В США признали временную невозможность ответа на новый вызов России

Принимая во внимание максимальную скорость «Статуса-6» более 29 метров в секунду и глубину погружения более километра, это трудная цель для уничтожения с помощью действующего оружия,

Это означает, что, если бы российская торпеда находилась вблизи своей максимальной глубины, основное оружие ВМФ не смогло бы достичь и ликвидировать ее,

Торпеду, по мере того как она приближается и пересекает континентальный шельф, который становится все более мелким, легче уничтожить с помощью уже имеющегося оружия,