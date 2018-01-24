21:43 24 января

Байден рассказал, как вмешивался во внутренние дела Украины

Бывший вице-президент США Джо Байден, некогда активно курировавший воплощение цветной революции на Украине, высказался по поводу украинских реалий дня сегодняшнего. По словам экс-вице-президента Соединённых Штатов, самой большой проблемой Украины была и остаётся коррупция. При этом Байден констатирует, что за последние годы наблюдается лишь регресс в сфере антикоррупционного противодействия.

Голос Америки приводит заявление бывшего второго лица во власти США:
Я крайне обеспокоен регрессом в борьбе с коррупцией. Они (власти Украина) сделали некоторые очень важные необходимые институциональные и кадровые изменения. Но одна из трёх необходимых институций сейчас уходит на задний план. Это антикоррупционный суд.


Куда более интересное заявление Байден сделал о том, как он получал «задания» по Украине, и с каким ситуациями по прилёту в незалежную сталкивался.


Байден рассказал, как вмешивался во внутренние дела Украины


Байден:
Вот конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Так я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и должен был объявить, что мы предлагаем один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они предпримут шаги по генеральному прокурору (тогдашнему), но они этого не сделали.


Байден продолжил:
Я пошёл на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даём миллиарда долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент нам говорил, что даст. Я так: звоните ему. Я сказал, что вы не получите миллиарда долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к этому времени, вы не получаете денег. Вот сукин сын! И он был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли.


Это прямое доказательство не только тотальной зависимости майданной власти Украины от США, но и вмешательства США во внутренние дела суверенного государства. Бывший вице-президент открыто признаёт, что именно США отдавали распоряжения относительно назначений на посты во власти.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/joebiden
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 24

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  1. spech Сегодня, 12:17
    во главе правительства оно сидело ?
    spech
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:23
      Как еще гадость?Янки черта туда посадили, дали ему власть, а все кто числился водителями рука или ногой укроины, просто куклы, так шушара, для виду. ..
      Геркулесыч
      1. свой1970 Сегодня, 16:40
        Джо Байден...
        это моя мечта crying -
        "Его в могилу провожал насмешек шквал.
        Иные хохотали просто бешено.
        И только я, лишь я один рыдал -
        Я так мечтал узреть его повешенным"
        © Хилэр Беллок
        свой1970
    2. Starover_Z Сегодня, 12:24
      Это прямое доказательство не только тотальной зависимости майданной власти Украины от США, но и вмешательства США во внутренние дела суверенного государства. Бывший вице-президент открыто признаёт, что именно США отдавали распоряжения относительно назначений на посты во власти.

      ГосДеп никогда такого не признает - для них бывший есть бывший. Всегда отмажутся, в данном случае сошлются на старческое слабоумие и склероз. Документы он же не предоставляет, так что может говорить что вздумается, для Штатов его слова не доказательство !
      Starover_Z
      1. Лелёк Сегодня, 20:27
        Цитата: Starover_Z
        ГосДеп никогда такого не признает - для них бывший есть бывший. Всегда отмажутся, в данном случае сошлются на старческое слабоумие и склероз.

        hi
        А вот слабоумие спикера ВРУ даже доказывать нет надобности - есть справка из д**дома:
        Лелёк
    3. x.andvlad Сегодня, 12:28
      Главная ирония в том, что эти "байдены" совершенно не стесняются того, что делают. Они просто плюют на всех и вся. И на нас и на них...
      Это очередная иллюстрация наглой и бесцеремонной государственной матрасной политики.
      Конечно, в этой ситуации удивляют и укропы. Чем больше их превращают в ничтожество, тем больше они этому радуются, и ненавидят Россию.
      x.andvlad
      1. oldseaman1957 Сегодня, 12:52
        Это прямое доказательство не только тотальной зависимости майданной власти Украины от США, но и вмешательства США во внутренние дела суверенного государства
        - Молодцы полосатые!!! Со своими шавками, как с половыми тряпками! Они сразу их холопьи души раскусили и начали их иметь на все сто!
        oldseaman1957
        1. volodya Сегодня, 13:03
          Цитата: oldseaman1957
          Это прямое доказательство не только тотальной зависимости майданной власти Украины от США, но и вмешательства США во внутренние дела суверенного государства

