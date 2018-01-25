Катар заинтересовался в покупке у России С-400
Посол Катара в Москве Фахад Мохамед Аль-Аттыйя заявил, что Доха готова приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400.
Аль-Аттыйя напомнил, что во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в Доху было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Посол выразил надежду, что подписанный договор откроет путь для дальнейшего развития сотрудничества РФ и Катара.
По словам дипломата, в ближайшее время в России появится военный атташе Катара, а военный атташе РФ появится в Дохе.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Мировые лидеры обсудили международные проблемы и двустороннее сотрудничество.
Ответ на этот вопрос — да. Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии— заявил дипломат.
Да, речь о системах ПВО, а также о технике для сухопутных войск– ответил посол на уточняющий вопрос, идет ли речь о поставке в страну С-400.
Аль-Аттыйя напомнил, что во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в Доху было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Посол выразил надежду, что подписанный договор откроет путь для дальнейшего развития сотрудничества РФ и Катара.
По словам дипломата, в ближайшее время в России появится военный атташе Катара, а военный атташе РФ появится в Дохе.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Мировые лидеры обсудили международные проблемы и двустороннее сотрудничество.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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