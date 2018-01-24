21:37 24 января

Х-101 названа лучшей крылатой ракетой в мире

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», доктор технических наук Борис Обносов назвал лучшей в мире крылатой ракетой российскую Х-101, передает Лента.ру.

Х-101 названа лучшей крылатой ракетой в мире


Она имеет непревзойденные характеристики по дальности, скорости, точности. Сегодня ни у кого нет оружия, равного этому. У Х-101 прекрасная селективность в выборе цели,
сказал Обносов в Интервью «Военно-промышленному курьеру».


По его словам, на ракете «стоит оригинальная, весьма сложная инерциальная система наведения, что позволяет в полете, даже не видя цели, четко рассчитать местоположение в пространстве».

Оружие «само умножает скорость на время и примерно знает, сколько пролетело, в каком направлении», а также способно обходиться без GPS и ГЛОНАСС, добавил Обносов.

Стратегическая дозвуковая крылатая ракета Х-101 разработана входящим в КБ «Радуга» (входит в «Тактическое ракетное вооружение»). При стартовой массе в две с небольшим тонны она способна доставлять боевую часть весом около 400 кг на расстояние до 5,5 тыс. километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров. При создании ракеты также применением технологии снижения радиолокационной заметности.

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 108

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:00
    А на ее основе уже разрабатывают ракету повышенной дальности...при этом идут дискуссии о наземном и морском базировании этой КР.
    НЕКСУС
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 12:02
      Цитата: НЕКСУС
      на расстояние до 5,5 тыс. километров

      А на ее основе уже разрабатывают ракету повышенной дальности...

      Нексус, Куда же еще дальше то 5,5 тыс. км?! Носителю итак не нужно заходить в зону ПВО laughing
      А вот скорость можно и нужно увеличить.
      Невский_ЗУ
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:13
        Цитата: Невский_ЗУ
        Куда же еще дальше то 5,5 тыс. км?! Носителю итак не нужно заходить в зону ПВО

        Разрабатывается для ТУ-22 Х-50 с дальностью до 2000 км...а на основе Х-101 разрабатывают новую ракету большой дальности. И дальность в 5500 км -это для Х-102 ,с ЯБЧ,с фугасной БЧ дальность около 3000 км.
        Проект перспективной дальней крылатой ракеты. 23.02.2017 г. научный руководитель ГосНИИАС Евгений Федоров заявил в интервью, что в проект модернизированного самолета Ту-160М2 заложена перспективная крылатая ракета большой дальности. Вероятно, по состоянию на 2017 г. ведутся работы по формированию требований и определению облика новой ракеты. Дальность полета новой ракеты будет значительно превышать 3000 км - дальность полета Х-101
        НЕКСУС
        1. Сибирский цирюльник Сегодня, 20:41
          Оно хорошо, конечно,но теперь,стоит посчитать количество " топоров" и их носителей, и наше....
          Будем кричать "ура", дальше??
          Сибирский цирюльник
      2. The_Lancet Сегодня, 12:37
        Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», доктор технических наук Борис Обносов» назвал лучшей в мире крылатой ракетой российскую Х-101

        Директор корпорации назвал свою разработку лучшей в мире?Я не удивлён.
        В комментариях есть специалисты которые разбираются в этой теме?Кто нибудь может адекватно сравнить характеристики ракет России с характеристиками аналогичных других?
        The_Lancet
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:52
          Цитата: The_Lancet
          В комментариях есть специалисты которые разбираются в этой теме?Кто нибудь может адекватно сравнить характеристики ракет России с характеристиками аналогичных других?

          А какое сравнение вы хотите получить?Томагавка с Х-101? Так ваш топор старый как экскремент мамонта и на его основе матрассы делают "новые КР".Или вы хотите узнать о разработках французов или бритов?Так и их КР тоже аналоги топора,даром ,что иначе зовутся,но суть таже и начинка аналогичная. Чего сравнивать собрались то? Новая КР на Западе есть?Именно новая,а не реинкарнация топора?
          НЕКСУС
          1. bulvas Сегодня, 13:19
            Цитата: The_Lancet

            Директор корпорации назвал свою разработку лучшей в мире?Я не удивлён.
            В комментариях есть специалисты которые разбираются в этой теме?Кто нибудь может адекватно сравнить характеристики ракет России с характеристиками аналогичных других?


            Вполне может быть
            Другое дело, что такое первенство недолговечно.

            Была цель - превзойти характеристики Томогавка, которые не менялись много лет - нужды не было.

            Поставят цель превзойти лучший на данный момент времени образец кто-то еще,
            - вполне может получиться

            Пока такой цели не было - новая гонка вооружений только начинается
            bulvas
            1. НЕКСУС Сегодня, 13:22
              Цитата: bulvas
              Была цель - превзойти характеристики Томогавка.

              Их и так превзошли создав Калибр. При этом еще в 70-е годы у нас была ракето-торпеда Гранат с ЯБЧ,которая была в арсенале АПЛ ЩУКА-Б , и которая летала на 2500 км.
              НЕКСУС
              1. bulvas Сегодня, 13:24
                Цитата: НЕКСУС
                Их и так превзошли создав Калибр.


                Согласен

                Просто, думаю, пока и цели ни у кого не было превзойти.
                Продавать их нельзя, конкуренции на рынке нет

                Для своих целей хватает

                Нам бы в космосе оторваться, на пятки наступают.

