МОК запрещает российским болельщикам проносить на соревнования флаги РФ

Регламент МОК запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участие в Олимпийских играх.

Невероятное по градусу антироссийского настроя решение принято Международным олимпийским комитетом. В ходе обсуждения регламента проведения Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане представители МОК решили запретить российским болельщикам проносить на трибуны стадионов и других площадок для соревнования российский триколор.Из заявления:Напомним, что официально российская сборная участия в ОИ-2018 не принимает, все участники от России будут наделены статусом «олимпийских спортсменов из России» без права на использованием даже намёка на государственную символику.Российские флаги запрещены к использованию спортсменами и болельщиками не только на официальных соревнованиях, но и на тренировочных базах.Напомним, что ранее в МОК приняли решение отстранить от участие в ОИ-2018 ведущих российских атлетов в таких видах спорта как биатлон, лыжи, шорт-трек, бобслей и др. Также МОК фактически закрыл двери олимпийского Пхёнчхана для пяти (на данный момент) российских хоккеистов. В Федерации хоккея России назвали их имена. Это Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников. При этом в МОК так и не смогли объяснить, по какой причине комитет фактически запрещает России включать этих хоккеистов в состав сборной, при этом заявляя, что "нет данных об их связи с допинг-программой".