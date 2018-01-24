09:30 24 января

МОК запрещает российским болельщикам проносить на соревнования флаги РФ

Невероятное по градусу антироссийского настроя решение принято Международным олимпийским комитетом. В ходе обсуждения регламента проведения Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане представители МОК решили запретить российским болельщикам проносить на трибуны стадионов и других площадок для соревнования российский триколор.

Из заявления:
Регламент МОК запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участие в Олимпийских играх.


Напомним, что официально российская сборная участия в ОИ-2018 не принимает, все участники от России будут наделены статусом «олимпийских спортсменов из России» без права на использованием даже намёка на государственную символику.


МОК запрещает российским болельщикам проносить на соревнования флаги РФ


Российские флаги запрещены к использованию спортсменами и болельщиками не только на официальных соревнованиях, но и на тренировочных базах.

Напомним, что ранее в МОК приняли решение отстранить от участие в ОИ-2018 ведущих российских атлетов в таких видах спорта как биатлон, лыжи, шорт-трек, бобслей и др. Также МОК фактически закрыл двери олимпийского Пхёнчхана для пяти (на данный момент) российских хоккеистов. В Федерации хоккея России назвали их имена. Это Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников. При этом в МОК так и не смогли объяснить, по какой причине комитет фактически запрещает России включать этих хоккеистов в состав сборной, при этом заявляя, что "нет данных об их связи с допинг-программой".

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 106

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 06:20
    МОК считает что еще недостаточно Россию смешали с грязью и унизили , падлы . Не понимаю долго еще будем терпеть эти унижения и плевки в сторону наших спортсменов и страны в целом , что у России совсем уже не осталось чувства гордости и самодостоинства . Считаю будет правильным нашей сборной полностью сняться с Олимпиады .
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 06:27
      Таки, знамена Победы или СССР вроде не запрещены для болельщиков. hi
      сибиралт
      1. Titsen Сегодня, 06:33
        Цитата: сибиралт
        знамена Победы или СССР вроде не запрещены.


        Отличное решение!
        Titsen
        1. alex-s Сегодня, 06:40
          Предлагаю нашим спортсменам выйти на церемонии открытия с Российской символикой ,показать всем дружно «фак» и дружно покинуть олимпиаду!
          alex-s
          1. Тралл Сегодня, 07:12
            Российским спортсменам, решившим все же ехать на олимпиаду, нужно на открытии нести портреты Мутко и Жукова
            Тралл
            1. Симаргл Сегодня, 07:26
              Единственное правильное место наших спортсменов на этом сборище - на трибунах!
              А портреты вышеупомянутых - подставка под ботинки хорошая.
              Симаргл
              1. Тралл Сегодня, 07:40
                Флаг России / Флаг Сербии:

                Болельщики, ну вы поняли, что делатьlaughing
                Тралл
                1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:43
                  Поддерживаю...хорошая идея smile good
                  Тот же ЛЕХА
                  1. Владимир16 Сегодня, 07:57
                    Цитата: Spartanez300
                    МОК считает что еще недостаточно Россию смешали с грязью и унизили , падлы .

                    Русских не унизили. Загнули раком Российский олимпийский комитет с жуковым и спортсменов. Этим такое положение по-нраву. За бабло продали Родину. В прямом смысле этой фразы.
                    Цитата: Тралл
                    Болельщики, ну вы поняли, что делатьlaughing

                    Нехрен там делать. Не за кого болеть.
                    Любой русский человек может демонстрировать флаг где пожелает. Ежели ссыт флаг развернуть. то это щенок прозападный, нерусь и обыкновенное ч/м/о/ hi
                    Владимир16
                    1. Владимирский Сегодня, 08:27
                      Цитата: Владимир16
                      Любой русский человек может демонстрировать флаг где пожелает.

                      Попробовать продемонстрировать-то может, но будет удален с Олимпиады в два счета.
                      Удивляет пофигизм ВВП - Мутко не уволен, а даже повышен, ходит улыбается - как ни в чем не бывало. 20 декабря 2017 года. Допинг-проба российского бобслеиста Максима Белугина с Игр в Сочи дала положительный результат, сообщают «Известия» со ссылкой на источник из окружения спортсмена. В пробе Белугина обнаружены три компонента «коктейля Родченкова» – тренболон, метенолон и оксандролон.
                      Максим Белугин, кстати, единственный бобслеист, не подавший апелляцию.
                      Владимирский
                      1. faridg7 Сегодня, 08:58
                        Что вас удивляет? Вы же не в курсе, какая задача была поставлена. Если была поставлена задача сплотить массы, показать им пальцем на Запад и сказать "фас", то задача выполнена и повышение- логично.
                        faridg7
                      2. tv70 Сегодня, 09:19
                        А как же ихняя западняя демократия и права человека? Эти редиски уже заврались в ноль. Кто еще верит якобы партнерам?
                        tv70
                    2. Serg Koma Сегодня, 08:53
                      Цитата: Владимир16
                      Загнули раком Российский олимпийский комитет с жуковым и спортсменов.

