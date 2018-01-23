21:16 23 января

Литовские военные устроили драку на учениях НАТО в Германии

Любопытный инцидент произошёл в ходе учений Allied Spirit VIII («Дух союзничества») на днях на американской военной базе в Хоэнфельсе (Германия). На территории военной базы США проводились совместные учения подразделений сил НАТО, на которые были приглашены и представители сил Литовского ополчения.

Сообщается о том, что 21 января литовские «ополченцы» устроили на территории военного объекта драку. В результате инцидента один из военнослужащих получил травмы и был отправлен в клинику немецкого города Регенсбург. Информация опубликована информационным агентством Sputnik Литва со ссылкой на официального представителя Минобороны этой страны.

Известно, что в литовском военном ведомстве принимают решение об отзыве с учений участника драки, а также командира подразделения, в котором произошёл инцидент. После того как состояние избитого придёт в норму, его также отправят в Литву. Известно, что всего на учениях «Дух союзничества-8» задействованы около 30 литовских военных.


Литовские военные устроили драку на учениях НАТО в Германии


О причинах, побудивших литовцев сойтись в рукопашной друг с другом, не сообщается.

Как видно, с духом союзничества не всё гладко не только в стане всего Североатлантического альянса, но и внутри отдельно взятого подразделения на отдельно взятых учениях.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 58

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:25
    О причинах, побудивших литовцев сойтись в рукопашной друг с другом, не сообщается.
    не поделили печеньки request
    Angel_and_Demon
    1. maxim947 Сегодня, 15:30
      представители сил Литовского ополчения.

      ополчение!)))) у них даже язык не поворачивается назвать их подразделением Вооруженных сил)))
      P.S. литовцы опять традиционно люлей отхватили, пусть и от друг друга.)))
      maxim947
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:32
        Цитата: maxim947
        P.S. литовцы опять традиционно люлей отхватили.)))

        неее - это ж они между собой
        Angel_and_Demon
        1. Anarchist Сегодня, 15:34
          Жаль, что у них оружия в руках не было! Или ножей...
          Anarchist
          1. cniza Сегодня, 15:39
            В Германии дают только деревянные... lol
            cniza
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:49
            а пули у них тооооожееее быыыыстрооооо леееетттают?
            Angel_and_Demon
            1. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:14
              Так тож литовцы, а не фистонцы=)
              Ушлый_башкорт
    2. Донской Сегодня, 15:31
      Кто служил в Российской армии с теми, кто только вчера спустился с гор, тот над литовцами смеяться не будет sad
      Донской
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:33
        литовцы большие тормоза, а те хитрозадые были - не понимай request
        Angel_and_Demon
        1. rocket757 Сегодня, 15:36
          Эт они "духа дружбы" нанюхались! Чего уж там, бывает!
          rocket757
          1. тол100в Сегодня, 15:49
            Цитата: rocket757
            Эт они "духа дружбы" нанюхались! Чего уж там, бывает!

            А "дух дружбы" наверное шнапсом называется?!
            тол100в
            1. rocket757 Сегодня, 15:56
              А шо сразу шнапс??? Нормальный такой напиток, можжевеловый, только слабоват.
              Впрочем, что русскому веселье. гансу. литу смерть наверное???
              rocket757
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:50
            я бы сказал - просто курнули laughing
            Angel_and_Demon
        2. Курсант Сегодня, 15:57
          Не понимай -до первых звиз....дилюн.
          Курсант
      2. 210окв Сегодня, 15:44
        В 1983 году к нам пришли пара эстонцев,литовцев не было.Это что то...Майне кляйне кобылятка..Ну ладно,они русский выучили только за то..не буду говорить за что..Это просто чума какая то..
        Цитата: Донской
        Кто служил в Российской армии с теми, кто только вчера спустился с гор, тот над литовцами смеяться не будет sad
        210окв
        1. rocket757 Сегодня, 16:00
          Были у нас все не братья прибалтийские сразу! Грызлись меж собой шумно. На нас им пасть было не раззявить, отгребали сразу.
          Вот когда по одному, ещё то сё, впрочем все с образованием были, специфика однако!
          rocket757
      3. Гризли Сегодня, 17:17
        Да это было нечто))). 40-й флотский полуэкипаж в П-К 1998 год, призыв и распределение, в учебке был, а народ сразу раскидывали в основном. Присылали дагестанцев по 300-500 человек, вот это было весело).
        А так и наши бились по дурняку, служил на берегу и мне повезло в дальник уйти только из-за того, что наших матросов прикомандированных постоянно на коробку сняли за драку с караулом.
        Гризли
        1. noct Сегодня, 21:15
          весело было когда я в часть приехал с роты 8 чел со мной русские остальные даги
          noct
      4. Барбулятор Сегодня, 17:36
        Цитата: Донской
        Кто служил в Российской армии с теми, кто только вчера спустился с гор, тот над литовцами смеяться не будет

        А может все было из лучших побуждений: один другому предложил руку и сердце. Но не был понят:
        Барбулятор
    3. влад66 Сегодня, 15:34
      О причинах, побудивших литовцев сойтись в рукопашной друг с другом, не сообщается.

