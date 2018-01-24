Судно с российскими специалистами на борту изучило 5 объектов в зоне поиска ДЭПЛ «Сан-Хуан»

За последние дни судно ВМС Аргентины Islas Malvinas изучило при помощи ТНПА "Пантера плюс" пять объектов, которые были зафиксированы гидролокатором корвета ВМС Аргентины Spiro,

Специалисты ВМФ РФ, находящиеся на борту аргентинского судна Islas Malvinas, с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) «Пантера плюс», обследовали пять объектов, обнаруженных в зоне поиска подводной лодки San Juan, передает ТАСС говорится в релизе пресс-службы флота.Было установлено, что «ни один из объектов не связан с пропавшей субмариной».Согласно сообщению, «в ближайшее время специалисты, находящиеся на борту Islas Malvinas, должны обследовать еще одну неровность морского дна».В настоящее время в зоне поисков находятся в общей сложности пять судов, в том числе российское океанографическое судно «Янтарь».Напомним, ДЭПЛ San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября.Ранее в операции участвовали также суда из Бразилии, Чили, США и Британии. Все они были отозваны из зоны поиска.