                      ????? Без Флага, без Родины, за ГОСсчет и по ГОСпрограмме - ЭТО РАЗВЕ НЕ ЗАГНУЛИ всех НАС, разве не унизили? Послать ..... МОК на ближайшие одну-две олимпиады - не сделаем этого сейчас, будем постоянно "терпилами"!
                      Serg Koma
                      1. Василенко Владимир Сегодня, 08:59
                        Цитата: Serg Koma
                        МОК на ближайшие одну-две олимпиады

                        здесь уже не на одну-две посылать надо
                        Василенко Владимир
                2. Dr_Engie Сегодня, 09:18
                  А чего не Словакии тогда, например? Там вообще нормальный триколор.
                  Dr_Engie
            2. каштак Сегодня, 08:33
              Цитата: Тралл
              нести портреты Жукова

              Георгия Константиновича.
              каштак
          2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:33
            alex-s
            Предлагаю нашим спортсменам выйти на церемонии открытия с Российской символикой ,показать всем дружно «фак» и дружно покинуть олимпиаду!
            Подерживаю!Но для такого поступка у наших же чинушь фаберже отсутствуют напрочь.Наши же чиновники следить будут чтобы такого не произошло.
            Наблюдатель2014
          3. частное лицо Сегодня, 08:00
            Да вы посмотрите по ТВ показывали "наших" спортсменов когда они примеряли форму им по фиг в чём и под каким флагом выступать . А Виктор Ан больше всех кричал что ни смотря ни на что поедет а тут нате побрили его . ПОЗОРИЩЕ!!!!!
            частное лицо
        2. Невский_ЗУ Сегодня, 06:53
          Варианты:
          1. Использовать флаг СССР, если будет изъятие, то
          2. Использовать Имперский флаг РФ, если будет изъятие, то
          3. Использовать флаг РСФСР, если будет изъятие, то
          4. Использовать Андреевский флаг, если будет изъятие, то
          5. Использовать флаг КНР, если будет изъятие, то замутить дипламатический скандал.
          Невский_ЗУ
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:55
            what
            Регламент МОК запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участие в Олимпийских играх.

            Обойдите этот пункт МОК request
            Тот же ЛЕХА
            1. роман66 Сегодня, 09:22
              таки следующим пунктом будет - обязать спортсменов из России носить с собой вазелин и штаны с ширинкой сзади, для удобства пожелающих. и поедут. ведь готовились...
              роман66
          2. Strashila Сегодня, 07:56
            Можно просто... Сербии... и держать его вертикально... как хотите, так и понимайте.
            Strashila
            1. Чёрный Сегодня, 09:24
              ЕСли честно, то я вообще не удивлён.Абсолютно.Во всей этой истории виноваты наши спортивные и околоспортивные чиновники. Да и руководство страны тоже. Ведь большинство простых граждан говорило - "надо бойкотировать", Нет, Мутько и Жуков начали на всю страну вопить о том что мы часть олимпийского братства и прочую чушь. А МОК в ответ нас демонстративно опустил!....и ещё опустит. На ОИ.Для всего мира мы теперь терпилы о которых можно и даже нужно вытирать ноги!
              А негодяи Мутько и Жуков пусть теперь объяснят чистым спортсменам , которых не допустили к ОИ почему они туда не едут. Они ведь уверяли, что чистые спортсмены, без допингового прошлого на ОИ поедут.....в общем одно только пииииииии.
              Надеюсь до всех дошло, что это просто война и никакого отношения к спорту эта вакханалия не имеет.....и первый бой мы точно проиграли...Остаётся утирать сопли и верещать как весь мир нас поддерживает и сожалеет.Тьфу....
              Чёрный
        3. Антианглосакс Сегодня, 08:15
          Блестящая идея!
          Если все болельщики приедут с флагами СССР у западнюков такая диарея начнётся, что не остановишь! Это была бы поистине выдающаяся акция! А если бы у нас властная верхушка была бы не коллаборационистской и антинародной, помогли бы на гос. уровне (но втихоря, типа, они сами) с организацией этого процесса!
          А МОК молодцы! Так держать! С опущенцами и терпилами по другому нельзя!
          Антианглосакс
        4. Чёрный Сегодня, 08:44
          Цитата: Titsen
          Отличное решение!

