Генерал Бондарев: У С-400 большой потенциал для превращения в ЗРК 5-го поколения

С-400 по техническим характеристикам превосходит западные аналоги. Распознаёт угрозу на большем расстоянии, мгновенно поражает цель, практически не подвластна всевозможным средствам РЭБ противника. Вместе с тем, у этих зенитных ракетных комплексов огромный модернизационный потенциал. Думаю, на их базе будут создаваться вооружения пятого поколения.

(Турция) предпочла поставить под угрозу свои отношения с натовским руководством, отдав приоритет укреплению обороноспособности.