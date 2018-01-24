09:40 24 января

Порошенко обсудил с Волкером введение в Донбасс миротворцев ООН

Президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США Куртом Волкером и обсудил с ними вопросы ввода в Донбасс миротворцев ООН, обмена пленными и закон о реинтеграции, передает РИА Новости.



Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным посланником президента США Куртом Волкером. Было высказано серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений минских договоренностей,
говорится на президентском сайте.


Согласно сообщению, стороны отметили, что «Москва должна, наконец, продемонстрировать волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы».

Так же был обсужден закон о реинтеграции Донбасса как элемент «общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».

Помимо этого Порошенко и Волкер отметили «важность завершения процесса обмена пленными».

Ранее Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил недавно, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Spartanez300 Сегодня, 09:24
    По миротворцам сказано было все предельно ясно , по любому дело добром не кончится .
    Spartanez300
    1. 210окв Сегодня, 09:25
      А они будут спрашивать разрешения?Будут делать все что заблагорассудится..Хотя бы на захваченной территории ЛДНР.А теперь вполне возможно и попытаются уничтожить.Донбасс.
      Цитата: Spartanez300
      Кто же вам позволит.
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 09:30
        С Волкером Парась может обсуждать всё что угодно и миротворцев, и размер бюстгалтера жены , и погоду....дальше то что?. Без согласия Республик никаких миротворцев там не будет....
        Чёрный
        1. Anarchist Сегодня, 09:33
          Порошенко и волкер, Ага, Миротворцы... По шею в крови! Ещё чуть-чуть и захлебнутся.
          Anarchist
    2. майор Юрик Сегодня, 09:28
      С таким же успехом петюн мог обсудить со своей женой невыполнение Россией хотелок для бандеролюбов всех мастей! negative
      майор Юрик
  2. svp67 Сегодня, 09:25
    Президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США Куртом Волкером и обсудил с ними вопросы ввода....
    Лучше бы обсудили тему "выхода из запоя"
    svp67
  3. Alex-a832 Сегодня, 09:25
    Джавелин ему в одно место ввести - для увеличения ощущения, что америга его поддерживает!
    Alex-a832
  4. iliitchitch Сегодня, 09:26
    Видать бы тех миротворцев в гробу в голубых касочках и белых тапочках . В Югославии насмотрелись .
    Тем более на условиях вечно бухого хряка и мелкого полосатого жулика .
    iliitchitch
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:31
      и согласиться на размещение миротворческой миссии в оккупированном Донбассе,
      Ежу понятно что это будут войска США ...АНГЛИИ...ФРАНЦИИ.
      Чем они будут заниматься тоже понятно...прикрывать геноцид граждан ЛДНР.
      Полагаю как только ВСУ и нац батальоны УКРАИНЫ почувствуют безнаказанность они немедлено приступят к уничтожению всех граждан ЛДНР представляющих для них хоть какую то опасность...короче говоря будет геноцид почище Львовской резни 1941 года.
      Тот же ЛЕХА
  5. GLIMMERING Сегодня, 09:27
    Фото не свежее, впрочем как и табло. Неправильные пчёлы покусали.
    Петя получил инструкции от хозяина. Когда и как начать "реинтеграцию".
    Вот ...
    GLIMMERING
  6. ded100 Сегодня, 09:31
    Встретились два негодяя и не спрашиваясь решают как кому жить и что делать! am
    ded100
  7. Дормидонт Сегодня, 09:33
    А что мешает в свою очередь Суркову обсудить с Захарченко и Пушилиным введение миротворцев в киев?
    Дормидонт
  8. rotmistr60 Сегодня, 09:33
    отсутствием прогресса в выполнении Россией...
    Да сколько можно из пустого в порожнее? Может наконец пора ткнуть Порошенко в кучу д.ерьма, которую он наложил? Остается только пожелать, чтобы при каждом упоминании России этих "деятелей" кондрашка хватал.
    rotmistr60
    1. Дормидонт Сегодня, 09:36
      Кондрашка дело хорошее. Но старая русская пословица гласит: "На Бога надейся, а Сикейрос не плошай"
      Дормидонт
  9. Hariton Laptev Сегодня, 09:40
    Да да да проходили, Косово уже было, кровью зальют. К этому и готовятся.
    Hariton Laptev
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