          Отличное решение вообще туда не ехать...
          Чёрный
          1. Василенко Владимир Сегодня, 08:51
            вопрос должен уже стоять не о "ехать", а о выходе из МОК
            Василенко Владимир
            1. tv70 Сегодня, 09:22
              Правильно, нехрен этим конторам бабло от нас получать, пусть ...
              tv70
      2. Невский_ЗУ Сегодня, 06:49
        А символика российская на одежде болельщиков разрешается? Или для наших граждан рядовых тоже разработали робу? П...ц, не думал, что такое увижу am
        Невский_ЗУ
        1. Ратник-80 Сегодня, 08:14
          Вчера сказали , уже обговаривают с телевидинием которое будет освещать олимпиаду , чтобы в кадр не поподали ни какая символика связаная с Россией , вот такие помидоры angry
          Ратник-80
      3. PN Сегодня, 06:52
        Читайте статью внимательней. Запрещены.
        PN
      4. каштак Сегодня, 06:52
        Цитата: сибиралт
        Таки, знамена Победы или СССР вроде не запрещены для болельщиков. hi

        вы ошибаетесь, запрещены. разрешены только флаги стран представленные официальными сборными. флаги стран не представленные таковыми, в том числе и Российский попадают под запрет. так что аргумент вроде " никто не мешает болельщикам поднять флаг и спеть гимн" накрылся . не дадут ни поднять ни спеть.
        каштак
        1. сибиралт Сегодня, 07:03
          Выдать болельщикам красные майки с надписью СССР, или портретами Путина, Ленина, Сталина, Гагарина. laughing Нет такого запрета, который нельзя было бы обойти.
          сибиралт
          1. каштак Сегодня, 07:49
            Цитата: сибиралт
            Нет такого запрета, который нельзя было бы обойти.

            если бы всё так просто. таких болельщиков просто не пропустят на стадион. но даже если кто то пройдёт, то этот портрет на одежде не увидит никто кроме соседа по трибуне. зато наличие такого одиночки вполне могут предъявить как "доказательство" "непредвзятости" организаторов.
            каштак
      5. Red_Hamer Сегодня, 09:07
        Таки, знамена Победы или СССР вроде не запрещены для болельщиков.
        О чем Вы? Разрешены только флаги стран участниц, флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде запрещены! Само собой разумеется, и любые другие флаги, подпадают под этот запрет! Они даже красный цвет (конкретно, его оттенок сопоставимый с тем ,что на триколоре РФ), и завитушки на комбинезонах спортсменов кои напоминали им русские мотивы запретили!
        Хохломская завитушка, вводит запад в истерику!
        Red_Hamer
    2. 264 Сегодня, 06:29
      Сам МОК,как спортивная организация,до такой степени не наглел бы-ну явно же в спину толкают бедного Баха...
      264
      1. oracul Сегодня, 07:04
        Бах отнюдь не бедный. Он председатель МОК, который в Сочи нахваливал Россию и Путина, а затем не моргнув глазом и, не переставая улыбаться, принял живейшее участие в расправе над её спортсменами. И вообще, если он порядочный человек, то должен был уйти в отставку. А то надо же Путин его пожалел - на МОК давит третья сила. Получается, что интересы спортсменов готовившихся к летней, а ныне к зимней олимпиадам, унизительно пытающихся доказать свою чистоту перед грязными людьми, а вместе с ними интересы миллионов россиян-болельщиков, ничто. Уверен, что долготерпение не должно перерастать в унижение целого государства.
        oracul
        1. Кубик123 Сегодня, 08:49
          Цитата: oracul
          Получается, что интересы спортсменов готовившихся к летней, а ныне к зимней олимпиадам, унизительно пытающихся доказать свою чистоту перед грязными людьми, а вместе с ними интересы миллионов россиян-болельщиков, ничто.

