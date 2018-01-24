21:41 24 января

В Крыму отвергли идею о проведении референдума ООН

Повторного референдума по статусу Крыма не требуется, так как крымчане уже сделали свой выбор в 2014 году и не намерены никому ничего доказывать, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

В Крыму отвергли идею о проведении референдума ООН


Накануне член палаты лордов британского парламента Ричард Балф с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы высказал идею о проведении в Крыму референдума ООН, чтобы люди "свободно высказали свое волеизъявление".


Крымчане свою волю продемонстрировали в 2014 году, и на этом вопросе поставлена точка. Об этом неоднократно говорил президент Российской Федерации, и такое мнение поддерживается всеми крымчанами. Мы никому ничего повторно доказывать не собираемся
— сказал Полонский.

Он отметил, что, прежде чем делать подобные заявления, следовало бы воплотить в жизнь волю британского народа, который проголосовал на референдуме за выход страны из ЕС.

Пусть вначале воплотят в жизнь волю британцев, а после этого дают советы, как и кому нужно какие еще принимать решения, как и кому голосовать и как там и что делать. Это было бы правильно и разумно. Статус лорда не дает абсолютно никаких прав указывать крымчанам, как им быть и что делать. Я думаю, мы и без лордов английских разберемся
— подчеркнул вице-премьер, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://moscowchanges.ru
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Комментарии 80

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  1. Чёрный Сегодня, 13:57
    Он отметил, что, прежде чем делать подобные заявления, следовало бы воплотить в жизнь волю британского народа, который проголосовал на референдуме за выход страны из ЕС.

    Зачётно отбрил...Всё верно. Никаких рферендумов под эгидой ООН.Всё это старые британские закидоны. Согласие на проведение такого референдума - фактически признание нелегетимности предыдущего со всеми вытекающими выводами.....
    Чёрный
    1. Тралл Сегодня, 13:59
      Предлагаю "перевоевать" гражданскую войну Севера и Юга в США smile
      Тралл
      1. Александр 3 Сегодня, 14:04
        Пусть ООН проведёт референдум в Калифорнии по статусу штата.
        Александр 3
        1. Pirogov Сегодня, 17:28
          Цитата: Александр 3
          Пусть ООН проведёт референдум в Калифорнии по статусу штата.

          Предложил англичанин ,значит нужно срочно проводить в Шотландии .
          Pirogov
      2. rocket757 Сегодня, 14:07
        С Крымом всё ном, а бритт лорд пусть засунет свою идэю туда же, куда надо засунуть пасеку и втошку!
        Хотелось бы шоб с пятиколечной проблемой решили раз и окончательно!!!
        Слушать блеяние пескоусатого .... просто противно, а тех кого бы следовало послушать, Гришина с комсомолки зарубают на корню!!!
        Противно аж на фольк перейти хочется!!!
        rocket757
        1. zapfen Сегодня, 14:19
          Это от души...
          zapfen
          1. rocket757 Сегодня, 14:52
            Хочется от души, эх-х-х ... штрафов многовато, зарюбять на корню!
            rocket757
            1. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:05
              а этим островным псинам все хотят от души...,лорды все никак в настоящем времени не проснутся,мнят себя империей где солнце не садится,а сами давно пигмеи лизуны американские,пусть жену свою учит чай заваривать angry
              Ратник с пулеметом
      3. zloybond Сегодня, 17:28
        предлагаю МОК пересмотреть итоги ВОВ. не учтен допинг - наркомовские 100 грамм.
        А вообще то было бы правильно - вообще игнорировать все возню и вякание любых иностранцев. Вон как они ерзают когда Россия сохраняет спокойствие, молчание и выдержку. Нужно просто делать свое дело. Быть инициаторами наказания не важно за что. ПРосто инициировать санкции против США. А не ждать когда нас поимеют и запасаться вазелином.
        zloybond
        1. rocket757 Сегодня, 20:31
          Наркомовские не отдавать!!! Если шо, я старый трёхгранный штык достану и устрою им ПРОБНЫЕ ЦАРАПИНЫ с переходом в глубокое проникновение, так как они сами доказали, что если долго мучится, что ни будь да получится!!!
          rocket757
    2. Anarchist Сегодня, 14:02
      Да пускай проводят этот референдум! пусть штаты или европа оплатят, а мы проведем! Сомневаюсь, что результаты другими будут...
      Заодно и на Донбассе организуем...
      Anarchist
      1. Тралл Сегодня, 14:06
        Цитата: Anarchist
        Да пускай проводят этот референдум! пусть штаты или европа оплатят, а мы проведем! Сомневаюсь, что результаты другими будут...
        Заодно и на Донбассе организуем...

