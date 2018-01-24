Байден рассказал, как вмешивался во внутренние дела Украины
Бывший вице-президент США Джо Байден, некогда активно курировавший воплощение цветной революции на Украине, высказался по поводу украинских реалий дня сегодняшнего. По словам экс-вице-президента Соединённых Штатов, самой большой проблемой Украины была и остаётся коррупция. При этом Байден констатирует, что за последние годы наблюдается лишь регресс в сфере антикоррупционного противодействия.
Голос Америки приводит заявление бывшего второго лица во власти США:
Куда более интересное заявление Байден сделал о том, как он получал «задания» по Украине, и с каким ситуациями по прилёту в незалежную сталкивался.
Байден:
Байден продолжил:
Это прямое доказательство не только тотальной зависимости майданной власти Украины от США, но и вмешательства США во внутренние дела суверенного государства. Бывший вице-президент открыто признаёт, что именно США отдавали распоряжения относительно назначений на посты во власти.
Голос Америки приводит заявление бывшего второго лица во власти США:
Я крайне обеспокоен регрессом в борьбе с коррупцией. Они (власти Украина) сделали некоторые очень важные необходимые институциональные и кадровые изменения. Но одна из трёх необходимых институций сейчас уходит на задний план. Это антикоррупционный суд.
Куда более интересное заявление Байден сделал о том, как он получал «задания» по Украине, и с каким ситуациями по прилёту в незалежную сталкивался.
Байден:
Вот конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Так я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и должен был объявить, что мы предлагаем один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они предпримут шаги по генеральному прокурору (тогдашнему), но они этого не сделали.
Байден продолжил:
Я пошёл на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даём миллиарда долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент нам говорил, что даст. Я так: звоните ему. Я сказал, что вы не получите миллиарда долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к этому времени, вы не получаете денег. Вот сукин сын! И он был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли.
Это прямое доказательство не только тотальной зависимости майданной власти Украины от США, но и вмешательства США во внутренние дела суверенного государства. Бывший вице-президент открыто признаёт, что именно США отдавали распоряжения относительно назначений на посты во власти.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/joebiden
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