Четвертый фрегат типа «Гепард-3.9» передали ВМС Вьетнама

Зеленодольский завод имени А.М. Горького официально передал Военно-морским силам Вьетнама четвертый фрегат проекта 11661 "Гепард-3.9". Об этом сообщает ЦАМТО со ссылкой на портал Bao Dat Viet.По данным журналистов, судно Rolldock Star, которое транспортировало из Новороссийска во Вьетнам фрегат Tran Hung Dao, 21 января прибыло в порт Камрань под разгрузку, а 22 января корабль передали ВМС Вьетнама. О дате церемонии введения фрегата в эксплуатацию пока не сообщается.Легкие фрегаты проекта "Гепард 3.9" водоизмещением около 2,2 тысячи тонн оснащены ракетно-артиллерийским, авиационным и противолодочным вооружением, а также радиотехническим, минным и противодиверсионным оружием.Корабли типа "Гепард-3.9" предназначены для борьбы с воздушным, подводным и надводным противником; освещения надводной и подводной обстановки, постановки минных заграждений, а также активных и пассивных помех. Корабли этого проекта могут сопровождать и охранять конвои, патрулировать границы, бороться с контрабандистами, браконьерами и пиратами. Кроме того, "Гепард-3.9" способен оказывать помощь терпящим бедствие судам, искать и спасать людей в море.