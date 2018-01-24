21:42 24 января

В Джелалабаде террористы захватили заложников в гуманитарной миссии "Спасти детей"

Очередной террористический акт (уже третий за несколько дней) произошёл в Афганистане. На сей раз целью террористов стала гуманитарная организация «Спасти детей Афганистана», офис которой располагается в городе Джелалабад. По предварительной информации, к воротам гуманитарной миссии подъехала машина, в которой находились несколько килограммов взрывчатого вещества, соединённого с детонатором.

Террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, что привело к тому, что ворота снесло ударной волной. На территорию гуманитарной организации попали боевики, которые захватили заложников.

К месту происшествия выдвинулся полицейский и армейский спецназ. В настоящее время идёт самый настоящий бой между афганскими силовиками и террористами. При этом о судьбе заложников не сообщается.


В Джелалабаде террористы захватили заложников в гуманитарной миссии "Спасти детей"


Телеканал TOLO выходит в эфир с материалом, в котором говорится об 11 пострадавших в ходе террористической атаки в Джелалабаде.

Правозащитная структура «Спасти детей» имеет представительства в разных странах мира и занимается оказанием гуманитарной и правовой помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, включая ситуацию по потере близких родственников.

Напомним, что несколькими днями ранее террористы осуществили нападение на один из афганских отелей, а затем напали на автомобиль миссии ООН и взяли в заложники сотрудницу миссии и её сына.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Геркулесыч Сегодня, 12:33
    Во всей крови , пролитой там, в первую очередь виновны именно янки!
    Геркулесыч
    1. Shurik70 Сегодня, 12:43
      Вообще-то первыми там начали англы в 19-ом веке. С тех пор в этом котле непрерывно льётся кровь.
      СССР тоже полез зачем-то. Я так и не смог понять мотивы Брежнева, не принимать же всерьёз "интернациональный долг", иначе СССР давно бы во всём мире воевал.
      Но нынешний исламский терроризм создан действительно США. И он не только в Афгане кровь льёт
      Shurik70
    2. Венд Сегодня, 12:47
      Цитата: Геркулесыч
      Во всей крови , пролитой там, в первую очередь виновны именно янки!

      В первую очередь виноваты сами афганца. Не ту сторону выбрали. До сих пор вспоминают СССР, добрым словом. Захотелось западного образа жизни, напугал социализм. вот и результат. Западная жизнь на полную катушку.
      Венд
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:47
        Цитата: Венд
        В первую очередь виноваты сами афганца. Не ту сторону выбрали

        а это они выбирали?-не думаю...
        андрей юрьевич
        1. Венд Сегодня, 14:12
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: Венд
          В первую очередь виноваты сами афганца. Не ту сторону выбрали

          а это они выбирали?-не думаю...

          У них был выбор когда там был СССР. В 1978 году, править страной начала Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), которая провозгласила Демократическую Республику Афганистан (ДРА). Организация была марксистской, в стране начали строить социализм. Социалистическому правительству противостояли разные силы, но в первую очередь – радикальные исламисты.
          Венд
    3. iliitchitch Сегодня, 12:53
      Цитата: Геркулесыч
      Во всей крови , пролитой там, в первую очередь виновны именно янки!

      Поправочка , коллега , не только там , а везде практически . Из-под каждого плинтуса торчит вонючее полосатое жало . Вроде ж с Библией под подушкой спят , а всё равно нехристи .
      "Се , гряду скоро , и возмездие Моё со Мною , чтобы воздать каждому по делам его ." .
      iliitchitch
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:46
    А где хваленные американские спецы и представители спецслужб. 17 лет сидят в этой стране, а кроме охраны себя и маковых плантаций ничем не занимаются. "Демократизировали" страну до ручки.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:49
      rotmistr60 Сегодня, 12:46 Новый
      А где хваленные американские спецы и представители спецслужб.

      Охраняют поля с дурью...
      a.s.zzz888
    2. rocket757 Сегодня, 12:51
      Шо ты. шо ты ... они де-е-елом заняты, таким белым и доходным!! Бизнес, ничего личного!
      rocket757
    3. андрей юрьевич Сегодня, 13:48
      Цитата: rotmistr60
      А где хваленные американские спецы и представители спецслужб

      так это они и делают.
      андрей юрьевич
  3. Alex-a832 Сегодня, 12:57
    Предлагаю возложить ответственность за теракт на США: взростили талибан, разрушили реальную гос.власть, крышуют наркобизнес. Прямые-причинно-слественные связи. Это не то, что бездоказательно на Россию возлагать ответственность за бармалейские провокации с химией в Сирии.
    Alex-a832
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:49
      Цитата: Alex-a832
      Предлагаю возложить ответственность за теракт на США

      принято...возложили...дальше что? им то пофигу ваше мнение.
      андрей юрьевич
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