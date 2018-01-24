Порошенко обсудил с Волкером введение в Донбасс миротворцев ООН

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным посланником президента США Куртом Волкером. Было высказано серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений минских договоренностей,

Президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США Куртом Волкером и обсудил с ними вопросы ввода в Донбасс миротворцев ООН, обмена пленными и закон о реинтеграции, передает РИА Новости говорится на президентском сайте.Согласно сообщению, стороны отметили, что «Москва должна, наконец, продемонстрировать волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы».Так же был обсужден закон о реинтеграции Донбасса как элемент «общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».Помимо этого Порошенко и Волкер отметили «важность завершения процесса обмена пленными».Ранее Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил недавно, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.