      Никак пиво с сосисками не поделили. feel
      влад66
    4. Балу Сегодня, 15:38
      Цитата: Angel_and_Demon
      О причинах, побудивших литовцев сойтись в рукопашной друг с другом, не сообщается.
      не поделили печеньки request

      Не поделили шпроты wink
      Балу
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:51
        Цитата: Балу
        Не поделили шпроты

        кто продавать будет? laughing
        Angel_and_Demon
        1. Балу Сегодня, 16:33
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: Балу
          Не поделили шпроты

          кто продавать будет? laughing

          Кому-то не хватило, зажал чужую пайку и получил в нос lol
          Балу
    5. роман66 Сегодня, 15:39
      месяц назад один из них нехорошо пошутил про второго
      роман66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:52
        Цитата: роман66
        месяц назад один из них нехорошо пошутил про второго

        вы думаете так быстро дошло? lol
        Angel_and_Demon
        1. роман66 Сегодня, 15:53
          ну. за границу-то самых сообразительных направили laughing
          роман66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:56
            Цитата: роман66
            самых сообразительных направили

            ну если только по этому критерию отбирали
            Angel_and_Demon
            1. роман66 Сегодня, 16:00
              ну да! построили, команда -" два шага вперед" и через месяц шагнувших оформили. остальные еще там laughing
              роман66
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:13
                Теперь ими заменять будут?
                Angel_and_Demon
              2. Серый брат Сегодня, 16:18
                Цитата: роман66
                ну да! построили, команда -" два шага вперед" и через месяц шагнувших оформили. остальные еще там

                Да ладно вам глумиться, литовцы это всё-таки не эстонцы.
                300 эстонских резервистов прибыли на военные сборы, проходившие на базе «Кохтла-Ярве», через неделю после их окончания. Об этом сообщил министр обороны страны Юри Луйк, назвав данную ситуацию «обычной практикой».

                «Мы и не рассчитывали увидеть на сборах всех планируемых резервистов вовремя. Ни в коем случае нельзя обвинять опоздавших в отсутствии патриотизма. Они явились на сборы, хоть и после окончания. А в военное время такой тактический ход мог бы стать неожиданным для противника» — добавил министр.

                Главнокомандующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас поблагодарил явившихся резервистов и покритиковал тех, кто вообще не прибыл на военные сборы.

                «Нам жаль, что 226 человек вообще не посетили сборы, хотя мы надеемся, что они появятся в течение месяца, и тогда у нас не будет к ним никаких претензий. В противном случае, им придётся в течение 6 месяцев написать объяснительные, которые мы изучим на протяжении ближайших двух лет» — добавил генерал.

                Проигнорировавшим экстренные учения «Шип» грозит штраф до 1200 евро.
                Серый брат
    6. x.andvlad Сегодня, 16:48
      Нет, там спор возник на тему: "Кого господин назначил любимой женой".
      Литовцы европейские тренды догоняют.
      x.andvlad
    7. майор Юрик Сегодня, 16:52
      Цитата: Angel_and_Demon
      О причинах, побудивших литовцев сойтись в рукопашной друг с другом, не сообщается.
      не поделили печеньки request

      И тут у впереди идущего немца из кармана посыпалась мелочь, ну а дальше всё по тексту! Натовское "единство"оно такое! yes
      майор Юрик
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:18
        Цитата: майор Юрик
        И тут у впереди идущего немца из кармана посыпалась мелочь

        мелочь - а приятно laughing
        Angel_and_Demon
    8. Ныробский Сегодня, 20:58
      Цитата: Angel_and_Demon
      О причинах, побудивших литовцев сойтись в рукопашной друг с другом, не сообщается.
      не поделили печеньки request

      Копайте глубже. Просто один другого ещё в первом классе назвал козлом, а второй только сейчас это понял. Не даром говорят: - "За двумя литовцами погонишься, ещё троих поймаешь".
      Ныробский
  2. Дормидонт Сегодня, 15:26
    Бухать меньше надо
    Дормидонт
  3. 210окв Сегодня, 15:26
    Недоумки..В чужой стране,земляки так скажем устроили махач..Пиво баварское в голову бахнуло..Или моча?
    210окв
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:47
      Цитата: 210окв
      Пиво баварское в голову бахнуло..Или моча?