        Крым не киевская рада, чтобы в нарушение регламента переголосовывать по 30 раз до нужного результата
        Тралл
        1. Кент0001 Сегодня, 14:26
          До нужного кому?
          Кент0001
          1. Orionvit Сегодня, 16:43
            Цитата: Кент0001
            До нужного кому?

            Для того, кто рулит украинской политикой. Это к вопросу о демократии и независимости некоторых стран.
            Orionvit
      2. Офицер запаса Сегодня, 14:07
        Привет, Александр. Кто его будет проводить в Крыму и на каких основаниях? По какому законодательству? Кто будет заниматься организацией? Украина, Штаты, Германия? Если мы соглашаемся, что нужен второй референдум, то значит первый - недействительный. И значит Крым - все еще территория Украины. Тут все шито белыми нитками.
        Если уж такой зуд в одном месте у чиновников ООН - то пусть проведут референдум об объединении ГДР и ФРГ. Что-то подсказывает, что результаты там будут весьма интересные.
        Офицер запаса
        1. _Ugene_ Сегодня, 14:15
          Если мы соглашаемся, что нужен второй референдум, то значит первый - недействительный.
          Это с какой стати? Теоретически можно провести снова, только сформулировать вопрос референдума нужно грамотно и тогда не будет никаких противоречий. Пусть оплачивают - проведем. Хотя по большому счету хорош под них прогибаться, пусть у себя устраивают что хотят, а мы сами разберемся в своих референдумах.
          _Ugene_
          1. NKT Сегодня, 14:25
            Зачем снова проводить? Тогда можно провести референдум ООН по всем заморским территориям Британии и Франции, например.
            NKT
            1. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:06
              тогда они останутся без штанов и оффшоров))
              Ратник с пулеметом
          2. rocket757 Сегодня, 14:55
            Референдум был и точка. Янки коз ... враги и точка. В гейропе все гейропейцы и пошли они туда, куда надо и ТОЧКА.
            rocket757
            1. Alex777 Сегодня, 16:45
              Референдум был и точка. Янки коз ... враги и точка. В гейропе все гейропейцы и пошли они туда, куда надо и ТОЧКА.

              Железный занавес им и точка?! bully
              Alex777
        2. Anarchist Сегодня, 14:16
          Алексей, доброго дня! Полностью согласен с тобой, дружище! Я так, если им деньги некуда девать, то пусть вкладывают в ничего не значащий и не имеющий юридической силы референдум. Им просто нужно шум поднимать, Вот они и отрабатывают деньги... Наша цель, чтобы они их потратили как можно больше! Измотать, так сказать.
          Anarchist
      3. БЛОНДИН Сегодня, 14:20
        Цитата: Anarchist
        Да пускай проводят этот референдум! пусть штаты или европа оплатят, а мы проведем! Сомневаюсь, что результаты другими будут...
        Заодно и на Донбассе организуем...

        НА Донбассе провели референдум 11 Мая 2014 года!
        На неоккупированной территории.
        БЛОНДИН
        1. Anarchist Сегодня, 14:24
          Цитата: БЛОНДИН
          НА Донбассе провели референдум 11 Мая 2014 года

          И? Не видно результатов, от слова вообще! Я понимаю, что претензий к новороссии быть не может, но всё же...
          Anarchist
          1. БЛОНДИН Сегодня, 14:29
            Цитата: Anarchist
            Цитата: БЛОНДИН
            НА Донбассе провели референдум 11 Мая 2014 года

            И? Не видно результатов, от слова вообще! Я понимаю, что претензий к новороссии быть не может, но всё же...