                Со временем, придется наверное, Шойгу на космос переводить


                bulvas
                1. АнпеЛ Сегодня, 20:49
                  Оружие «само умножает скорость на время и примерно знает, сколько пролетело, в каком направлении», а также способно обходиться без GPS и ГЛОНАСС

                  Ну то, что обходится без джипиэс это конечно уже хорошо, на это действительно стоило обратить внимание.
                  АнпеЛ
          2. самоход Сегодня, 20:30
            Цитата: НЕКСУС
            В комментариях есть специалисты которые разбираются в этой теме?Кто нибудь может адекватно сравнить характеристики ракет России с характеристиками аналогичных других?

            Цитата: НЕКСУС
            А какое сравнение вы хотите получить?Томагавка с Х-101? Так ваш топор старый как экскремент мамонта и на его основе матрассы делают "новые КР".Или вы хотите узнать о разработках французов или бритов?Так и их КР тоже аналоги топора,даром ,что иначе зовутся,но суть таже и начинка аналогичная. Чего сравнивать собрались то? Новая КР на Западе есть?Именно новая,а не реинкарнация топора?

            чтоб что-то с чем-то сравнивать нужно знать ТТХ сравниваемых. толком характеристики "топоров" не знаем, что уж говорить о Х-101 (102). предположения, не более. только в бою (не дай Бог) можно хоть как-то сравнить
            самоход
        2. Evgenijus Сегодня, 13:32
          The_Lancet:
          Кто нибудь может адекватно сравнить характеристики ракет России с характеристиками аналогичных других?

          В Югославии сколько американских ракет долетело до цели? Разве не известно?
          А сколько американских ракет долетело с кораблей до целей в Сирии? Разве не известно?
          Теперь про российские ракеты. Все цели террористов российскими ракетами поражены.
          Достаточно?
          Evgenijus
          1. Скальпель Сегодня, 15:01
            Это вы тут неправду написали.
            Скальпель
          2. ЗВО Сегодня, 18:32
            Цитата: Evgenijus

            Теперь про российские ракеты. Все цели террористов российскими ракетами поражены.
            Достаточно?


            Ты сам себе ответь на вопрос - сколько в итоге Калибров упало в Иране и Сирии не долетев до цели?
            Информация об этом есть...
            ЗВО
            1. Evgenijus Сегодня, 21:07
              Эффективность крылатых ракет проверяется по эффекту подавления целей. Десятки Томагавков разве подавили аэродром сирийских войск? Где же здесь эффект боевого применения? Напугали сирийцев? А не дороговато это? Теперь про Калибры. Все эти пуски по целям в Сирии - отработка нового оружия в боевой обстановке, более серьезный противник получит уже больнее, чем ИГИЛ. Томагавки когда созданы? Уж пора их в музей ...
              Evgenijus
          3. самоход Сегодня, 20:34
            пропаганда - оружие пострашнее ядерного будет, наверное. ну, уж очень хочется глянуть на официальную статистику по пускам "топоров" и "калибров". вот только кто же её даст?!
            самоход
        3. Saburov Сегодня, 15:05
          Цитата: The_Lancet
          Директор корпорации назвал свою разработку лучшей в мире?Я не удивлён.


          Сам себя не похвалишь как говорится...денег не дадут.
          Saburov
        4. Orionvit Сегодня, 17:21
          Цитата: The_Lancet
          В комментариях есть специалисты которые разбираются в этой теме?Кто нибудь может адекватно сравнить характеристики ракет России с характеристиками аналогичных других?

          Всё что перечислил директор, было изобретено и внедрено ещё 40 лет назад. Электроника конечно уже другого поколения, а так, кроме дальности, ничего выдающегося. Да и зачем? Со своими задачами, подобный класс ракет, справляется вполне успешно.
          Orionvit
    2. Chertt Сегодня, 12:16
      Помню старый американский ролик, как Томагавк замедленно влетает в открытое окно укрепленного помещения террористов. Фигня полная но эффектно смотрелось. Россия не дорабатывает в плане рекламы своей продукции
      Chertt
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:30
        Chertt Сегодня, 12:16 ↑ ... Россия не дорабатывает в плане рекламы своей продукции

        Алексей, привет. hi !
        Возможно в рекламе мы и проигрываем, но полагаю пусть лучше только в рекламе.
        a.s.zzz888
        1. Chertt Сегодня, 12:57
          Добрый, у нас вечер hi
          Цитата: a.s.zzz888
          но полагаю пусть лучше только в рекламе.

          Четыре года, пришлось в рекламе работать (ужасное время). Таки и там у России много талантов wink
          Chertt
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:02
            Chertt Сегодня, 12:57 Четыре года, пришлось в рекламе работать (ужасное время).

            ... сочувствую wink ...да и наш "Калибр" не хуже того топорика, из мерикатосовского ролика, влетит в форточку... wink
            a.s.zzz888
            1. НЕКСУС Сегодня, 14:51
              Цитата: a.s.zzz888
              ... сочувствую ...да и наш "Калибр" не хуже того топорика, из мерикатосовского ролика, влетит в форточку...