          Не будьте наивным. Олимпиады давно уже не имеют никакого отношения к спорту. Это большой бизнес, в котором крутятся сотни миллиардов долларов. Спортсмены в нем только "приманка" для болельщиков, которых в свою очередь нагибают рекламодатели, пытаясь втюхать им свой товар. А МОК и спортивные менеджеры всего лишь "торговцы", пытающиеся продать свой "товар" подороже. Относиться к этому с позиций "спортивной чести" - означает быть очень наивным по жизни человеком.
          Кубик123
    3. Titsen Сегодня, 06:32
      Цитата: Spartanez300
      МОК считает что еще недостаточно Россию смешали с грязью и унизили , падлы .


      Если я выскажу ВСЕ-ВСЕ, что я думаю по этому вопросу, то мне опять об"явят очередное поедупреждение - а у меня их уже 5 штук!

      Ну Вы поняли меня мужики!
      Titsen
      1. Александр 3 Сегодня, 06:45
        Вы не одиноки в этом
        Александр 3
      2. Симаргл Сегодня, 07:31
        Меня за использование буквы "нагнули".
        Я не знаю, что у модераторов на уме, но традиционно она означает "зачеркнуть накрест", я даже твёрдый знак воткнул для исключения разночтений.
        ... икс - это неизвестная.
        Симаргл
    4. Оверлок Сегодня, 06:34
      какая сборная? предприниматели и предатели
      Оверлок
      1. Симаргл Сегодня, 07:33
        Если они стараются для себя - какой смысл поддерживать их флагом?
        Симаргл
      2. Петрович-800 Сегодня, 07:36
        А у Магомеда, что девять жизней было? Вот поэтому Магомед Нурбагандов Герой России, а эти не пойми что...
        Петрович-800
    5. GLIMMERING Сегодня, 06:43
      Сразу надо было отказаться и не ехать. А раздули "ура-ура" и попали...
      GLIMMERING
    6. dedBoroded Сегодня, 06:44
      это произойдет только тогда, когда престиж государства будет стоять на первом месте перед личными хотелками и желанием набить себе карман, а сегодня "спортсмены никому ничего не должны".
      Р.S. ...и медали им всем поголовно вручить по возвращению поголовно, причем чугунные.
      dedBoroded
      1. каштак Сегодня, 08:14
        Цитата: dedBoroded
        Р.S. ...и медали им всем поголовно вручить по возвращению поголовно, причем чугунные.

        ...и пудовые. без права снимать.
        каштак
    7. edeligor Сегодня, 07:37
      Полностью поддерживаю! Более того, считаю, что данный плевок в НАС категорически не последний!!! Если у "рублёвских" обитателей кремля национальная гордость паталогически отсутствует, то остальные граждане страны в этом не виноваты. Посему необходимо выходить из наглосаксо -родченковской организации, со всеми вытекающими. А самое главное не признавать на всех уровнях титулы и результаты "наичестнейших" соревнований. Бедный, бедный Пьер.........барон в гробу перевернулся...
      ps не верю я, друзья, что Мундиаль в июне состоится.
      edeligor
      1. каштак Сегодня, 08:17
        Цитата: edeligor
        Бедный, бедный Пьер.........барон в гробу перевернулся...

