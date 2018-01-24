Байден рассказал, как вмешивался во внутренние дела Украины

Я крайне обеспокоен регрессом в борьбе с коррупцией. Они (власти Украина) сделали некоторые очень важные необходимые институциональные и кадровые изменения. Но одна из трёх необходимых институций сейчас уходит на задний план. Это антикоррупционный суд.

Вот конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Так я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и должен был объявить, что мы предлагаем один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они предпримут шаги по генеральному прокурору (тогдашнему), но они этого не сделали.

Я пошёл на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даём миллиарда долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент нам говорил, что даст. Я так: звоните ему. Я сказал, что вы не получите миллиарда долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к этому времени, вы не получаете денег. Вот сукин сын! И он был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли.