Парубий обвинил Москву в подготовке «агентов-реконструкторов»

Как стало мне известно во время пребывания в Луганске, где я вёл переговоры, в том числе с боевиками, мне стало известно, что уже с 2012 года на территории Украины, особенно в юго-восточных областях, формировалась сеть контролируемых российскими спецслужбами организаций, которые под видом реконструкторов Второй мировой войны на самом деле готовили кадры и имели детальный план захвата местных администраций, местных органов власти и, соответственно, подготовки к введению российских войск,

Как мне стало известно позже, все группы даже не были между собой знакомы, они прямо выходили на руководство российских спецслужб и координировались с ними, и собственно активизация этих групп происходила только по указанию России, российских спецслужб,