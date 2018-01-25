09:37 25 января

Трамп предостерёг Эрдогана от боестолкновения турецких и американских войск в Сирии

Пресс-служба Белого дома распространяет сообщение о том, что президент США Дональд Трамп созвонился со своим турецким коллегой. Тема беседы была полностью посвящена турецкой военной операции «Оливковая ветвь». Напомним, что ранее Эрдоган заявил о том, что операция эта одним сирийским Африном не ограничится.

В беседе с турецким президентом Трамп призвал того всё же ограничить военную операцию против курдских вооружённых отрядов.
Из материала пресс-службы американской администрации:
Он (Трамп) призвал Турцию к деэскалации, ограничению военной операции и к тому, чтобы избегать жертв среди мирного населения. Также президент США призвал турецкого лидера принять все меры для недопущения столкновения между турецкими и американскими силами в Сирии.



Трамп предостерёг Эрдогана от боестолкновения турецких и американских войск в Сирии


Именно последнее предложение в этом сообщении рассказывает о том, по какому поводу в США выражают наибольшее беспокойство. В Вашингтоне опасаются того, что турецкие войска могут вступить в прямое боестолкновение с американскими военнослужащими, находящими на севере Сирии.

Если боестолкновения между турецкими и американскими военными проявят себя в Сирии, то это станет настоящим потрясением для НАТО, в состав которого обе этих страны входят.

Судя по всему, звонок Трампа Эрдогана можно воспринимать именно как предупреждение Анкаре. Теперь стоит ожидать очередного красноречивого заявления со стороны турецкого президента.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:58
    Не лишим будет если турки накроют союзничков... wassat
    a.s.zzz888
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:19
      Не лишим будет если турки накроют союзничков...


      Говорят уже накрыли в пригородах Африна авиаударом...двоих американских военнослужащих насмерть.
      Тот же ЛЕХА
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:23
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:19 ↑ Новый
        Не лишим будет если турки накроют союзничков...
        Говорят уже накрыли в пригородах Африна авиаударом...двоих американцев в утиль.

        Говорить о покойниках нехорошо - это плохо. Но когда речь идёт о наших врагах, коими есть сейчас мерикатосы для нас, эта новость хорошая. И да простит меня Господь - побольше их на тот свет! Пусть знают мерикатосы, что такое смерть!
        a.s.zzz888
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:43
          Говорить о покойниках нехорошо - это плохо.


          Виноват поправил... hi
          Тот же ЛЕХА
      2. Pax tecum Сегодня, 08:25
        На самом деле интересно, если предположить, что турки будут уничтожать и американских военных в том числе (ибо нефиг в рядах противника присутствовать), то что может быть/последовать?
        Блеф с Северной Кореей не удался (авторитет спикировал вниз, минус 100 к карме what ). А, здесь как будет? Главный осман янки не боится, судя по всему, накануне вооружился серьезным российским оружием, да и своего с избытком.
        Думается, если американцы (если и предположить в качестве бреда) и войдут в Черное море побряцать оружием перед Южным флангом НАТО - Турцией, и даже совершать провокации, ведь их начнут бить все в регионе, и параллельно Израилю люлей подкинут. Готовы ли они к этому? Нет.
        Весь их авторитет на понтах построен, и масштабной, хоть и региональной войны они не вынесут, в отрыве от основных своих континентальных сил. И флот, АУГ сейчас очень быстро ликвидируется.
        Pax tecum
        1. Pax tecum Сегодня, 08:41
          Это я к тому, что настало время и России понаблюдать со стороны на глобальную войну, поставлять оружие и все необходимое, серъезно на этом заработать, под занавес уничтожить самых нехороших, по факту стать победителем, разделить всех и все на свое усмотрение, а дальше... владеть и править, распределяя потоки энергоресурсов и углеводородов, завязав на себя финансовую мировую биржу, или что там нужно yes
          "С волками жить-по волчьи выть".
          Pax tecum
    2. сибиралт Сегодня, 07:26
      Пока в Идлибе "вторженцы" и повстанцы воюют друг с другом, Асад может отдыхать. winked
      сибиралт
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:28
        сибиралт Сегодня, 07:26 ↑
        Пока в Идлибе "вторженцы" и повстанцы воюют друг с другом, Асад может отдыхать. winked

        hi ! Да и нам пока "в руку". Пусть цапаются турки с мерикатосами!
        a.s.zzz888
    3. AlexVas44 Сегодня, 08:24
      Цитата: a.s.zzz888
      Не лишим будет если турки накроют союзничков...