              А маджахеду будет не все ли равно в форточку такой гостинец прилетит ему или в дверь размером с ангар?
              НЕКСУС
      2. Ююка Сегодня, 12:52
        Цитата: Chertt
        Помню старый американский ролик, как Томагавк замедленно влетает в открытое окно укрепленного помещения террористов. Фигня полная но эффектно смотрелось. Россия не дорабатывает в плане рекламы своей продукции


        ну, реклама рекламе рознь... иногда лучше ваще не рекламировать некоторую свою военную продукцию, до определенного момента. Эффект неожиданности - самое лучшее в данной рекламе. Пример - "Калибры". Такая реклама малозатратна, запоминается надолго и впечатления - "самые неизгладимые" winked
        Ююка
        1. Chertt Сегодня, 13:00
          Цитата: Ююка
          Такая реклама малозатратна, запоминается надолго и впечатления - "самые неизгладимые"

          Мы показываем что у нас есть, а американцы, со своей ракетой в форточку, чего нет и вряд ли будет
          Chertt
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:09
            Цитата: Chertt
            Мы показываем что у нас есть, а американцы, со своей ракетой в форточку, чего нет и вряд ли будет

            А залп ночной Калибров с корабля вам не реклама?
            НЕКСУС
            1. Дедкастарый Сегодня, 13:24
              Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», доктор технических наук Борис Обносов» назвал лучшей в мире крылатой ракетой российскую Х-101, передает
              было бы странно,если б, он сказал по другому. request и да : "не имеет аналогов". yes
              Дедкастарый
            2. Tusv Сегодня, 15:44
              Цитата: НЕКСУС
              А залп ночной Калибров с корабля вам не реклама?

              Не, Андрюха, то был салют в честь ДР ВВП:) Заодно жесткий троллинг запада
              Tusv
          2. Скальпель Сегодня, 15:03
            Почему нет-то? По авиабазе в Сирии очень аккуратные попадания, так что, может и в форточку.
            Скальпель
            1. Ююка Сегодня, 18:10
              Цитата: Скальпель
              Почему нет-то? По авиабазе в Сирии очень аккуратные попадания, так что, может и в форточку.


              belay no comment.....

              пыс-пыс. я уже тут как-то говорил - в результате ракетной атаки американцев нанесен значительный экономический ущерб. вопрос - кому, если учесть стоимость всей этой операции? feel
              Ююка
      3. Маз Сегодня, 14:39
        У нас сейчас пиар проект ворружений в Сирии такой, что никакой другой рекламы не надо.
        Маз
        1. Shahno Сегодня, 14:51
          Ну то что пиар проект, это понятно. Но все же непонятно, что же могут эти виды вооружения против достойного противника. Я бы сказал Панцирь показал себя, а остальное просто салют...
          Shahno
          1. Chertt Сегодня, 15:10
            Цитата: Shahno
            Я бы сказал Панцирь показал себя, а остальное просто салют..

            Это правильно, что вы в коментах смелые, а так Сирийские объекты обстреливаете, не входя в воздушное пространство Сирии. Зачем нам обломки ваших самолетов, Израилю возвращать
            Chertt
    3. RASKAT Сегодня, 15:05
      При стартовой массе в две с небольшим тонны она способна доставлять боевую часть весом около 400 кг на расстояние до 5,5 тыс.
      Ну не знаю, если здесь нет никакой путаницы и ракета с Фугасной не ядерной БЧ способна столько пролететь. Следовательно с Ядерной более легкой она способна лететь еще дальше. Зачем тогда разрабатывать новую ракету, можно просто модернизировать эту, например другой двигатель, либо более экономичный либо более мощный ( один на дальность, другой на скорость).
      Хочется напомнить что при дальности в 5500 км мы залпом даже со своего воздушного пространства из Чукотки например или с Северного Полюса, накрываем всю западную территорию США, Северную промышленную часть (Чикаго и окрестности) и северо-западную вплоть до Вашингтона.
      Куда еще дальше то?
      RASKAT
    4. RASKAT Сегодня, 15:32
      Ну как обычно все перевернули с ног на голову.
      Вот реальное интервью из Журнала ВПК.
      – Что вы можете сказать о вашей новой крылатой раке- те Х-101?
      – О ней хорошо отозвался Владимир Путин. Считаю
      Х-101 лучшим оружием из всего класса КР. Она имеет не- превзойденные характеристики по дальности, скорости, точ- ности. Сегодня ни у кого нет оружия, равного этому. У Х-101
      прекрасная селективность в выборе цели. Ведь мы «работа- ем» не по площадям, а по заранее выделенным объектам,
      имеющим важное стратегическое значение. Дальность ее
      действия раньше даже пред- ставить невозможно было, а
      сейчас – реальность. Ракета
      летит, учитывая рельеф мест- ности, и на таком расстоянии
      сама находит заданную цель.
      У Х-101, безусловно, есть
      свои изюминки и секреты. На
      ней стоит оригинальная, весь- ма сложная инерциальная си- стема наведения, что позволя- ет в полете, даже не видя цели,
      четко рассчитать местополо- жение в пространстве. Она
      сама умножает скорость на
      время и примерно знает,
      сколько пролетела, в каком направлении. Но этого мало.
      Чтобы попасть, как говорится, в форточку, необходимы
      привязка к местности, совершенные доплеровские датчики,
      высотомеры, хорошие карты. Более того, скажем, летом ре- альная картина одна, а зимой под снежным покровом она
      может быть другой, но в любом случае должна соответство- вать той, что заложена в карте памяти. Даже GPS и ГЛОНАСС
      для Х-101 вторичны, она может обходиться без них.

