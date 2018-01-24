21:39 24 января

Telegraph сравнила британскую армию с российской

Оборонные расходы РФ и Британии практически сопоставимы, однако российская армия превосходит по своей мощи британскую, пишет газета The Telegraph.



Автор анализирует вооруженные силы двух стран на фоне заявления начальника Генштаба Великобритании Ника Картера о превосходстве российской армии над британской.


«По данным Международного института стратегических исследований, в 2016 году оборонный бюджет России составил более 46,6 миллиарда долларов, у Британии – 52,5 миллиарда долларов. При этом армии двух стран значительно отличаются по своей мощи», – приводит статью РИА Новости.

Согласно информации, «численность российской армии составляет более 830 тысяч человек, в то время как британская армия располагает 152 тысячами военнослужащих».

Кроме того, армия РФ превосходит британскую и по количеству единиц боевой техники – 270 тысяч против 82 тысяч. На вооружении ВС РФ около 2700 танков и 4900 боевых машин пехоты, в то время как Британия значительно уступает по этим показателям – 227 и 623 единицы соответственно.

На заявление военного руководства Соединенного Королевства о более высоком качестве британской техники, газета отмечает, что «одно лишь численное превосходство дает России преимущество», к тому же возможности российской военной техники постоянно улучшаются.

Газета также подчеркивает, что власти РФ проводят обширную модернизацию вооруженных сил, в то время как британская армия, по словам генерала в отставке Ричарда Бэрронса, «устарела на 20 лет».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. Комментарий был удален.
  2. shura7782 Сегодня, 10:41
    Про флот хотелось бы по подробней. Видимо чернила закончились. smile
    shura7782
    1. Anarchist Сегодня, 10:52
      Зачем попу с пальцем сравнивать? Я понимаю, когда сравнивают Россию с Китаем, Россию С США... С Индией или в Турцией на худой конец! Но подобные сравнения, с странами которые отсохнут первые же часы войны, обидны и некорректны!
      Anarchist
      1. К0щей Сегодня, 12:24
        Цитата: Anarchist
        Зачем попу с пальцем сравнивать? Я понимаю, когда сравнивают Россию с Китаем, Россию С США... С Индией или в Турцией на худой конец! Но подобные сравнения, с странами которые отсохнут первые же часы войны, обидны и некорректны!

        чем вас обидело сравнение с ними? то, что сейчас у них попил бюджета и надежда на США с НАТО привели их армию к деградации? у нас 20 лет назад была похожая ситуация, с учетом, что своих США и НАТО у нас не было. а всего лишь пол века-век они были более чем сильной военной державой, уступая лишь СССР и Германии (на суше) и США в море.
        К0щей
        1. Shurik70 Сегодня, 13:21
          Цитата: К0щей

          чем вас обидело сравнение с ними?

          При чём тут обидело? Как можно сравнивать армии небольшого (хотя и экономически сильного) государства и крупной континентальной страны? У нас же совершенно разные условия.
          У Англии главное предназначение - нести разрушение в другие страны, упор на авианосцы
          У России главное защитить свою территорию, упор на танки, ПВО и самолёты наземного базирования.
          Вот как акулу с медведем сравнивать?
          Shurik70
          1. К0щей Сегодня, 15:05
            Цитата: Shurik70
            При чём тут обидело? Как можно сравнивать армии небольшого (хотя и экономически сильного) государства и крупной континентальной страны? У нас же совершенно разные условия.

            а вот в этом комменте человек на что среагировал? на условия или качество? лично мне кажется на последнее, без привязки "континентальная/островная".
            Цитата: Anarchist
            Зачем попу с пальцем сравнивать? Я понимаю, когда сравнивают Россию с Китаем, Россию С США... С Индией или в Турцией на худой конец! Но подобные сравнения, с странами которые отсохнут первые же часы войны, обидны и некорректны!
            К0щей
            1. Anarchist Сегодня, 15:56
              Я же написал, что это, так называемая, держава, отсохнет первые же часы войны! Тупо останутся без страны в первые же часы конфликта, полномасштабного конфликта, с Россией! Ракеты с ядерным зарядом сделают свое дело...
              Но если вам нравится, когда вас сравнивай с англичанами, то пожалуйста... Только всю страну к себе не приписывайте!
              Anarchist
              1. К0щей Сегодня, 20:22
                Цитата: Anarchist
                Ракеты с ядерным зарядом сделают свое дело...

