сойтись в рукопашной друг с другом, не сообщается.
Как видно, с духом союзничества не всё гладко не только в стане всего Североатлантического альянса, но и внутри отдельно взятого подразделения на отдельно взятых учениях.
Сообщается о том, что 21 января литовские «ополченцы» устроили на территории военного объекта драку. В результате инцидента один из военнослужащих получил травмы и был отправлен в клинику немецкого города Регенсбург. Информация опубликована информационным агентством Sputnik Литва со ссылкой на официального представителя Минобороны этой страны.
Известно, что в литовском военном ведомстве принимают решение об отзыве с учений участника драки, а также командира подразделения, в котором произошёл инцидент. После того как состояние избитого придёт в норму, его также отправят в Литву. Известно, что всего на учениях «Дух союзничества-8» задействованы около 30 литовских военных.
О причинах, побудивших литовцев сойтись в рукопашной друг с другом, не сообщается.
Как видно, с духом союзничества не всё гладко не только в стане всего Североатлантического альянса, но и внутри отдельно взятого подразделения на отдельно взятых учениях.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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