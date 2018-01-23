21:21 23 января

Генерал Бондарев: У С-400 большой потенциал для превращения в ЗРК 5-го поколения

Бывший главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев, занимающий сегодня пост главы комитета Совета федерации по обороне и безопасности, заявил о том, что на базе действующего комплекса ПВО может быть создано оружие 5-го поколения. Речь зашла о модернизации зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Заявление сенатора приводит служба информации РИА Новости:
С-400 по техническим характеристикам превосходит западные аналоги. Распознаёт угрозу на большем расстоянии, мгновенно поражает цель, практически не подвластна всевозможным средствам РЭБ противника. Вместе с тем, у этих зенитных ракетных комплексов огромный модернизационный потенциал. Думаю, на их базе будут создаваться вооружения пятого поколения.


При этом экс-главком ВКС не упомянул о создаваемом ЗРК С-500, который относят именно к новому поколению средств ПВО-ПРО.

Назвал генерал-полковник Бондарев и потенциальных покупателей ЗРК С-400 у России. По его словам, к таким странам сегодня относятся Ирак, Египет, а также Судан и Сирия. Виктор Бондарев отметил, что в покупке С-400 заинтересованы страны, которые видят угрозу своей безопасности со стороны террористов и блока НАТО.


Из заявления Бондарева по приобретению Турцией российского С-400:
(Турция) предпочла поставить под угрозу свои отношения с натовским руководством, отдав приоритет укреплению обороноспособности.


Генерал Бондарев: У С-400 большой потенциал для превращения в ЗРК 5-го поколения


Далее генерал добавил, что экспорт вооружений остаётся важной составляющей экономики страны, но это не означает, что Россия должна продавать те же С-400 всем, кто этого захочет.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 47

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:12
    При этом экс-главком ВКС не упомянул о создаваемом ЗРК С-500, Может бывший главком и не в курсе после ресторанов,бань и шаурмы?Именно-бывший.
    ВЕРЕСК
    1. Chertt Сегодня, 17:14
      Интересно, за что Бондарева сняли с Главкома ВКС, Может болтливый слишком
      Chertt
      1. cniza Сегодня, 17:29
        Бондарев уволен из-за конфликта с начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым. Выдвинутый командующим ВКС проект переподчинения его рода войск непосредственно министру обороны разозлил Герасимова, который и продавил увольнение оппонента у президента.


        Самые банальные интриги.
        cniza
        1. тол100в Сегодня, 18:29
          Цитата: cniza
          Самые банальные интриги.

          МО - не та песочница, где нужно играть в подковерные игры.
          тол100в
          1. Inok10 Сегодня, 19:50
            Цитата: тол100в
            МО - не та песочница, где нужно играть в подковерные игры.

            ... Ребята пытаються показать свою ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ! ... laughing ... они же все знают, зачем и почему и кому надо ... tongue ... "Пиджаки" на сем и "паляться" ... Военный всегда промолчит ... Пиджак ни когда, Кухонная Культура, им с Кухни всега все виднее ... laughing ... ну и по сути статьи ... а, чем Вас не устраивает модернизация С-400 до уровня ЗРС 5-го поколения ?! ... и кстати какие критерии ЗРС 5-го поколения ? ... wink
            Inok10
            1. Vita VKO Сегодня, 20:55
              Цитата: Inok10
              и кстати какие критерии ЗРС 5-го поколения ?

              Недавно мне один слушатель пытался втюхать про поколения средств ПВО и ЗРК. Объяснил, что таких критериев пока нет, т.к. американцы для нас их еще не придумали А оказывается есть belay , что тут сказать - летчик, у них и танки летают, только низко.
              Vita VKO
              1. Inok10 Сегодня, 21:18
                Цитата: Vita VKO
                Объяснил, что таких критериев пока нет, т.к. американцы для нас их еще не придумали

