Парубий обвинил Москву в подготовке «агентов-реконструкторов»
В 2012 году российские спецслужбы занимались формированием своей агентурной сети в юго-восточных областях Украины, передает ИноТВ заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия.
По его словам, такая сеть «существовала в Донецке, Луганске, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях».
Как стало мне известно во время пребывания в Луганске, где я вёл переговоры, в том числе с боевиками, мне стало известно, что уже с 2012 года на территории Украины, особенно в юго-восточных областях, формировалась сеть контролируемых российскими спецслужбами организаций, которые под видом реконструкторов Второй мировой войны на самом деле готовили кадры и имели детальный план захвата местных администраций, местных органов власти и, соответственно, подготовки к введению российских войск,сказал Парубий во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу Виктора Януковича.
По его словам, такая сеть «существовала в Донецке, Луганске, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях».
Как мне стало известно позже, все группы даже не были между собой знакомы, они прямо выходили на руководство российских спецслужб и координировались с ними, и собственно активизация этих групп происходила только по указанию России, российских спецслужб,– добавил Парубий.
Использованы фотографии: blogs.pravda.com.ua
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