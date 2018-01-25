21:56 25 января

В США признали временную невозможность ответа на новый вызов России

Разрабатываемый в РФ подводный плавательный аппарат «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн – это вызов, на который у ВМС США пока нет ответа, передает Лента.ру заявление старшего научного сотрудника по программам защиты института Heritage Foundation, офицера ВМС США в отставке Томаса Каллендера.



Принимая во внимание максимальную скорость «Статуса-6» более 29 метров в секунду и глубину погружения более километра, это трудная цель для уничтожения с помощью действующего оружия,
сказал Каллендер журналу The National Interest.


По его словам, в распоряжении США «есть торпеды Mark-48, которые при максимальной дальности 55 километров и глубине погружения 800 метров не рассчитаны на уничтожение "Статуса-6"».

Это означает, что, если бы российская торпеда находилась вблизи своей максимальной глубины, основное оружие ВМФ не смогло бы достичь и ликвидировать ее,
констатировал эксперт.

Он добавил, что США «за несколько лет при условии выделения Пентагону необходимого финансирования способны найти способ ликвидации "Статуса-6"». Наиболее предпочтительным средством для этого Каллендер назвал морские патрульные самолеты P-8 Poseidon и P-3 Orion.

Как пояснил эксперт, ядерная торпеда может быть запущена с более крупной подлодки, направляющейся из Баренцева моря, «она предназначена для поражения Восточного побережья США».

Торпеду, по мере того как она приближается и пересекает континентальный шельф, который становится все более мелким, легче уничтожить с помощью уже имеющегося оружия,
сказал он.

По мнению Каллендера, для противодействия российской угрозе Пентагон будет развивать именно подобные системы.

Напомним, в ноябре 2015 года в сюжеты российских телеканалов попали слайды презентации «Статуса-6», показанные на совещании у Владимира Путина. Из презентации следовало, что речь идет об оружии массового поражения, предназначенного в том числе для «поражения объектов экономики противника». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этой утечкой пообещал принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось».

Ранее сообщалось, что действующий прототип «Статуса» будет готов в 2019 году, а в начале 2020-х его должны принять на вооружение.

Использованы фотографии: НТВ/Михаил Жердев
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Комментарии 34

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  1. _Ugene_ Сегодня, 12:00
    По моему мнению наши запустили явную утку с этим «Статус-6» (не показывают такие документы в новостях по ТВ, таких проколов не бывает, да ещё "документ" чуть ли не как плакат, что бы уж все разглядели), а американцы что-бы поддержать свою истерию по поводу коварных русских подхватили эту утку и делают вид что поверили, разведка у них, якобы в курсе испытаний подлодок «Статус-6» - ещё один хороший повод обвинить Россию в агрессивных намерениях.
    _Ugene_
    1. Anarchist Сегодня, 12:03
      Да и пусть у них головы болят! Ещё не знают, что с периметром делать, тут статус-6.
      Кстати, наши придумали ракетную установку на Железнодорожной платформе именно благодаря утке американцев! Последние запустили, что у них есть... А наши взяли и сделали!
      Anarchist
      1. 210окв Сегодня, 12:07
        Александр hi Я думаю что головы у них расколются при новости о постановке на боевое дежурство донных баллистических ракет....
        Цитата: Anarchist
        Да и пусть у них головы болят! Ещё не знают, что с периметром делать, тут статус-6.
        Кстати, наши придумали ракетную установку на Железнодорожной платформе именно благодаря утке американцев! Последние запустили, что у них есть... А наши взяли и сделали!
        210окв
        1. Anarchist Сегодня, 12:14
          Дмитрий hi , Лишь бы в панику не впали! А то фиг его знает, На что они способны... Когда в угол прижмут! Даже крысы кидаются...
          Anarchist
          1. cniza Сегодня, 12:19
            Не покидает меня ощущение , что это просто способ побольше выбить денег.
            cniza
            1. Anarchist Сегодня, 12:23
              Типа утки, что повелись на утку? Не исключено...
              Но Каково будет разочарование, Если вдруг выяснится, что это правда!?
              Anarchist
              1. cniza Сегодня, 12:30
                Тут утки летают с двух сторон , но иногда они настоящие. lol
                cniza
                1. Anarchist Сегодня, 12:33
                  Ага, как пел Папанов:
                  Летят утки, летят утки... И два гуся!
                  А, что за гуси, Пусть разведки гадают...
                  Anarchist
                  1. cniza Сегодня, 12:42
                    Их финансы будут петь романсы , хотя у них это не совсем проблема.
                    cniza
              2. НЕКСУС Сегодня, 12:38
                Цитата: Anarchist
                Но Каково будет разочарование, Если вдруг выяснится, что это правда!?

