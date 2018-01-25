21:57 25 января

Пушков: Украина «ни за что не уйдет» из Совета Европы

Заявления Киева о возможности выхода из Совета Европы в случае восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ являются шантажом, приводит РИА Новости мнение члена Совета Федерации Алексея Пушкова.



Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев пообещал, что Украина покинет Совет Европы, если Россия снова получит право голоса в ПАСЕ.


Украина угрожает выйти из Совета Европы в случае возвращения России. Ни за что не уйдет, ибо потеряет важную площадку для истерик. Мелкий шантаж,
написал российский сенатор в «Твиттере».

Напомним, Москва с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как российских парламентариев лишили права голоса в сессиях и ряда других прав из-за вхождения в 2014 году Крыма в состав Российской Федерации.

Летом 2017 года власти РФ заявили о намерении приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Vard Сегодня, 10:39
    Да ладно... их оттуда не выпихнешь... руками и ногами упираться будут... где ещё так погавкать можно будет...
    Vard
    1. 264 Сегодня, 10:42
      А нас из ПАСЕ тоже не выпихнешь никак?Нас в дверь,а мы в окно лезем обратно.
      264
      1. Vard Сегодня, 10:45
        Это точно... факт имеет место быть... мёдом что ли там намазано...
        Vard
        1. Anarchist Сегодня, 10:49
          Если бы мёдом, а то... Наши делегаты в пасе мух скорее напоминают, а мухи явно не на мед слетаются!
          Anarchist
      2. Чёрный Сегодня, 10:45
        ПАСЕ шумеров не отпустит им очень нужен "козёл отпущения", которого можно бить....
        Высоцкий писал про это так:
        Например, Медведь - баламут и плут -
        Обхамит кого-нибудь по-медвежьему, -
        Враз Козла найдут, приведут и бьют:
        По рогам ему и промеж ему... wassat
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 10:51
          Заявления Киева о возможности выхода из Совета Европы в случае восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ являются шантажом


          Было бы кого шантажировать , так проедатели денег и не более.
          cniza
      3. andre Сегодня, 10:50
        Опять сто двадцать пять. Нам где озвучивать свои позиции?? Знаете, работаю с инвестором напрямую. Вот у него так, кто из руководителей молчит, не озвучивает свою работу.Значит не работает. Так и на всех этих площадках, если мы не будем ни в ООН, ни в другой международной богодельне участвовать, будут как про Ына рассказывать что с Путин пушек расстреливает кознакрадов и родственников и атомными бомбами закидывает. Я помню многие давно давно про Раша Тудэй возмущались, нафига деньги тратим.....
        andre
        1. БАРХАН Сегодня, 12:03
          Цитата: andre
          Опять сто двадцать пять. Нам где озвучивать свои позиции?? Знаете, работаю с инвестором напрямую. Вот у него так, кто из руководителей молчит, не озвучивает свою работу.Значит не работает. Так и на всех этих площадках, если мы не будем ни в ООН, ни в другой международной богодельне участвовать, будут как про Ына рассказывать что с Путин пушек расстреливает кознакрадов и родственников и атомными бомбами закидывает. Я помню многие давно давно про Раша Тудэй возмущались, нафига деньги тратим.....

          Вопрос не том быть или не быть в ПАСЕ ,на олимпиаде...а в том в качестве кого...Если в качестве забитой,пресмыкающейся субстанции без права голоса,то и нафиг не нужно.Только полноправное участие,с полноправным отстаиванием своих интересов.Ведь ,что мы делаем и там,и там ?Мы проводим свои интересы и стараемся победить.Если нас ставят раком у входа,то зачем вообще заходить.Нас вывели за рамки правил,как шулера в картах.С шулерами по другому разговаривают.
          БАРХАН
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:40
    Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев пообещал, что Украина покинет Совет Европы, если Россия снова получит право голоса в ПАСЕ.

    ... ну таки ненужая, чуть ли не пуп земли! laughing laughing
    a.s.zzz888
    1. Серый брат Сегодня, 10:49
      Цитата: a.s.zzz888
      .. ну таки ненужая, чуть ли не пуп земли!

      Центр вселенной - мощнейшая держава галактики.
      Серый брат
  3. Пленник Сегодня, 10:46
    А как же "це Европа"? Гнать будут, не уйдут. Если что со своей раскладушкой заявятся. laughing
    Пленник
  4. sxfRipper Сегодня, 10:49
    Украина угрожает выйти из Совета Европы в случае возвращения России
    Обещать - не значит жениться lol
    sxfRipper
  5. нивасандер Сегодня, 10:50
    а тем временем по коридорам ПАСЕ бродят украинские уборщицы и злобно шипят СУГС
    нивасандер
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:52
    Украина угрожает выйти из Совета Европы в случае возвращения России
    Наверное считает, что с ее уходом уйдет и "настоящая демократия", а без нее Европа развалится. Это даже на мелкий шантаж не тянет, в лучшем случае очередное словоблудие. Но вот то, что "шумеры" действительно считают себя пупом земли это точно. Столько лет в дурике и здорового человека с ума сведет, а что говорить о них.
    rotmistr60
  7. taiga2018 Сегодня, 10:55
    конечно не уйдёт,потому что их отсутствия никто и не заметит...
    taiga2018
  8. Geisenberg Сегодня, 13:26
    Так пусть уходит ... всем пофигу ..
    Geisenberg
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