Будапешт: Киев должен дать гарантии обсуждения закона об образовании с венгерским меньшинством

Мы постоянно слышим (от Киева) заявления о том, что все права меньшинств будут сохранены. Но нам мало таких заявлений. Нам нужны юридические гарантии. Эти гарантии в первую очередь нужны самому Киеву, чтобы Венгрия не препятствовала дальнейшему процессу украинской евроинтеграции.

После того как спикер ВРУ Андрей Парубий заявил о том, что изменений в законе о языке и образовании на Украине не будет, официальный Будапешт вновь обрушился с резкой критикой на Киев. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о том, что украинские власти приняли законы без какого либо согласования с национальными меньшинствами в стране.Сийярто потребовал от Киева предоставления юридических гарантий того, что реализация нового украинского закона об образовании будет осуществляться лишь после согласования с венгерским населением украинского Закарпатья. Венгрия требует, чтобы Киев не отбирал право у национального венгерского меньшинства Украины на осуществления обучения на родном языке.Сийярто:Судя по всему, венгерские власти прекрасно знакомы с тем, какова реальная цена киевских заявлений, а потому решили потребовать гарантий с чёткой юридической базой.Напомним, что в последние несколько месяцев Венгрия выступает с блокировкой практической любой евроинтеграционной инициативы по Украине – именно в связи с дискриминационными законами, принятыми в Киеве.