                ааа... так вот вы про что... ну дык... у них тоже есть ракеты с ядерным зарядом, которые сделают свое дело. 160 боеголовок - это минус сколько городов? считать бриттых беззубыми и слабыми - глупость высшего порядка. за всю историю, в разные периоды очень многие считали их слабыми, как правило эти граждане плохо заканчивали.
                ЗЫ ну и если вы думаете, что при любом конфликте России и Англии, НАТО останется в стороне... ну даже не знаю... я таких иллюзий не испытываю.
                К0щей
      2. Лелёк Сегодня, 12:30
        Цитата: Anarchist
        Anarchist


        hi , Александр.
        Вот что пишут британские блогеры по этому поводу и по "агрессивности" России.
        Лелёк
    2. НЕКСУС Сегодня, 10:57
      Цитата: shura7782
      Про флот хотелось бы по подробней. Видимо чернила закончились. smile

      А что про флот вы хотите узнать то?Флот Британии надо рассматривать только в составе флота НАТО. А это сравнение не в нашу пользу. Что до сухопутной составляющей,то это вообще анекдот,-сравнивать армию континентальной державы с армией островного государства.
      НЕКСУС
      1. shura7782 Сегодня, 11:16
        Абсолютно с Вами согласен.
        Но в газете The Telegraphне нет сопоставиления своего флота с нашим. Поэтому у меня возник такой вопрос.
        shura7782
      2. korvin1976 Сегодня, 11:19
        Анекдот не анекдот, а вот по бюджету вполне сопоставимо, именно по этому и происходит сравнение. Бюджеты почти равны, а вот то на что тратятся эти бюджеты, это уже несколько другая история, и как раз это сравнение и показывает всю разницу в подходе
        korvin1976
        1. НЕКСУС Сегодня, 11:24
          Цитата: korvin1976
          Анекдот не анекдот, а вот по бюджету вполне сопоставимо, именно по этому и происходит сравнение. Бюджеты почти равны, а вот то на что тратятся эти бюджеты, это уже несколько другая история, и как раз это сравнение и показывает всю разницу в подходе

          А на кой бритам ,простите,рвать заднюю полусферу,как это делаем мы,если у них под боком США со своей военной машиной? Британскому обывателю скармливают мысль об агрессивной России.Но так ,как РФ далеко за лужей,систематически нагнетают психоз о злых российских подводниках и их страшные субмарины,дабы обыватель не расслаблялся.
          НЕКСУС
          1. korvin1976 Сегодня, 17:07
            А при чем тут задняя полусфера? Разговор о другом. Если при нашем бюджете и нашей коррупции (как ни крути, а ее все же ни кто не отменял) хватает финансов на содержание армии, на содержание и модернизацию. То что можно сказать о том что происходит с бюджетом Бритов, при условии, что их армия в разы меньше. Речь вот о чем, а не о том, что кому то то рвать, а кому то не рвать.

            И если отдельной темой, то данные сравнения очень хорошо характеризуют так называемую составляющую ВВП стран, если провести параллели, получается очень занимательная картинка
            korvin1976
    3. Евгений РС Сегодня, 11:44
      Построили себе новый авианосец, у России - старый.
      Все эти камланья для того, чтобы увеличить военный бюджет.
      Евгений РС
  3. svp67 Сегодня, 10:42
    Оборонные расходы РФ и Британии практически сопоставимы, однако российская армия превосходит по своей мощи британскую, пишет газета The Telegraph.
    А зачем сравнили? Может я подзабыл и кто то мне напомнит сколько раз Россия нападала на Англию? И сколько Англия на Россию? Тут счет явно не в нашу пользу.... Просто кто то захотел выпросить МНОГО денег или собрались "на поклон к Дяде Сему"... вроде: "Вся земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет"
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:48
      А почему этот таблоид не задался вопросом : почему при большем военном бюджете Мелкобритания проигрывает и ноет о нехватке средств ? wink
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 10:51
        Цитата: bouncyhunter
        А почему этот таблоид не задался вопросом : почему при большем военном бюджете Мелкобритания проигрывает и ноет о нехватке средств ?

