21:51 25 января

Волкер забыл про трагедию в Доме профсоюзов в Одессе

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью немецким СМИ заявил, что конфликт в Донбассе начался якобы с гибридной войны и «вторжения России» на Украину, а между жителями самой Украины вражды нет. В число «бесконфликтных» городов он включил и Одессу.

Как передает Deutche Welle, Волкер объяснил, почему, по его мнению, конфликт затронул только часть восточной Украины.

Волкер забыл про трагедию в Доме профсоюзов в Одессе



В Одессе, Киеве, других регионах востока страны между жителями нет конфликта, там нет дискриминации. Люди в этих местах живут нормальной безопасной жизнью, они работают. Так что конфликт затронул только одну часть востока Украины. Почему? Потому что он начался с гибридной войны, со вторжения России на Украину. Там были созданы различные организации, которые были наделены полномочиями, и вооруженные отряды ополченцев, которые Россия обучает, полностью поддерживает и обеспечивает оружием. Это продолжается и по сей день
– заявил Волкер.

Отметим, что конфликт на востоке Украины затронул Одессу напрямую. 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из «Правого сектора*» сторонники федерализации были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. После этого украинские националисты подожгли здание, а тех, кто пытался спастись от огня, обстреливали и добивали палками и камнями. 48 погибших – это, напомним, официальные данные МВД Украины.

По версии спецпредставителя Госдепа, при помощи «гибридных» мер Россия якобы хотела «привести к власти более дружественных ей политиков в Киеве, чтобы удержать страну в сфере своего влияния». При этом Волкер заявляет, что Москва не имела намерения «оккупировать» всю Украину военным путем.

Я не думаю, что цель состоит в этом. Тем не менее, Россия вовлечена напрямую. Но я думаю, что она преследует, скорее, политические цели: дестабилизировать страну, влиять на политику Киева и попытаться вбить клин между Украиной и Западом. Я не думаю, что это работает, но я думаю, что причина напряженности отчасти была и в этом
– сказал он, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: http://www.reviewnews.net/
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Комментарии 29

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:21
    Память у него на такое короткая. Одним словом - мерикатос. angry
    a.s.zzz888
    1. andre Сегодня, 10:40
      А тем временем......
      "В феврале кандидат в президенты Ксения Собчак отправится в США, она планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, в Джорджтаунском университете и попасть на Национальный молитвенный завтрак, который традиционно посещают президенты Штатов". Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
      Люди, ау. Многие вот на сайте осуждают спортсменов в поездке на ОИ. Я тоже не отстаю. А ведь мерикатосы уже добились своего, мы же клянем всех "белоПопочных" спортсменов, да и Гаранта нашего, типа не мужик!!! А то ли еще будет? Мы явно проигрываем в этой войне, мы граждане России. Вот и Волкер заявил, что не было ничего, а мы тут же кричим ответить бы надо на провокацию.....Так на то она и провокация,чтоб на нее не отвечали!!!!
      andre
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:44
        "В феврале кандидат в президенты Ксения Собчак отправится в США, она планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, в Джорджтаунском университете и попасть на Национальный молитвенный завтрак, который традиционно посещают президенты Штатов". Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

        ... известная синтетическая прослойка, известная между чем и чем.. laughing
        a.s.zzz888
        1. cniza Сегодня, 10:57
          Цитата: a.s.zzz888
          Память у него на такое короткая. Одним словом - мерикатос. angry


          Скорее он даже этого не знает.
          cniza
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:01
            cniza Сегодня, 10:57 Скорее он даже этого не знает.

            ...при их скудоумности - не исключено...
            a.s.zzz888
      2. Ванёк Сегодня, 13:01
        Цитата: andre
        Так на то она и провокация,чтоб на нее не отвечали!!!!


        Что правда то правда.
        Ванёк
    2. gaura Сегодня, 12:26
      Потому что "говорить" не мешки ворочать. И он мелет языком, а стоило бы уже заткнуться
      gaura
  2. victorsh Сегодня, 10:22
    Да НЕ забыл.Эти тв-ри сами организаторы одесской хатыни.
    victorsh
    1. x.andvlad Сегодня, 11:27
      Эти тBари организаторы и вдохновители всего что связано в раздуванием ненависти и вражды ко всему что связано с Россией, в т. ч. и ко всему Советскому (подразумевается к Русскому). А в Укропии находятся множество желающих погреться и подзаработать на этом. Это ли не гибридная война?!

      14 октября 2014 года во время празднования освобождения Запорожья власти инсценировали при помощи реконструкторов сцены изнасилования украинок советскими солдатами во время освобождения Запорожья. Любопытно, роли некоторых насильников-красноармейцев исполнили девушки. Это из недр украинской жизни еще до майданного переворота. Работа над мозгом украинского народа шла полным ходом.
      x.andvlad
  3. Teberii Сегодня, 10:23
    Как сами поддерживали националистов забыли.
    Teberii
    1. Ванёк Сегодня, 13:03
      Цитата: Teberii
      Как сами поддерживали националистов забыли.