        тысячу раз правильный был запрет пускать на олимпиаду профессионалов.
        каштак
    8. антивирус Сегодня, 07:50
      до признания Крыма -Россией!!!
      гни свою линию, Вовка
      антивирус
    9. Кент0001 Сегодня, 09:27
      Такого позора не было за всю историю Росиии. Спасибо нашим чиновникам во главе с самым главным. Фактически он принял решение что мы туда поедем. Вот теперь пожинаем плоды, я об этом уже писал, но это еще не предел и на олимпиаду поедут представители дворовых команд. Улыбаемся и машем? Власть это унижение провал России не признает? Или почему Россиии, это личное унижение чиновников во главе сами знаете с кем, а Россия это мракобесие переживет как нибудь. Обидно-да, но не смертельно. Нас унизили за наши же бабки, класс.
      Кент0001
  2. Strashila Сегодня, 06:21
    Запретили триколор... знамя Победы ни кто не запрещал приносить или Андреевский флаг.
    Strashila
    1. Симаргл Сегодня, 07:35
      Какой смысл поддерживать флагом тех, кто от него отказался?
      Если он за себя - пусть резвятся сами.
      Симаргл
      1. Strashila Сегодня, 07:43
        Запретили болельщикам выражать свои права на поддержку спортсменов... т.е. по определению МОК махать семицветиком можно, а триколором нельзя... не удивлюсь, если при проходе на стадионы будут проверять паспорта на предмет гражданства и российских будут заворачивать без объяснений. Вопрос... что они будут объяснять сербам... он то же триколор.
        Strashila
        1. mikh-korsakov Сегодня, 08:49
          Вся беда в лицемерном отношении к нашим спортсменам со стороны властей, Нам говорят, что,ох, Россия у них будет в сердце, поэтому неважно под каким флагом они будут выступать, но наши спортсмены имеют в сердце не Россию, а свой кошелек, о чем свидетельствует их единодушное желание попасть на Олимпиаду, пусть их там будут оскорблять, гнобить - неважно, главное показаться. Власти нам говорят, что спортсмены готовились к Олимпиаде всю жизнь, поэтому их нельзя лишать. Логика гнилая. Попробую доказать. Офицер готовится к войне всю жизнь, при этом он терпит лишения ради защиты Родины. Офицер, если он настоящий офицер, становится первоклассным специалистом. Но вот напал сильный и богатый враг, тогда в случае опасности офицер должен сдаться врагу, ведь он готовился к войне всю жизнь, а его точно могут убить. Непротивление злу насилием во всех обстоятельствах со стороны наших властей становится просто неприличным. На хамство они не смогли ничего выдавить из себя кроме "мы сожалеем". Нельзя так с народом!
          mikh-korsakov
          1. Василенко Владимир Сегодня, 08:57
            Цитата: mikh-korsakov
            о чем свидетельствует их единодушное желание попасть на Олимпиаду

            а давайте не будем говорить о единодушии

            спустя некоторое время после отказа Крюкова выступать под нейтральным флагом был пожизненно отстранен от олимпиад
            Василенко Владимир
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    Тогда пускай те, кто туда поедут возьмут флаги Северной Кореи, с нанесенных на них изображением Ына! А вообще нужно приехать туда на танках, и под Советским флагом! Первые места нашим "спортсменам "во всех видах спорта будут в таком случае железно гарантированы! soldier
    Геркулесыч
  4. Оверлок Сегодня, 06:25
    наши "спартанцы" с властью думали, что пронесет, ведь столько унижались- лишь бы поехать. Ан нет, унижения продолжаются и будут нарастать. Что еще надо сделать МОК, чтобы власти РФ осознали унижение страны? Может рачки надо всем спортсменам встать перед МОК?
    Оверлок
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:46
      А как вчера спортсменка блеяла после разрешения МОКа об ее участии в Олимпиаде - стыдно было смотреть !
      А самое грустное, что "допущенных" через пару лет лишат медалей. и всё ! Плакала их олимпиада, к которой они готовились всю жизнь !
      Uncle Lee
      1. Dr_Engie Сегодня, 07:00
        Ну как же, призовые то у них не отнимут. Особенно ту награду, что уже Россия выдаст.
        Dr_Engie
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:13
          А олимпийские медали ? К которым они шли всю жизнь ? crying
          Uncle Lee
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:25
    Осталось только только накрыться белым флагом...посыпать голову пеплом и каяться...каяться...каяться.
    Ах да еще по примеру ЖУКОВА извинения приносить и платить валюту за собственное избиение...ну что за садомазохизм.
    В гитлеровской Германии семьям казненных заключенных коммунистов и других инакомыслящих присылали счет на оплату процедуры казни и последующей утилизации тела...так вот наши олимпийские спортмены чем то стали напоминать этих несчастных...РОССИЮ сделали мальчиком для битья стараниями спортивных чиновников.
    Тот же ЛЕХА
  6. Оверлок Сегодня, 06:29
    Цитата: Геркулесыч
    Тогда пускай те, кто туда поедут возьмут флаги Северной Кореи

    и научатся Родину любить, как корейцы. Если своих мозгов нет- пусть учатся у корейцев
    Оверлок
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:38
    Запретили все, что могли, не допустили лучших спортсменов, дальше остается сливать воду. У меня возникает вопрос к г-же С.Журовой (со всем уважением к ее спортивным заслугам), которая первая громче всех призывала срываясь на крик обязательно ехать на Олимпиаду, т.к. это мечта спортсмена и показать там... Интересно, что сегодня смогут показать молодые спортсмены? Наверное презрение к своей стране и готовность на унижения ради поездки?
    rotmistr60
    1. dedBoroded Сегодня, 06:49
      тут как в местах ЛС- кого унизили однажды, того будет гнобить любой, и чем дальше, тем больше.
      а Россию пытаются унизить самыми изощренными способами
      dedBoroded
  8. klaus16 Сегодня, 06:40
    А почему бы не использовать символику СССР? Просто серп и молот?
    klaus16
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:52
      Не получится...
      Регламент МОК запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участие в Олимпийских играх.


