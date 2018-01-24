21:34 24 января

Спецназ блокировал прорыв диверсионной группы на учении в Курской области

Прорыв диверсионно-разведывательной группы условного противника к аэродрому Халино был блокирован подразделением спецназа в ходе учения в Курской области, сообщает пресс-служба Западного округа.

Спецназ блокировал прорыв диверсионной группы на учении в Курской области


Целью противника являлось уничтожение взлетно-посадочных полос и авиационной техники.


Сообщается, что «ранее переброшенные из Тамбовской области военнослужащие отдельного соединения специального назначения взяли под охрану запасные аэродромы, куда по плану лётно-тактического учения были перебазированы истребители МиГ-29СМТ и Су-30СМ».

Применив комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", станции ближней разведки СБР "Фара" спецназовцы вскрыли перемещение "диверсантов" и вступили с ними в бой. Цели были поражены на дистанциях до 700 м огнём снайперских пар с использованием винтовок ВСС, крупнокалиберных пулемётов "Корд" и огневого комплекса бронетранспортёров,
говорится в релизе.

Также были отработаны задачи патрулирования местности, организация засад и «секретов», совершение налётов и захват пленных.

«Лётно-тактическое учение с участием истребительного авиаполка, зенитных ракетных подразделений и соединения спецназначения проходит в Курской области до 26 января, в нём принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 20 самолётов МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-34, зенитные ракетные системы С-300», – пояснили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. новичок Сегодня, 14:04
    учения это очень хорошо. пусть оттачивают мастерство наши спецы.
    новичок
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:11
    Вот их на "стажеровку " на Донбасс бы отправить ! soldier good soldier
    Геркулесыч
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