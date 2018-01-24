09:32 24 января

Запад может «надавить» на Москву новыми санкциями

Россия и США на днях проведут переговоры по Украине. Об этом сообщает «The Wall Street Journal». Если переговоры окажутся безрезультатными, Запад усилит давление на Москву: выпишет новые санкции. Похоже, «санкции» — любимое слово в лексиконе политиков США.



Опрошенные корреспондентами «The Wall Street Journal» дипломаты сказали, что ключевым вопросом на запланированных встречах является перезапуск мирного процесса. Если стороны не придут к соглашению в ближайшие месяцы, Вашингтон и его союзники увеличит давление на Москву через новые санкции.


В интервью «The Wall Street Journal», отмечает «ИноТВ», американские чиновники заявили, что реакция Кремля на объявление о поставках США вооружений Киеву характеризуется как «сдержанная». Однако, допускают чиновники, именно это обстоятельство (о поставках оружия Украине) и помогло «подтолкнуть» Москву вернуться к переговорам.

«Существует возможность разобраться с Восточной Украиной, если Москва этого захочет», — заявил один из представителей американских властей. Чиновники из США полагают, что украинская инициатива — «пробное дело», ход которого покажет, действительно ли Москва хочет предпринять шаги для улучшения отношений с Западом.

Заодно США намерены «надавить» на Москву — с тем, чтобы Кремль выполнил соглашения о контроле над вооружениями. Ещё одна причина «надавить» — помощь Москвы в осуществлении политического перехода в Сирии.

Вместе с тем американские и европейские дипломаты сомневаются, что Путин пойдёт на сделку (особенно в преддверии выборов в РФ). И всё же двусторонние встречи позволят американцам «разведать замыслы россиян и их желание вести переговоры сейчас или после голосования» [в марте 2018 г.].

Напомним, в министерствах иностранных дел ведущих государств Евросоюза (Германии и Франции) вопрос об ослаблении санкций в отношении России обсуждается уже открыто. Речь идёт, разумеется, не конкретно об уровне двух стран, а обо всём ЕС, поскольку решение о санкциях принимается всеми странами-членами. Однако разговоры идут уже давно, а сдвигов нет и не предвидится. Камнем преткновения является Киев. Евросоюз не собирается отказываться от своей идеи поддерживать Украину. И всё-таки ситуация в Европе показывает: европейцы не желают «давить» на Москву. Зато американцы поступают ровно наоборот: у тех «санкции» — любимое слово.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. salat Сегодня, 07:54
    Пусть на глаз себе надавят, или в колено выстрелят))
    salat
    1. Vard Сегодня, 07:56
      Ещё можно на ежа сесть... предварительно сняв штаны...
      Vard
      1. oldseaman1957 Сегодня, 08:07
        Цитата: Vard
        предварительно сняв штаны...
        - У нас давно уже штаны сняты! Санкциям была бы грош цена, если бы наша коррумпированная верхушка не держала вклады за бугром. Вот через эти вклады и держит Запад Россию за фаберже! А почему, думаете, у нас такая странная реакция на беспредел МОК и ПАСЕ???
        oldseaman1957
        1. Сибирь55 Сегодня, 08:12
          Так оденьте,не позорьтесь.
          Сибирь55
          1. cniza Сегодня, 08:33
            У нас давно уже штаны сняты!


            Вы это про себя говорите , а про нашу верхушку все правильно.
            cniza
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:15
      Надо прекращать всякое общение с США , и ввести против них все санкции которые доступны . Жили без этих упырей при Советском Союзе и сейчас можно прожить . Единственно плохо что наше руководство к ним слишком лояльно относится .
      Spartanez300
      1. oldseaman1957 Сегодня, 08:20
        Цитата: Spartanez300
        Надо прекращать всякое общение с США , и ввести против них все санкции которые доступны.
        - В первую очередь надо внутри зачиститься! Ведь наша элита - сплошь пятая колонна...
        oldseaman1957
      2. Варяг_0711 Сегодня, 08:55
        Да дело не только в руководстве. Вон возьмите спортсменов. Я вчера получал истинное удовольствие слушая, как и кого отстраняют от игр в последний момент. Сказать что я был доволен, это значит ничего не сказать. Предатели всегда получают по заслугам, ВСЕГДА! Ни один предатель не закончил жизнь в роскоши и достатке, большинство закончили её на висилице. Наши спортсмены предали если не страну, то народ России, согласившись на условиях полной капитуляции ехать на эти позорные игры. Ну так теперь и получайте по полной программе.
        И это еще вас только начали унижать, самое большое унижение еще впереди.
        Так что не только верхушка у нас прогнила, низы тоже не далеко ушли. Капитализм изначально гнилая система, потому, что превращает человека из ЧЕЛОВЕКА в животное.
        Жду дальнейшего цирка с приключением сброда спортсменов из ниоткуда под белой тряпкой, потираю руки, попкорн не признаю, побегу за семечками... laughing
        Варяг_0711
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:02
          Ни один предатель не закончил жизнь в роскоши и достатке, большинство закончили её на висилице.