      Фашист?
      Ванёк
  4. новичок Сегодня, 10:23
    ничего он не забыл. просто он обрисовал то, что они делают в других гос.вах постоянно. а то, что люди встали и стряхнули с себя цепи режима нацизма, он не упямянул. как же, это ж крах всей их политики, который им устроили храбрые люди, пожелавшие жить так, как они хотят, а не под западным присмотром.
    новичок
    1. Anarchist Сегодня, 10:29
      Гарик, Приветствую тебя, дружище!
      Американские политики всегда ходят с прищуренными глазами, чтобы не увидеть чего лишнего! А если и увидели, то бьют себя по голове, дабы забыть... Вообще говорят, для того чтобы врать, нужна хорошая память! Иначе можно запутаться... Что они периодически делают.
      Он просто запутался!
      Anarchist
      1. новичок Сегодня, 10:33
        Александр, приветствую. полностью согласен с тобой. всё прекрасно ими видится и нотируется. крутить же фактами им позволяет безоговорочное подхалимство “цивилизованной“ европы.
        новичок
        1. cniza Сегодня, 10:58
          Приветствую Гарик ! hi на том и построена вся их жизнь.
          cniza
          1. новичок Сегодня, 11:26
            Виктор, приветствую. таки да, согласен. на Донбассе люди решили по своему строить свой мир, в Одеесе не вышло...
            новичок
            1. cniza Сегодня, 11:30
              Как говорится ещё не вечер , все переменится , я почему то в этом не сомневаюсь.
              cniza
      2. Александр 3 Сегодня, 10:34
        Ну типа Родченкова
        Александр 3
  5. Немезида Сегодня, 10:24
    Если бы в Одессе заживо сожгли американцев он бы не ( забыл ),а Киев давно бы бомбили ВВС США.
    Немезида
    1. Александр 3 Сегодня, 10:38
      Да они с коренным населением поступили так же как и вна Украине с инакомыслящими. Видна школа.
      Александр 3
      1. Немезида Сегодня, 10:41
        Украина так поступает не с инакомыслящими,а с коренным русским населением оккупированных Украиной территорий России...Точно так же себя ведет на оккупированных русских землях и Казахстан,в северных областях,которые он так же оккупировал во времена КПСС...
        Немезида
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:30
    У американцев память всегда выборочная. Они кричат про Крым забывая Косово, они кричат про Алеппо забывая Раку и т.д. Помнят только то, что представляет их интересы. На этом и держаться имея огромную поддержку мировых СМИ.
    rotmistr60
    1. Лелёк Сегодня, 10:50
      Цитата: rotmistr60
      У американцев память всегда выборочная.

      hi
      Это не имеет никакого отношения к памяти - однако политика - подлая, мерзкая, отработанная десятилетиями политика англо-саксов. Как по-вашему, кто организовал гнездо ИГИЛ + ан-Нусра в Одесской области и для чего? При всей дуро*ти киевской хунты такой финт самостоятельно проделать они не смогли бы. Явно торчат уши спецслужб США и Турции. А каковы цели этого мероприятия? Явно не гуманитарные. Кроме того, разведке ЛДНР стало известна о готовящейся провокации с каким либо лайнером (по накатанной схеме) перед выборами в РФ. И всё это американец Волкер называет "Украина ОК"? Мерзопакостник, как и сами США.

      Лелёк
  7. Дормидонт Сегодня, 10:32
    Ну, общечеловеков тоже понять можно. Чтобы втравить Россию в войнушку со свидомией, где общечеловеки всячески поддерживали бы партизанскую войну бандеровских мразей (по сценарию сатаниста бжезинского), и была нужна провокация с убийством сотен русских людей, чем более зверского, тем лучше. Для того специалисты химики из наших ближневосточных партнёров и готовили особые смеси, которые в ходе горения образовали боевые ОВ. Но не срослось. Пришлось задним числом сначала снизить количество убитых в десять раз. А потом и вовсе забыть о них. Но все же виселицы ждут своих хероiв
    Дормидонт
  8. Чичиков Сегодня, 10:38
    Конечно! Сначала, на Майдан пробрались российские диверсанты и расстреляли "Беркут", солдат ВВ, работников милиции, и немножко "небесной сотни".
    Затем, одев маски и замаскировавшись под экстремистов, выдвинулись под Корсунь, где устроили засаду, расстреляв 8 крымских автобусов с антимайдановцами.
    После чего выдвинулись в Одессу, где спровоцировали беспорядки и по примеру старообрядцев, сами себя сожгли.

    Как можно, с этим посланником чумы, вести какие то переговоры?
    Чичиков
  9. taiga2018 Сегодня, 10:48
    да что американцам какая то Одесса,они уничтожили сотни тысяч людей в Ираке,Ливии,Афганистане и, "забыли",а вы хотите,чтобы они помнили "какие то" десятки жертв...
    taiga2018
  10. Алекс2048 Сегодня, 11:04
    Да ладно кому интересно что думает, о чем знает и не знает Волкер. Да и сама тема Украины уже заезжана. В кремле нет позиции по Украине и в этом проблема. Хотя точнее нет денег для решения вопроса по Украине поэтому конфликт уходит в вялотекущий.
    Алекс2048
  11. astepanov Сегодня, 11:16
    Добавим к событиям в Одессе еще и охвативший ВСЮ Украину межконфессиональный конфликт, пока еще не переросший в войну, стычки правосеков, близкие к террору, языковые проблемы... Свистит г-н Волкер, как медный чайник.
    astepanov
  12. Антарес Сегодня, 11:54
    Честно, немецкого не знаю, а перепечатки всегда субъективны.
    Скорее всего Волкер имел в виду данный этап, когда война ведется исключительно только на территории ОРДиЛО. Одесса уже давно спокойный город, но в в 2014 любой город был не спокоен.Насчет Киева там всегда какие то беспорядки (разжигание ненависти к группе "Правительство") в центре. Львов как был спокоен так и остался.
    В общем то есть смысл пенять Волкеру, что он забыл? Возможно он ничего и не забыл. Может в переводе отсутствует слово "сейчас". Так и убиты были не американцы-а граждане Украины(и одна гражданка РФ).
    Антарес
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