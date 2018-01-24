Telegraph сравнила британскую армию с российской
Оборонные расходы РФ и Британии практически сопоставимы, однако российская армия превосходит по своей мощи британскую, пишет газета The Telegraph.
Автор анализирует вооруженные силы двух стран на фоне заявления начальника Генштаба Великобритании Ника Картера о превосходстве российской армии над британской.
«По данным Международного института стратегических исследований, в 2016 году оборонный бюджет России составил более 46,6 миллиарда долларов, у Британии – 52,5 миллиарда долларов. При этом армии двух стран значительно отличаются по своей мощи», – приводит статью РИА Новости.
Согласно информации, «численность российской армии составляет более 830 тысяч человек, в то время как британская армия располагает 152 тысячами военнослужащих».
Кроме того, армия РФ превосходит британскую и по количеству единиц боевой техники – 270 тысяч против 82 тысяч. На вооружении ВС РФ около 2700 танков и 4900 боевых машин пехоты, в то время как Британия значительно уступает по этим показателям – 227 и 623 единицы соответственно.
На заявление военного руководства Соединенного Королевства о более высоком качестве британской техники, газета отмечает, что «одно лишь численное превосходство дает России преимущество», к тому же возможности российской военной техники постоянно улучшаются.
Газета также подчеркивает, что власти РФ проводят обширную модернизацию вооруженных сил, в то время как британская армия, по словам генерала в отставке Ричарда Бэрронса, «устарела на 20 лет».
Автор анализирует вооруженные силы двух стран на фоне заявления начальника Генштаба Великобритании Ника Картера о превосходстве российской армии над британской.
«По данным Международного института стратегических исследований, в 2016 году оборонный бюджет России составил более 46,6 миллиарда долларов, у Британии – 52,5 миллиарда долларов. При этом армии двух стран значительно отличаются по своей мощи», – приводит статью РИА Новости.
Согласно информации, «численность российской армии составляет более 830 тысяч человек, в то время как британская армия располагает 152 тысячами военнослужащих».
Кроме того, армия РФ превосходит британскую и по количеству единиц боевой техники – 270 тысяч против 82 тысяч. На вооружении ВС РФ около 2700 танков и 4900 боевых машин пехоты, в то время как Британия значительно уступает по этим показателям – 227 и 623 единицы соответственно.
На заявление военного руководства Соединенного Королевства о более высоком качестве британской техники, газета отмечает, что «одно лишь численное превосходство дает России преимущество», к тому же возможности российской военной техники постоянно улучшаются.
Газета также подчеркивает, что власти РФ проводят обширную модернизацию вооруженных сил, в то время как британская армия, по словам генерала в отставке Ричарда Бэрронса, «устарела на 20 лет».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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