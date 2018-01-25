21:57 25 января

Катар заинтересовался в покупке у России С-400

Посол Катара в Москве Фахад Мохамед Аль-Аттыйя заявил, что Доха готова приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400.

Ответ на этот вопрос — да. Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии
— заявил дипломат.

Катар заинтересовался в покупке у России С-400



Да, речь о системах ПВО, а также о технике для сухопутных войск
– ответил посол на уточняющий вопрос, идет ли речь о поставке в страну С-400.

Аль-Аттыйя напомнил, что во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в Доху было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Посол выразил надежду, что подписанный договор откроет путь для дальнейшего развития сотрудничества РФ и Катара.

По словам дипломата, в ближайшее время в России появится военный атташе Катара, а военный атташе РФ появится в Дохе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Мировые лидеры обсудили международные проблемы и двустороннее сотрудничество.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 42

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  1. самый главный Сегодня, 11:05
    Надо брать, а то у Саудитов стало слишком много самолетов и они стали чувствовать себя без наказано....Да и тень Каддафи бродит по дворцам на БВ...
    самый главный
    1. Чёрный Сегодня, 11:07
      Цитата: самый главный
      надо брать,

      если выполнить корпус ракеты из золота, то точно возьмут laughing
      Чёрный
      1. Anarchist Сегодня, 11:19
        Им просто деваться некуда! С такими соседями, как у Катара, даже спать невозможно. Всё о безопасности думаешь! Тут нужно что-то серьёзное, Ну, а оно у нас есть!
        Anarchist
        1. Например Сегодня, 11:45
          Доху я бы продал С400. wink
          Например
      2. birs Сегодня, 13:24
        И чтоб запускались из бассейна со стразами и подсветкой)
        birs
    2. Chertt Сегодня, 11:17
      Щас неполиткорректно скажу, но Россия войну в Сирии с чисто финансовой стороны отбила. И это без геополитической составляющей, и долговременных экономических и стратегических проектов
      Chertt
      1. роман66 Сегодня, 11:25
        вот только нахрена козе ( катару) баян (С-400)? без эшелонирования пво это больше на дорогостоящую мишень похоже
        роман66
        1. Muvka Сегодня, 11:42
          С-400 с панцирями в комплекте должны идти.
          Muvka
        2. Chertt Сегодня, 11:56
          Цитата: роман66
          вот только нахрена козе ( катару) баян (С-400)

          У богатых заливников вообще отношение к военной техники, как у детей. Накупят дорогих игрушек, по стране расставят, и смотрят , Крррассиво !!
          Chertt
          1. роман66 Сегодня, 11:59
            вот-вот я именно об этом - как дети малые, увидят игрушку у соседа и давай ногами дрыгать_:" и я такую же хочу!"
            роман66
            1. Chertt Сегодня, 12:11
              А если еще учитывать площадь Катара, скоро игрушки ставить некуда будет
              Chertt
        3. Серый брат Сегодня, 12:02
          Цитата: роман66
          вот только нахрена козе ( катару) баян (С-400)

          У саудитов есть баллистические ракеты, "Пэтриот" против них не тащит.
          Серый брат
          1. роман66 Сегодня, 12:30
            по-моему, саудиты могут обстреливать Катар просто из рогаток, нахрен там баллистические
            роман66
            1. Серый брат Сегодня, 12:40
              Цитата: роман66
              нахрен там баллистические

              Зато это верняк, и сроки годности опять же. Сколько лет они уже на базах тухнут, у них два варианта есть - либо утилизировать их путём отстрела, либо поилки для верблюдов из них сделать.
              Понятно что они выберут в случае шухера.
              Серый брат
              1. роман66 Сегодня, 13:01
                конечно, понятно - они так трепетно любят верблюдов!
                laughing laughing
                роман66
      2. фигвам Сегодня, 11:45
        Вот такая очередь после Томагавков по Сирии.
        фигвам
      3. Донской Сегодня, 12:54
        Цитата: Chertt
        Щас неполиткорректно скажу, но Россия войну в Сирии с чисто финансовой стороны отбила. И это без геополитической составляющей, и долговременных экономических и стратегических проектов

        Раскройте нам пожалуйста секретные данные, потраченные и расходуемые поныне на войну в Сирии? Очень интересно узнать. Сумма огромная должна получиться, даже по примерным прикидкам. С геополитической точки зрения, стоит ли того средиземноморская база в Хмеймиме и Тартусе? На мой взгляд, стоит, если конечно удастся там закрепиться надолго после окончания войны. Поживем - увидим.
        Донской
    3. НЕКСУС Сегодня, 12:10
      Цитата: самый главный
      Надо брать, а то у Саудитов стало слишком много самолетов и они стали чувствовать себя без наказано....Да и тень Каддафи бродит по дворцам на БВ...

      Сейчас войны на БВ ведутся не за нефть,а за воду,которая в некоторых регионах тех краев куда дороже "черного золота".
      НЕКСУС
      1. Донской Сегодня, 12:59
        Цитата: НЕКСУС
        Сейчас войны на БВ ведутся не за нефть,а за воду,которая в некоторых регионах тех краев куда дороже "черного золота".

        О как? А я наивный думал, что все войны последнего времени ведутся ради денег. Поведайте нам пожалуйста про эти войны.
        Донской
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:02
          Цитата: Донской
          О как? А я наивный думал, что все войны последнего времени ведутся ради денег. Поведайте нам пожалуйста про эти войны.

