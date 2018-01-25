21:51 25 января

Lockheed Martin: В Индии не будут собирать F-35, но будут собирать другие американские самолёты

Индийская пресса на неделе опубликовала материалы о том, что американская компания Lockheed Martin якобы собирается разместить в Индии производственную линию по созданию новейших истребителей F-35. Эти материалы были напечатаны сразу в нескольких индийских СМИ, что вызвало большой информационный ажиотаж и привело к тому, что ситуацию пришлось комментировать менеджменту компании Lockheed Martin.

Lockheed Martin: В Индии не будут собирать F-35, но будут собирать другие американские самолёты


Майкл Фридман, представляющий Lockheed Martin, заявил о том, что слухи о создании линии по производству F-35 в Индии "сильно преувеличены". Его заявление приводит портал Defense News:
Статья, в которой говорится о переносе производства в Индию неверно изложена. Она является неверной по своей сути. Речь шла не о производстве F-35, а о возможности производства F-16.



Информация о том, что в Индии будет открыта производственная линия F-35, опровергается и представителями индийских властей.

При этом не исключается, что в конечном итоге Индия купит несколько американских истребителей F-35, как это уже сделали несколько государств мира, включая Южную Корею, Израиль, Норвегию и др.

Что же касается F-16, то именно менеджмент Lockheed Martin выступил с предложением по созданию в Индии производственных мощностей по сборке этих самолётов, если в Нью-Дели будут готовы предоставить гарантии о приобретении крупной партии этих самолётов. В частности, известно, что сборкой F-16 в Индии, вероятно, займётся Tata Advanced Systems Limited. Также сборку самолётов Gripen E Индии предлагает шведский Saab.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 47

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  1. НЕКСУС Сегодня, 13:06
    Индусы хотят все производить у себя и наши Триумфы и матрассовские Ф-35...политика правильная,только кто им даст..при этом,свое отечественное у них как-то не получается разработать,чтоб оно было конкурентным и эффективным. Но может при производстве матрассовских истребителей и наших,глядишь какую то зверушку-гибрид нашего и американского и родят.
    НЕКСУС
    1. новичок Сегодня, 13:10
      да сборка, не очень. отвёртки не той системы, видать.
      новичок
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:12
        Цитата: новичок
        да сборка, не очень. отвёртки не той системы, видать.

        Просто наши и матрассовские истребители не танцуют.
        НЕКСУС
        1. Ил-18 Сегодня, 18:05
          У них затанцуют. Летать не обязательно.
          Ил-18
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:49
      Цитата: НЕКСУС
      ,свое отечественное у них как-то не получается разработать,чтоб оно было конкурентным и эффективным.

      помнишь Андрюха- Капицу? учатся...
      андрей юрьевич
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:55
        Цитата: андрей юрьевич
        помнишь Андрюха- Капицу?

        Умнейший мужик был...нам бы сейчас таких Капиц с десяток,и еще столько же Сахаровых и я бы посмотрел где бы были США.
        НЕКСУС
        1. BerBer Сегодня, 14:06
          В этом у нас проблем нет. Нет жёсткой экономической воли ориентированной на собственную страну и граждан." А талантами земля русская не оскудеет". Не мои слова поэтому цитирую.
          BerBer
  2. afrikanez Сегодня, 13:07
    А накой Индии другие самолеты кроме F-35, у них Су-30 имеется? lol
    afrikanez
    1. Alex777 Сегодня, 13:26
      Им нужен массовый легкий самолет. Если по F-16, в современной комплектации, договорятся быстро - будет большой индийский успех. hi
      Alex777
      1. ul_vitalii Сегодня, 13:37
        Они сами не знают, что им надо. Хотят объять не объятное.
        ul_vitalii
      2. Dreamboat Сегодня, 14:29
        Хотели F-35, а им продадут линию по сборке Cesna.
        Даже F-16 уже устаревшая и исчерпавшая свой потенциал модернизации машина, а пока закупит и соберут линию, запустят производство (хоть с какой-то локализацией) пройдут ГОДЫ. Основной геополитический соперник Индии - Китай, принял на вооружение первые образцы истребителей 5ого поколения...
        Так что сделка о-очень выгодная..., но не Индии. lol
        Dreamboat
        1. Альф Сегодня, 21:31
          Цитата: Dreamboat
          пройдут ГОДЫ.

