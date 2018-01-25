09:43 25 января

Будапешт: Киев должен дать гарантии обсуждения закона об образовании с венгерским меньшинством

После того как спикер ВРУ Андрей Парубий заявил о том, что изменений в законе о языке и образовании на Украине не будет, официальный Будапешт вновь обрушился с резкой критикой на Киев. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о том, что украинские власти приняли законы без какого либо согласования с национальными меньшинствами в стране.

Сийярто потребовал от Киева предоставления юридических гарантий того, что реализация нового украинского закона об образовании будет осуществляться лишь после согласования с венгерским населением украинского Закарпатья. Венгрия требует, чтобы Киев не отбирал право у национального венгерского меньшинства Украины на осуществления обучения на родном языке.

Будапешт: Киев должен дать гарантии обсуждения закона об образовании с венгерским меньшинством



Сийярто:
Мы постоянно слышим (от Киева) заявления о том, что все права меньшинств будут сохранены. Но нам мало таких заявлений. Нам нужны юридические гарантии. Эти гарантии в первую очередь нужны самому Киеву, чтобы Венгрия не препятствовала дальнейшему процессу украинской евроинтеграции.


Судя по всему, венгерские власти прекрасно знакомы с тем, какова реальная цена киевских заявлений, а потому решили потребовать гарантий с чёткой юридической базой.

Напомним, что в последние несколько месяцев Венгрия выступает с блокировкой практической любой евроинтеграционной инициативы по Украине – именно в связи с дискриминационными законами, принятыми в Киеве.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. andrewkor Сегодня, 06:29
    В плане евроинтеграции Венгрии конечно есть рычаги давления на Украину,к сожалению у России таких и каких либо других реальных рычагов нет,что мы и видим в реале!
    andrewkor
    1. Vard Сегодня, 06:44
      Рычаги то есть... Рук нет...
      Vard
  2. рюрикович Сегодня, 06:36
    Что может киев ДАТЬ, так это точно не гарантий laughing Загнанный в угол имбицил будет говорить и давать что-хочешь ,лишь бы вылезти из ловушки сиюминутно,что бы далее убедить всех, что его обещания яйца выеденного не стоят request
    рюрикович
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:37
    Нам нужны юридические гарантии
    Вызывает огромное сомнение то, что Киев даст юридические гарантии, а даже если его под нажимом заставят это сделать, то маловероятно их исполнение. Киев неоднократно нарушал подписанные соглашения и договоры (по примеру американцев наверное). А Венгрия конечно будет давить используя свое членство в ЕС.
    rotmistr60
    1. Vard Сегодня, 06:46
      Здесь похоже... Могут пообещать что угодно... Венграм... Лишь бы отвязались...
      Vard
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:46
    Не туда ругается -именно госдеп запрещает колонии менять хоть слово в хозяйских циркулярах! Так что на Трампа нужно выходить и ему его рыжие мозги компосировать! !!
    Геркулесыч
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:59
    Отбрыкаются укрокаклы, им не в первой bully
    a.s.zzz888
  6. Балу Сегодня, 08:33
    Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о том, что украинские власти приняли законы без какого либо согласования с национальными меньшинствами в стране.

    Теперь понятно, что "бегство" закарпатской горно-пехотной бригады-передислокация в связи с обострением взаимоотношений Киева с Будапештом.
    Балу
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