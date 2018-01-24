09:39 24 января

Судно с российскими специалистами на борту изучило 5 объектов в зоне поиска ДЭПЛ «Сан-Хуан»

Специалисты ВМФ РФ, находящиеся на борту аргентинского судна Islas Malvinas, с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) «Пантера плюс», обследовали пять объектов, обнаруженных в зоне поиска подводной лодки San Juan, передает ТАСС.



За последние дни судно ВМС Аргентины Islas Malvinas изучило при помощи ТНПА "Пантера плюс" пять объектов, которые были зафиксированы гидролокатором корвета ВМС Аргентины Spiro,
говорится в релизе пресс-службы флота.


Было установлено, что «ни один из объектов не связан с пропавшей субмариной».

Согласно сообщению, «в ближайшее время специалисты, находящиеся на борту Islas Malvinas, должны обследовать еще одну неровность морского дна».

В настоящее время в зоне поисков находятся в общей сложности пять судов, в том числе российское океанографическое судно «Янтарь».

Напомним, ДЭПЛ San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября.

Ранее в операции участвовали также суда из Бразилии, Чили, США и Британии. Все они были отозваны из зоны поиска.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:13
    По всей видимости не там ищут .
    Spartanez300
    1. ver_ Сегодня, 08:23
      ..трудно найти чёрного кота в чёрной комнате ночью....
      ver_
    2. Uncle Lee Сегодня, 08:24
      Штатовцы знают где искать и сколько взрывчатки взорвалось на борту ДЭПЛ ! Но молчат.....
      Uncle Lee
      1. cniza Сегодня, 08:29
        Рано или поздно , но правда откроется , не зря наши с упорством этим занимаются , когда все уже отказались. Владимир ! hi
        cniza
        1. Uncle Lee Сегодня, 08:46
          Вот наши правду и ищут ! Причина гибели лодки - тоже тайна. Пока.
          Uncle Lee
          1. cniza Сегодня, 08:53
            Видимо она того стоит , если мы идем на такие затраты , будем ждать.
            cniza
          2. bouncyhunter Сегодня, 09:28
            Володя , Витя - привет ! hi Не удивлюсь если через годы на "Сан-Хуан" случайно наткнётся какое-нибудь рыболовецкое судно , причём совсем не там где её сейчас ищут .
            bouncyhunter
        2. Bort Radist Сегодня, 09:04
          Боинг 777 с 8 марта 2014 года ищут, уже и рано и поздно для воздушных судов прошло. Сейчас легче ИЛ-2 с Великой Отечественной найти. Научились следы заметать и рты затыкать.
          Bort Radist
          1. cniza Сегодня, 09:07
            Есть такое , мы конечно можем не дожить , но правда проявится.
            cniza
          2. Berkut154 Сегодня, 09:31
            Его нашли на украине..
            Berkut154
      2. Невский_ЗУ Сегодня, 08:36
        Цитата: Uncle Lee
        Штатовцы знают где искать и сколько взрывчатки взорвалось на борту ДЭПЛ ! Но молчат.....

        Не понимаю какой резон взрывать старую дизельную лодку? Это всё равно, что потопить подолдку "Запорожье", если бы она хоть чуть-чуть самостоятельно ходила в акватории Черного моря.
        Невский_ЗУ
        1. 210окв Сегодня, 08:51
          Потопить "Запорожье"?Это была бы просто находка для заштатников..Жаль что топить придется вместе с пирсом..А это для них сродни чуду..
          Цитата: Невский_ЗУ
          Цитата: Uncle Lee
          Штатовцы знают где искать и сколько взрывчатки взорвалось на борту ДЭПЛ ! Но молчат.....

          Не понимаю какой резон взрывать старую дизельную лодку? Это всё равно, что потопить подолдку "Запорожье", если бы она хоть чуть-чуть самостоятельно ходила в акватории Черного моря.
          210окв
    3. andrewkor Сегодня, 08:27
      В любом случае опыт есть опыт,работа в реальных условиях с конкретной задачей.Отрицательный результат тоже результат!
      andrewkor
    4. Мар.Тира Сегодня, 08:34
      Судя по информации в СМИ был чудовищный взрыв.Если это так,её могло расколоть на части.Я думаю наши найдут,если взялись.Они не отступят,в сравнении с "демократическими" странами,тем более,если их попросил главковерх.Любят наши власти услужить другим странам.
      Мар.Тира
  2. anjey Сегодня, 08:29
    мутная история,но в подсознании почему то постоянно всплывает великобритания.....,просто с ее ущербными имперскими амбициями случайно отыгрались на безащитной аргентинской подлодке...
    anjey
  3. Витас Сегодня, 08:32
    В море 5 судов по поиску, остальные отозваны.

    1 аргентина + пантера российская
    1 судно Янтарь
    Что за 3 корабля ведут поиск? Аргентинские?
    Витас
  4. iliitchitch Сегодня, 09:02
    Если там взрыв был 6тонн в тротиловом эквиваленте , то разнесло всё вдребезги и пополам . Разве что случайно наткнутся . Тот случай , когда буквально концы в воду .
    iliitchitch
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