            Если вообще Вам не видно, то это к окулисту.
            А Донбасс Вы с Окраиной сравниваете? Про результат?
            БЛОНДИН
            1. Anarchist Сегодня, 14:46
              Зачем фигню городить? Референдум результатов не дал! В Крыму дал, а на Донбассе нет! Никто вежливых людей туда посылать не собирается! И это не к донбассу претензии, а к руководству РФ! Они могли предотвратить эту резню ещё в 14м. А так имеем, что имеем... Непрекращающуюся войну!
              Anarchist
              1. БЛОНДИН Сегодня, 14:55
                Цитата: Anarchist
                Зачем фигню городить? Референдум результатов не дал! В Крыму дал, а на Донбассе нет! Никто вежливых людей туда посылать не собирается! И это не к донбассу претензии, а к руководству РФ! Они могли предотвратить эту резню ещё в 14м. А так имеем, что имеем...

                Что Вы имеете я не знаю
                А на Донбассе, благодаря референдуму и вооружённому сопротивлению хунте:
                - могли уехать на территорию РФ или в тыл ЛДНР;
                - могли уехать на территорию Украины (оккупированной ФША) были и такие, мало но были;
                - могли встать с оружием в руках и законно защищать свою землю.
                Когда я вывозил на территорию РФ свою семью, я был счастлив что граница открыта!
                При ЕБН я был бы не уверен в этом!
                БЛОНДИН
                1. Anarchist Сегодня, 15:03
                  Причём здесь Ельцин? Я про правительство Путина говорю. Как бы повел себя алкаш никому неизвестно. Но политика Путина в отношении Донбасса вообще непонятна. Контрабандисты из России почти законно через Донецк Ростовской области везут оружие в непризнанные Республики... Обратно товар! Таможенники лишь зарабатывают на этом! Вот такая криминальная государственная помощь... Вместо того, чтобы открыто прекратить насилие, они порождают криминал на своей территории!
                  Anarchist
                  1. БЛОНДИН Сегодня, 16:04
                    Цитата: Anarchist
                    Причём здесь Ельцин? Я про правительство Путина говорю. Как бы повел себя алкаш никому неизвестно. Но политика Путина в отношении Донбасса вообще непонятна. Контрабандисты из России почти законно через Донецк Ростовской области везут оружие в непризнанные Республики... Обратно товар! Таможенники лишь зарабатывают на этом! Вот такая криминальная государственная помощь... Вместо того, чтобы открыто прекратить насилие, они порождают криминал на своей территории!

                    У меня Кум в Озёрном на авиабазе служит - укроп
                    Такую же фигню мне рассказывает, соврал ещё и похлеще
                    БЛОНДИН
                    1. Anarchist Сегодня, 16:50
                      Цитата: БЛОНДИН
                      Такую же фигню мне рассказывает

                      Фигню говоришь?[b][/b] я бы не говорил Если бы не знал, если бы не видел!
                      Anarchist
        2. Orionvit Сегодня, 16:46
          Цитата: БЛОНДИН
          НА Донбассе провели референдум 11 Мая 2014 года!

          Крым и до референдума был республикой, со своим правительством и парламентом, правда в составе украины. Так что там было легче. Главное же отличие Крыма от Донбасса, это то, что в Крыму изначально находилась Российская армия.
          Orionvit
      4. Балу Сегодня, 19:34
        Цитата: Anarchist
        Да пускай проводят этот референдум! пусть штаты или европа оплатят, а мы проведем! Сомневаюсь, что результаты другими будут...
        Заодно и на Донбассе организуем...

        Не понятно, почему Крым так отреагировал? Нужно было проигнорировать и все дела. Не им указывать России где что и как делать. Их никто не спрашивал, вот пусть ООН и молчат в тряпочку. angry
        Балу
    3. kapitan92 Сегодня, 14:06
      Накануне член палаты лордов британского парламента Ричард Балф с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы высказал идею о проведении в Крыму референдума ООН, чтобы люди "свободно высказали свое волеизъявление".