          Родченков надеюсь шарфик себе в сортире приготовил...хотя думаю он предпочтет эфедрин или амфетамин.
          Тот же ЛЕХА
          1. Варяг_0711 Сегодня, 09:07
            Тезка, Родченкова ждет не завидная судьба. Я не хочу ванговать, но с вероятностью процентов в 90 могу предположить, что Родченкова попользуют в эту олимпиаду, ну максимум еще одну, а потом сами же и прибьют, обвинив конечно же при этом длинную руку Кремля. Впрочем, этой гниде туда и дорога.
            Уж если Березовский не избежал такой участи, то эту прокладку Родченкова уж точно облагодетельствовать никто не будет.
            Варяг_0711
        2. zyzx Сегодня, 09:15
          Самое большое унижение будет ЧМ по футболу без сборной России.
          zyzx
          1. Варяг_0711 Сегодня, 09:25
            zyzx Сегодня, 09:15 ↑
            Самое большое унижение будет ЧМ по футболу без сборной России.

            Знаете, я бы с вами согласился, если бы не одно НО. Дело в том, что сборная России по футболу, сама по себе это уже унижение России. Так что если их на ЧМ не будет, меньше будет позора для России. Ни один футболист в мире не празднует свою победу, как наши ***** даже не знаю как назвать, ни одно цензурное слово не подходит, отмечают свое поражение.
            А нужен ли нам ТАКОЙ футбол вообще?

            П.С. МОКу предлагаю, довести дело до логического конца со сборной России по хоккею. После того как убрали двух ключевых защитников, предлагаю МОК убрать из сборной обоих вратарей и основного и запасного... Тогда все будет логично и результат закономерен. Уважал Знарка, уважал хоккеистов, ровно до того момента, пока они не согласились участвовать в этом балагане.
            Варяг_0711
            1. zyzx Сегодня, 09:27
              Ехать на эту олимпиаду позор.это было ясно уже давно,но наши только блеяли....
              zyzx
          2. Вадим237 Сегодня, 09:26
            Наша сборная по футболу будет, а вот представителей от МОК и всех остальных представителей - не пропустят.
            Вадим237
    3. сибиралт Сегодня, 08:31
      С Сурковым тяжело торговаться, уж больно упертый. lol
      сибиралт
    4. 210окв Сегодня, 08:35
      Вы их дурнями считаете?Они знают что наша правящая элита к санкциям относится "трепетно"Им есть что терять.Это мы кричим -нам по фигуре,ибо у нас ничего нет..А этим есть что.И за "свое" они и сдадут и предадут..
      Цитата: salat
      Пусть на глаз себе надавят, или в колено выстрелят))
      210окв
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:57
    Запад усилит давление на Москву
    Удивили. Можно подумать, что если бы Россия (гипотетически) пошла на все предлагаемые Сша уступки, то от нее отстали, да еще и санкции сняли. Кроме санкций у Сша больше ничего не осталось.
    rotmistr60
    1. Alex-a832 Сегодня, 08:09
      Действительно, это то единственное средство давления, на которые они способны. В остальном они ослабли со времен развала СССР, т.к. никто их в тонусе не держал. Лучше бы вообще закрыли шенген и штаты для россиян - нефиг туда ездить, только агентов влияния плодить.
      Alex-a832
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:57
    Санкции...санкции..санкции теперь это основной инструмент давления на нашу страну...надо полагать это надолго пока мы экономически не окрепнем.
    Тот же ЛЕХА
  4. kepmor Сегодня, 07:57
    для нас самые болезненные санкции от своих же правителей и прилетают...
    сразу же после выборов и начнётся новый виток....
    kepmor
    1. Pax tecum Сегодня, 08:02
      Побольше санкций! Больших и разных!
      А, иначе как суверенитет экономический и политический реанимировать?
      На пользу, только на пользу!
      Кроме направления "на Запад", есть Восток, Юг и даже Север. А, свято место (российский рынок сбыта) пусто не бывает.
      Pax tecum
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:03
      для нас самые болезненные санкции от своих же правителей и прилетают.