      Полагаю,просто возомнили себя рембами...а по сути ,вопрос дисциплины смотрю у НАТОвцев поставлен "здорово". При СССР таких вояк бы на губу отправили на весь срок службы и вся недолга.
      НЕКСУС
  4. Megatron Сегодня, 15:27
    Сначала думал что с янкесами подрались, ибо в прибалтике они ведут себя как настоящие оккупанты и потасовки в кабаках идут с переменным успехом между местными и заезжими алабамскими ниграми.
    Megatron
  5. Egorovich Сегодня, 15:37
    yes Наверное НАТОвцы попытались отобрать у "ополченцев" Литвы последнюю банку со шпротами. yes
    Egorovich
  6. bogart047 Сегодня, 15:38
    мыло что ли в душевой уронили?
    bogart047
  7. Геркулесыч Сегодня, 15:38
    Повеселили немцев от души? Думаю, что драку заказали именно немцы, "в развлекательных целях "!
    Геркулесыч
  8. Злой 55 Сегодня, 15:50
    Что это, интересно, заставило разгорячиться флегматичных литовских парней..Никаких свежие украинские девчонки в местном лупанарии..
    Злой 55
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 15:56
    О причинах, побудивших литовцев сойтись в рукопашной друг с другом, не сообщается. Пить больше надо.Желательно русский спирт.Слишком мягко дрались.Даже косточку не сломали сопернику.Воеводы,блин.
    ВЕРЕСК
  11. лысова Сегодня, 16:06
    Обычные для них будни - может капрала не поделили.
    лысова
  12. МИХАН Сегодня, 16:30
    Что то не верится , что такие "милашки" еще и драться умеют..хе хе

    Жалко видео нету.. laughing
    МИХАН
  13. Topotun Сегодня, 16:30
    Ну, американцам можно бить морды местным. А тут вполне толерантно - друг другу. Местные не пострадали...
    Topotun
  14. serg123 Сегодня, 16:32
    Не рука Москвы там постаралась? :)
    serg123
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:50
      Цитата: serg123
      Не рука Москвы там постаралась? :)

      шо опять Путин? what
      Angel_and_Demon
  15. Incvizitor Сегодня, 16:45
    Литовские «ополченцы» устроили драку в ходе учений «Дух союзничества»

    Вот это ДУХ lol с "душком" laughing
    Incvizitor
  16. серж сибиряк Сегодня, 16:46
    Ну и делаааа.Парни явно хотели за забор перекинуть одного.Взялись потренироваться но тут,за забор всем захотелось.Вот и результат. crying
    серж сибиряк
  17. afrikanez Сегодня, 16:57
    Не верно названы учения привело к этому инциденту. "Союзнички с душком", вот так надо было называть! lol
    afrikanez
  18. taiga2018 Сегодня, 18:22
    "дух союзничества" их опьянил...
    taiga2018
  19. APASUS Сегодня, 19:00
    Это что надо было сделать ,чтоб тормозов развести на драку?
    APASUS
  20. Govorun Сегодня, 19:00
    Литовские военные устроили драку на учениях НАТО в Германии
    Я надеюсь,что ни одно животное не пострадало ?!. ХОТЯ....смотря какое животное...
    Govorun
  21. sounddoc Сегодня, 19:23
    Битва суровых трибалтийских волчар за объедки с хозяйского стола....бывает..
    sounddoc
  22. VeteranVSSSR Сегодня, 19:48
    Цитата: Incvizitor
    Литовские «ополченцы» устроили драку в ходе учений «Дух союзничества»

    Вот это ДУХ lol с "душком" laughing

    Нет.ребята,зря смеетесь.Литовцы классные солдаты,с ними можно горы свернуть и если они возбухли значит была причина.
    Нет,я конечно понимаю,что у вас,россиян,самая крутая армия,самые крутые солдаты,но ... о чести и совест и ,это нм к вам.
    VeteranVSSSR
  23. alexfara00 Сегодня, 19:51
    Всем здрасьте!Подрались два мужика-эка не видать!Ну бывает,но зачем это сразу к политике лепить и тем более зачем на ВО?!
    alexfara00
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