Среди потерь сирийских подразделений – самоходные минометы «Сани»
Около года назад сирийская армия начала применять с боях изготовленные армейскими умельцами 120-мм самоходные минометы, пишет Вестник Мордовии.
Впервые такая техника была замечена в районе авиационной базы ВВС Сирии Тияс (T4), расположенной между Хомсом и Пальмирой.
«Эксперты достаточно высоко оценили сирийскую самоделку: на базе автомобиля "DongFeng" 1065" умельцы установили российский миномет 2Б11 "Сани", который в транспортном положении находится в кузове, – говорится в материале Льва Романова.
Масса осколочно-фугасной мины –16 кг. Минимальная дальность стрельбы – 480 м, а максимальная – более 7 км. Скорострельность: от 10 до 15 выстрелов в минуту. Расчет – 4 человека.
На грузовой платформе машины смонтированы контейнеры для транспортировки боеприпасов. Для стрельбы при помощи специального устройства миномет устанавливается на грунт.
Всего было выпущено несколько таких самоходных установок.
«К сожалению, в ходе недавних боев боевикам удалось захватить пару таких машин. Правда, автомобили получили повреждения и, судя по всему, техника была уничтожена на месте», – отмечает автор.
Впервые такая техника была замечена в районе авиационной базы ВВС Сирии Тияс (T4), расположенной между Хомсом и Пальмирой.
«Эксперты достаточно высоко оценили сирийскую самоделку: на базе автомобиля "DongFeng" 1065" умельцы установили российский миномет 2Б11 "Сани", который в транспортном положении находится в кузове, – говорится в материале Льва Романова.
Масса осколочно-фугасной мины –16 кг. Минимальная дальность стрельбы – 480 м, а максимальная – более 7 км. Скорострельность: от 10 до 15 выстрелов в минуту. Расчет – 4 человека.
На грузовой платформе машины смонтированы контейнеры для транспортировки боеприпасов. Для стрельбы при помощи специального устройства миномет устанавливается на грунт.
Всего было выпущено несколько таких самоходных установок.
«К сожалению, в ходе недавних боев боевикам удалось захватить пару таких машин. Правда, автомобили получили повреждения и, судя по всему, техника была уничтожена на месте», – отмечает автор.
Использованы фотографии: twitter.com/Objekt432Y
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