21:36 24 января

Beretta представила новый тактический дробовик

На выставке SHOT Show 2018, проходящей в эти дни в Лас-Вегасе, итальянская компания Beretta презентовала новую модель дробовика 1301 Tactical FDE.

Beretta 1301 Tactical FDE — полуавтоматическое ружьё с газоотводным механизмом перезарядки, выполненное в классическом стиле. Представители Beretta указывают, что модель предназначена для правоохранительных органов и домашней обороны.

Beretta представила новый тактический дробовик



Тактические особенности нового ружья заключаются в крупной кнопке предохранителя и большой ручке затвора. Кроме того, Beretta 1301 Tactical FDE имеет крупные прицельные приспособления и планку Пикатинни. Новая модель также оснащена фирменной системой перезарядки BLINK с поперечным газовым поршнем, «что делает перезарядку на 36% быстрее, чем у любого другого дробовика на рынке, что даёт ему преимущество в спортивных соревнованиях».

Модель 1301 Tactical FDE пока доступна только в 12-м калибре и со стволом длиной 47 см, что, по словам представителей Beretta, делает её удобной для работы в замкнутом пространстве. Стоимость и дату начала продаж нового ружья компания Beretta объявит позже, передает "Warspot"

Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 20

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 13:39
    Beretta представила новый тактический дробовик
    как меня умиляет современная,западнозаимствованая лексика... всё стало "тактическим"; костюм,рюкзак,фонарик,нож,ботинки.....бумага есть туалетная "тактическая" ? или только "стратегическая"?... задолбало ей богу...включаешь первую кнопку после работы,там стриженова: звоните "внашкуллцентр"......по русски сказать можно нет? где мы живём ???
    андрей юрьевич
    1. Кент0001 Сегодня, 13:50
      А Вы поизучайте вопрос про тактические рюкзаки, костюмы, ботинки. Я вот решил для рыбалки себе новый комплект подобрать именно тактического снаряжения. По мне удобнее чем то что завязано просто на рыбалку, ну типа рюкзаки-баулы и т.д.
      А тактический дробовик в данном случае-в смысле оружие не для общевойскового боя а тактических задач в зданиях, на улице и т.д.
      Кент0001
      1. oldseaman1957 Сегодня, 13:53
        Цитата: Кент0001
        А тактический дробовик в данном случае-в смысле оружие не для общевойскового боя а тактических задач
        - Уважаю фирменные Вещи! Особенно Беретта. Что ни сделают - шедевр!
        oldseaman1957
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:57
          Да красивое оружие...ничего не скажешь.


          1301 Tactical 1301 Comp
          Калибр 12
          Патронник, мм 76
          Длина, мм 960 1118 1194
          Длина ствола, мм 470 530 610
          Вес без патронов, кг 2.91 3.04 3.13
          Магазин, кол. патронов 4 5
          Тот же ЛЕХА
          1. БАРХАН Сегодня, 15:01
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            1301 Tactical 1301 Comp
            Калибр 12
            Патронник, мм 76
            Длина, мм 960 1118 1194
            Длина ствола, мм 470 530 610
            Вес без патронов, кг 2.91 3.04 3.13
            Магазин, кол. патронов 4 5

            Думаю ,что читателям ещё и интересна цена в России...Докладываю...
            100 000-110 000 руб.
            Цена мягко говоря не адекватна для простого стрелка.Бренд однако.
            БАРХАН
            1. Dreamboat Сегодня, 16:03
              Это дешево за Беретту, охотничьи полуавтоматы Беретты от 150 и выше стоят.
              Но мне Benelli больше нравятся...
              Dreamboat
              1. БАРХАН Сегодня, 16:53
                Цитата: Dreamboat
                Это дешево за Беретту, охотничьи полуавтоматы Беретты от 150 и выше стоят.