          А хохлы радуются "С нами Волкер , Попрошенко поехал к Трампу!"
          volodya
          1. Лелёк Сегодня, 13:36
            Цитата: volodya
            А хохлы радуются "С нами Волкер , Попрошенко поехал к Трампу!"

            hi
            А в это время управители "исключительной нации" настоятельно просят правительство своего врага вернуть военных наблюдателей в Донбасс, а нето напишут в "Московский Комсомолец" и пожалуются в "Ухо Москвы".
            Лелёк
  2. Геркулесыч Сегодня, 12:21
    Прочел заголовок, в котором и указано почему Будун разговорился, как птица говорун -он же самое обычное б/у!Им попользовались, и дали волшебного пендаля под пердяльник! wassat
    Геркулесыч
    1. iliitchitch Сегодня, 12:30
      Цитата: Геркулесыч
      Прочел заголовок, в котором и указано почему Будун разговорился, как птица говорун -он же самое обычное б/у!Им попользовались, и дали волшебного пендаля под пердяльник!

      байден(от слова байда,что ли?)снял прокурора , хакеры сняли мадам вау , круговорот байды в политике . Таки чего они там возмущаются-то ? request
      iliitchitch
  3. НЕКСУС Сегодня, 12:24
    И на его место поставили того, кому в то время доверяли.

    Что там говорили о суверенитете Украины? wassat
    НЕКСУС
  4. Neserg Сегодня, 12:26
    Это разве новость ?
    Разве есть люди которые думали что Байден приезжает на Украину для того чтобы вареников покушать ?
    Neserg
  5. spech Сегодня, 12:27

    Ага точно оно.
    spech
  6. БЛОНДИН Сегодня, 12:32
    При этом Байден констатирует, что за последние годы наблюдается лишь регресс в сфере антикоррупционного противодействия.

    В каких местах (из тех, в которые жало совали полосатые) есть прогресс?
    БЛОНДИН
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 12:33
    Это и не секрет, хотя при этом укрокаклы всё отрицают. И на этот счёт есть пословица, насчёт Божьей росы и дурно пахнущей жидкости. bully
    a.s.zzz888
  8. rotmistr60 Сегодня, 12:35
    Мне дали задание по Украине.
    Американский Бонд, Джеймс Бонд! Только вместо пистолета огромные американские полномочия. А самое отвратительное, что эти новоявленные "демократы" в шароварах с готовностью бросились выполнять указание. Поражает, что некоторые наши политики и депутаты прекрасно зная это продолжают трындеть о том, что украинский народ наконец, скоро, ну вот сейчас одумается и побежит обнимать русских.
    rotmistr60
  9. ФК Ростов Сегодня, 12:43
    Тролл 80 лвл
    Мразььь
    ФК Ростов
  10. Антианглосакс Сегодня, 12:52
    Это прямое доказательство не только тотальной зависимости майданной власти Украины от США, но и вмешательства США во внутренние дела суверенного государства. Бывший вице-президент открыто признаёт, что именно США отдавали распоряжения относительно назначений на посты во власти.

    Ну и признал и ЧЁ? Дальше-то что? Мы повозмущались и забыли, а остальным вообще пофигу. К тому же, все эти признания лишний раз подчёркивают, что нашу властную верхушку за людей на западе не считают, ну а жителей России и подавно.
    Антианглосакс
  11. ul_vitalii Сегодня, 13:07
    Живут для себя, а остальных для них не существует.
    ul_vitalii
  12. sgr291158 Сегодня, 13:25
    А чего еще можно ожидать от этих людишек. Мать родную продадут, лишь бы хозяину угодить.
    sgr291158
  13. Masya Masya Сегодня, 13:47
    и вмешательства США во внутренние дела суверенного государства.

    суверенного? what так краину ещё никто не оскорблял... lol
    Masya Masya
  14. morpogr Сегодня, 13:49
    Ну вот всю ихнию самостийность и гидность псу под хвост пустил.
    morpogr
  15. словак Сегодня, 20:00
    Матрасники прекрасно понимают, что купить укропрезидента, укропьемьера, укродепутата- как два пальца ....
    словак
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