      Точно, по примеру союзничков. Они ведь очень часто ошибаются lol
      AlexVas44
  2. BRONEVIK Сегодня, 06:59
    Раз предостерег - значит надо это организовать good
    BRONEVIK
    1. Вежливый Лось Сегодня, 08:29
      Цитата: BRONEVIK
      Раз предостерег - значит надо это организовать

      Ага! Типа, накаркал... good
      Вежливый Лось
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:04
    Эрдогану прямо сказали, что пахан от сша свою отморозь будет защищать! Так что палка, перегнутая турком в любую секунду может выскочив из рук его больно ударить! А это уже проверка на вшивость -даст турок заднюю, и от него тотально отвернутся многие из тех, кто его подержал! Другой вариант, идти до конца, а это значит, что почти неменуемо будет стычка в военными из сша. По слухам, турки вроде как грохнули во время обстрела курдов двух военных инструкторов из сша, чем взбесили Трампа.
    Геркулесыч
  4. рюрикович Сегодня, 07:04
    "Дэвушка,ты здэсь не хади, там хади...А то снег в башка попадет - болна будет..."
    ВВП то переговорил с турецким горячим парнем,потому попадут американцы под турецкие разборки с курдами при молчании Москвы или нет - это дело американцев request В любом случае расклад нас устраивает на данный момент и потому мы просто ....ждем.
    Может снова начнут кричать ,что Москва стравливает участников НАТО между собой what "Хитрый план" ВВП в действии wassat laughing
    Понаблюдаем smile
    рюрикович
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:06
    все меры для недопущения столкновения между турецкими и американскими силами в Сирии
    Неужели так далеко зашло в взаимоотношениях? Или как обычно американцы перестраховываются - бейте кого хотите только не наших.
    избегать жертв среди мирного населения
    А вот такую "просьбу" нужно было бы адресовать самому себе.
    rotmistr60
  6. andrewkor Сегодня, 07:23
    Я бы ,на месте ГРУ ,непременно воспользовался ситуацией и организовал такое боестолкновение!
    andrewkor
  7. МРоманович Сегодня, 07:37
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Не лишим будет если турки накроют союзничков...

    Говорят уже накрыли в пригородах Африна авиаударом...двоих американских военнослужащих насмерть.

    Очень хочется верить, что информация достоверная. И еще больше хочется, что бы это был не последний инцидент.
    МРоманович
  8. TUFAN Сегодня, 08:35
    Трамп на данный момент в шоковой непонятке. Он никак не может переварить создавшуюся ситуацию. Вроде турки союзники, а мочат не на шутку. Американская верхушка никак не может сообразить в чём они лоханулись. Вступать в войну против Турции они никоим образом не могут (даже если Турция будет вне НАТО), на это есть весьма весомые аргументы. Думаю у них начинает кАпать, что в Сирии буквально все против США. Даже курды думаю угомонятся через недельку другую. Если не угомонятся, остатки ихние будут добивать все кому не лень. В данной ситуации, после практического разгрома бармалеев, махновщину в лице YPG никто там терпеть не будет.
    TUFAN
  9. лысова Сегодня, 08:55
    Чья бы корова мычала. Чем больше американцев там сдохнет - ( дожился или довели ) тем на душе у меня будет лучше. То есть турки, при наступлении, повстречав на пути орудие , стреляющее по ним, могут уничтожать, весь орудийный расчёт, кроме подносчика снарядов - fool
    лысова
  10. CooL_SnipeR Сегодня, 08:57
    Внизапно Трамп вспомнил о мирных жителях... вот это поворот! А раньше знакомьтесь мирные жители, это мирный дональд трамп, мирный трам, это мирные жители... мирные жители, это добрый трамп... дружелюбный трамп... это мертвые мирные жители...
    Боюсь эти мирные жители вооружены и на букву К...прям как пиво
    CooL_SnipeR
  11. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 09:14
    Помидорами не отделался.
    отделался:
    1. кредитом на строительство АЭС
    2. кредитом на С-400
    3. куском Сирии
    Вот что животворящая газовая труба делает
    МИМО ПРОХОДИЛ
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