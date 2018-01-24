21:37 24 января

Американский самолет провел разведку в Баренцевом море

Во вторник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил многочасовой полет у российских границ над Баренцевым морем, передает Интерфакс сообщения зарубежных сайтов, отслеживающих перемещения военной авиации.

Американский самолет провел разведку в Баренцевом море


По информации ресурсов, американский «самолет, предназначенный для ведения радиотехнической разведки, с бортовым номером 62-4134 и позывным ZARP70, который вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение нескольких часов курсировал вблизи побережья Мурманской области, находясь над акваторией Баренцева моря».


Во время выполнения задания RC-135W сопровождал самолет-заправщик КС-135 ВВС США с бортовым номером 59-1513 и позывным QID121.

В тот же день «самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления британских Королевских ВВС E3 Sentry AWACS с бортовым номером ZH104 и позывным NATO31 совершил разведывательный полет вблизи Калининградской области», говорится в сообщении.

По данным сайтов, он кружил близ российских границ, находясь в воздушном пространстве Польши.

Использованы фотографии: http://airwar.ru
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Комментарии 11

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  1. НЕКСУС Сегодня, 11:26
    К нему бы приставить наш самолет РЭБ типа Порубщика...и пущай высматривает потом...
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:35
      Привет , Андрей ! hi Всё вынюхивают , а вот самолёт РЭБ мог бы им качественно в нюхомыльник треснуть . lol
      bouncyhunter
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:38
        Цитата: bouncyhunter
        Привет , Андрей ! hi Всё вынюхивают , а вот самолёт РЭБ мог бы им качественно в нюхомыльник треснуть . lol

        Привет,Паша. hi Все бы хорошо,но Порубщик пока не поступает в ВКС.И второй момент,платформа для Порубщика-это ИЛ-22,который сделан на базе ИЛ-18,который в свою очередь,был создан аж в 1968 году. Понимаешь размер той задницы,которая имеет место быть в теме самолетов РЭБ у нас?
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:40
          Цитата: НЕКСУС
          Понимаешь размер той задницы,которая имеет место быть в теме самолетов РЭБ у нас?

          Да уже не раз эту грустную тему обсуждали ...
          bouncyhunter
  2. svp67 Сегодня, 11:26
    стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил многочасовой полет у российских границ над Баренцевым морем
    Интересно, что наши в тот момент там испытывали или проводили. Такие "борта" на "просто так" не прилетают.
    svp67
    1. Хагалаз Сегодня, 11:31
      Так то да. Но наши могли и затихориться. Этому самолёту не замечтно не подобраться.
      Хагалаз
      1. Piramidon Сегодня, 11:53
        Цитата: Хагалаз
        Так то да. Но наши могли и затихориться. Этому самолёту не замечтно не подобраться.

        Помню еще в 70-х у нас на аэродроме поступала команда выключить всю радиоизлучающую аппаратуру во время пролета над нами штатовского спутника.
        Piramidon
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:29
    Бриты после заявления своего министра активизировались, наверное чтобы показать, что есть еще порох в пороховицах. Обычно штатовские летают.
    rotmistr60
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:42
    Уважаемые редакторы ВО, неужели Вы считаете эту "новость" новостью??)
    Каждый день,таких "новостей" масса- работают "они", работаем " мы"..
    Зачем "надувать" слона?? Приношу извинения за офф топ
    С ув.
    Сибирский цирюльник
  5. anjey Сегодня, 11:50
    так и хочется отправить его -к белым медведям....
    anjey
  6. tosha.chuhontzev Сегодня, 12:45
    К чему эти гнилые сообщения? Российские самолёты, спутники и морские суда совершают аналогичные действия согласно догвору между Россией и НАТО.
    tosha.chuhontzev
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