          Вы наивный сперва гляньте на ресурсы пресной воды на планете,да обратите внимание где ее больше,а где меньше.А так же внимательно изучите вопрос питьевой воды в Индии,на БВ,Йемене,да даже в той же Италии...думаю очень удивитесь.
          При этом поспрошайте тут наших евреев,на кой им Голландские высоты...
          НЕКСУС
  2. Magic Archer Сегодня, 11:06
    Катар как и саудиты всегда нам палки в колёса ставили.Да и зачем продавать современнейшее орудие,союзникам матрасников?!В этом регионе если уж продавать то Ирану и Сирии,но ни как их врагам
    Magic Archer
    1. самый главный Сегодня, 11:10
      Цитата: Magic Archer
      !В этом регионе если уж продавать то Ирану и Сирии,но ни как их врагам

      В этом регионе их можно продавать всем... регион просто такой...
      самый главный
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:18
        саблю дорогую с каменьями,большее этим фантикам давать нельзя))
        Ратник с пулеметом
        1. Anarchist Сегодня, 11:23
          Женя, привет! Если бы не турки, то их бы уже давили потихоньку... Нашим интересам они вроде бы не угрожают. Нехай берут, если бабки есть!
          Anarchist
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:35
            привет Саня,наверное первый раз и надеюсь что единственный с тобой не соглашусь,это же Катар -гнездовье и спонсор бармалеев,некоторые из которых в свое время до Кавказа доползли,так что тупую саблю им и кусок жаренной свинины,большего не заслуживают.
            Ратник с пулеметом
            1. Anarchist Сегодня, 11:48
              Женя, так их много кто спонсирует! Турция в том числе! Последние в девяностых тоже на Кавказ губы рассказывали... Все суннитские страны в этом участвовали! Шиитский Иран, так тот вообще против СССР, сейчас союзник.. Там сейчас главное саудовскую аравию придавить!
              Anarchist
              1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:07
                ладно,шайтан с ними пусть покупают,но только с резиновыми ракетами и предоплата 100%)))
                Ратник с пулеметом
                1. Anarchist Сегодня, 12:17
                  Вот насчёт предоплаты согласен на все 100%! А то что-то много прощаем последнее время...
                  Anarchist
        2. роман66 Сегодня, 11:26
          затупить предварительно, а то еще порежутся
          роман66
    2. К0щей Сегодня, 11:23
      Цитата: Magic Archer
      Катар как и саудиты всегда нам палки в колёса ставили.Да и зачем продавать современнейшее орудие,союзникам матрасников?!В этом регионе если уж продавать то Ирану и Сирии,но ни как их врагам

      а почему бы не продать? Иран вроде сам отказался, нет? а Сирия тоже, вроде закупить хотела. плюс: не купят наши - купят американские или чьи-то еще. им в итоге без большой разницы, а наши потеряют хорошие деньги. главное технологию не продавать и версия должна быть "экспортная". а так особых проблем не вижу.
      К0щей
      1. фигвам Сегодня, 11:47
        Цитата: К0щей

        а почему бы не продать? Иран вроде сам отказался, нет?

        Ну вы даёте, в Иране С-300 ещё в прошлом году на боевое дежурство стали.
        фигвам
        1. К0щей Сегодня, 14:58
          Цитата: фигвам
          Ну вы даёте, в Иране С-300 ещё в прошлом году на боевое дежурство стали.

          так то с-300, но им же вроде с-400 предлагали (то ли как замена, то ли еще что-то - не помню).
          К0щей
    3. НЕКСУС Сегодня, 12:12
      Цитата: Magic Archer
      Да и зачем продавать современнейшее орудие,союзникам матрасников?!

      А пусть вся эта матрассовская шайка-лейка между собой передерутся. Или вы считаете внутри этих всех саудовских государств нет взаимных претензий и вражды?
      НЕКСУС
  3. Skay Сегодня, 11:08
    Индусы, марш от прилавка!
    Skay
  4. taiga2018 Сегодня, 11:08
    если сша разрешат...
    taiga2018
  5. Лесс Сегодня, 11:09
    Только бы не в долг
    Лесс
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:13
    Опять "кусочек хлеба" отбираем у американцев. И это хорошо.
    Лесс
    Только бы не в долг
    Кому, Катару в долг? Да он сам кому хочешь может дать в долг и даже недавние экономические наезды на него на это не повлияли.
    rotmistr60
  7. Egorovich Сегодня, 11:14
    Ну вот, пока индийцы телятся, еще один покупатель в очередь встал. А кто быстрее договор подпишет, тот быстрее технику получит. tongue
    Egorovich
  8. Маз Сегодня, 11:15
    Дивиденты от Сирии. Кто там жаловался на плохую рекламу российских вооружений?
    Маз
  9. iliitchitch Сегодня, 11:19
    Проняло кошельков терроризма . В порядке общей очереди , су.. , гм , товарищи .
    iliitchitch
  10. Wedmak Сегодня, 11:26
    Продать-то можем, да сколько тому Катару надо? Один дивизион всю территорию прикроет, еще и соседей захватит.
    Wedmak
  11. Ромин Сегодня, 12:50
    Молодцы! Ура! Возможности тренировок ф-16,15,18 и 35 на прорыв и подавления ПВО на основнове С-400. "Ид..т" Достоевского вечен;)
    Ромин
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