                Вы не правы...
                Беретта полуавтоматы---
                Beretta A 300 Outlander Synthetic -87 000р
                Beretta Bellmonte I Max5 Camo 76 -69 000 р
                Beretta Bellmonte I Synyth 76 -65 000р
                Beretta Bellmonte I Wood 76 -71 000р и т.д.
                То есть сотня с лишним за трубу ...надо очень любить Беретту или иметь много денег.
                Но это просто моё мнение.Если нужно дешёвое и самое главное безотказное дробовое для ближнего боя можно купить за 22 000р мр-155 с коротким стволом.Да,качество внешней отделки будет похуже ,но на качестве работы это не сказывается.Зато не жалко эксплуатировать и не надо с него пылинки сдувать.
                БАРХАН
      2. андрей юрьевич Сегодня, 14:04
        Цитата: Кент0001
        Я вот решил для рыбалки себе новый комплект подобрать именно тактического снаряжения.

        да ну ? а почему не "стратегического"?
        Цитата: Кент0001
        По мне удобнее чем то что завязано просто на рыбалку,

        ну я понимаю:рыбацкое снаряжение... а "тактика" при чём? по моему,просто словесный онанизм..,продают не только снаряжение но и слова. маркетинг долбаный-не более.
        андрей юрьевич
        1. Piramidon Сегодня, 14:36
          Цитата: андрей юрьевич
          да ну ? а почему не "стратегического"?

          А что, уже и такое появилось на вооружении в продаже?
          Piramidon
    2. The_Lancet Сегодня, 13:58
      всё стало "тактическим"; костюм,рюкзак,фонарик,нож,ботинки.....бумага есть туалетная "тактическая" ?

      есть тактическая перезарядка laughing
      The_Lancet
    3. БАРХАН Сегодня, 14:46
      Цитата: андрей юрьевич
      бумага есть туалетная "тактическая" ?

      Извините,Андрей Юрьевич ...но есть и такая... laughing
      БАРХАН
  2. Александр 3 Сегодня, 13:43
    У нас с дробовиками на зайцев и уток.
    Александр 3
    1. Piramidon Сегодня, 14:40
      Цитата: Александр 3
      У нас с дробовиками на зайцев и уток.

      На всяких отморозков тоже неплохо действует. Когда на тебя прут несколько штук таких, лучше выстрелить один раз из дробовика картечью, чем несколько раз из "макара"
      Piramidon
  3. raw174 Сегодня, 13:56
    думаю что наша Сайга не хуже, кроме того есмь модификации с складывающимся прикладом или съемным, с заменой его на пистолетную рукоять, с разной длинной ствола. Кроме того подача патронов из отъемного магазина даёт возможность увеличить его емкость и быстро перезарядить (например для смены типа боеприпаса). Ну про надёжность Сайги говорить не стоит, Калаш он и есть Калаш... Говорю уверенно, т.к. сам охочусь с Сайгой-12 почти 15 лет.
    raw174
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:07
      Цитата: raw174
      кроме того есмь

      аз есмь.... yes
      андрей юрьевич
      1. raw174 Сегодня, 15:03
        Цитата: андрей юрьевич
        аз есмь....

        ЕСТЬ (очипятка))))
        raw174
    2. Topotun Сегодня, 14:13
      Поддерживаю, у меня Сайга-410К. Вполне добротная машинка. Правда с подачей патронов пришлось повозиться. У меня она производства 90-х....
      Topotun
  4. faridg7 Сегодня, 15:17
    Нууу, незнаю. Тактический дробовик, на пять патронов, ну пусть с удлинителем- на восемь- девять патронов. А где отъемный магазин для быстрой перезарядки? Ну на охоту- нормально, а вот для спецов- вопрооос. Сайга явно в преимуществе. Ну явно!
    faridg7
  5. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 15:33
    По мне так Сайга лучше!
    Viktor.N.Aleksandrov.
  6. Архивариус Вася Сегодня, 16:20
    и домашней обороны

    Ну и пару гранат добавить ещё. Чего такого то? - ведь для домашней же.
    Архивариус Вася
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