      Обносов о дальности тактично умолчал!!!
      RASKAT
    5. Alexey-74 Сегодня, 16:06
      Можно поинтересоваться какую?
      Alexey-74
  2. svp67 Сегодня, 12:01
    Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», доктор технических наук Борис Обносов» назвал лучшей в мире крылатой ракетой российскую Х-101,
    Сам себя не похвалишь, НИ КТО не похвалит
    svp67
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:02
      Цитата: svp67
      Сам себя не похвалишь, НИ КТО не похвалит

      Дело не в похвале...какая КР на Западе с такими ТТХ в серии ?
      НЕКСУС
      1. svp67 Сегодня, 12:10
        Цитата: НЕКСУС
        какая КР на Западе с такими ТТХ в серии ?

        RGM/UGM-109E Tactical Tomahawk и RGM/UGM-109H TTPV при дальности порядка 1500-2000 км имеют точность 5-10 м
        svp67
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:20
          Цитата: svp67
          RGM/UGM-109E Tactical Tomahawk и RGM/UGM-109H TTPV при дальности порядка 1500-2000 км имеют точность 5-10 м

          Дальность до 2000 км,то есть значительно меньше чем у Х-101.Второе-Томагавки созданы без использования технологии стелс,в отличии от Х-101.А точность (КВО) у Х-101 -5-6 метров. Какой к овощу аналог нашей КР?
          Эту модификацию Томагавка с большой натяжкой можно сравнивать с Х-50 и то,если учесть,что топор используют с 71 года,то и тут все некорректно.
          НЕКСУС
          1. Ююка Сегодня, 12:55
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: svp67
            RGM/UGM-109E Tactical Tomahawk и RGM/UGM-109H TTPV при дальности порядка 1500-2000 км имеют точность 5-10 м

            Дальность до 2000 км,то есть значительно меньше чем у Х-101.Второе-Томагавки созданы без использования технологии стелс,в отличии от Х-101.А точность (КВО) у Х-101 -5-6 метров. Какой к овощу аналог нашей КР?
            Эту модификацию Томагавка с большой натяжкой можно сравнивать с Х-50 и то,если учесть,что топор используют с 71 года,то и тут все некорректно.


            с таким же успехом можно сравнивать с ФАУ-2 wassat
            Ююка
          2. Viktor.12.71 Сегодня, 13:25
            Цитата: НЕКСУС
            Х-101

            hi Я не нашел информации что Х-101 есть на вооружении. Слышал что еще с 2012 года хотели принять на вооружение, но дальше тишина. Испытания Х-101 идут с 1999 года. Есть подозрение что не могут доделать систему управления на маршевом участке и систему наведения на конечном участке.
            Viktor.12.71
            1. НЕКСУС Сегодня, 13:34
              Цитата: Viktor.12.71
              Я не нашел информации что Х-101 есть на вооружении. Слышал что еще с 2012 года хотели принять на вооружение, но дальше тишина. Испытания Х-101 идут с 1999 года.

              20 марта 2012 г. министр обороны России А.Сердюков в выступлении на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что ВС России получили на вооружение новую крылатую ракету воздушного базирования большой дальности. Поступление ракет Х-101 в ВВС России ожидалось в 2013 г. и, вероятно, в 2013 г. было начато. 17 ноября 2015 г. состоялось первое боевое применение ракет Х-101 в Сирии, самолеты-носители - Ту-160.

              При этом по крайней мере 6 раз эти ракеты использовались в сирийской операции в общем количестве более 56 КР...пуски 17.11.2016 с ТУ-95 не ясно количество выпущенных ракет...
              НЕКСУС
              1. Viktor.12.71 Сегодня, 13:37
                Цитата: НЕКСУС
                При этом по крайней мере 6 раз эти ракеты использовались в сирийской операции в общем количестве более 56 КР...пуски 17.11.2016 с ТУ-95 не ясно количество выпущенных ракет...

                Спасибо! Не знал.
                Viktor.12.71
                1. Касым Сегодня, 16:13
                  Вообще-то все ракеты под литерой Х имеют засекреченные ТТХ. Поэтому их применение особо не афишируют. hi
                  Касым
            2. Серый брат Сегодня, 13:39
              Цитата: Viktor.12.71
              Я не нашел информации что Х-101 есть на вооружении.

              Тем не менее, в Сирии они применялись:
              Серый брат
              1. Viktor.12.71 Сегодня, 13:47
                Цитата: Серый брат
                Тем не менее, в Сирии они применялись:

                Кажись из 2 ракет лишь одна полетела, первый топором вниз. Пересмотрел 3 раза.
                Viktor.12.71
                1. Серый брат Сегодня, 16:26
                  Цитата: Viktor.12.71
                  Кажись из 2 ракет лишь одна полетела, первый топором вниз.

                  С разных ракурсов снято на разном удалении.
                  Серый брат
          3. Дедкастарый Сегодня, 13:26
            Цитата: НЕКСУС
            Дальность до 2000 км,то есть значительно меньше чем у Х-101.Второе-Томагавки созданы без использования технологии стелс,в отличии от Х-101.А точность (КВО) у Х-101 -5-6 метров. Какой к овощу аналог нашей КР?

            давайте теперь в "штуках" померяем... сколько у нас? у них?
            Дедкастарый
            1. НЕКСУС Сегодня, 13:38
              Цитата: Дедкастарый
              давайте теперь в "штуках" померяем... сколько у нас? у них?