      Это верно...если рубль обесценят до уровня туалетной бумаги простому люду будет полный писец.
      Наша экономика напоминает пылесос как только народ приходит в себя после очередной реформы и нагуливает жирок...включается этот самый пылесос вытягивающий из карманов рядовых граждан накопленные сбережения...хе хе а пылесосом управляют эффективные менеджеры навроде Чубайса.
      Когда же наша страна выберется из этого болота реформаторов.
      Тот же ЛЕХА
      1. Alex-a832 Сегодня, 08:41
        С чего такой пессимизм? За период санкций рубль удержали от падения, а инфляцию от галопа. В том же 1998 без всяких санкций и в период разлюбезных отношений со штатами либерастно-олигархическая правящая верхушка России с прихлебателями российский народ натянула до треска. В 2014 году были вопли, что санкции нас убьют, путинвсёслил, ну и где этот конец света? Наши деды и отцы после ВОВ не только продержались, но и страну восстановили, без нытья! А если кто из олигархов на наших проблемах наварился - пусть подавится!
        Alex-a832
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:07
          С чего такой пессимизм? За период санкций рубль удержали от падения, а инфляцию от галопа.


          Да но за счет чего what за счет игры с ценой на нефть...
          шаткая позиция...к тому же производителям невыгоден крепкий рубль что идет вразрез с интересами простых граждан имеющих накопления в рублях.
          Тот же ЛЕХА
          1. Вадим237 Сегодня, 09:28
            Крепкий рубль не выгоден по тому что нужна денежная масса - от экспорта.
            Вадим237
    3. частное лицо Сегодня, 08:07
      В том то и дело не зависимо кто победит на выборах , или останется всё как есть или начнётся новый передел сфер влияния. Ясно одно ни чего хорошего не предвидится.
      частное лицо
      1. Сибирь55 Сегодня, 08:16
        Чё разнылись? Иди,застрелись ,истеричка. Сами не знают,чего хотят и ноют.
        Сибирь55
        1. частное лицо Сегодня, 08:21
          А может тебя застрелить? Я то знаю что хочу .
          частное лицо
  5. антивирус Сегодня, 08:02
    вопрос в торговом балансе с Китаем и ЮВА- там потери ЕС и США.
    надо давить на слабого.
    "нас зажмут" писал я осенью 16г. и дальше будет усиливаться " давление" , до выравнивания платеж баланса "стран-прессовщиков" ... или их сдачи в лапы новых хозяев мира
    антивирус
  6. edeligor Сегодня, 08:02
    О чём разговор?! Не было бы Украины тут же нашли бы другой повод - от договора РСМД, Сирии до пид...в, извиняюсь ЛГБТ сообщества (вспомните Сочи). Посему или на колени или живём как жили ВСЕГДА раньше. Пока ось Вашингтон - Лондон будет существовать- санкции вечны.
    edeligor
    1. Pax tecum Сегодня, 09:16
      При Союзе жили под постоянным внешним давлением, а какие успехи, научные прорывы, а социализм строили так, что зависть всего Запада была, борьба идеологий с внешней демонстрацией. Половину государств мира создали и тянули на себе.
      Режим внешнего давления - это наш стандартный жизненый режим.
      А, вот олигархат прижимают, и заставляют власти "работать" на родную страну. А, то развели "купи-продаев" и прочих финансистов...
      Pax tecum
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:05
    Как говорил профессор Преображенский - разруха в головах... Эти санкции против кого? Против страны, которая жила за "Железным занавесом" и разгромила Евросоюз во ВМВ. Именно Евросоюз, поскольку на Германию тогда работала вся Европа. Будем самодостаточными. И перестанем, наконец, оглядываться на Запад.
    Горный стрелок
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 08:05
    Вместе с тем американские и европейские дипломаты сомневаются, что Путин пойдёт на сделку

