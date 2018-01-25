21:54 25 января

Мэттис: США никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы

Америка, равно как и другие страны, никогда не признает Северную Корею ядерной державой, передает ТАСС заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.



Журналисты, сопровождавшие министра в поездке во Вьетнам, поинтересовались, может ли он пояснить, почему предшественники Трампа признали в конечном итоге, к примеру, Пакистан или Индию, ядерными державами, а сегодняшняя администрация «заняла непримиримую позицию по этому вопросу в отношении Северной Кореи».


По словам Мэттиса, ситуация в случае с КНДР отличается тем, что Пхеньян «нарушает санкции».

Все страны ООН заняли единую позицию: никто из членов международного сообщества не хочет, чтобы Северная Корея обладала ядерным потенциалом. Такова позиция США, Республики Корея, Китая и Российской Федерации. Я также могу добавить, что на Корейском полуострове – уникальная ситуация. Там нет (между КНДР и Республикой Корея) мирного договора, было заключено лишь временное перемирие (после Корейской войны 1950-1953 годов),
сказал он.

Это не то место, в котором международное сообщество может допустить появление ядерного оружия,
подчеркнул министр.

Напомним, в декабре прошлого года представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам на заседании Совбеза заявил, что КНДР намерена стать «самой мощной ядерной и военной державой в мире». При этом он отметил, что «ядерное оружие предназначено только для самообороны и поддержания безопасности в регионе».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. 210окв Сегодня, 12:24
    Так же как и КНДР не признает США как ответственную страну.
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 12:27
      Только не вижу смысла в признании или непризнании... Факт остается фактом, КНДР имеет ядерное оружие... И средства доставки! Так что можно не признавать вечно, но считаться придётся!
      Anarchist
      1. cniza Сегодня, 12:36
        Все пытаются щёки надувать , поздно .
        cniza
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:14
          пукай надувают,может порвутся наконец,КНДР уже ядерная страна,а вот США в роли мирового гегемона многих порядком подутомили,тем более что в гегемоны их никто не назначал,кроме них самих, "исключительных" гопников.
          Ратник с пулеметом
      2. volodya Сегодня, 12:36
        Достаточно того ,что все знают,что оно есть!
        volodya
      3. лаврентий павлович Сегодня, 12:37
        Цитата: Anarchist
        Только не вижу смысла в признании или непризнании... Факт остается фактом, КНДР имеет ядерное оружие... И средства доставки! Так что можно не признавать вечно, но считаться придётся!

        Это по американски, не признавать свершившийся факт и пудрить мозги всему миру своими сказками. Что должно произойти, что бы полосатики признали КНДР ядерной державой, северокорейский ядерный дождь из боеголовок над сша?
        лаврентий павлович
    2. майор Юрик Сегодня, 12:33
      Мэттис: США никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы


      До некоторых хрюнов очевидные вещи доходят только тогда,когда он начинает выковыривать из ушей радиоактивный пепел! Дерзай,янки! am
      майор Юрик
      1. Кроу Сегодня, 12:40
        Наш, якобы любимый, президент тоже не собирается признавать ядерный статус КНДР. И что теперь, Дальний Восток в радиоактивной пыли? Просто санкции не отменят пока не признают. Долго северокорейцам придётся травму кушать.
        Кроу
    3. сибиралт Сегодня, 12:34
      Признавай не признавай, но КНДР это абсолютно фиолетово! laughing
      сибиралт
  2. faiver Сегодня, 12:26
    никто из членов международного сообщества не хочет, чтобы Северная Корея обладала ядерным потенциалом
    - можно подумать что кто то хочет чтобы ядерное оружие было у американцев laughing
    просто оно есть и с этим приходится считаться hi
    faiver
  3. НЕКСУС Сегодня, 12:26
    Да ради Бога,пусть не признают.Да только со своими АУГ ходили ходили вокруг да около ,а начать БД оказалась кишка тонка. Вдруг ведь КНДР то ядерная. wassat
    НЕКСУС
  4. pvv113 Сегодня, 12:29
    никогда не признает Северную Корею ядерной державой

    Это похоже на то, как ребенок обещает всем сделать темно и закрывает глаза
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 12:38
      Приветствую Владимир ! hi Ын их высмеял перед всем миром , а теперь они пытаются чего то рассуждать.
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 12:42
        Доброго дня, Виктор! Американцы, благодаря товарищу Ыну, показали, что супермены у них только в кино. Ын просто разоблачил всю показную браваду штатов
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 12:48
          И оказалось , что ВВП и экономика не самый главный показатель в жизни.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 14:18
            Да и размер ядерной кнопки в данном случае большого значения не имеет laughing
            pvv113
  5. Incvizitor Сегодня, 12:32
    Многие недалёкие люди долго мир плоским считали, от того он плоским не был.
    Incvizitor
    1. volodya Сегодня, 12:43
      Цитата: Incvizitor
      Многие недалёкие люди долго мир плоским считали, от того он плоским не был.

