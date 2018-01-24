Нападение на школу штата Кентукки (США)

Январь ознаменовался чередой нападений и агрессии в школах России, Германии и других стран. 15 января нападение было совершено на школу в Перми, 19 января – Улан-Удэ, накануне нападение проявило себя в школе города Люнен (ФРГ). Теперь приходит информация об атаке на школу в США.Телеканал CBS сообщает о том, что в школе города Бентон (штат Кентукки) учащийся открыл стрельбу, в результате которой два человека погибли и ещё по меньшей мере 19 получили ранения. По последним данным, трое учащихся находятся в критическом состоянии.На данный момент известно о том, что «стрелку» 15 лет, и что он задержан американской полицией. Ему готовятся предъявить обвинение в убийстве и покушении на убийство. В Бентоне осуществляется проверка на предмет того, что побудило подростка к агрессии, и чьим оружием он воспользовался для нападения.Сообщается, что трагедия произошла в округе Маршалл. Среди жертв есть не только учащиеся учебного заведения, но и преподаватели.На этом фоне в Кентукки заявляют о необходимости создания специальной службы школьной охраны. В своеобразном аналоге родительского комитета Бентона говорится о необходимости формирования «вооружённой милиции» - отрядов из добровольцев, которые могли бы заниматься охраной зданий учебных заведений. Кроме того, предъявляются претензии полиции, которая не может обеспечить надлежащей охраны школ. Также вновь разговор зашёл о необходимости отказаться от свободной реализации стрелкового оружия в США.