                ... Мое Почтение Виталий ! ... hi ... насколько понял своим умом разговор за интеграцию модернизированного С-400 с будущими средствами С-500 ... то есть концепция принятая еще нцать лет назад "Антеей" при создании С-300В все таки победила ... hi
                Inok10
      2. alexmach Сегодня, 20:53
        Так он же ушел в совфед, и соответственно в губернаторы куда-то. Ой. Прямо таки брежневские времена второе издание.
        alexmach
    2. 210окв Сегодня, 17:15
      Что же у него такой язык...Наверное политика даёт о себе знать.Были достойные профессионалы..Лебедь,Шаманов..Как только ударились в политику-понеслось..
      Цитата: ВЕРЕСК
      При этом экс-главком ВКС не упомянул о создаваемом ЗРК С-500, Может бывший главком и не в курсе после ресторанов,бань и шаурмы?Именно-бывший.
      210окв
      1. влад66 Сегодня, 17:32
        Цитата: 210окв
        Лебедь,Шаманов..Как только ударились в политику-понеслось..

        Политика не одного человека сгубила request Слишком грязное дело. yes
        влад66
      2. тол100в Сегодня, 18:32
        Цитата: 210окв
        .Были достойные профессионалы..Лебедь,Шаманов..Как только ударились в политику-понеслось..

        Это касается не только военных. Был Евдокимов, ударился в политику, и понеслось! А жаль...
        тол100в
        1. влад66 Сегодня, 18:46
          Цитата: тол100в
          Был Евдокимов, ударился в политику, и понеслось! А жаль.

          Причем и вокруг Евдокимова и Лебедя слишком много тумана вокруг их гибели. what
          влад66
  2. НЕКСУС Сегодня, 17:12
    При этом экс-главком ВКС не упомянул о создаваемом ЗРК С-500, который относят именно к новому поколению средств ПВО-ПРО.

    Прометей,как и Нудоль нам необходим.Но не менее необходим и С-350,который пилят какой год. Может пора завязывать с прожектами и лозунгами,а начать работать? Где Морфей и Витязь? Эти системы нам нужны не меньше чем Прометей.
    НЕКСУС
    1. PSih2097 Сегодня, 18:13
      Цитата: НЕКСУС
      Но не менее необходим и С-350,который пилят какой год. Может пора завязывать с прожектами и лозунгами,а начать работать? Где Морфей и Витязь? Эти системы нам нужны не меньше чем Прометей.

      В данный момент их функции выполняют Бук-М2 и войсковая С-300 3й и 4й серий (ВМ и В4)...
      PSih2097
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:18
        Цитата: PSih2097
        В данный момент их функции выполняют Бук-М2 и войсковая С-300 3й и 4й серий (ВМ и В4)...

        Не напомните мне ,сколько ракет в залпе способен был бы дать С-350 и сколько С-300? Один комплекс С-350 по своим возможностям и боевой мощи заменит сразу 4 комплекса С-300. А БУК-М2 ,учитывая его новый арсенал приближается уже не к комплексу ближнего перехвата,а к ЗРК средней дальности,то есть к БУКУ.
        НЕКСУС
        1. Alex777 Сегодня, 19:09
          А БУК-М2 ,учитывая его новый арсенал приближается уже не к комплексу ближнего перехвата,а к ЗРК средней дальности,то есть к БУКУ.

          Чебурашка - крокодилу Гене: Я балдею зеленый, как ты ныряешь!
          bully
          Alex777
          1. НЕКСУС Сегодня, 19:12
            Цитата: Alex777
            Чебурашка - крокодилу Гене: Я балдею зеленый, как ты ныряешь!

            Вот я стал не внимателен..не БУК-М2 конечно,а ТОР-М2... wassat hi Спасибо,что обратили внимание...занырнул действительно глубже чем хотел. laughing
            НЕКСУС
        2. PSih2097 Сегодня, 19:44
          Цитата: НЕКСУС
          А БУК-М2 ,учитывая его новый арсенал приближается уже не к комплексу ближнего перехвата,а к ЗРК средней дальности,то есть к БУКУ.

          масло - масляное...
          Цитата: НЕКСУС
          Один комплекс С-350 по своим возможностям и боевой мощи заменит сразу 4 комплекса С-300.