      все делается чтобы унизить РОССИЮ как страну...
      сейчас выбили из шеренги наших спортменов самых сильных...следует ожидать пакостей МОК и ВАДА и на других стадиях проведения ОЛИМПИАДЫ...
      я не удивлюсь если начнут под разными предлогами отбирать будущие завоеванные медали у наших спортменов...все еще впереди и только начинается.
      Тот же ЛЕХА
    2. каштак Сегодня, 07:19
      Цитата: klaus16
      А почему бы не использовать символику СССР? Просто серп и молот?

      Международный олимпийский комитет (МОК) запретил болельщикам проносить на трибуны стадионов, принимающих соревнования во время Олимпиады-2018, флаги стран, которые не принимают участия в Играх,
      каштак
  9. Горный стрелок Сегодня, 06:42
    Так, а красные знамёна? Страны - нет, а память - есть! И ещё - предлагаю флаги с Путиным - то фото, с голым торсом на медведе! laughing
    Горный стрелок
    1. Симаргл Сегодня, 08:03
      А зачем пачкать?
      Они согласились отказаться от символики своей страны. Кто они после этого?
      У меня складывается впечатление, будто спортсмен - гражданин мира. Мечта глобалистов исполнилась.
      Симаргл
  10. Витас Сегодня, 06:42
    Если ты в говне по шею, то можно и по уши. Пословица... Вопрос один. ДОКОЛЕ???
    Витас
  11. faiver Сегодня, 06:42
    посмотрел что из себя представляет МОК - окаца просто частная лавочка и ей принадлежат права на олимпийские игры...
    faiver
  12. Михаил м Сегодня, 06:48
    Хитрый Путин отпустил спортсменов в свободное плавание. Простодушный МОК облил помоями. Не только спортсменов, но и болельщиков. Откажитесь от Родины, и будет вам счастье.Это же кем надо быть, чтобы после такой оплеухи ехать "бороться" за чью-то честь? Уверен, что это не последнее унижение чести не имеющих. Это только цветочки. Ягодки хавать будут чуть погодя, на соревнованиях, когда валить начнут при "честном" судействе. А болельщики будут размахивать советскими и андреевскими флагами, гордясь тем, что они такие хитрые. Дальнейшие комментарии приводить не буду, модераторы забанят.
    Михаил м
    1. Оверлок Сегодня, 06:52
      и поделом! Может МОК научит этих спортсменов уважать сограждан, любить Родину!
      Оверлок
      1. Михаил м Сегодня, 06:54
        Вряд ли. Сказавший "А" расскажет весь алфавит до последней буквы.
        Михаил м
        1. Невский_ЗУ Сегодня, 07:01
          Цитата: Михаил м
          Вряд ли. Сказавший "А" расскажет весь алфавит до последней буквы.

          а по приезду, если будут чудом выигравшие спортсмены хотя бы бронзу, начнут требовать от государства белые мерседесы и квартиры, за выступление под нейтральным флагом. И если власть им даст, это конец...
          Невский_ЗУ
    2. Вадим237 Сегодня, 09:18
      Наши то пронесут флаги, только потом МОК уже всю сборную России пожизненно отстранит от олимпиады и не каких доказательств не приведёт - всё как всегда.
      Вадим237
  13. next322 Сегодня, 06:50
    продажные россчинуши от спорта ,типа жукова и остальной либеросворы получили мощнейшую оплеуху......теперь ждемс когда их заставят заплатить денежку, раза в три превышающую оговоренную ранее
    next322
  14. belui Сегодня, 06:54
    Отличная новость, пусть и дальше унижают и вытирают по максиму ноги о Россию раз власти это позволяют...
    belui
  15. koksalek Сегодня, 07:06
    уже и в дерьмо окунули но всё равно пресмыкаются перед так называемым МОКом
    koksalek
  16. a.s.zzz888 Сегодня, 07:08
    Регламент МОК запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участие в Олимпийских играх.