        Да задались...и получили ответ : "Путина у нас НЕТ"
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
          Цитата: svp67
          Путина у нас НЕТ

          good Исчерпывающий ответ !
          bouncyhunter
          1. svp67 Сегодня, 11:02
            Цитата: bouncyhunter
            Исчерпывающий ответ !

            Демократия ж, СЭР
            svp67
      2. bobba94 Сегодня, 12:53
        Уорент-офицер ( по нашему прапорщик ) ВС Великобритании получает примерно 4200 - 4500 долларов в месяц и это без всяких надбавок за участие в боевых действиях, командировках и т.д. Если сравнить с окладом нашего прапорщика, то вопросы о военном бюджете Великобритании отпадают.
        bobba94
    2. kapitan92 Сегодня, 10:49
      Цитата: svp67
      А зачем сравнили?

      Действительно, зачем? Обычный пропагандистский материальчик, достаточно дешевенький. Расчет на британских обывателей. hi
      kapitan92
  4. 210окв Сегодня, 10:43
    Справедливое замечание.Бриттам рассчитывать приходится только на полосатого дядю.
    210окв
    1. Тёртый калач Сегодня, 11:35
      Да рассчитывают не только на сга, там и Российских денежек много, к сожаленью...
      Тёртый калач
  5. Alexey-74 Сегодня, 10:44
    Пилите Шура пилите....бюджет Великобритании пока золотой.....куда Британия дела деньги спросите у их минобороны, ни техники толком, ни флота, ни авиации..... request
    Alexey-74
    1. НЕКСУС Сегодня, 11:20
      Цитата: Alexey-74
      Пилите Шура пилите....бюджет Великобритании пока золотой....

      Дело не только в пилении...потдерживается градус антироссийских настроений,всячески преподнося образ РФ как агрессора.При этом,сразу можно обьяснить обывателю,на кой те же США запустили обновление программы ядерной морской составляющей триады.
      Но обыватель не совсем туп и понимает,что Россия далеко за морями и океанами...и тут логичен вброс истерический про наши АПЛ. Мол,Россия за морями и океанами,но ее субмарины вот тут,под боком.
      НЕКСУС
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:44
    расходы РФ и Британии практически сопоставимы, однако российская армия превосходит по своей мощи британскую
    По примеру американцев нужно было еще величину красных кнопок "на столе" измерить.
    более высоком качестве британской техники
    А конкретнее можно (это к англичанам)? Какая военная техника англичан более высокого качества (ТТХ)? ПВО, самолеты, что конкретно?
    rotmistr60
    1. rocket757 Сегодня, 10:51
      У Бритт-головастых клозеты тёплые и в танке внутри как в Роллс Ройсе, в смысле полочка для трости и зонтика есть, памперсы в запасе ... такая продвинутая техника аж от зависти пи-пи хочется!!!
      rocket757
    2. Лопатов Сегодня, 10:58
      Цитата: rotmistr60
      Какая военная техника англичан более высокого качества

      Вертолёты 8)))
      Помнится, был у них огромный скандалище по этому поводу, когда оказалось, что в Афганистане "более высокого качества" штатные вертолёты стояли неисправными на земле, а перевозки в интересах оккупационного контингента осуществлялись советскими Ми-8 с молдавскими экипажами...
      А вообще в этом плане у них всё очень кисло. Собственный ВПК загнан под плинтус. Всё, что нового появляется у британских сухопутчиков- иностранного происхождения.
      Лопатов
  7. BerBer Сегодня, 10:45
    Карлик с имперскими амбициями. Уже давно нет колоний, а амбиции те же. Время всё ставит на свои места.
    BerBer
    1. rocket757 Сегодня, 10:55
      Англичанка в принципе должна гадить, а тут почти скулёж!!!
      Бюджет у них вишь ли не тот, тем более у них всё "прозрачно", а у врагов их,наверняка, все концы запрятаны в ... куда то туда.
      rocket757
  8. HAM Сегодня, 10:51
    ".... более высоком качестве британской техники....."