          на дальней дистанции против С-300В4??? не не потянет -- дальность не та... С-350 - это аналог Бука для большой ПВО (ПВО страны), а не войсковой...
          PSih2097
          1. НЕКСУС Сегодня, 20:06
            Цитата: PSih2097
            на дальней дистанции против С-300В4??? не не потянет -- дальность не та... С-350 - это аналог Бука для большой ПВО (ПВО страны), а не войсковой...

            Совсем не факт...С-350 пока только на выставках засветили и только...каким он будет в серии никто не знает. Он задумывался на замену С-300ПМ,БУК-М1/2,но...тот же БУК-М2 себя совсем не исчерпал и в скором будущем не исчерпает.
            Цитата: PSih2097
            масло - масляное...

            Я поправился...читайте выше-
            Цитата: НЕКСУС
            Вот я стал не внимателен..не БУК-М2 конечно,а ТОР-М2... Спасибо,что обратили внимание...занырнул действительно глубже чем хотел.
            НЕКСУС
      2. просто экспл Сегодня, 20:19
        В данный момент их функции выполняют Бук-М2 и войсковая С-300 3й и 4й серий (ВМ и В4)...

        а ниче что С-300В и Бук-Мх это войсковые ПВО , а витязь объектовое ?
        и кстати , у Бука М2 6 ЗУР , у Витязя 12 , не подскажете во сколько раз огонь Витязя будет плотнее ?
        а про С-300 вообще молчу , там 4 направляющие на ПУ . (хотя 9М100 после апгрейда можно по 4 шт в пусковой стакан пихать , только 9М100 это малая дальность) .
        просто экспл
  3. 210окв Сегодня, 17:13
    Да у нас большинство систем вооружений имеет такой запас на перспективу..
    210окв
  4. МИХАН Сегодня, 17:14
    Сперва бы сбили кого нибудь , а потом хвастались...Вот "Панцирь" в своем классе показал себя на высоком уровне и запад это признал (массовая атака дронов на нашу базу в Сирии, а еще турецкий истребитель помнится сбили у берегов Сирии из этой мощной штучки, это не особо афишировалось но было дело..))
    МИХАН
    1. Deniska999 Сегодня, 18:04
      Тебе так и хочется, чтобы кого-нибудь сбили, а ты тут в ладошки хлопал?
      Deniska999
      1. МИХАН Сегодня, 18:41
        Цитата: Deniska999
        Тебе так и хочется, чтобы кого-нибудь сбили, а ты тут в ладошки хлопал?

        У России сбивали и топили ...Пора бы уже ответку сделать,чтобы притихли немного шавки разные ..
        Надоело уже слушать дипломатов и прочих болтунов о настороженности и сожалении ...Хочется реального ответа, жесткого как в КНДР например, их к Олимпиаде допустили в полном составе хе хе
        Так что радуйся Дениска пока ... hi
        МИХАН
    2. PSih2097 Сегодня, 19:49
      Цитата: МИХАН
      Сперва бы сбили кого нибудь , а потом хвастались...

      если начнет работать линейка С-300/400 значит кто то в военкомат, а кто то по бункерам и бомбоубежищам -- ИТОГ: началась большая война...
      PSih2097
      1. МИХАН Сегодня, 20:18
        Цитата: PSih2097
        Цитата: МИХАН
        Сперва бы сбили кого нибудь , а потом хвастались...

        если начнет работать линейка С-300/400 значит кто то в военкомат, а кто то по бункерам и бомбоубежищам -- ИТОГ: началась большая война...

        Ну вы правы конечно...Меня как обычно занесло! hi
        Отличный коммент ! И добавить нечего.. soldier
        (я сразу успокоился..))))
        МИХАН
  5. bogart047 Сегодня, 17:15
    вот только от кого Турция собралась защищаться? НАТО не может на нее напасть... больше ни у кого, кроме России сил не хватит...
    bogart047
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:17
      Цитата: bogart047
      вот только от кого Турция собралась защищаться? НАТО не может на нее напасть... больше ни у кого, кроме России сил не хватит...

      Про Иран вы видимо забыли,равно как и про Израиль...
      НЕКСУС
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:25
        Цитата: НЕКСУС
        Про Иран вы видимо забыли,равно как и про Израиль...

