Трамп предостерёг Эрдогана от боестолкновения турецких и американских войск в Сирии
Пресс-служба Белого дома распространяет сообщение о том, что президент США Дональд Трамп созвонился со своим турецким коллегой. Тема беседы была полностью посвящена турецкой военной операции «Оливковая ветвь». Напомним, что ранее Эрдоган заявил о том, что операция эта одним сирийским Африном не ограничится.
В беседе с турецким президентом Трамп призвал того всё же ограничить военную операцию против курдских вооружённых отрядов.
Из материала пресс-службы американской администрации:
Именно последнее предложение в этом сообщении рассказывает о том, по какому поводу в США выражают наибольшее беспокойство. В Вашингтоне опасаются того, что турецкие войска могут вступить в прямое боестолкновение с американскими военнослужащими, находящими на севере Сирии.
Если боестолкновения между турецкими и американскими военными проявят себя в Сирии, то это станет настоящим потрясением для НАТО, в состав которого обе этих страны входят.
Судя по всему, звонок Трампа Эрдогана можно воспринимать именно как предупреждение Анкаре. Теперь стоит ожидать очередного красноречивого заявления со стороны турецкого президента.
В беседе с турецким президентом Трамп призвал того всё же ограничить военную операцию против курдских вооружённых отрядов.
Из материала пресс-службы американской администрации:
Он (Трамп) призвал Турцию к деэскалации, ограничению военной операции и к тому, чтобы избегать жертв среди мирного населения. Также президент США призвал турецкого лидера принять все меры для недопущения столкновения между турецкими и американскими силами в Сирии.
Именно последнее предложение в этом сообщении рассказывает о том, по какому поводу в США выражают наибольшее беспокойство. В Вашингтоне опасаются того, что турецкие войска могут вступить в прямое боестолкновение с американскими военнослужащими, находящими на севере Сирии.
Если боестолкновения между турецкими и американскими военными проявят себя в Сирии, то это станет настоящим потрясением для НАТО, в состав которого обе этих страны входят.
Судя по всему, звонок Трампа Эрдогана можно воспринимать именно как предупреждение Анкаре. Теперь стоит ожидать очередного красноречивого заявления со стороны турецкого президента.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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