      Почему бы не предложить провести референдум в Испании по вопросу принадлежности Гибралтара?
      kapitan92
    4. Topotun Сегодня, 14:09
      Я бы добавил сюда Каталонию.....
      Topotun
      1. rocket757 Сегодня, 14:57
        Можно и Греков добавить!!! Народ слово сказал, власть болт положила!
        rocket757
    5. сибиралт Сегодня, 14:10
      Х-хе! Островная монархия учит республику референдуму? belay
      сибиралт
    6. 210окв Сегодня, 14:44
      Не пора ли вообще игнорировать предложения саттелитов?Да их "хозяев"?
      210окв
  2. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:02
    В Косово,под эгидой этой организации, предложили бы... Или Ирландии, с Шотландией..
    "Англичанка гадит..." (с). Жидко,причём..
    Сибирский цирюльник
    1. iaroslav.mudryi Сегодня, 14:07
      Цитата: Сибирский цирюльник
      "Англичанка гадит..." (с). Жидко,причём..


      ....англичанка обгадилась...(новый копирайт (с)) wassat
      iaroslav.mudryi
      1. kot28.ru Сегодня, 14:15
        Причем,как видим,жидко! laughing
        kot28.ru
  3. alavrin Сегодня, 14:03
    В принципе им можно заткнуть рот, но не специальным референдумом, а отдельным вопросом для крымчан в бюллетене на президентских выборах - типа, считаете ли вы сегодня присоединение к России правильным шагом...Пусть приезжает, кто хочет - уверен, что 90% будут -"за" и сегодня.
    alavrin
    1. sd68 Сегодня, 14:12
      такой подход никого и ни в чем не убедит.
      референдум под контролем ООН- другое дело.
      но его явно не будет
      sd68
      1. alavrin Сегодня, 14:21
        Почему? Наблюдатели - хоть изо Львова. А если откажутся, то сразу станет очевидным, что им не сам референдум нужен, а нужен шантаж и создание предпосылок для дестабилизации ситуации.
        Хотите референдум, вот вам референдум, "без автоматов", с полным волеизъявлением, с миллионами наблюдателей хоть из Папуа. А уж форму его проведения мы сами выберем, во избежание ненужных дополнительных расходов.
        alavrin
      2. perm23 Сегодня, 14:54
        А что такое ООН . кто там из ООН . ОНи не находясь в Сирии . признав что Сирия уничтожила хим. оружие . Решают что Сирия провела хим . атаку. Кого убеждать о надо . Тогда давайте и под контролем ООН выборы президента Украины снова проведем . и вернемся к Януковичу. который вместе с международными наблюдателями и гарантами подписал документ о досрочных выборах. Начинать так с самого начала .
        perm23
    2. loginovich Сегодня, 14:20
      Вы уверенны ,что референдум будет честным ? Я нет.
      loginovich
      1. alavrin Сегодня, 14:26
        И что нужно, чтобы Вас убедить, украинские флаги на Приморском бульваре?)) Я бы пошел даже на то, чтобы отпечатали эти бюллетени как дополнительные к основным президентским где-нибудь в Литве, пусть будут номерными. Все равно Парасюку это не поможет.
        alavrin
    3. Одиссей Сегодня, 14:56
      Цитата: alavrin
      В принципе им можно заткнуть рот, но не специальным референдумом, а отдельным вопросом для крымчан в бюллетене на президентских выборах - типа, считаете ли вы сегодня присоединение к России правильным шагом.