    Прибалты оценили "высокое качество" британской техники,для лабуасов оно ,ну,очень высокое.
    HAM
  9. Egorovich Сегодня, 10:56
    Военные бюджеты то у нас может одинаковые, но концепция разная. У России оборонительная, у бритов для нападения, поэтому и строят, не нужные для себя, авианосцы. А все для чего? Что бы встроиться в хвост "гегемону" и уничтожать других.
    Egorovich
  10. БВС Сегодня, 10:57
    Странно смотрятся приведенные цифры. Скорее всего у кого-то включено все вплоть до зубных щеток, а у кого-то только закупка вооружения и зарплата. Или есть другие объяснения?
    БВС
  11. Altona Сегодня, 10:57
    На заявление военного руководства Соединенного Королевства о более высоком качестве британской техники, газета отмечает, что «одно лишь численное превосходство дает России преимущество», к тому же возможности российской военной техники постоянно улучшаются.
    --------------------------------------------
    А что там у них более высокого качества? Кругом косяки, что в танках, что в кораблях, что в самолетах. Всё тоже самое.
    Altona
  12. morpogr Сегодня, 10:59
    Очередная попытка выклянчивания денег из бюджета. Прям всё у нас плохо , дайте грошей ибо Русские страшно сильные и вооружённые того и гляди нападут. winked
    morpogr
  13. Altona Сегодня, 10:59
    Цитата: HAM
    Прибалты оценили "высокое качество" британской техники,для лабуасов оно ,ну,очень высокое.

    -------------------------------
    Укровермахту прислали же броневики, эти, как их? Saxon'ы. С которыми пытались еще в прошлом веке с ИРА бороться. Результат эксплуатации уродца по всему Youtube вывешен.
    Altona
    1. rocket757 Сегодня, 13:21
      Да-а-а, Сайхон эт прикол ваще!
      Точно, что им не гоже, они готовы спихнуть на це гейропейцев!
      А те и "рады", типа Бентли не дали пока, но подползти поближе к гейропейской, продвинутой ... чему то там!
      rocket757
  14. Altona Сегодня, 11:00
    Цитата: BerBer
    Уже давно нет колоний, а амбиции те же.

    ---------------------------
    Как нет? А скалы Гибралтара? А кучи щебня, называемые Фолклендами?
    Altona
    1. BerBer Сегодня, 11:46
      Я забыл. Как называются боли ампутированных конечностей? Но это, примерно то же. Вспомнил - фантомные боли. laughing
      BerBer
      1. rocket757 Сегодня, 13:22
        И слышим мы фантомные стоны!
        rocket757
  15. К-50 Сегодня, 11:20
    Почему то на Западе всё время сравнивают обороноспособность одной из стран блока НАТО, как будто они один в один будут с нами повоевать. Но ведь не так же? Накинутся всем "колхозом", так и пусть сравнивают общие вооружённые силы Альянса, оборонные бюджеты и прочие характеристики с такими же России. Тогда картина будет наглядней. Правда сложнее будет обвинять Россию в агрессии, так как разница будет в разы и десятки раз и отнюдь не в пользу России
    К-50
  16. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:24
    Некорректно сравнивать попу с пальцем( пардон). ( хотя ,может, в "духе времени", и ,корректно??)
    Количество населения, территория.. Угрозы..И,тупо,военная доктрина,разные
    Но,как всегда бывает,у аглицких "аналитегов", скромно умалчивается присутствие в " блоке", который имеет перевес по многим и многим параметрам.
    Сибирский цирюльник
  17. Архивариус Вася Сегодня, 11:30
    Да ну нафиг это сравнение, вот при чем тут танки и бмп если имеется ввиду "Англия vs РФ"? По морям они не умеют плавать... А про то что реально может угрожать - корабли/подлодки, самолеты и различные ракеты - ни слова.
    Архивариус Вася
  18. Кент0001 Сегодня, 12:29
    Че сравнивать-то. 2-3 ракеты от нас в виде привета и жить бритам выше уровня моря останется ровно подлетное время. Че они вообще сравнивают?
    Кент0001
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