21:49 25 января

Парубий обвинил Москву в подготовке «агентов-реконструкторов»

В 2012 году российские спецслужбы занимались формированием своей агентурной сети в юго-восточных областях Украины, передает ИноТВ заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Парубий обвинил Москву в подготовке «агентов-реконструкторов»


Как стало мне известно во время пребывания в Луганске, где я вёл переговоры, в том числе с боевиками, мне стало известно, что уже с 2012 года на территории Украины, особенно в юго-восточных областях, формировалась сеть контролируемых российскими спецслужбами организаций, которые под видом реконструкторов Второй мировой войны на самом деле готовили кадры и имели детальный план захвата местных администраций, местных органов власти и, соответственно, подготовки к введению российских войск,
сказал Парубий во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу Виктора Януковича.


По его словам, такая сеть «существовала в Донецке, Луганске, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях».

Как мне стало известно позже, все группы даже не были между собой знакомы, они прямо выходили на руководство российских спецслужб и координировались с ними, и собственно активизация этих групп происходила только по указанию России, российских спецслужб,
– добавил Парубий.

Использованы фотографии: blogs.pravda.com.ua
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Комментарии 25

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  1. Николай С. Сегодня, 11:36
    Как, реконструкторы тоже?
    Бандерофашистам надо ещё открыть дело врачей-вредителей-москальских агентов. Хунте любой повод годится для физического истребления всех несогласных и сомневающихся (думающих). Заодно и геноцид имени доктора Смерть (Супрун) оправдают.
    Николай С.
    1. Например Сегодня, 11:42
      Где тот кузнец, который ледорубы кует?
      Например
    2. сибиралт Сегодня, 11:47
      Парубию пора справку обновить. Совсем плохой стал. lol
      сибиралт
      1. volodya Сегодня, 12:00
        Цитата: сибиралт
        Парубию пора справку обновить. Совсем плохой стал. lol

        . Дуракам закон не писан!
        volodya
      2. Чёрный Сегодня, 12:37
        Цитата: сибиралт
        Парубию пора справку обновит

        Зачем? Эта справка даёт ему возмоность говорить всё что угодно..счастливый чел. wassat
        Чёрный
        1. сибиралт Сегодня, 12:57
          Эта справка дает ему возможность ни за что не нести ответственности. А что взять с убогого? belay
          сибиралт
    3. 210окв Сегодня, 11:47
      Охолощенного "ПаПаШу" этому недоумку в зад![Ну можно и боевого..quote=Николай С.]Как, реконструкторы тоже?
      Бандерофашистам надо ещё открыть дело врачей-вредителей-москальских агентов. Хунте любой повод годится для физического истребления всех несогласных и сомневающихся (думающих). Заодно и геноцид имени доктора Смерть (Супрун) оправдают.[/quote]
      210окв
    4. Alexey RA Сегодня, 12:26
      Цитата: Николай С.
      Как, реконструкторы тоже?

      Так с них всё и начиналось!

      Помните этого человека?
      Alexey RA
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:46
        Цитата: Alexey RA
        Помните этого человека?

        Дык,именно он сразу и вспомнился. Ух ты,очередная "ипостась" ! fellow
        Paranoid50
  2. новичок Сегодня, 11:37
    у “великих укров“ болезнь мозга зашла в завершающую фазу_ полное отмирание.
    новичок
    1. cniza Сегодня, 11:47
      Что можно сказать - парубий всего мозга

      cniza
    2. С.В.Ю Сегодня, 20:09
      Так у великих укров , потомков великих шумеров , болеть то нечему ! НЭМА мозгов ! Сплошь сало !
      С.В.Ю
  3. x.andvlad Сегодня, 11:40

    14 октября 2014 года во время празднования освобождения Запорожья власти инсценировали при помощи реконструкторов сцены изнасилования украинок советскими солдатами во время освобождения Запорожья. Любопытно, что роль некоторых насильников-красноармейцев исполнили девушки.
    Бог с ним, этим сумасшедшим Парубием. С ним все ясно. Но реконструкторы там действительно корки мочат еще те. И наоборот, усиленно работают в свете указаний из-за большой лужи.
    А может оне так маскируются? wassat
    x.andvlad
    1. NKT Сегодня, 11:56
      Девушка-насильник - это просто европейская толерантность wink
      NKT
  4. Александр 3 Сегодня, 11:42
    А ещё он называл вас земляным червяком.Так должен по ходу закончить свою речь это создание.
    Александр 3
  5. Дормидонт Сегодня, 11:43
    Зачем уделять столько внимания мычанию этого умственно отсталого животного?
    Дормидонт
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:45
    Тупеют, нищают, а от этого еще с большим рвением ищут руку Москвы. Что еще можно сказать о тех у кого в голове не просто разруха, а полный "шумерский" 0.
    rotmistr60
  7. Egorovich Сегодня, 11:47
    Да, Парубий, не зря тебе справку из дурдома выдали, но явно не долечили. Ну в Магадане тебя точно долечат.
    Egorovich
  8. БАРХАН Сегодня, 11:49
    В последнее время я охреневаю от возможностей трёх групп...наших военных,наших спецслужб,наших хакеров...Что тут скажешь?...Молодцы.
    БАРХАН
  9. iliitchitch Сегодня, 11:50
    Ух и штырит чувака .
    iliitchitch
  10. Black_PR Сегодня, 11:59
    Существо со справкой отмочило очередной "шедевр"...)))
    Black_PR
  11. nikolaev Сегодня, 12:48
    еще более глубоко законспирированную агентурную сеть из агентов влияния создавали под видом украинских националистов и правого сектора, деятельность которых и привела к развалу государства. Как стало известно из компетентных источников, координирует эту сеть нынешний спикер Верховной Рады А. Парубий
    nikolaev
  12. sibiryk Сегодня, 13:10
    Как мне стало известно позже, все группы даже не были между собой знакомы, они прямо выходили на руководство российских спецслужб и координировались с ними, и собственно активизация этих групп происходила только по указанию России, российских спецслужб, – добавил Парубий.

    Прямо таки гордость берет за наши спецслужбы bully , на перспективу сработали))) аж с 2012 года - молодцы.
    Да-а-а, парубий головного мозга не излечим
    sibiryk
  13. bogart047 Сегодня, 13:21
    ребят, дайте телефон руководства Российских спецслужб? Очень хочу заложить кого-то или записаться в агенты Кремля...
    bogart047
  14. APASUS Сегодня, 21:12
    Во ,реконструкторы попали под замес! Дальше кого назовут предателями моделистов,филателистов ?
    APASUS
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