              И что?Топоры производятся с 70 годов,а Х-101 и Калибры производятся с 10-х годов...при этом можно посчитать и Гранаты списанные и те же ПКР Гранит и Вулкан ,раз такая пьянка пошла. Думаете,что ПКР слишком с маленькой дальностью?Так споловиньте БЧ и дальность станет сопоставимой. При этом уже доказали,что наши ПКР прекрасно работают по земле. А еще есть Искандеры со своим арсеналом,в котором не одна КР.
              НЕКСУС
            2. Комментарий был удален.
        2. АлексКП Сегодня, 13:39
          Американский аналог Х-101 это AGM-86D CALCM и она уступает по дальности почти в четыре раза. Топор ракета земля-земля. В отличие от Х101, которая воздух земля.
          АлексКП
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:49
            Цитата: АлексКП
            Американский аналог Х-101 это AGM-86D CALCM и она уступает по дальности почти в четыре раза. Топор ракета земля-земля. В отличие от Х101, которая воздух земля.

            Другими словами у США нет аналога сопоставимого с Х-101. А топор сравнивать с ней смешно.
            НЕКСУС
            1. АлексКП Сегодня, 13:51
              Топор сравнивать не смешно, а не корректно. Ракеты совершено разных классов.
              АлексКП
          2. Мимопроходил Сегодня, 17:39
            Тогда уж AGM-129. Есть стелс и дальность 3700 км
            Мимопроходил
            1. АлексКП Сегодня, 17:52
              В 1993 году ракета поступила на вооружение американских стратегических бомбардировщиков B-52H.
              С 2007 года ракеты сняты с вооружения и более 200 уже отправлено на хранение/
              24 апреля 2012 на авиабазе Tinker завершено уничтожение последней AGM-129ACM.
              Нельзя сравнить с тем чего нет.
              АлексКП
  3. БВС Сегодня, 12:02
    Каждый кулик свое болото хвалит.
    БВС
    1. Muvka Сегодня, 12:06
      Ну назовите лучше. Только не сливайтесь.
      Muvka
      1. БВС Сегодня, 13:10
        А что в открытой информации есть достаточно данных о ТТХ этой ракеты и других, в том числе "наших партнеров"? Можно твердо скачать, что нет. Ибо это зона совершенно секретной информации. Поэтому - "Каждый кулик свое болото хвалит.". Такова реальность.
        БВС
        1. Muvka Сегодня, 13:18
          Вполне достаточно. Но таких ракет у них нет.
          Muvka
    2. askort154 Сегодня, 14:51
      БВС......Каждый кулик свое болото хвалит.


      Судя по флагу, в вашем болоте куликов вообще нет. wink
      askort154
      1. БВС Сегодня, 14:56
        Не судите по флагу, в нашей республике, к стати входящей вместе с РФ в один союз, данный сайт запрещен к доступу. Приходится к нему проселками и огородами добираться.
        БВС
        1. Morozyaka Сегодня, 20:12
          Я, кстати, сильно удивился узнав что в Казахстане ВО заблокирован. Пришлось использовать "огороды"
          Morozyaka
  4. Стройбат запаса Сегодня, 12:03
    Так она вроде и самая новая в мире. Было бы удивительно, если бы она уступала какой-то другой. Хотя конечно, красавица.
    Стройбат запаса
  5. Михаил Зубков Сегодня, 12:06
    Прекрасное достижение - в сочетании со скоростью и радарными возможностями модернизированного стратосферного Миг- 31БМ мы имеем мощнейший и неотразимый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ атакующий комплекс, способный поражать как стационарные, малоподвижные, так и скоростные цели на поверхности, в атмосфере и ближнем космосе. УРА, УРА, УРА!.
    Михаил Зубков
    1. роман66 Сегодня, 12:10
      дозвуковая! отставить ура!
      роман66
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:47
        Цитата: роман66
        дозвуковая! отставить ура!

        А вы попробуйте ее перехватить и тогда поговорим. hi
        НЕКСУС
        1. роман66 Сегодня, 13:17
          чукча не зенитчик, чукча авиатор hi
          роман66
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:20
            Цитата: роман66
            чукча не зенитчик, чукча авиатор hi

            Хитрый чукча? wassat Так прыгайте в МИГ-31 и попробуйте перехватить.Ведь 31-й для этого создали. wassat
            НЕКСУС
            1. роман66 Сегодня, 13:33
              ну. как мне казалось. с перехватом дозвуковых ракет, все уже как-то приспособились. нет?( кстати, чукча не перехватчик, аз стратегов lol tongue )
              роман66
              1. НЕКСУС Сегодня, 13:41
                Цитата: роман66
                чукча не перехватчик, аз стратегов )

                Тогда Х-101 и Х-50 для вас подарок. Пользуйтесь на здоровье. wink
                НЕКСУС
                1. роман66 Сегодня, 16:12
                  я уже старый, на Х-22 закончил - а вот она-то сверхзвуковая!
                  роман66
    2. Троль Сегодня, 12:13
      доктору технических наук Борису Обносову, незачтется хвальба тамогавку.
      Пс: автор, проверь ковычки в первом абзатце
      Троль
  6. Deadушка Сегодня, 12:15
    Цитата: Невский_ЗУ
    Куда же еще дальше то 5,5 тыс. км?!

    что бы было достаточно просто взлететь и прямо над аэродромом и произвести пуск laughing
    Deadушка
  7. Гуру Сегодня, 12:26
    Это Отстойная новость- таких Дозвуковых кто только неПроизводит-Ну может за исключением какого нибудь ГАБОНА..
    Гуру
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:31
      Назовите мне аналог этой ракеты израильского производства! am Можете заодно и Катарский вариант озвучить!
      Геркулесыч
      1. профессор Сегодня, 12:49
        Цитата: Геркулесыч
        Назовите мне аналог этой ракеты израильского производства! am Можете заодно и Катарский вариант озвучить!

