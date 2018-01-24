Американский самолет провел разведку в Баренцевом море
Во вторник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил многочасовой полет у российских границ над Баренцевым морем, передает Интерфакс сообщения зарубежных сайтов, отслеживающих перемещения военной авиации.
По информации ресурсов, американский «самолет, предназначенный для ведения радиотехнической разведки, с бортовым номером 62-4134 и позывным ZARP70, который вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение нескольких часов курсировал вблизи побережья Мурманской области, находясь над акваторией Баренцева моря».
Во время выполнения задания RC-135W сопровождал самолет-заправщик КС-135 ВВС США с бортовым номером 59-1513 и позывным QID121.
В тот же день «самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления британских Королевских ВВС E3 Sentry AWACS с бортовым номером ZH104 и позывным NATO31 совершил разведывательный полет вблизи Калининградской области», говорится в сообщении.
По данным сайтов, он кружил близ российских границ, находясь в воздушном пространстве Польши.
По информации ресурсов, американский «самолет, предназначенный для ведения радиотехнической разведки, с бортовым номером 62-4134 и позывным ZARP70, который вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение нескольких часов курсировал вблизи побережья Мурманской области, находясь над акваторией Баренцева моря».
Во время выполнения задания RC-135W сопровождал самолет-заправщик КС-135 ВВС США с бортовым номером 59-1513 и позывным QID121.
В тот же день «самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления британских Королевских ВВС E3 Sentry AWACS с бортовым номером ZH104 и позывным NATO31 совершил разведывательный полет вблизи Калининградской области», говорится в сообщении.
По данным сайтов, он кружил близ российских границ, находясь в воздушном пространстве Польши.
Использованы фотографии: http://airwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти