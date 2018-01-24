21:41 24 января

Четвертый фрегат типа «Гепард-3.9» передали ВМС Вьетнама

Зеленодольский завод имени А.М. Горького официально передал Военно-морским силам Вьетнама четвертый фрегат проекта 11661 "Гепард-3.9". Об этом сообщает ЦАМТО со ссылкой на портал Bao Dat Viet.

Четвертый фрегат типа «Гепард-3.9» передали ВМС Вьетнама


По данным журналистов, судно Rolldock Star, которое транспортировало из Новороссийска во Вьетнам фрегат Tran Hung Dao, 21 января прибыло в порт Камрань под разгрузку, а 22 января корабль передали ВМС Вьетнама. О дате церемонии введения фрегата в эксплуатацию пока не сообщается.


Легкие фрегаты проекта "Гепард 3.9" водоизмещением около 2,2 тысячи тонн оснащены ракетно-артиллерийским, авиационным и противолодочным вооружением, а также радиотехническим, минным и противодиверсионным оружием.

Корабли типа "Гепард-3.9" предназначены для борьбы с воздушным, подводным и надводным противником; освещения надводной и подводной обстановки, постановки минных заграждений, а также активных и пассивных помех. Корабли этого проекта могут сопровождать и охранять конвои, патрулировать границы, бороться с контрабандистами, браконьерами и пиратами. Кроме того, "Гепард-3.9" способен оказывать помощь терпящим бедствие судам, искать и спасать людей в море.

Использованы фотографии: http://www.shipspotting.com/
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Комментарии 9

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  1. Chertt Сегодня, 11:22
    Так как Вьетнам находится в самой гуще. все возрастающего противостояния в Ю.Восточном регионе, Это далеко не последний контракт с Россией, по линии ВМС
    Chertt
    1. kapitan92 Сегодня, 11:37
      Цитата: Chertt
      Вьетнам находится в самой гуще. все возрастающего противостояния в Ю.Восточном регионе

      Вслед за визитом Сергея Шойгу в Ханой приезжает глава Пентагона
      США сейчас активно набиваются в «друзья» Вьетнама. Они это делают из геополитических соображений, видя растущую мощь вьетнамского большого соседа — Китая.
      В какой-то степени можно сказать, что американцы наступают России на пятки. Они тоже заинтересованы в том, чтобы продать Ханою побольше оружия. Таким образом они пытаются склонить Вьетнам на свою сторону в их уже очевидном соперничестве с Китаем.
      Пекин, несмотря на вековые "терки" с Вьетнамом по спорным островам, хочет наладить отношения с Ханоем именно для того, чтобы Вьетнам не слишком сближался с США и не становился союзником американцев против Китая.
      Нам остается с горечью вспоминать, как мы прокакали Камрань! hi
      kapitan92
      1. Chertt Сегодня, 12:01
        Активно лезть в тот регион у России пока нет сил. Но свой серьезный кусок военных контрактов, мы получить вполне можем
        Chertt
        1. kapitan92 Сегодня, 12:09
          Цитата: Chertt
          Активно лезть в тот регион у России пока нет сил.

          А надо ли туда активно лезть, учитывая наши отношения с Китаем? Россия, продавая вооружение этим двум странам, остается
          нейтральной при всех "терках" Вьетнама и Китая по спорным островам. Недавно были учения ВМФ России и Китая, в скором будущем будут с Вьетнамом.
          А вот за контракты и не только военные надо бороться! hi
          kapitan92
          1. Chertt Сегодня, 12:22
            Цитата: kapitan92
            А надо ли туда активно лезть, учитывая наши отношения с Китаем?

            Видимо у правительства России такое же мнение. Есть много точек, где Россия может применить свои силы с не меньшей выгодой для страны. Северная Африка, Судан, Центральная Америка и.т.д
            Chertt
  2. san4es Сегодня, 11:29
    [quote]Корабли типа "Гепард-3.9" предназначены для борьбы с воздушным, подводным и надводным противником;

    san4es
    1. next322 Сегодня, 11:56
      Солидный кораблик.... просто мечта для ЧФ, вместо беспомощных "голубей мира" 22160
      next322
      1. просто экспл Сегодня, 12:27
        ну авианосец еще мощнее чем Гепард , а АПЛ Ясень более скрытное.
        а Су-30 быстрее .
        может не будете сравнивать фрегат с МРК ?
        это как школьника с аспирантом сравнивать .
        просто экспл
        1. next322 Сегодня, 13:10
          может не будете сравнивать фрегат с МРК ?
          22160 никогда МРК не был, это патрульный корабль океанской зоны ....... при почти одинаковом тоннаже(2000 и 2200) и почти сходных задачах, он абсолютно беззащитен...нет ПВО,ПЛО
          next322
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