В США признали временную невозможность ответа на новый вызов России
Разрабатываемый в РФ подводный плавательный аппарат «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн – это вызов, на который у ВМС США пока нет ответа, передает Лента.ру заявление старшего научного сотрудника по программам защиты института Heritage Foundation, офицера ВМС США в отставке Томаса Каллендера.
По его словам, в распоряжении США «есть торпеды Mark-48, которые при максимальной дальности 55 километров и глубине погружения 800 метров не рассчитаны на уничтожение "Статуса-6"».
Он добавил, что США «за несколько лет при условии выделения Пентагону необходимого финансирования способны найти способ ликвидации "Статуса-6"». Наиболее предпочтительным средством для этого Каллендер назвал морские патрульные самолеты P-8 Poseidon и P-3 Orion.
Как пояснил эксперт, ядерная торпеда может быть запущена с более крупной подлодки, направляющейся из Баренцева моря, «она предназначена для поражения Восточного побережья США».
По мнению Каллендера, для противодействия российской угрозе Пентагон будет развивать именно подобные системы.
Напомним, в ноябре 2015 года в сюжеты российских телеканалов попали слайды презентации «Статуса-6», показанные на совещании у Владимира Путина. Из презентации следовало, что речь идет об оружии массового поражения, предназначенного в том числе для «поражения объектов экономики противника». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этой утечкой пообещал принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось».
Ранее сообщалось, что действующий прототип «Статуса» будет готов в 2019 году, а в начале 2020-х его должны принять на вооружение.
Принимая во внимание максимальную скорость «Статуса-6» более 29 метров в секунду и глубину погружения более километра, это трудная цель для уничтожения с помощью действующего оружия,сказал Каллендер журналу The National Interest.
По его словам, в распоряжении США «есть торпеды Mark-48, которые при максимальной дальности 55 километров и глубине погружения 800 метров не рассчитаны на уничтожение "Статуса-6"».
Это означает, что, если бы российская торпеда находилась вблизи своей максимальной глубины, основное оружие ВМФ не смогло бы достичь и ликвидировать ее,констатировал эксперт.
Он добавил, что США «за несколько лет при условии выделения Пентагону необходимого финансирования способны найти способ ликвидации "Статуса-6"». Наиболее предпочтительным средством для этого Каллендер назвал морские патрульные самолеты P-8 Poseidon и P-3 Orion.
Как пояснил эксперт, ядерная торпеда может быть запущена с более крупной подлодки, направляющейся из Баренцева моря, «она предназначена для поражения Восточного побережья США».
Торпеду, по мере того как она приближается и пересекает континентальный шельф, который становится все более мелким, легче уничтожить с помощью уже имеющегося оружия,сказал он.
По мнению Каллендера, для противодействия российской угрозе Пентагон будет развивать именно подобные системы.
Напомним, в ноябре 2015 года в сюжеты российских телеканалов попали слайды презентации «Статуса-6», показанные на совещании у Владимира Путина. Из презентации следовало, что речь идет об оружии массового поражения, предназначенного в том числе для «поражения объектов экономики противника». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этой утечкой пообещал принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось».
Ранее сообщалось, что действующий прототип «Статуса» будет готов в 2019 году, а в начале 2020-х его должны принять на вооружение.
Использованы фотографии: НТВ/Михаил Жердев
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти