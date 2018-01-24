21:33 24 января

Среди потерь сирийских подразделений – самоходные минометы «Сани»

Около года назад сирийская армия начала применять с боях изготовленные армейскими умельцами 120-мм самоходные минометы, пишет Вестник Мордовии.

Среди потерь сирийских подразделений – самоходные минометы «Сани»


Впервые такая техника была замечена в районе авиационной базы ВВС Сирии Тияс (T4), расположенной между Хомсом и Пальмирой.


«Эксперты достаточно высоко оценили сирийскую самоделку: на базе автомобиля "DongFeng" 1065" умельцы установили российский миномет 2Б11 "Сани", который в транспортном положении находится в кузове, – говорится в материале Льва Романова.

Масса осколочно-фугасной мины –16 кг. Минимальная дальность стрельбы – 480 м, а максимальная – более 7 км. Скорострельность: от 10 до 15 выстрелов в минуту. Расчет – 4 человека.



На грузовой платформе машины смонтированы контейнеры для транспортировки боеприпасов. Для стрельбы при помощи специального устройства миномет устанавливается на грунт.

Всего было выпущено несколько таких самоходных установок.



«К сожалению, в ходе недавних боев боевикам удалось захватить пару таких машин. Правда, автомобили получили повреждения и, судя по всему, техника была уничтожена на месте», – отмечает автор.

Использованы фотографии: twitter.com/Objekt432Y
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Комментарии 10

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:19
    Плохо , что дают технику захватить! Значит, оставляют позиции! То есть, воевать толком не научились, или не хотят воевать!
    Геркулесыч
    1. Тралл Сегодня, 15:21
      В сирийской войне потери нередко потом переходят обратно в качестве трофеев и т.д.
      Тралл
  2. 210окв Сегодня, 15:20
    Да уж.Боевой дух у них так и прёт..Бросают все при малейшем чихе..
    210окв
    1. Sirocco Сегодня, 15:46
      Цитата: 210окв
      Да уж.Боевой дух у них так и прёт..Бросают все при малейшем чихе..

      Дык всех тех кто умел воевать, и был мотивирован, уже вероятно перебили, остались одни так сказать командиры танковых корпусов. Как в анекдоте, башню украли, движок пропили, корпус и остался. Обратите внимание, как они ведут бой, из окопа, из за стены, автомат над головой и стреляют в белый свет. Вот так и воюют.((((
      Sirocco
  3. rpuropuu Сегодня, 15:46
    Цитата: Геркулесыч
    Плохо , что дают технику захватить! Значит, оставляют позиции! То есть, воевать толком не научились, или не хотят воевать!

    Пишут же -
    Правда, автомобили получили повреждения
    belay Мы с Вами там не были, судить САР не можем как мне кажется what
    rpuropuu
  4. Lek38 Сегодня, 15:50
    Думаю проблема потерь техники у арабов ,объясняется только одним раздолбайство !
    Трусами их называть язык не поворачивается ,там достаточно психов при должной обработке сядут в тачку с полной взрывчатки и пойдут на врага.Или вместо бронежилета ,надевают пояс смертника и идут в атаку .
    Каждая идеология имеет свои плюсы и минусы .Минус Исламской идеология ведения войны ,в том что некоторые желают просто стать шахидом .Иногда это желание сильнее чем ненависть к врагу и тем более выполнение боевого приказа .Когда отцы гордятся что сыновья умерли ,иногда даже не зная как .
    Оставим идеологию перейдём к тому что замечаешь у арабов .Отсутствие дисциплины какой либо вообще ,ничего к чему привыкли мы .Есть некий страх перед офицерами ,но когда нету по близости офицера ,полное разложение ,самоуправство .
    Наверно это итог отсутствия командующих уровня звено взвод,отделение а заменяет их старший ,самый старый командуй .А там уже самоуправство ,каждый пастух хозяин своего обоза .Когда вижу посты где сидя и лежа покуривают кальян .Когда вижу проходит генерал а рядовой курит сигарету ,когда офицер спрашивает у чуханца нечто вроде командир группы (взвод) ."Где твои бойцы?" "а они там в деревне" Я бы спросил а какого черта ты здесь ?Но так никто у офицера не спрашивает почему ты сам не там ,конечно он же не спрашивает у командиров групп .
    Посмотрев ролики Анна невс понимаешь там война на долго .
    Lek38
    1. профессор Сегодня, 16:00
      Цитата: Lek38
      Думаю проблема потерь техники у арабов ,объясняется только одним раздолбайство !

      Все зависит от учителей или методики, а может и того и другого вместе взятых. "Арабский легион" к примеру воевал очень достойно. В бегстве замечен не был.

      Цитата: Lek38
      Посмотрев ролики Анна невс понимаешь там война на долго .

      ...если не навсегда.
      профессор
      1. Lek38 Сегодня, 16:29
        Цитата: профессор
        Все зависит от учителей или методики, а может и того и другого вместе взятых. "Арабский легион" к примеру воевал очень достойно. В бегстве замечен не был.

        Ну смотря на бойцов Асада у меня большие сомнения что там есть ,хоть какая то методичка .
        За ИГ особо не слежу ,например у Йеменцев замечаешь ,как устраиваются засады ,местность которые подбирают ,где расположен пулеметчик ,оператор ПТРК как стрелки двигаются к подбитой технике .Хоть какая то подготовка замечается ,хотя на вид они выглядят хуже Асадовских ,много молодых ,иногда детей .
        Тоже самое курды иногда смотрю ,видел одну операцию на блокпост Турции .Подошли плотно ,даже идеально плотно к возвышенности .Расстояния перестрелки местами 10 метров , были промахи .Но сам факт хоть о чём то говорит .
        А Асадовские бойцы не оставляют никаких впечатлений .
        Я не сторонник категоричности в войне ,взять любой ценой или стоять на смерть .Не понимаю этого ,иногда лучше отступить чтобы дать очередной бой .Но всегда нужны оставлять пути для грамотного отступления ,чтобы даже бегство не превратилось в убой .Лично по моему скромному мнению ,грамотные командиры должны учитывать все возможные стечения .Командир должен быть примером ,показывать его.
        Когда меня готовили ,ком роты бегал с нами марш бросок,десяток километров .Мужик не молодой но попробуй прапорщики контрактники отказаться .Он говорил плевать на норматив подтянись сколько я подтягиваюсь ,он 15 укладывал легко.
        Генерал на полигоне пришедший на проверку ,после перестрелок .Генерал сказал кто выполнить норматив на отлично в часть возвращается на автомобиле .Остальные марш бросок и продолжают занятия уже в части без отдыха .
        Я был из хороших стрелков ,на борт поднялся командир роты и сказал .Плевать что сказал генерал вы согласны ехать когда ваши товарищи бегают со всей амуницией ?
        Он возглавил колонну и вся рота в полном составе ,гордо зашла в часть .За такими офицерами можно идти в любой пепел .Когда его отстранили ,мы три дня отказывались выполнять приказы штабного майора ,потом полковника потом командира части .
        Его отстранили а нас хотели наказать ,не спали и не выходили с плаца но стояли до тех пор пока не вернули нашего командира .
        Армия держится не на генералах и штабных полковниках .Пехота идет за капитанами,лейтенантами и т.д. ИМХО
        Lek38
  5. Razvedka_Boem Сегодня, 15:57
    начала применять с боях

    применять В боях..
    Razvedka_Boem
  6. Strashila Сегодня, 18:33
    Вот фактически готовое техническое решение... без наворотов... опробованное в бою.
    Strashila
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