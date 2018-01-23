Генерал Бондарев: У С-400 большой потенциал для превращения в ЗРК 5-го поколения
Бывший главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев, занимающий сегодня пост главы комитета Совета федерации по обороне и безопасности, заявил о том, что на базе действующего комплекса ПВО может быть создано оружие 5-го поколения. Речь зашла о модернизации зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Заявление сенатора приводит служба информации РИА Новости:
При этом экс-главком ВКС не упомянул о создаваемом ЗРК С-500, который относят именно к новому поколению средств ПВО-ПРО.
Назвал генерал-полковник Бондарев и потенциальных покупателей ЗРК С-400 у России. По его словам, к таким странам сегодня относятся Ирак, Египет, а также Судан и Сирия. Виктор Бондарев отметил, что в покупке С-400 заинтересованы страны, которые видят угрозу своей безопасности со стороны террористов и блока НАТО.
Из заявления Бондарева по приобретению Турцией российского С-400:
Далее генерал добавил, что экспорт вооружений остаётся важной составляющей экономики страны, но это не означает, что Россия должна продавать те же С-400 всем, кто этого захочет.
С-400 по техническим характеристикам превосходит западные аналоги. Распознаёт угрозу на большем расстоянии, мгновенно поражает цель, практически не подвластна всевозможным средствам РЭБ противника. Вместе с тем, у этих зенитных ракетных комплексов огромный модернизационный потенциал. Думаю, на их базе будут создаваться вооружения пятого поколения.
При этом экс-главком ВКС не упомянул о создаваемом ЗРК С-500, который относят именно к новому поколению средств ПВО-ПРО.
Назвал генерал-полковник Бондарев и потенциальных покупателей ЗРК С-400 у России. По его словам, к таким странам сегодня относятся Ирак, Египет, а также Судан и Сирия. Виктор Бондарев отметил, что в покупке С-400 заинтересованы страны, которые видят угрозу своей безопасности со стороны террористов и блока НАТО.
Из заявления Бондарева по приобретению Турцией российского С-400:
(Турция) предпочла поставить под угрозу свои отношения с натовским руководством, отдав приоритет укреплению обороноспособности.
Далее генерал добавил, что экспорт вооружений остаётся важной составляющей экономики страны, но это не означает, что Россия должна продавать те же С-400 всем, кто этого захочет.
Использованы фотографии: МО РФ
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