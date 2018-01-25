Трамп предостерёг Эрдогана от боестолкновения турецких и американских войск в Сирии

Он (Трамп) призвал Турцию к деэскалации, ограничению военной операции и к тому, чтобы избегать жертв среди мирного населения. Также президент США призвал турецкого лидера принять все меры для недопущения столкновения между турецкими и американскими силами в Сирии.

Пресс-служба Белого дома распространяет сообщение о том, что президент США Дональд Трамп созвонился со своим турецким коллегой. Тема беседы была полностью посвящена турецкой военной операции «Оливковая ветвь». Напомним, что ранее Эрдоган заявил о том, что операция эта одним сирийским Африном не ограничится.В беседе с турецким президентом Трамп призвал того всё же ограничить военную операцию против курдских вооружённых отрядов.Из материала пресс-службы американской администрации:Именно последнее предложение в этом сообщении рассказывает о том, по какому поводу в США выражают наибольшее беспокойство. В Вашингтоне опасаются того, что турецкие войска могут вступить в прямое боестолкновение с американскими военнослужащими, находящими на севере Сирии.Если боестолкновения между турецкими и американскими военными проявят себя в Сирии, то это станет настоящим потрясением для НАТО, в состав которого обе этих страны входят.Судя по всему, звонок Трампа Эрдогана можно воспринимать именно как предупреждение Анкаре. Теперь стоит ожидать очередного красноречивого заявления со стороны турецкого президента.