        Турбо -Попай wink

        Она имеет непревзойденные характеристики по дальности, скорости, точности. Сегодня ни у кого нет оружия, равного этому. У Х-101 прекрасная селективность в выборе цели,

        Какая у нее селективность? Куда пошлют туда и полетит ничего не выбирая. Если не упадет по пути, то полет до цели займет вечность. Посему цель должна сидеть и ждать ракеты. У буржуинов есть обратная связь с ракетой. Могут и подкорректировать или отменить задание.

        По его словам, на ракете «стоит оригинальная, весьма сложная инерциальная система наведения, что позволяет в полете, даже не видя цели, четко рассчитать местоположение в пространстве».

        "Четко"? На сколько "четко"? За тысячи км полета накапливается ошибка и если не откорректировать траекторию то одной инерциальной системы не достаточно.

        Оружие «само умножает скорость на время и примерно знает, сколько пролетело, в каком направлении», а также способно обходиться без GPS и ГЛОНАСС, добавил Обносов.

        Да ладно? Умножает скорость на время и получает расстояние? Само? Этому нет аналогов в мире. wassat

        Кому интересно:
        Методы навигации крылатых ракет
        https://topwar.ru/17195-metody-navigacii-krylatyh
        -raket.html
        профессор
        1. _Ugene_ Сегодня, 13:38
          Зачем ёрничать? Вы же прекрасно знаете что не может она быть только с инерциальной системой наведения. И перенацеливание есть.
          А по поводу "умножает скорость на время" - этот перл, видимо, для школьников предназначен.
          Х-101 использует комбинированную систему наведения: инерциальная система, оптико-электронная коррекция, и другие системы. Может получать комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели. В отличие от ракет предыдущего поколения, имеется возможность принципиального перенацеливания ракеты на другой объект. По результатам испытаний ракета имеет круговое вероятное отклонение (КВО) 5 м на дальности 5500 км.

          Popeye Turbo ваша аж на 320км. летит?
          _Ugene_
          1. профессор Сегодня, 14:36
            Цитата: _Ugene_
            Зачем ёрничать? Вы же прекрасно знаете что не может она быть только с инерциальной системой наведения. И перенацеливание есть.
            А по поводу "умножает скорость на время" - этот перл, видимо, для школьников предназначен.

            Доктор технических наук Борис Обносов говорил лишь об уникальной инерциальной системе и об определении расстояния ка функции времени и скорости.

            Цитата: _Ugene_
            Popeye Turbo ваша аж на 320км. летит?

            Понятия не имею не только o её ТТХ, но и её существовании.

            Цитата: АлексКП
            Х101 может получать комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели. В отличие от ракет предыдущего поколения, имеется возможность принципиального перенацеливания ракеты на другой объект.
            оптоэлектронная система коррекции + ТВ (СМИ),ИНС + лазерный высотомер/оптическое изображение по эталонам участков коррекции+ (вероятно) на конечном этапе полета - оптическая или радиолокационная ГСН -- видите не только инерциальная.

            Слухи, слухи, слухи.

            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: профессор
            Если не упадет по пути, то полет до цели займет вечность.

            Так на то она и ракета класса ВОЗДУХ-ПОВЕРХНОСТЬ...или вы за это время будете разбирать склады и стационарные строения,дабы слинять с точки ее приземления? wassat Ну ну...как в том анекдоте про попугая-пусть мне свернут голову,но я хочу это видеть. wassat

            Вы ранее выкладывали эффектное видео старта ракет. Лучше бы выложили эффектное видео поражения. wink
            профессор
            1. НЕКСУС Сегодня, 14:59
              Цитата: профессор
              Вы ранее выкладывали эффектное видео старта ракет. Лучше бы выложили эффектное видео поражения.

              Легко..



              А вы уверены,что на фото вашем остатки Х-101?
              НЕКСУС
              1. профессор Сегодня, 15:22
                Цитата: НЕКСУС
                А вы уверены,что на фото вашем остатки Х-101?

                А Вы уверены, что на вашем видео именно результат этих ракет, а не вырезка из компьютерной игры? wink Кстати, а где видео остальных десятков ракет?

                Цитата: _Ugene_
                Стыдно стало за хар-ки "Турбо-Попай"? Бывает. Не расстраивайтесь, она же старая.

                Чтобы было стыдно или не стыдно надо знать ТТХ этих ракет. Может Вы знаете ТТХ этих ракет? lol

                Цитата: _Ugene_
                Все мы тут берем информацию из открытых источников, если у вас есть допуск к секретной документации поделитесь, будем рады.

                Про Топоры есть, а вот лучшевмире Калибры это ОБС.

                ПС
                Это нормально, что не все ракеты долетели. У Топоров тоже бывают сбои.
                профессор
                1. НЕКСУС Сегодня, 15:32
                  Цитата: профессор
                  А Вы уверены, что на вашем видео именно результат этих ракет, а не вырезка из компьютерной игры? Кстати, а где видео остальных десятков ракет?

