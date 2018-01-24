В Крыму отвергли идею о проведении референдума ООН
Повторного референдума по статусу Крыма не требуется, так как крымчане уже сделали свой выбор в 2014 году и не намерены никому ничего доказывать, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
Накануне член палаты лордов британского парламента Ричард Балф с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы высказал идею о проведении в Крыму референдума ООН, чтобы люди "свободно высказали свое волеизъявление".
Он отметил, что, прежде чем делать подобные заявления, следовало бы воплотить в жизнь волю британского народа, который проголосовал на референдуме за выход страны из ЕС.
Накануне член палаты лордов британского парламента Ричард Балф с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы высказал идею о проведении в Крыму референдума ООН, чтобы люди "свободно высказали свое волеизъявление".
Крымчане свою волю продемонстрировали в 2014 году, и на этом вопросе поставлена точка. Об этом неоднократно говорил президент Российской Федерации, и такое мнение поддерживается всеми крымчанами. Мы никому ничего повторно доказывать не собираемся— сказал Полонский.
Он отметил, что, прежде чем делать подобные заявления, следовало бы воплотить в жизнь волю британского народа, который проголосовал на референдуме за выход страны из ЕС.
Пусть вначале воплотят в жизнь волю британцев, а после этого дают советы, как и кому нужно какие еще принимать решения, как и кому голосовать и как там и что делать. Это было бы правильно и разумно. Статус лорда не дает абсолютно никаких прав указывать крымчанам, как им быть и что делать. Я думаю, мы и без лордов английских разберемся— подчеркнул вице-премьер, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://moscowchanges.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти