09:39 24 января

Нападение на школу штата Кентукки (США)

Январь ознаменовался чередой нападений и агрессии в школах России, Германии и других стран. 15 января нападение было совершено на школу в Перми, 19 января – Улан-Удэ, накануне нападение проявило себя в школе города Люнен (ФРГ). Теперь приходит информация об атаке на школу в США.

Телеканал CBS сообщает о том, что в школе города Бентон (штат Кентукки) учащийся открыл стрельбу, в результате которой два человека погибли и ещё по меньшей мере 19 получили ранения. По последним данным, трое учащихся находятся в критическом состоянии.

На данный момент известно о том, что «стрелку» 15 лет, и что он задержан американской полицией. Ему готовятся предъявить обвинение в убийстве и покушении на убийство. В Бентоне осуществляется проверка на предмет того, что побудило подростка к агрессии, и чьим оружием он воспользовался для нападения.


Сообщается, что трагедия произошла в округе Маршалл. Среди жертв есть не только учащиеся учебного заведения, но и преподаватели.

Нападение на школу штата Кентукки (США)


На этом фоне в Кентукки заявляют о необходимости создания специальной службы школьной охраны. В своеобразном аналоге родительского комитета Бентона говорится о необходимости формирования «вооружённой милиции» - отрядов из добровольцев, которые могли бы заниматься охраной зданий учебных заведений. Кроме того, предъявляются претензии полиции, которая не может обеспечить надлежащей охраны школ. Также вновь разговор зашёл о необходимости отказаться от свободной реализации стрелкового оружия в США.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 15

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:35
    Заголовок в мериканском стиле блин ! recourse
    ФЕОДОР
    1. сибиралт Сегодня, 06:58
      Как только сократили 10 тыс. гаишников, тут же новости запестрили сообщениями о школьных поножовщинах и усилении школьной охраны. Все правильно, куда то надо устраивать уволенных по сокращению. Так оно так, но содержание охраны в школах оплачивается из скудного школьного бюджета и отражается на зарплате учителей. Но до этого дела никому нет. winked
      сибиралт
      1. vkl.47 Сегодня, 07:06
        Дело не в бюете а в воспитании. Ножеманов выростил интернет. Раньше просто драки были а сейчаз ненависть вплоть до убийства
        vkl.47
        1. 210окв Сегодня, 07:29
          Согласен .Воспитание.Которое основывается на идеалах и принципах.Чего в обществе потребления быть не может.Это и нас касается..И тут не сколько интернет виноват сколько безпринципности и бездуховность.У меня четыре сына и они часто сидят у компа.Но ни один не пойдет на преступление.
          Цитата: vkl.47
          Дело не в бюете а в воспитании. Ножеманов выростил интернет. Раньше просто драки были а сейчаз ненависть вплоть до убийства
          210окв
          1. Серый брат Сегодня, 09:01
            Цитата: 210окв
            .И тут не сколько интернет виноват

            В интернетах, в первую очередь, воспитывается цинизм и эгоизм, а школотроны из соцсетей не вылазят - там и воспитываются.
            Серый брат
  2. Spartanez300 Сегодня, 06:36
    Вот на кого наши недоноски равняются .
    Spartanez300
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:40
      Мир сошел с ума: стрельба на рок-концерте, в школах, в магазинах, просто так .... am
      Uncle Lee
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 07:49
        Цитата: Uncle Lee
        Мир сошел с ума: стрельба на рок-концерте, в школах, в магазинах, просто так ....


        вроде нет. всё уже было и до нас, насилие, бандиты, психопаты рзных мастей. может лишь доступность информации изменилась и дует в паруса психически не стабильных.
        Маки Авелльевич
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:43
      Вот на кого наши недоноски равняются .


      Хуже ... request думаю что это болезнь буржуазного общества...такая же как рак малоизлечимая.

      Все стадии преступления в один один повторяются как под копирку что в США что у нас в РОССИИ.
      Крайняя агрессивность подростка...
      ненависть к обществу и окружающим...
      для агрессии выбираются массовые убийства людей...
      объекты нападений беззащитные люди...дети и женщины...
      место преступлений учебные заведения как правило школы...

      Закономерность очевидна what ... у кого есть мысли по каким причинам еще причинам подростки внезапно съезжают с катушек?
      Тот же ЛЕХА
      1. Мих1974 Сегодня, 07:06
        Поддерживаю - это как рак из США пришел к нам. В СССР была подростковая преступность, но никогда беспредельность (очень правильный принцип) не доходила до такого уровня. Такое "давиться" только на самом нижнем уровне - когда на уровне еще ребенка 4-5 лет Вбивается (да да именно вбивается, тут только словами не обойтис) недопустимость причинения силы к тем кто тебя меньше или слабее good И помимо порки нужно продвикагать "полижительный пример", то есть не только "как НЕ надо", но и сказать "как НАДО" - а это "не защитная сила допустима только к равным или к тем кто тебя сильнее" bully good .
        Тогда мы утратим к счастью и групповые избиения и сьемки на камеру, и тем более вот такие нападения. К сожалению ни школа, ни кружки ли пионеры к такому не могут иметь отношения - только Родители
        Мих1974
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:49
    У них это уже в порядке вещей, у нас скоро будет также, рядовое событие, типа, банальной пьяной драки !
    Геркулесыч
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:39
    Это ответ на происшествия в наших школах - а вот у них вон что творится и живут. Обратил внимание на то, что только стоит в России чему-то случиться сразу СМИ пестрят аналогичными событиями на западе.
    rotmistr60
  5. Alex-a832 Сегодня, 08:01
    Если в России разрешить свободный оборот короткостволов, как штатах, то скоро и у нас будет такой же уровень стрельбы в школах, сопоставимый со "взрослыми" терактами. Это вопрос культуры и воспитания, слишком сильно влияние бездуховной буржуазной западной культуры на наших детей.
    Alex-a832
  6. Антианглосакс Сегодня, 08:22
    Ну нас этим уже не удивишь, аналогичную болезнь мы уже от западных нелюдей подцепили.
    Кстати, спасибо Путину&компании - просто сногсшибательные результаты в этом плане после 18-летнего правления!
    Антианглосакс
  7. слава1974 Сегодня, 08:43
    в Кентукки заявляют о необходимости создания специальной службы школьной охраны.

    Скоро наверное пулеметные гнезда будут в школах строить. А потом в детсадах, в больницах, на рок-концертах и т.д. Тупиковый путь конечно же.
    С другой стороны явный плюс в запрещении свободного хождения оружия в стране. Если бы у нас было "как у них", то не топором бы рубили, а расстреливали из пистолетов
    слава1974
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