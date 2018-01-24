В Джелалабаде террористы захватили заложников в гуманитарной миссии "Спасти детей"
Очередной террористический акт (уже третий за несколько дней) произошёл в Афганистане. На сей раз целью террористов стала гуманитарная организация «Спасти детей Афганистана», офис которой располагается в городе Джелалабад. По предварительной информации, к воротам гуманитарной миссии подъехала машина, в которой находились несколько килограммов взрывчатого вещества, соединённого с детонатором.
Террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, что привело к тому, что ворота снесло ударной волной. На территорию гуманитарной организации попали боевики, которые захватили заложников.
К месту происшествия выдвинулся полицейский и армейский спецназ. В настоящее время идёт самый настоящий бой между афганскими силовиками и террористами. При этом о судьбе заложников не сообщается.
Телеканал TOLO выходит в эфир с материалом, в котором говорится об 11 пострадавших в ходе террористической атаки в Джелалабаде.
Правозащитная структура «Спасти детей» имеет представительства в разных странах мира и занимается оказанием гуманитарной и правовой помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, включая ситуацию по потере близких родственников.
Напомним, что несколькими днями ранее террористы осуществили нападение на один из афганских отелей, а затем напали на автомобиль миссии ООН и взяли в заложники сотрудницу миссии и её сына.
Террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, что привело к тому, что ворота снесло ударной волной. На территорию гуманитарной организации попали боевики, которые захватили заложников.
К месту происшествия выдвинулся полицейский и армейский спецназ. В настоящее время идёт самый настоящий бой между афганскими силовиками и террористами. При этом о судьбе заложников не сообщается.
Телеканал TOLO выходит в эфир с материалом, в котором говорится об 11 пострадавших в ходе террористической атаки в Джелалабаде.
Правозащитная структура «Спасти детей» имеет представительства в разных странах мира и занимается оказанием гуманитарной и правовой помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, включая ситуацию по потере близких родственников.
Напомним, что несколькими днями ранее террористы осуществили нападение на один из афганских отелей, а затем напали на автомобиль миссии ООН и взяли в заложники сотрудницу миссии и её сына.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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