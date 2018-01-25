Мэттис: США никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы
Америка, равно как и другие страны, никогда не признает Северную Корею ядерной державой, передает ТАСС заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.
Журналисты, сопровождавшие министра в поездке во Вьетнам, поинтересовались, может ли он пояснить, почему предшественники Трампа признали в конечном итоге, к примеру, Пакистан или Индию, ядерными державами, а сегодняшняя администрация «заняла непримиримую позицию по этому вопросу в отношении Северной Кореи».
По словам Мэттиса, ситуация в случае с КНДР отличается тем, что Пхеньян «нарушает санкции».
Напомним, в декабре прошлого года представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам на заседании Совбеза заявил, что КНДР намерена стать «самой мощной ядерной и военной державой в мире». При этом он отметил, что «ядерное оружие предназначено только для самообороны и поддержания безопасности в регионе».
Журналисты, сопровождавшие министра в поездке во Вьетнам, поинтересовались, может ли он пояснить, почему предшественники Трампа признали в конечном итоге, к примеру, Пакистан или Индию, ядерными державами, а сегодняшняя администрация «заняла непримиримую позицию по этому вопросу в отношении Северной Кореи».
По словам Мэттиса, ситуация в случае с КНДР отличается тем, что Пхеньян «нарушает санкции».
Все страны ООН заняли единую позицию: никто из членов международного сообщества не хочет, чтобы Северная Корея обладала ядерным потенциалом. Такова позиция США, Республики Корея, Китая и Российской Федерации. Я также могу добавить, что на Корейском полуострове – уникальная ситуация. Там нет (между КНДР и Республикой Корея) мирного договора, было заключено лишь временное перемирие (после Корейской войны 1950-1953 годов),сказал он.
Это не то место, в котором международное сообщество может допустить появление ядерного оружия,подчеркнул министр.
Напомним, в декабре прошлого года представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам на заседании Совбеза заявил, что КНДР намерена стать «самой мощной ядерной и военной державой в мире». При этом он отметил, что «ядерное оружие предназначено только для самообороны и поддержания безопасности в регионе».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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