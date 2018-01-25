Новый ракетоносец Ту-160 получил имя Петра Дейнекина

Эта информация соответствует действительности. Решением военного совета ВКС от 22 августа 2017 года самолету Ту-160 было присвоено имя Петра Дейнекина

Стратегический ракетоносец Ту-160 с заводским номером 0804, изготовленный на Казанском авиазаводе, получил имя первого главнокомандующего ВВС России Петра Дейнекина. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев.- сказал он.Как ранее сообщилось, на прошлой неделе этот самолет начал испытательные полеты.Петр Степанович Дейнекин родился 14 декабря 1937 года в городе Морозовске Ростовской области. В 1988-1990 годах командовал Дальней авиацией и был первым главнокомандующим ВВС России с 1992 года по 1998-й. Заслуженный военный летчик, Герой России генерал армии Дейнекин являлся кавалером более 20 советских, российских и иностранных орденов. Он скончался 19 августа 2017 года от сердечного приступа.