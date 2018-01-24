В Крыму отвергли идею о проведении референдума ООН

Крымчане свою волю продемонстрировали в 2014 году, и на этом вопросе поставлена точка. Об этом неоднократно говорил президент Российской Федерации, и такое мнение поддерживается всеми крымчанами. Мы никому ничего повторно доказывать не собираемся

Пусть вначале воплотят в жизнь волю британцев, а после этого дают советы, как и кому нужно какие еще принимать решения, как и кому голосовать и как там и что делать. Это было бы правильно и разумно. Статус лорда не дает абсолютно никаких прав указывать крымчанам, как им быть и что делать. Я думаю, мы и без лордов английских разберемся