      Нет. Референдум был.Вопрос закрыт.
      К тому же Западу мы ни таким ни каким -либо другим способом рот не заткнем.Договориться с ними о Крыме можно только продемонстрировав силу,а не проводя "повторные референдумы".Это ,напротив, путь к поражению.
      Одиссей
  4. sd68 Сегодня, 14:07
    а ведь явно трусят референдум проводить-то
    sd68
    1. Лесс Сегодня, 14:14
      неа, не трусят, просто проведём второй референдум, от нас потребуют и третий и пятый и сто пятьдесят восьмой, до тех пор пока ИХ не удовлетворят итоги референдума, так какой смысл заморачиваться? Да и не зачем нам кому-то что-то доказывать.
      Лесс
      1. Korax71 Сегодня, 14:31
        Вообще откуда такая уверенность?а почему бы и не провести?пустить наблюдателей,под их контролем провести референдум.если волеизъявление народа Крыма будет как и на российском,то будет прецедент,и можно будет на международном уровне Крым считать российским.не думаю,что проблема в деньгах.но вот это нежелание непонятно.уже и так ясно что вне зависимости от результатов референдума ООН полуостров никто не отдаст.такими успехами Россия скоро в КНДР 2 превратится.
        Korax71
        1. perm23 Сегодня, 14:50
          ВЫ что серьезно. Во первых Зачем. ? . Почему человек должен кому то несколько раз доказывать что то. Во вторых. Это же просто уловка. Обставят так они . что надо и войска наши из Крыма убрать на время референдума. и что надо украинцев спросить . и так далее.
          perm23
        2. iaroslav.mudryi Сегодня, 15:11
          Цитата: Korax71
          ....а почему бы и не провести?пустить наблюдателей,под их контролем провести референдум.если волеизъявление народа Крыма будет как и на российском,то будет прецедент,и можно будет на международном уровне Крым считать российским...


          Михаил Афанасьевич Булгаков. Мастер и Маргарита
          "НИКОГДА И НИЧЕГО НЕ ПРОСИТЕ! НИКОГДА И НИЧЕГО, И В ОСОБЕННОСТИ У ТЕХ, КТО СИЛЬНЕЕ ВАС. САМИ ПРЕДЛОЖАТ И САМИ ВСЕ ДАДУТ!"
          Золотые слова! Придет время, и прибегут, и признают, и сами всё дадут!!! wink
          iaroslav.mudryi
          1. iaroslav.mudryi Сегодня, 15:15
            в продолжение темы "...сами всё дадут..." чем закончилась история с турбинами Сименс в Крыму:
            "...Оказалось, что немецкая сторона проиграла все суды по данному вопросу. И согласно последнему решению Арбитражного суда от 10 января, поставки данных турбин в Крым считаются законными. Однако, несмотря на это, Siemens почему-то так и не загорелся желанием разорвать прибыльное сотрудничество с РФ (В конце прошлого года был подписан новый миллиардный контракт о поставках таких турбин для ТЭС в Татарстане).

            Немецкая сторона не только не захотела разрывать связи с Россией, но и наоборот подумывает о развитии новых совместных проектов. Только на днях «Ростех» и Siemens подписали соглашение о создании сети клинико-диагностических лабораторий.

            Также важным аспектом в разрешении этого скандала считают судьбу отечественной турбины огромной мощности, которая в скором времени обещает заменить продукцию из ФРГ. В настоящее время данный агрегат уже проходит испытания на Ивановской ГРЭС, которые планируют завершить весной этого года."
            "НИКОГДА И НИЧЕГО НЕ ПРОСИТЕ! НИКОГДА И НИЧЕГО, И В ОСОБЕННОСТИ У ТЕХ, КТО СИЛЬНЕЕ ВАС. САМИ ПРЕДЛОЖАТ И САМИ ВСЕ ДАДУТ!"
            iaroslav.mudryi
      2. Orionvit Сегодня, 16:53
        Цитата: Лесс
        от нас потребуют и третий и пятый и сто пятьдесят восьмой, до тех пор пока ИХ не удовлетворят итоги референдума

