Мэттис: США никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы

Все страны ООН заняли единую позицию: никто из членов международного сообщества не хочет, чтобы Северная Корея обладала ядерным потенциалом. Такова позиция США, Республики Корея, Китая и Российской Федерации. Я также могу добавить, что на Корейском полуострове – уникальная ситуация. Там нет (между КНДР и Республикой Корея) мирного договора, было заключено лишь временное перемирие (после Корейской войны 1950-1953 годов),

Это не то место, в котором международное сообщество может допустить появление ядерного оружия,