    Пора уже зверьё ставить в угол, и наказывать по-полной! angry Только вот когда?!?!?!
    a.s.zzz888
    1. Вадим237 Сегодня, 09:18
      Только вот кому и как?
      Вадим237
  17. astronom1973n Сегодня, 07:11
    Напишу про биатлон.Из 11 заявленных осталось трое: Бабиков,Акимова,Кайшева.И все.Таким образом в каких видах гонок нам чего светит?Антон не "сделает"Фуркада и Бё.А женщины ..и говорить не хочется.Смысл ехать?Чтобы плевки собрать?Унизиться?
    astronom1973n
  18. мыслитель Сегодня, 07:18
    А чего так мало запретов? Запретить болельщикам шарфы и шапочки с триколором, запретить говорить на русском. А не послать ли этот МОК...
    мыслитель
  19. Monster_Fat Сегодня, 07:19
    С развала СССР вообще, не смотрю эти олимпиады, чемпионаты и прочие состязаловки личных амбиций, бабла, "достижений спортивной медицины" и пр.
    Monster_Fat
  20. kos 75 Сегодня, 07:29
    не надо было соглашаться ехать под нейтральным флагом,теперь пусть эти терпилы еще хлебнут унижения по полной и даже хорошо что флаг останется не замаран этим унижением.
    kos 75
  21. Million Сегодня, 07:47
    Стыдно за наших правителей и чиновников!Никогда о Россию так не вытирали ноги!
    Million
    1. Mao Сегодня, 08:17
      Таки Вы знаете Чья это чиновничья команда. Голосуйте правильно - меняйте команду.
      Mao
  22. Strashila Сегодня, 07:48
    Понятно что это продолжение и еще какую то гадость придумают... возможно граждан России не пустят на стадионы... что это их право не пуЩать... придется после этой олимпиады флаг МОК под корректировать... в место белого с пятицветными кольцами заменить на семицветик... так будет вернее. Фактически МОК исключила Россию из своей организации в односторонем порядке... только при этих условиях флаг России не может быть присутствовать на соревнованиях... а едем мы или не едим, это собственно не их дело.
    Strashila
  23. Vard Сегодня, 07:52
    Данное сложившееся положение дел... крупнейший провал наших спецслужб... Пока они гоняли террористов, нас поимели... причём очень жёстко...
    Vard
  24. Altona Сегодня, 07:52
    Сколько еще нужно унижений, чтобы понять, что россиян там не ждут? С упорством,достойным лучшего применения, спортсмены стремятся попасть на чисто нацистское сборище. Уже даже МОК сказал, что недопуск россиян не связан с нарушением антидопинговых правил. Нет, все равно, как бараны рогами бьют в закрытые ворота.
    Altona
    1. Stas157 Сегодня, 08:15
      Цитата: Altona
      Сколько еще нужно унижений, чтобы понять, что россиян там не ждут? С упорством,достойным лучшего применения, спортсмены стремятся попасть на чисто нацистское сборище. Уже даже МОК сказал, что недопуск россиян не связан с нарушением антидопинговых правил. Нет, все равно, как бараны рогами бьют в закрытые ворота.

      Их в дверь, они в окно... А тем временем, публичная порка продолжается! Все это похоже на садо-мазо. Президент признает что виноваты, послав до этого извиняльщиков в МОК, а те же, стараются - по жёстче, по жёстче.
      Stas157
  25. MadCat Сегодня, 08:04
    А что мне будет если я искренне и доброжелательно, с самыми лучшими намерениями, на трибуне пошлю в Ж этот мок?
    MadCat
    1. каштак Сегодня, 08:25
      Цитата: MadCat
      А что мне будет если я искренне и доброжелательно, с самыми лучшими намерениями, на трибуне пошлю в Ж этот мок?

      это вам в суде объяснят.
      каштак
  26. Mao Сегодня, 08:10
    Цитата: сибиралт
    Таки, знамена Победы или СССР вроде не запрещены для болельщиков. hi

    "победы " кого над кем? - какое отношение к Знамени имеют "нейтралы"?
    Mao
  27. belui Сегодня, 08:19
    Цитата: GLIMMERING
    Сразу надо было отказаться и не ехать. А раздули "ура-ура" и попали...