        турки они такие, хто ж их поймет, может просто матрасам нагадить хотели
        Angel_and_Demon
        1. тол100в Сегодня, 18:37
          Цитата: Angel_and_Demon
          может просто матрасам нагадить хотели

          Они могут нагадить где угодно и кому угодно! И все будет сделано без ведома властей Турции.
          тол100в
      2. bogart047 Сегодня, 18:48
        Израиль из натовской кодлы, а у Ирана кишка тонка против НАТО переть.
        bogart047
  6. _Jack_ Сегодня, 17:19
    мгновенно поражает цель, практически не подвластна всевозможным средствам РЭБ противника
    ну надо же
    _Jack_
    1. тол100в Сегодня, 18:39
      Цитата: _Jack_
      мгновенно поражает цель,

      Цитата: _Jack_
      ну надо же

      Сам Зевс не мог мгновенно наказывать непослушных!
      тол100в
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 17:26
    Меня с месяц назад на сайте облаяли за мой коммент о снятии Бондарёва с должности.И почему лётчик должен знать о перспективных разработках ПРО?(ПВО).Ему то это зачем?Летал-бы себе и летал.Но не залетал.А вроде неглупый мужик.
    ВЕРЕСК
    1. тол100в Сегодня, 18:42
      Цитата: ВЕРЕСК
      .Но не залетал.

      Видимо залетел, причем дальше метео - прогноза по видимости и "слышимости"!
      тол100в
  8. Anyone Сегодня, 17:33
    Что-то все эти "поколения" начали уже утомлять. Напоминает мне нумерацию моделей iPhone. Только разводят на бабки не граждан, а целые страны ))
    Anyone
  9. Геркулесыч Сегодня, 17:41
    Интересно, и что конкретно он хотел этим сказать -что С500 не будет еще долгие годы, или не будет вообще создана? ?? recourse
    Геркулесыч
    1. Mestny Сегодня, 18:50
      Тролли-всёпропальщики сами выбирают для себя подходящий вариант из предложенных Вами.
      А, есть ещё третий, на случай создания - он неэффективен.
      Mestny
  10. Хаджи Мурат Сегодня, 17:46
    хрнью страдает бондарев с тех пор,как перешел в депутата....
    Хаджи Мурат
    1. тол100в Сегодня, 18:50
      Цитата: Хаджи Мурат
      хрнью страдает бондарев с тех пор,как перешел в депутата....

      А в этом корпусе ВСЕ этим страдают! То видом сигаретных пачек недовольны, то временем торговли спиртным! Вроде в стране других проблем нет. Разгонять это перекормленное Вече нужно. Зажралось!
      тол100в
  11. MMX Сегодня, 18:24
    Генерал Бондарев: У С-400 большой потенциал для превращения в ЗРК 5-го поколения


    Э, чё началось-то?
    MMX
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:50
      Данный бывший лётчик всё знает и о С-600.Покопайтесь.Много интересного найдёте.
      ВЕРЕСК
      1. PSih2097 Сегодня, 19:53
        Цитата: ВЕРЕСК
        Данный бывший лётчик всё знает и о С-600.Покопайтесь.Много интересного найдёте.

        а также о носителе "Галактика"... laughing И о звезде смерти...
        PSih2097
        1. Shahno Сегодня, 20:00
          Интересно, это генерала подставили... Или он сам такой умный. С 400 хоть где нибудь себя проявил... Или только в зазеркалье.
          Shahno
          1. _Jack_ Сегодня, 20:23
            С 400 хоть где нибудь себя проявил

            Конечно проявил, сколько бабла на экспорте подняли. А если серьезно, в наше время дураков нет такое дорогое оружие просто так на авось покупать, это лучшим образом подтверждает его эффективность.
            _Jack_
  12. Санкюлот Сегодня, 18:59
    Расшифровываю-
    С-500 фсё,ниасилили,а деньги распилили
    Будем вешать лапшу про поколение 4+++++++
    Санкюлот
  13. Влад5307 Сегодня, 19:45
    [quote] мгновенно поражает цель/quote]
    Ну пошла пиар-компания по С-400, теперь и генерал Ботало присоединился, усе - всех обгоним и перегоним! wassat
    Влад5307
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