    ... и правильно делают... laughing
    a.s.zzz888
  9. Alex-a832 Сегодня, 08:05
    Ура! Даешь новые санкции! В реальности это выглядит так, что сеть супермаркетов нам объявила бойкот. Ну и болт на них! Вокруг полно других супермаркетов и магазинов поменьше, да и средства расчета альтернативные тоже существуют.
    Alex-a832
  10. ded100 Сегодня, 08:06
    Все давят давят а выдавить не могут может им слабительного дать? wassat
    ded100
  11. Million Сегодня, 08:08
    Да ерунда все эти санкции.Заблокируют пусть зарубежные счета политиков-тогда может много чего изменИться
    Million
    1. Сибирь55 Сегодня, 08:21
      Одна и та же пластинка:заблокируют счета наших политиков, и заживём, всё изменится. Фуфло всё это. Кто принимает ключевые решения,не зависит от зарубежных счетов. Их нет.
      Сибирь55
      1. сорок восьмой Сегодня, 09:01
        Цитата: Сибирь55
        Кто принимает ключевые решения,не зависит от зарубежных счетов.

        Это верно. Зато от зарубежных счетов зависят те, кто эти решения исполняет. Чтобы воевать с Содомом и Гаморрой, нужно сперва избавиться от дач в Содоме и закрыть счета в Гаморре.
        сорок восьмой
      2. Million Сегодня, 09:04
        Не в этом дело.С паршивой овцы хоть шерсти клок
        Million
  12. Victor_B Сегодня, 08:16
    Запад может «надавить» на Москву новыми санкциями
    Не может надавить, а уже и бумаги все написаны и подписи стоят.
    Число осталось поставить.
    Victor_B
  13. Alex-a832 Сегодня, 08:18
    Не совсем в тему: фото смешное - Медведев решил пружины прикупить на рынке. Рассматривает их так, будто на глазок в технологию врубается - вот это умище! С показухой перегибают палку...
    Alex-a832
  14. Гардамир Сегодня, 08:19
    Представьте на работу ездить далеко и вас подвозит сосед. Но вот вы поругались, и сосед наложил санкции перестал подвозить. Идти пешком до остановки автобуса, потом до метро, потом... ну плохо без транспорта. Но вы покупаете автомобиль и нет проблемы.
    Намёк думаю все поняли. Но власть ни в нефтяные, нулевые, ни после 2014 года ничего не сделала для независимости страны. Идеология нынешних правителей, проста: продадим нефть, купим всё что надо...
    Гардамир
  15. Антианглосакс Сегодня, 08:27
    Чувствуете разницу между Ыном и нашими недоразумениями во власти, погрязшими в воровстве и предательстве?
    Антианглосакс
  16. Victor_B Сегодня, 08:29
    Меня Канада восхищает! Гордая, независимая русофобская политика.
    Песня:"Я готов целовать песок по которому ты ходила..."
    Конада:"Я готова целовать песок (санкции) на который ты скоро ступишь..."
    Всегда впереди паровоза в ненависти своей...
    Victor_B
  17. morpogr Сегодня, 08:38
    Если сейчас хоть где то и в чём то уступим или дадим слабину , то следующие требования будут ещё наглее и жёстче.
    morpogr
  18. GLIMMERING Сегодня, 08:39
    Санкции не отменят и давление усилят - 100%.
    Но вот надо наших либерастов и либероидов из правительства передавить. Наложить, так сказать, на них (либерастов) санкции лет по 10 с конфискацией. Вот и импортозамещение.
    А то, что Медведев к амортизаторам присматривается, дык это пружинки к крышечкам нано-смартфонов...
    GLIMMERING
  19. лысова Сегодня, 09:02
    О каком соглашении может идти речь ? Надо не соглашаться, а диктовать - хватит мусолить с сеятелями хауса, нарушающего все нормы человеческих отношений. Дипломаты сказали: " ... перезапуск мирного процесса." --- Тут перезапуск не поможет - надо всё железо полностью менять.
    лысова
  20. rocket757 Сегодня, 09:16
    СМЕШНО - нашим людям давно уже поф все эти санкции, большинству!!!
    НЕ СМЕШНО - нашим толстопузам и чинушам их обслуживающим, очень не поф за бабосики, которые они наворовали здесь, а пристроили там!
    ДА - НЕТ, выбирай!!!
    rocket757
  21. BAI Сегодня, 09:28
    Если стороны не придут к соглашению в ближайшие месяцы, Вашингтон и его союзники увеличит давление на Москву через новые санкции.

    Т.е. для США встреча не имеет значения, результат известен заранее: либо Россия идет на уступки, либо санкции. Т.к. 90% уступок не будет, значит - санкции. Зато теперь есть кого послать подальше.
    BAI
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