                  Уважаемый Профессор,вы таки не будьте на столько евреем,тк моя мама родилась в Одессе и я таки понимаю по чем в Одессе рубироид. hi
                  Как у вас в аэропорту Хайфы на входе написано- Не обольщайся,тут все евреи?(за точность фразы не скажу,а смысл такой вроде).
                  НЕКСУС
                  1. профессор Сегодня, 15:33
                    Цитата: НЕКСУС
                    Цитата: профессор
                    А Вы уверены, что на вашем видео именно результат этих ракет, а не вырезка из компьютерной игры? Кстати, а где видео остальных десятков ракет?

                    Уважаемый Профессор,вы таки не будьте на столько евреем,тк моя мама родилась в Одессе и я таки понимаю по чем в Одессе рубироид. hi
                    Как у вас в аэропорту Хайфы на входе написано- Не обольщайся,тут все евреи?(за точность фразы не скажу,а смысл такой вроде).

                    А по ракетной тематике есть, что сказать?
                    профессор
                    1. НЕКСУС Сегодня, 15:38
                      Цитата: профессор
                      А по ракетной тематике есть, что сказать?

                      Я и так более 20 комментов написал в ветке...читайте ,никто вас за ноги не держит. По поводу компьютерной графики...так с таким же успехом,я скажу что ваши Купола,и Spyder-ы это плод вашего воспаленного воображения,а точнее их попадания.Имеете что возразить? Сразу скажу,все видео ваши -это тоже компьютерное машеничество.
                      НЕКСУС
                      1. профессор Сегодня, 15:46
                        Цитата: НЕКСУС
                        Цитата: профессор
                        А по ракетной тематике есть, что сказать?

                        Я и так более 20 комментов написал в ветке...читайте ,никто вас за ноги не держит. По поводу компьютерной графики...так с таким же успехом,я скажу что ваши Купола,и Spyder-ы это плод вашего воспаленного воображения,а точнее их попадания.Имеете что возразить? Сразу скажу,все видео ваши -это тоже компьютерное машеничество.

                        1. Фото еще одного не долетевшего "Калибра" выше.
                        2. Где видео свидетельства попадания остальных "Калибров" так эффектно стартовавших на ВАШЕМ видео?
                        3. Наше МО не было поймано на подлоге. От слова "совсем". Это по поводу видео из Ирака с борта Апачи и скриншотов компьютерной игры. Есть такое понятие "РЕПУТАЦИЯ".
                        4. Нафантазировать можно любые примочки и характеристики. Пока нет никаких доказательств их существования. Так же как к примеру Турбо Папая "ПЛ- поверхность"
                        профессор
                    2. НЕКСУС Сегодня, 15:53
                      Цитата: профессор
                      3. Наше МО не было поймано на подлоге. От слова "совсем". Это по поводу видео из Ирака с борта Апачи и скриншотов компьютерной игры. Есть такое понятие "РЕПУТАЦИЯ".

                      Серьезно?То есть по вашему,наше МО должно было на всем протяжении полета Калибров и Х-101 бежать рядом и снимать ,чтоб ваше благородие тут через губу не говорило о репутации?
                      Не надо натягивать кота на глобус,он будет материться,да и вид его малопривлекателен при этом,уважаемый Профессор.
                      НЕКСУС
                      1. профессор Сегодня, 19:30
                        Цитата: НЕКСУС
                        Серьезно?То есть по вашему,наше МО должно было на всем протяжении полета Калибров и Х-101 бежать рядом и снимать ,чтоб ваше благородие тут через губу не говорило о репутации?

                        1. Оно не должно было врать.
                        2. не плохо было бы показать хотя бы половину попаданий.

                        Цитата: АлексКП
                        Это же можно сказать о всех оружейных программах Израиля.

                        Не о всех.
                        профессор
            2. _Ugene_ Сегодня, 15:11
              Понятия не имею не только o её ТТХ, но и её существовании.
              Стыдно стало за хар-ки "Турбо-Попай"? Бывает. Не расстраивайтесь, она же старая.
              Слухи, слухи, слухи.

              Все мы тут берем информацию из открытых источников, если у вас есть допуск к секретной документации поделитесь, будем рады.
              _Ugene_
            3. АлексКП Сегодня, 18:30
              [/quote]Слухи, слухи, слухи.


              Цитата: _Ugene_
              Popeye Turbo ваша аж на 320км. летит?

              Понятия не имею не только o её ТТХ, но и её существовании.[quote]

              Это же можно сказать о всех оружейных программах Израиля.
              АлексКП
              1. Shahno Сегодня, 18:48
                У нас тут ходят слухи, что на 1500 км.
                Shahno
        2. АлексКП Сегодня, 13:47
          Х101 может получать комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели. В отличие от ракет предыдущего поколения, имеется возможность принципиального перенацеливания ракеты на другой объект.
          оптоэлектронная система коррекции + ТВ (СМИ),ИНС + лазерный высотомер/оптическое изображение по эталонам участков коррекции+ (вероятно) на конечном этапе полета - оптическая или радиолокационная ГСН -- видите не только инерциальная.
          АлексКП
        3. НЕКСУС Сегодня, 13:53
          Цитата: профессор
          Если не упадет по пути, то полет до цели займет вечность.

          Так на то она и ракета класса ВОЗДУХ-ПОВЕРХНОСТЬ...или вы за это время будете разбирать склады и стационарные строения,дабы слинять с точки ее приземления? wassat Ну ну...как в том анекдоте про попугая-пусть мне свернут голову,но я хочу это видеть. wassat
          НЕКСУС
    2. НЕКСУС Сегодня, 12:40
      Цитата: Гуру
      Это Отстойная новость- таких Дозвуковых кто только неПроизводит-Ну может за исключением какого нибудь ГАБОНА..

