Пушков: Украина «ни за что не уйдет» из Совета Европы
Заявления Киева о возможности выхода из Совета Европы в случае восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ являются шантажом, приводит РИА Новости мнение члена Совета Федерации Алексея Пушкова.
Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев пообещал, что Украина покинет Совет Европы, если Россия снова получит право голоса в ПАСЕ.
Напомним, Москва с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как российских парламентариев лишили права голоса в сессиях и ряда других прав из-за вхождения в 2014 году Крыма в состав Российской Федерации.
Летом 2017 года власти РФ заявили о намерении приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.
Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев пообещал, что Украина покинет Совет Европы, если Россия снова получит право голоса в ПАСЕ.
Украина угрожает выйти из Совета Европы в случае возвращения России. Ни за что не уйдет, ибо потеряет важную площадку для истерик. Мелкий шантаж,написал российский сенатор в «Твиттере».
Напомним, Москва с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как российских парламентариев лишили права голоса в сессиях и ряда других прав из-за вхождения в 2014 году Крыма в состав Российской Федерации.
Летом 2017 года власти РФ заявили о намерении приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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