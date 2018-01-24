Запад может «надавить» на Москву новыми санкциями
Россия и США на днях проведут переговоры по Украине. Об этом сообщает «The Wall Street Journal». Если переговоры окажутся безрезультатными, Запад усилит давление на Москву: выпишет новые санкции. Похоже, «санкции» — любимое слово в лексиконе политиков США.
Опрошенные корреспондентами «The Wall Street Journal» дипломаты сказали, что ключевым вопросом на запланированных встречах является перезапуск мирного процесса. Если стороны не придут к соглашению в ближайшие месяцы, Вашингтон и его союзники увеличит давление на Москву через новые санкции.
В интервью «The Wall Street Journal», отмечает «ИноТВ», американские чиновники заявили, что реакция Кремля на объявление о поставках США вооружений Киеву характеризуется как «сдержанная». Однако, допускают чиновники, именно это обстоятельство (о поставках оружия Украине) и помогло «подтолкнуть» Москву вернуться к переговорам.
«Существует возможность разобраться с Восточной Украиной, если Москва этого захочет», — заявил один из представителей американских властей. Чиновники из США полагают, что украинская инициатива — «пробное дело», ход которого покажет, действительно ли Москва хочет предпринять шаги для улучшения отношений с Западом.
Заодно США намерены «надавить» на Москву — с тем, чтобы Кремль выполнил соглашения о контроле над вооружениями. Ещё одна причина «надавить» — помощь Москвы в осуществлении политического перехода в Сирии.
Вместе с тем американские и европейские дипломаты сомневаются, что Путин пойдёт на сделку (особенно в преддверии выборов в РФ). И всё же двусторонние встречи позволят американцам «разведать замыслы россиян и их желание вести переговоры сейчас или после голосования» [в марте 2018 г.].
Напомним, в министерствах иностранных дел ведущих государств Евросоюза (Германии и Франции) вопрос об ослаблении санкций в отношении России обсуждается уже открыто. Речь идёт, разумеется, не конкретно об уровне двух стран, а обо всём ЕС, поскольку решение о санкциях принимается всеми странами-членами. Однако разговоры идут уже давно, а сдвигов нет и не предвидится. Камнем преткновения является Киев. Евросоюз не собирается отказываться от своей идеи поддерживать Украину. И всё-таки ситуация в Европе показывает: европейцы не желают «давить» на Москву. Зато американцы поступают ровно наоборот: у тех «санкции» — любимое слово.
Опрошенные корреспондентами «The Wall Street Journal» дипломаты сказали, что ключевым вопросом на запланированных встречах является перезапуск мирного процесса. Если стороны не придут к соглашению в ближайшие месяцы, Вашингтон и его союзники увеличит давление на Москву через новые санкции.
В интервью «The Wall Street Journal», отмечает «ИноТВ», американские чиновники заявили, что реакция Кремля на объявление о поставках США вооружений Киеву характеризуется как «сдержанная». Однако, допускают чиновники, именно это обстоятельство (о поставках оружия Украине) и помогло «подтолкнуть» Москву вернуться к переговорам.
«Существует возможность разобраться с Восточной Украиной, если Москва этого захочет», — заявил один из представителей американских властей. Чиновники из США полагают, что украинская инициатива — «пробное дело», ход которого покажет, действительно ли Москва хочет предпринять шаги для улучшения отношений с Западом.
Заодно США намерены «надавить» на Москву — с тем, чтобы Кремль выполнил соглашения о контроле над вооружениями. Ещё одна причина «надавить» — помощь Москвы в осуществлении политического перехода в Сирии.
Вместе с тем американские и европейские дипломаты сомневаются, что Путин пойдёт на сделку (особенно в преддверии выборов в РФ). И всё же двусторонние встречи позволят американцам «разведать замыслы россиян и их желание вести переговоры сейчас или после голосования» [в марте 2018 г.].
Напомним, в министерствах иностранных дел ведущих государств Евросоюза (Германии и Франции) вопрос об ослаблении санкций в отношении России обсуждается уже открыто. Речь идёт, разумеется, не конкретно об уровне двух стран, а обо всём ЕС, поскольку решение о санкциях принимается всеми странами-членами. Однако разговоры идут уже давно, а сдвигов нет и не предвидится. Камнем преткновения является Киев. Евросоюз не собирается отказываться от своей идеи поддерживать Украину. И всё-таки ситуация в Европе показывает: европейцы не желают «давить» на Москву. Зато американцы поступают ровно наоборот: у тех «санкции» — любимое слово.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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