        Тут стоит вспомнить памятные выборы президента украины в 2004г. Когда после трёх туров, в которых уверенно побеждал Янукович, всё таки назначили нужного президента через суд. Вопреки всем законам и конституциям. И кое кто тут из украины будет учить Россию волеизъявлению народа? lol
        Orionvit
    2. kot28.ru Сегодня, 14:21
      А ху ху не хо хо? laughing Один был референдум и хватит!Перед каждым наглосаксом лебезить еще не хватало!Тогда будет и второй и третий и пятый и дцатый,потом потребуют референдумов по другим территориям России,результаты всех референдумов обьявят незаконными и заявят территориальные претензии?А ху ху не хо хо?Хотя о чем говорить гражданину государства,которым правят иностранцы!Если он-вообще гражданин той территории
      kot28.ru
      1. Korax71 Сегодня, 14:58
        Ну понеслась laughing речь как бы шла только про Крым.есть весомые доводы кроме невнятных про лебезить и прочую пургу.наша страна позиционирует себя как часть мирового сообщества.ну так может стоит ему и ответить в соответствии с мировыми нормами.будет положительный результат,референдум пройдет без нарушений,ну скажем пусть процентов 80 за то,чтоб Крым в составе России был.и на этом все!!!!!любые потуги других стран поставить под сомнение статус полуострова можно будет смело посылать!!!!!не понятна мне эта гордыня.просто получается всех устраивает сегодняшний статус,и решать эту проблему никто не собирается.
        Korax71
        1. Orionvit Сегодня, 16:56
          Цитата: Korax71
          любые потуги других стран поставить под сомнение статус полуострова можно будет смело посылать

          Так и так всех посылают. А "другие страны", всегда будут брать под сомнение, любое решение, или действие России, чего бы оно не касалось. Пока это решение, не будет их удовлетворять.
          Orionvit
    3. САША СТАРЫЙ Сегодня, 14:29
      Ты на "слабо" пытаешься взять чтоли? Думаешь что поведемся? Смищной человек))
      САША СТАРЫЙ
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:09
    Крымчане не поняли lol -им предложено провести референдум по ООН! wassat Как эту ООО лучше всего довести до ума ! lol Варианты с переносом на территорию России не предлогать! am
    Геркулесыч
    1. kot28.ru Сегодня, 14:23
      Варианты с переносом на территорию России не предлогать
      Почему нет?Перенести в Ялту,там тепло,пусть там квартируются,а то в штатах в этом году даже крокодилы замерзли!
      kot28.ru
  6. Alex-a832 Сегодня, 14:12
    Пусть ПАСЕ в полном составе, можно и с ООН, приедут в Крым и послушают, что народ им скажет - желают ли они обратно в нэзалэжную... Иначе любой итог любого голосования, который будет не в пользу мнения санкционеров, будет ими отвергнут под предлогом недоверия в достоверности результатов.
    Alex-a832
    1. perm23 Сегодня, 14:47
      Правильно взяли бы и приехали и с людьми поговорили .
      perm23
  7. КОТ БАЮН Сегодня, 14:13
    Я думаю, мы и без лордов английских разберемся
    - правильно. Разберемся без сопливых.
    КОТ БАЮН
  8. Hariton Laptev Сегодня, 14:14
    Сначала пусть американцы спросят волю коренного населения которое они истребили а выживших загнали в резервации.
    Hariton Laptev
  9. НЕКСУС Сегодня, 14:17
    Накануне член палаты лордов британского парламента Ричард Балф с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы высказал идею о проведении в Крыму референдума ООН, чтобы люди "свободно высказали свое волеизъявление".

    А давайте повторный референдум по отсоединению Шотландии в ООН проведем,чтобы люди "свободно высказали свое волеизъявление"?
    НЕКСУС
  10. loginovich Сегодня, 14:17
    Повторного референдума по статусу Крыма не требуется, так как крымчане уже сделали свой выбор в 2014 году и не намерены никому ничего доказывать, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский

    Авторитетный господин.Боюсь , что не проведение референдума держится только на воле Путина . Остальных они купят .Ни один же не взял лавры соратника Путина в вопросе присоединения Крыма.У меня нет 100% уверенности ,что референдум не состоится.
    loginovich
  11. Rusland Сегодня, 14:17
    Гдеж вы раньше были.
    Rusland
  12. Masya Masya Сегодня, 14:19
    Ну, недалекие они, с первого раза не понимают... wink

    ТОЧКА!!!
    Masya Masya
    1. Балу Сегодня, 19:37
      Цитата: Masya Masya
      Ну, недалекие они, с первого раза не понимают... wink

      ТОЧКА!!!

