21:57 25 января

Новый ракетоносец Ту-160 получил имя Петра Дейнекина

Стратегический ракетоносец Ту-160 с заводским номером 0804, изготовленный на Казанском авиазаводе, получил имя первого главнокомандующего ВВС России Петра Дейнекина. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев.

Новый ракетоносец Ту-160 получил имя Петра Дейнекина


Эта информация соответствует действительности. Решением военного совета ВКС от 22 августа 2017 года самолету Ту-160 было присвоено имя Петра Дейнекина
- сказал он.


Как ранее сообщилось, на прошлой неделе этот самолет начал испытательные полеты.

Петр Степанович Дейнекин родился 14 декабря 1937 года в городе Морозовске Ростовской области. В 1988-1990 годах командовал Дальней авиацией и был первым главнокомандующим ВВС России с 1992 года по 1998-й. Заслуженный военный летчик, Герой России генерал армии Дейнекин являлся кавалером более 20 советских, российских и иностранных орденов. Он скончался 19 августа 2017 года от сердечного приступа.

Использованы фотографии: http://rostec.ru/
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Комментарии 22

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  1. Vard Сегодня, 10:29
    Хорошая традиция... давать имена таким... кораблям...
    Vard
    1. RASKAT Сегодня, 10:38
      Интересно, а будет ли назван еще один корабль в честь Дважды героя Социалистического Труда Петра Васильевича Деменьтьева (он же Петр Великий) уж он для авиации сделал ни чуть не меньше.
      RASKAT
      1. Vard Сегодня, 10:42
        Займитесь.. организуйте компанию в интернете... под лежачий камень вода не течёт...
        Vard
  2. новичок Сегодня, 10:29
    Пётр Дайнекин_ в добрый путь, на службу Родине!
    новичок
    1. cniza Сегодня, 10:55
      Красивый , аж дух захватывает ... неужели мы опять будем такие птички строить , не в одном экземпляре.
      cniza
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 10:58
        Вот фото "Петра Дейнекина" с одного из первых полетов
        https://www.business-gazeta.ru/article/370559
        Аристарх Людвигович
      2. Серый брат Сегодня, 11:34
        Цитата: cniza
        неужели мы опять будем такие птички строить , не в одном экземпляре.

        Такие не будем, этот самолёт ради восстановления технологических цепочек достроен, дальше будут строить уже модернизированные.
        Серый брат
    2. iaroslav.mudryi Сегодня, 15:28
      Ту-160 «оснастят» пассажирами вместо ракет
      "....Соответствующее заявление российский лидер сделал в процессе наблюдения за полетом стратегического бомьардировщика Ту-160 "Петр Дейнекин.
      Надо сделать гражданскую версию. Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет.
      — отметил Путин."
      Источник: https://finobzor.ru/54626-tu-160-osnastyat-passaz
      hirami-vmesto-raket.html?utm_source=topwar.ru
      iaroslav.mudryi
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:37
    В.С.Высоцкий пел песню о самолётах и о душах. И сегодня ему было бы 85.
    В добрый путь, Петр Дейнекин!
    a.s.zzz888
  4. Серый брат Сегодня, 10:38
    Доделали советский ещё самолёт. Восстанавливают технологии Предтеч)))
    Серый брат
    1. Dagger75 Сегодня, 12:25
      Забавно! Вышли в авиации (частично) на уровень СССР
      Dagger75
      1. Серый брат Сегодня, 13:12
        Цитата: Dagger75
        Вышли в авиации (частично) на уровень СССР

        Просто нельзя через ступеньки в таких делах прыгать.
        Серый брат
  5. Egorovich Сегодня, 10:39
    ВКС России скоро пополнит еще один великолепный стратег ТУ-160 с достойным именем Петра Дейнекина. Отличного полета!!!
    Egorovich
  6. Дормидонт Сегодня, 10:51
    На очереди "Павел Судоплатов"
    Дормидонт
    1. ioan-e Сегодня, 11:09
      А так же, специально для шумеров, "Сидор Ковпак"!
      ioan-e
  7. НЕКСУС Сегодня, 11:53
    Новость позитивная.Но пока радоваться в полную силу рановато.Вот когда первый Лебедь собранный с нуля выкатят из сборочного цеха,тогда и будет та самая радость с троекратным УРА.
    НЕКСУС
    1. Muvka Сегодня, 12:25
      Суть в том, что до недавнего времени не могли собрать этот Ту-160. Значит восстановленная сварка работает. А это самое основное. Остальное думаю не сложно освоить. Да и я читал, что уже идет производство узлов с 0 для лебедя.
      Muvka
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:29
        Цитата: Muvka
        Суть в том, что до недавнего времени не могли собрать этот Ту-160. Значит восстановленная сварка работает. А это самое основное. Остальное думаю не сложно освоить. Да и я читал, что уже идет производство узлов с 0 для лебедя.

        Суть в том,что при СССР в самые богатые годы,выпускалось по 4 Лебедя в год. А РФ -это не СССР. Заявленная серия в 50 бортов очень сомнительна.Дай Бог 30 бортов осилить...при этом ,эта "птица" нифига не дешевая-около 200-250 миллионов матрассовских фантиков за борт.
        НЕКСУС
  8. Iline Сегодня, 12:04
    Очень достойное имя для достойного этого имени самолёта.
    Iline
  9. Старый26 Сегодня, 12:16
    Цитата: RASKAT
    Интересно, а будет ли назван еще один корабль в честь Дважды героя Социалистического Труда Петра Васильевича Деменьтьева (он же Петр Великий) уж он для авиации сделал ни чуть не меньше.

    Может Быть. Есть ведь корабли с именами "Андрей Туполев", и "Игорь Сикорский". Почему бы не быть и с именем Деменьева на борту?

    Цитата: a.s.zzz888
    В.С.Высоцкий пел песню о самолётах и о душах. И сегодня ему было бы 85.
    В добрый путь, Петр Дейнекин!

    Вообще-то 80

    Цитата: Дормидонт
    На очереди "Павел Судоплатов"

    Цитата: ioan-e
    А так же, специально для шумеров, "Сидор Ковпак"!

    А вот эти вряд ли имена будут на борту. Все же пока сейчас имена тех, кто внес вклад в развитие авиации, проектируя машины или командуя соединениями
    Старый26
  10. Камчатский Сегодня, 12:42
    Самое обидное - на малой Родине Петра Степановича о нём самом практически никто не знает. В школе, где учится мой младший, даже учителя о нём не знают. Подвозил вчера одну, спросил, а она и не в курсе кто это такой.
    Камчатский
  11. Ванёк Сегодня, 12:45
    У каждой птицы есть имя...

    В России родился новый птенец...

    Красивая птица...

    Ни у кого нет! У нас., есть.
    Ванёк
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