    Ну так трясутся же за чм2018. Хотя и там чем ближе к нему тем больше будет палок, начнут наших футболистов отстранять, и продолжат унижать дальше, ну а наши будут терпеть...
    belui
  28. Гардамир Сегодня, 08:28
    Если бы статья была о выборах? Вот вам президент при котором Россию постоянно ставят на колени...
    Величие страны должно быть реальным как Северная Корея, а не по телевизору, для жующих масс.
    Гардамир
  29. Василенко Владимир Сегодня, 08:31
    в свете сложившийся ситуации допущенные спортсмены должны сами отказаться от участия, это уже не позор,это уже унижение ВСЕХ НАС
    Василенко Владимир
  30. Hariton Laptev Сегодня, 08:34
    если еще до этого момента были сомнения ехать нашим или не ехать, понимая что спорт это все таки пахота и выступить на ОИ может быть единственный шанс в жизни, то после всего что было сделано по моему надо бойкотировать игры. Ну должна быть у государства своя гордость. Сколько можно подставлять то правую, то левую, а то и в грязи. Чего мы хотим добиться??? Чтобы подобные вещи с нами и на следующие игры провернули??? Так не за горами летняя олимпиада. С пара олимпийцев запрет не сняли, легкоатлетов не восстановили, Родченко как лил чернуху так и продолжает лить, скоро вспомнит что он вел дневники на московской олимпиаде и потребует отобрать и те медали, а так же дисквалифицировать олимпийского мишку. И все это мы прожевываем практически молча. Да Русский народ терпелив но сколько можно терпеть унижения от чинуш из МОК и ВАДА??? Прекратить выплаты в фонды этих организаций, подавать во все суды за клевету и нарушения прав спортсменов, но терпеть такое и дальше нельзя.
    Hariton Laptev
    1. Василенко Владимир Сегодня, 08:50
      Цитата: Hariton Laptev
      то после всего что было сделано по моему надо бойкотировать игры

      здесь уже не о бойкоте должна идти речь
      в свете последних действий МОКа Россия должна просто покинуть эту организацию. Ни чего общего между сегодняшними нормами и тем, что закладывалось в Олимпийское движение изначально нет
      либо равенство всех либо играйте в это сами
      Василенко Владимир
  31. agel26r Сегодня, 08:45
    Вы все еще готовы идти на ОИ под нейтральным флагом??? Тогда мы еще раз окунем вас в дерьмо.
    "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор"
    Уинстон Черчиль.
    В нашем случае был выбран позор. Увы и АХ.
    agel26r
  32. ADmA_RUS Сегодня, 09:05
    Не вижу в этом решение проблеммы.
    Россия в этом цирке не участвует. Смысла ехать туда болельщику наше сборной, нет. Если человеку просто интересен этот цирк, так зачем ему флаг РФ? Все логично.
    Вопрос один. Когда запустят процедуру выхода РФ из олимпийского движения, но понимаю такие вещи не делаются одномоментно.
    ADmA_RUS
  33. Altona Сегодня, 09:08
    Цитата: Hariton Laptev
    если еще до этого момента были сомнения ехать нашим или не ехать, понимая что спорт это все таки пахота и выступить на ОИ может быть единственный шанс в жизни, то после всего что было сделано по моему надо бойкотировать игры.

    -------------------------------
    У меня с самого начала сомнений не было, когда Жуков и Смирнов вышли с памятного заседания исполкома МОК 5 декабря 2017 года с характерными выделениями на губах.
    Altona
  34. Инжнер-сапер Сегодня, 09:16
    Белые, синие и красные куртки не запретили?
    Получите триколор во весь сектор!
    Инжнер-сапер
  35. andrej-shironov Сегодня, 09:20
    Зато северокорейскую сборную прямо заманивает на олимпиаду! Вот что значит отстаивать свои интересы, а не мямлить про "дело каждого".
    andrej-shironov
  36. Moskovit Сегодня, 09:23
    Мне кажется надо немного успокоится и отойти от эмоций. Первое. Никакие андреевские флаги пронести и развернуть не дадут. Второе, если государство запретит уцелевшим олимпийцам ехать, то мок в очередной раз обвинит Россию в государственном вмешательстве в олимпийское "независимое" движение. Что нам остается? Внутренний бойкот, не смотреть никакие соревнования, что сразу отразится на рейтингах телеканалов и падение доходов от рекламы. Троллинг в соцсетях спортсменов-предателей, чиновников и всех защитничков олимпиады. И самое главное, поднять правую руку и махнуть со словами. Да и......с ними!)))))
    Moskovit
  37. ivagulin Сегодня, 09:23
    не ребят я не понял а зачем нашим болельщикам на это позорище вообще ехать, ехать это значит поддерживать "наших" заднеприводных спортсменов
    ivagulin
Картина дня