      И Луна тоже наш
      И вообще:
      Балу
  13. САША СТАРЫЙ Сегодня, 14:23
    Куда этот лорд вообще лезет? ПАСЕ тоже пускай бреется, "вчера" они лишили нас голоса на заседаниях, "сегодня" хотят чтобы мы проплатили долю за ассамблею а "завтра" хотят заехать в наш Крым, при этом получается что даже мнения нашего не спросив...
    Англосаксы...
    САША СТАРЫЙ
  14. Piramidon Сегодня, 14:25
    Если каждого западного балабола слушать, то референдум в Крыму нужно проводить один раз в неделю, каждую субботу.
    Piramidon
  15. мерцание Сегодня, 14:30
    Лорду срочно очистительную клизму ... чтоб глупые мысли его светлую голову не посещали.
    мерцание
  16. Ren Сегодня, 14:42
    У Бритов память коротка? Лучше отправить из Севастополя всем лордам открытку и подписать:
    "Из России с любовью":
    Ren
  17. perm23 Сегодня, 14:46
    Может просто признать итоги референдума о сохранении СССР.
    perm23
  18. kartalovkolya Сегодня, 14:48
    Вот не сидится этому лорду "на попе ровно",всех он хочет учить,всем пытается навязывать свои бестолковые идеи! А кто он такой ,чтобы вмешиваться во внутренние дела России? И какое его собачье дело до нашего Крыма,до волеизъявления народа Крыма? Правильно "отбрили" этого "потерявшегося во времени",ему пора забыть о том ,что Британия чем то и кем то правила! Не плохо бы этим деятелям разобраться в своих британских делах,а уж потом,если конечно ему разрешат,пытаться давать нам советы! Тем более,что наш Президент чётко заявил о том,что в вопросе о Крыме "поставлена точка" и обсуждению это не подлежит!!!!
    kartalovkolya
  19. Одиссей Сегодня, 14:53
    Правильно сказал.Но еще правильней было бы,вообще,игнорировать подобные "предложения". С какой стати мы должны реагировать на некоего "английского лорда" что-там говорящего на сессии ПАСЕ.
    Одиссей
  20. 1536 Сегодня, 15:12
    Молодцы крымчане! Дали отпор наглому врагу.
    Англичанам же надо было бы подумать не только о выходе из ЕС, но и об обеспечении прав жителей Ольстера, которые ущемляются по сей день. И никому дела нет, потому что монархическое правительство этой страны купило и запугало политиков и общественное мнение в мире. А подобные заявления каких-то лордов, "фэйковые новости" из этой страны, распространяемые государственными каналами, лишь создают туман вокруг вопиющего нарушения прав человека в Великобритании.
    Кстати, а что там с допингом у спортсменов из Великобритании. Тоже замолчали?
    1536
  21. Немезида Сегодня, 16:19
    Крым Россия завоевала у Турции,причем по мирному договору между Турцией и Россией,Крым возвращается в состав Турции,если Россия отказывается от Крыма...Юридически Крым может быть либо русским,либо турецким,но не украинским , не американским и не английским...Так что пусть эти господа,из Лондона,губу закатают...Крым в России и это правильно !
    Немезида
  22. Incvizitor Сегодня, 16:27
    Это каким то мелкобритам что то доказывать? Они кто вообще такие?
    Incvizitor
  23. NF68 Сегодня, 18:02
    Нехай англичане ратуют за проведение в Шотландии референдума на счет того согласны ли жители Шотландии отделиться от Британии.
    NF68
  24. Дормидонт Сегодня, 21:34
    Нам нужно требовать с трибун оон повторного референдума о независимости шотландии
    Дормидонт
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