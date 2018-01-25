Волкер забыл про трагедию в Доме профсоюзов в Одессе

В Одессе, Киеве, других регионах востока страны между жителями нет конфликта, там нет дискриминации. Люди в этих местах живут нормальной безопасной жизнью, они работают. Так что конфликт затронул только одну часть востока Украины. Почему? Потому что он начался с гибридной войны, со вторжения России на Украину. Там были созданы различные организации, которые были наделены полномочиями, и вооруженные отряды ополченцев, которые Россия обучает, полностью поддерживает и обеспечивает оружием. Это продолжается и по сей день

Я не думаю, что цель состоит в этом. Тем не менее, Россия вовлечена напрямую. Но я думаю, что она преследует, скорее, политические цели: дестабилизировать страну, влиять на политику Киева и попытаться вбить клин между Украиной и Западом. Я не думаю, что это работает, но я думаю, что причина напряженности отчасти была и в этом

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью немецким СМИ заявил, что конфликт в Донбассе начался якобы с гибридной войны и «вторжения России» на Украину, а между жителями самой Украины вражды нет. В число «бесконфликтных» городов он включил и Одессу.Как передает Deutche Welle, Волкер объяснил, почему, по его мнению, конфликт затронул только часть восточной Украины.– заявил Волкер.Отметим, что конфликт на востоке Украины затронул Одессу напрямую. 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из «Правого сектора*» сторонники федерализации были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. После этого украинские националисты подожгли здание, а тех, кто пытался спастись от огня, обстреливали и добивали палками и камнями. 48 погибших – это, напомним, официальные данные МВД Украины.По версии спецпредставителя Госдепа, при помощи «гибридных» мер Россия якобы хотела «привести к власти более дружественных ей политиков в Киеве, чтобы удержать страну в сфере своего влияния». При этом Волкер заявляет, что Москва не имела намерения «оккупировать» всю Украину военным путем.– сказал он, передает "Взгляд"