      volodya
  6. Романенко Сегодня, 12:34
    Цитата: Америка, равно как и другие страны, никогда не признает Северную Корею ядерной державой...
    Ну за другие страны наверное не надо разоряться, ну и выглядеть дураком в глазах именно "других" стран тоже не стоит. Наличие ядерных боезарядов и носителей, способных доставить их на расстояние 8-12 тыс. километров разве не являются убедительным обоснованием того, что КНДР стала ядерной державой.
    Наверное прозвище г-на Мэттиса Mad dog неправильно перевели, слово "Mad" можно перевести не только как "бешеный", но и как "долбанутый" (в парламентском переводе этого термина).
    Романенко
  7. Кент0001 Сегодня, 12:34
    Чувак хочет жить в мире где США решают все и за всех. У КНДР ест ЯО и это ФАКТ, а факт -вещь упрямая. Не признает Трамп с "Бешеным псом", признает следующая администрация, просто другого выхода не будет.
    Кент0001
  8. Egorovich Сегодня, 12:34
    ЫНУ как-то начихать, что матрасники не признают КНДР ядерной державой. Сами корейцы отлично знают, что они под своим ядерным зонтиком. А это для них гораздо важнее.
    Egorovich
  9. prior Сегодня, 12:40
    "Пёс бешенный" потому, что безбашенный.
    Не признавать очевидное, как это характерно для американцев.
    prior
  10. Пленник Сегодня, 12:43
    А им это важно? lol Им это признание как рыбе зонтик. Главное оружие есть.
    Пленник
  11. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 12:45
    Ну чисто детский сад. Закрой глаза - и тебя никто не увидит.
    А слабо хотя бы подумать - на каких шасси КНДР возит свои прибамбасы и будет ли КНР специально для КНДР изготавливать модификации шасси.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  12. dedBoroded Сегодня, 12:47
    Глупцам факты - золотой дождь в глаза.
    dedBoroded
  13. afrikanez Сегодня, 12:58
    Ын до сих пор ржет над этим заявлением Мэттиса! Корейцам давно уже по.... что думают америкосы о КНДР. lol
    afrikanez
  14. Alex-a832 Сегодня, 13:03
    Тут все по Задорнову... Комплекс исключительности лишил США зрения и здравого рассудка... Полосатые жидко облажались, а все равно вонючие и с большим пятном на штанах, шагают с гордо поднятой головой.
    Но король-то голый!
    Alex-a832
  15. КОТ БАЮН Сегодня, 13:13
    США никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы

    ага.. Пока от туда не прилетит что-нибудь с ЯБЧ.
    КОТ БАЮН
  16. Geisenberg Сегодня, 13:19
    Как удобно ... Нихачу-нибуду ...
    Geisenberg
  17. taiga2018 Сегодня, 13:20
    это ваши проблемы,товарищу Ыну наплевать на ваше не признание...
    taiga2018
  18. HMR333 Сегодня, 13:29
    смешное заявление ибо они уже по факту признали!
    HMR333
  19. Alexey-74 Сегодня, 13:48
    Признавай, не признавай.....только по факту эта неядерная страна (КНДР), может долбануть ядерными ракетами по непризнавшим ее США......вот так вот..............
    Alexey-74
  20. dvvv Сегодня, 14:00
    А что ракеты не взлетают если их не признаёт США? Как признание влияет на способность взрываться ядерных боезарядов?
    dvvv
  21. faterdom Сегодня, 15:03
    И Крым никогда не признают российским - и что? Может нам США не признать, что они от Великобритании отделились? Ведь последняя не давала своего согласия?
    faterdom
  22. Старый26 Сегодня, 15:04
    Мы, или там американцы могут не признавать юридически Северную Корею ядерной державой. Юридически вообще-то членами ядерного клуба и соответственно ядерными державами вообще являются всего 5 стран: Россия, США, Франция, Англия и Китай. Все остальные юридически ядерными не признаются. Что Индия, что Пакистан, что Израиль, что КНДР. Но юридическое признание - это одно, но фактически эти страны относятся к ядерным. И по большому счету юридическое признание - это так, ИМХО фикция. Вон Израиль, чуть ли не полвека является фактически ядерной державой и непризнание юридически вряд ли на что влияет.
    Старый26
  23. vlad.svargin Сегодня, 15:25
    Мэттис: США никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы

    А корейцы их спрашивать не собираются, просто создают и усовершенствуют не смотря на злобные высказывания и угрозы...
    vlad.svargin
  24. Fkjydjckfrgh Сегодня, 15:54
    Мэттис: США никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы
    Тогда, чо за предъявы за угрозу мировому гегемону?
    Fkjydjckfrgh
  25. Дормидонт Сегодня, 18:45
    Даже когда получат по сусалам ядреной бонбой, ибо мерикания формально до сих пор возглавляет "миротворческую" карательную миссию оон в Корее
    Дормидонт
  26. Metallurg_2 Сегодня, 20:22
    Не признаете - ну и ладно. Де-факто есть - и это главное.
    Этого Пухлому достаточно, чтобы Рыжего на причинном месте вертеть)
    Metallurg_2
  27. APASUS Сегодня, 21:07
    Что это может изменить в статусе обладания ядерным оружием С Кореи,от того что американцы отказали в факте признании ядерной державой .
    APASUS
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