                Очень может быть,что Статус-6 -это чистейшая правда. Почему? Простой подсчет затрат...чтоб разработать такой глубоководный дрон-торпеду,надо сравнительно не много вложений,по сравнению с разработкой МБР нового поколения. При этом,МБР должна проходить ПРО супостата,летать на непомерные дальности и при этом,зачастую,быть в стационарном положении в шахте,о которой будет известно супостату. А вот такие дроны-торпеды на борту АПЛ не отследишь и на глубине в километр ПРО не построишь,более того,такого робота то и не засечешь. И по итогу,Статус-6 -это тот самый револьвер у виска супостата получается(некий аналог Периметра). При этом,Статус-6 хорош еще тем,что он малоэффективен против России,и высокоэффективен как против США,так и против Европы и Китая с Индией.
                НЕКСУС
                1. cniza Сегодня, 12:43
                  Тут ещё такой вопрос выплывает , это Статус-6 , а где первые 1,2,3,4 и 5? lol
                  cniza
                  1. НЕКСУС Сегодня, 12:44
                    Цитата: cniza
                    Тут ещё такой вопрос выплывает , это Статус-6 , а где первые 1,2,3,4 и 5? lol

                    Меня больше интересует вопрос-есть ли Статус-7.
                    НЕКСУС
                    1. cniza Сегодня, 12:56
                      А это уже будет удар ниже пояса.
                      cniza
                      1. НЕКСУС Сегодня, 12:58
                        Цитата: cniza
                        А это уже будет удар ниже пояса.

                        В войне правил нет. А бить туда куда сказали,самый верный способ отрезвить обнаглевшего супостата.
                        НЕКСУС
    2. Ныробский Сегодня, 13:12
      Цитата: _Ugene_
      американцы что-бы поддержать свою истерию по поводу коварных русских подхватили эту утку и делают вид что поверили, разведка у них, якобы в курсе испытаний подлодок «Статус-6» - ещё один хороший повод обвинить Россию в агрессивных намерениях.
      Ну-у скажем так, Россия у США и так, без всяких поводов, из "агрессоров" не вылазит, и в состоянии истерики они находятся в круглосуточном режиме. Просто у Пентагона появилась возможность выбить из Конгресса побольше бабосов.
      Ныробский
    3. Alexey-74 Сегодня, 14:00
      Пусть теперь сидят и чешут репу, зачем русские подкинули им эту утку....или действительно предупредили таким оригинальным способом, или пошутили.............
      Alexey-74
      1. андрей юрьевич Сегодня, 14:07
        считаю,это-первый дёшёвый развод штатов ,за всю историю, и -удачный! снимаю шляпу пред нашей разведкой,со времён "Штирлица",это самый грамотный,незамысловатый,и далеко идущий "фейк". разведка,дай "пять" !!! пусть гоняют саксы...."быть или не быть"..".бедный Йорик...."-вот так и нужно делать... drinks
        андрей юрьевич
  2. Житель Урала Сегодня, 12:01
    Как они купились на нашу "СОИ". Пусть теперь тратятся...
    Житель Урала
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:56
      Цитата: Житель Урала
      Как они купились на нашу "СОИ". Пусть теперь тратятся...

      Не они купились,а мы на их СОИ...Но между СОИ и Статусом-6 есть огромная разница...СОИ-проект непомерно дорогой и по факту не реализуемый даже сейчас,а вот Статус-6,-проект бюджетный и вполне себе реализуемый,причем в достаточно быстрые сроки.
      НЕКСУС
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:05
    США «за несколько лет при условии выделения Пентагону необходимого финансирования способны найти способ ликвидации "Статуса-6"».
    А ларчик просто открывается - возможность дополнительного финансирования.
    rotmistr60
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:08
    .... опять озабочились мерикатосы... laughing
    a.s.zzz888
  5. БАРХАН Сегодня, 12:23
    Если даже это и деза с нашей стороны,то было бы и не плохо создать,что нибудь подобное.
    Ноя склоняюсь к тому ,что всё таки это есть.Потому,что вполне по силам стране которая и так строит подводные лодки и ядерное оружие.Тут нет фантастики.
    А ещё пустить дезу ,что мы уже окружили побережье США ядерными фугасами,и те спокойно лежат на дне и ждут своего часа.Как только рыпнетесь ,то и вулкана на понадобится.
    БАРХАН
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:51
      Цитата: БАРХАН
      Если даже это и деза с нашей стороны,то было бы и не плохо создать,что нибудь подобное.