      Че,серьезно? wassat Оказывается клуб государств способных создать КР с такими дальностями значительно больше,чем принято думать... wassat ну в этот клуб разве что Габон не входит. wassat
      НЕКСУС
  8. Anchonsha Сегодня, 13:00
    Замечательно, но нужно ее сделать и сверхзвуковой, чтоб обходила все препоны.
    Anchonsha
    1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 13:24
      laughing ага, а также, чтобы и на орбите спутники сбивала, да и на сверхзвуке летела 5,5 к км lol
      Тогда это будет уже другая ракета, с другим весом, размерами и стоимостью hi
      N.O.M.A.D.E.
    2. НЕКСУС Сегодня, 13:42
      Цитата: Anchonsha
      Замечательно, но нужно ее сделать и сверхзвуковой, чтоб обходила все препоны.

      Она будет тогда называться Сармат.
      НЕКСУС
  9. voyaka uh Сегодня, 13:48
    "с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров"////

    Это называется точность? Это называется "попал пальцем в небо".
    Калибры попадали с КВО 10 м. И то не сносили здания в половине
    случаев (по видео МО), а только повреждали их.
    Чтобы называться точным оружием, сейчас нужно работать к КВО 1-2 м
    voyaka uh
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:03
      Цитата: voyaka uh
      Чтобы называться точным оружием, сейчас нужно работать к КВО 1-2 м

      Серьезно?Гляним тогда на топор любой и внимательно посмотрим КВО любого Томагавка...
      RGM/UGM-109A TLAM-N-80м(35м)
      BGM-109G GLCM-80м
      RGM/UGM-109C TLAM-C-20-25(10 м),10-15(8м)
      RGM/UGM-109D TLAM-D-от 10 до 25 м
      RGM/UGM-109E Tactical Tomahawk-5-10 м...
      Что вы там про 1-2 метра говорили?Значит по вашему,топор нифига не высокоточное оружие. wassat
      НЕКСУС
      1. voyaka uh Сегодня, 14:53
        Есть два вида Тамагавков: упрощенные с инерциальный наведением, плюс GPS.
        И точные, где в ГСН встроена ИК видеокамера. Разница только в цене ракеты.
        Бункеры на сирийский авиабазе поражались вторым типом - там попадения
        были точно по сердинам крыш бункеров КВО 1 м примерно.
        А здания поражаются первым типом - КВО 10м (примерно как Калибр)
        voyaka uh
        1. НЕКСУС Сегодня, 15:03
          Цитата: voyaka uh
          Есть два вида Тамагавков:

          Я вам и написал с блоком1 и с блоком2... Это официальные данные.А ваши предположения -это всего лишь хотелки. Такого КВО как вы хотите,у топоров пока нет.
          НЕКСУС
          1. voyaka uh Сегодня, 18:02
            Каждый такой бункер получил ОДНО сквозное пробитие ровно в середину
            крыши (есть и фотки бункеров изнутри, где отлично видны эти отверстия).
            Таких пораженных бункеров - около двух десятков. Других КР, кроме Томагавков
            при налете не применялось. Максимальное (практическое) КВО этих ударов примерно 1 м.
            Такая точность возможна только при наличии видеокамеры в ГСН ракеты.
            voyaka uh
        2. АлексКП Сегодня, 18:38
          Как называется модификация Томагавка с ПЗС матрицей в голове?
          АлексКП
          1. voyaka uh Сегодня, 18:57
            Вы меня озадачили своим вопросом... Не нашел. Такая точность поражения
            (и не один раз - не случайность!) не может быть обеспечена GPS или инерциальными системами. Или ИК видео, или миллиметровый радар в голове ракеты. Второе - вероятнее, так как они начали работать в этом направлении.
            voyaka uh
            1. АлексКП Сегодня, 19:06
              Может это не томагавки были? А какие нибудь ракеты Воздух Земля типа Маверика. Этим кстати можно объяснить столь малые разрушения ВВП
              АлексКП
    2. АлексКП Сегодня, 14:07
      Конечно нужно с КВО 1-2 м, но пока Х-101 лучшая ракета в своем классе. И это "Manifestum non eget probatiōne".
      АлексКП
      1. инженер74 Сегодня, 20:32
        Врет Б. Обносов, причем в глаза, Х-101 далеко не лучшая! Х-102 в тысячи раз лучше, ярче, теплее! wink
        инженер74
  10. Могучий- Ка Сегодня, 13:51
    Побольше таких ракет, чтоб хватило на педи-ко,-в американских ,гей-ропей-цев, и на продажных, бандеровских шумерских свиней.
    Могучий- Ка
  11. Alexey-74 Сегодня, 16:07
    Браво разработчикам!
    Alexey-74
  12. ivanov2i Сегодня, 19:40
    // на ракете «стоит оригинальная, весьма сложная инерциальная система наведения, что позволяет в полете, даже не видя цели, четко рассчитать местоположение в пространстве». //
    Не подскажите, какая инерциальная система обеспечит точность 15-20 м на расстоянии 5.5 тыс. км без корректировки и сколько ей надо лететь туда на дозвуковой скорости? И сколько таких ракеток у нас, сотня хоть наберется ? Хоть бы фотографию нормальную сделали, прежде чем своими самоделками хвастаться.
    ivanov2i
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