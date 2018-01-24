Х-101 названа лучшей крылатой ракетой в мире

Она имеет непревзойденные характеристики по дальности, скорости, точности. Сегодня ни у кого нет оружия, равного этому. У Х-101 прекрасная селективность в выборе цели,

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», доктор технических наук Борис Обносов назвал лучшей в мире крылатой ракетой российскую Х-101, передает Лента.ру сказал Обносов в Интервью «Военно-промышленному курьеру».По его словам, на ракете «стоит оригинальная, весьма сложная инерциальная система наведения, что позволяет в полете, даже не видя цели, четко рассчитать местоположение в пространстве».Оружие «само умножает скорость на время и примерно знает, сколько пролетело, в каком направлении», а также способно обходиться без GPS и ГЛОНАСС, добавил Обносов.Стратегическая дозвуковая крылатая ракета Х-101 разработана входящим в КБ «Радуга» (входит в «Тактическое ракетное вооружение»). При стартовой массе в две с небольшим тонны она способна доставлять боевую часть весом около 400 кг на расстояние до 5,5 тыс. километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров. При создании ракеты также применением технологии снижения радиолокационной заметности.