      Гляньте на проект АПЛ Хаски,а именно на наличие на борту глубоководных дронов,а так же на постройку ,а точнее на модернизацию АПЛ Хабаровска и Белгорода. При этом,у нас на вооружении,если мне не изменяет склероз имеется аж 8 спец АПЛ.И чего они могут и для чего созданы инфы вообще нет.
      НЕКСУС
      1. БАРХАН Сегодня, 13:15
        Здравствуйте,Андрей hi
        Пока ,что одни гадания.Надеюсь ,что всё так ,как Вы говорите.С такими "партнёрами" и врагов не надо.Но то ,что жуть надо на них нагонять постоянно это факт.
        БАРХАН
    2. Rostislav Сегодня, 13:55
      так уж сразу и дезу...
      Rostislav
  6. НЕКСУС Сегодня, 12:24
    Разрабатываемый в РФ подводный плавательный аппарат «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн – это вызов, на который у ВМС США пока нет ответа, передает Лента.ру заявление старшего научного сотрудника по программам защиты института Heritage Foundation, офицера ВМС США в отставке Томаса Каллендера.

    И не будет ближайшие лет 30...систему ПРО знаете ли на глубине в километр не построишь.
    Цитата: _Ugene_
    По моему мнению наши запустили явную утку с этим «Статус-6»

    А если не утку? Есть такие хитрые подлодки,которые сейчас достраиваются у нас и о которых полный молчок-это Белгород и Хабаровск.
    При этом,уже сейчас прямо говорится о том,что на той же Хаски будут глубоководные дроны...чем вам не Статус-6 то?
    НЕКСУС
  7. Bronevick Сегодня, 12:24
    Вот ведь наши оружие новое придумали- бумагу. Нарисуй всё что угодно, главное пострашнее и всё враг повержен.
    Bronevick
  8. Egorovich Сегодня, 12:25
    yes Правда или неправда "Статус-6", нам все равно, но вот что наш полосатый враг №1 заикрил от страха, видно на 100%. yes
    Egorovich
  9. maw Сегодня, 12:25
    Мне так кажется, что мутят ребятки. Бабла побольше хотят выбить на свои хотелки.
    maw
  10. Не служил Сегодня, 12:30
    Проливу Сталина БЫТЬ!!!
    А мож уже лежит где то на дне тихо и спокойно "Статус-5", "Статус-4". winked
    Не служил
  11. Bulrumeb Сегодня, 12:55
    США «за несколько лет при условии выделения Пентагону необходимого финансирования способны найти способ ликвидации "Статуса-6"».

    Найдут или не найдут способ, это науке неизвестно. Но попилят ребята славно.
    Bulrumeb
  12. Влад5307 Сегодня, 14:21
    Цитата: Bulrumeb
    США «за несколько лет при условии выделения Пентагону необходимого финансирования способны найти способ ликвидации "Статуса-6"».

    Найдут или не найдут способ, это науке неизвестно. Но попилят ребята славно.

    Ну пусть попилят - до полного разложения гос-ва-грабителя. Даешь распад СГА на Север и Юг! wassat
    Влад5307
  13. masff2307 Сегодня, 14:52
    Если зрить в корень, думаю
    мерикатосы в своём стиле...
    побольше истерии...
    потом...

    при условии выделения Пентагону необходимого финансирования способны найти способ


    Как-то оно так.
    masff2307
  14. faterdom Сегодня, 15:09
    Самый прикол в том, что атаковано может быть не обязательно само побережье США, а, к примеру, зона атлантического разлома, или тихоокеанский Сан-Андреас. И тогда этим патрульным самолетам просто некуда станет возвращаться - могут лететь на выбор - в стану гурий, или к нам в теплый плен, если керосину хватит.
    faterdom
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