          Индия-страна с трехтысячелетней историей, что им какие-то 5-10-15 лет.
          Альф
  3. rruvim Сегодня, 13:09
    Мне кажется, что вся история с F-35, какая-то международная афёра. F-22 п-досы никому не продавали. А на F-35 продают не только изделия, но и технологии "направо" и "налево".
    rruvim
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:33
      Я неважно разбираюсь,в этой теме,но судя по информации, постоянно освещающей этот проект,то сложилось устойчивое впечатление, что F35- бизнес проект,аналогичный Apple,Google ,и пр. Только "работающий" в сфере ВПК. Адм.ресурс повыше,только)) соответственно ,возможности..
      И ещё.. Индия,"плавно поворачивается" к США.. Мы ,потихоньку,теряем этот рынок.. Причины?
      То ли,присутствие Индии,в рядах Британского Содружества, толи мы "поумнели"- не даём запрашиваемых технологий.. Хотелось бы почитать,действительно, спецов,связанных с этой темой.
      Сибирский цирюльник
      1. rruvim Сегодня, 13:51
        Премьер Индии в Давосе заявил:
        "Долой протекционизм! Да здравствует глобализация!"
        Высшие касты Индии решили идти по пути глобализации, поэтому они не способны создать что-то национальное. Даже клонировать, по китайскому принцыпу, у них не получится. Поэтому вся "мешанина" техники и специалистов у них в армии. Да ! Ещё население по росту приближается к Китайскому.
        rruvim
        1. faiver Сегодня, 19:10
          по части населения - кто бы их посчитал...
          faiver
          1. rruvim Сегодня, 19:17
            Разные международные организации считают. Например Фонд Сороса. Сами Индийские власти считать не будут, каста неприкасаемых даже паспорта не имеет.
            rruvim
      2. NEOZ Сегодня, 13:57
        являюсь экспертом диванного уровня (начинающий).
        Ф35 самолет 5го поколения предназначен заменить Ф16 в США и их союзников + продажа остальным странам с которыми нет противоречий.
        причина потери индийского рынка в стратегическом партнерстве РФ и КНР (РФ попадает во все большее влияние КНР). в связи с неразрешимыми противоречиями между Индией и КНР, Индия плывет на "запад" т.к. политическое руководство Индии считает, что при кризисе в отношениях РФ выберет сторону КНР.
        ключевые технологии никто никому не дает. либо дает лишь часть технологий, с которыми невозможно сделать продукт (например: делать современный истребитель на 95%, а 5% комплектующих закупать).
        мое личное мнение основанное на статьях ВО.
        NEOZ
        1. rruvim Сегодня, 14:32
          А где там "неразрешимые противоречия"? Только в вопросе Пакистана, где Китайское влияние почти абсолютно. Между Индией и Китаем, кроме мелких пограничных конфликтов и территорий почти нет противоречий. Другое дело, что две мировые державы (тогда ещё было и СССР) использовали это на "полную катушку". Так образовалось целое Государство - Бангладеш. А то что индийцы закупают разное оружие у разных стран - это обычное явление для касты воинов Кштариев. Ещё одна игрушка: то-ли СУ-30, то-ли F-35, то-ли АПЛ "Чакра", то-ли Скорпен... и т.д. Даже что-то своё они приправляют не "карри", а готовыми Израильскими технологиями.
          rruvim
          1. NEOZ Сегодня, 16:04
            вбейте в поисковике на этом сайте "Индия Китай", сайт выдаст более чем достаточно статей о противостоянии Индии и Китая.
            одна из последних:
            https://topwar.ru/134427-zachem-podnebesnaya-rass
            hiryaet-svoe-voennoe-prisutstvie-po-vsemu-miru.ht
            ml
            NEOZ
            1. rruvim Сегодня, 16:20
              Даже читать не буду. Всё это противостояние выдумано англо-сионистами. А наше академическое Востоковедение и Политология всё это повторяет, как мартышка.
              rruvim
        2. Dreamboat Сегодня, 14:41
          Одновременно одно и то же писали hi Вот только не согласен, что отдадут 95% технологий. Думаю заметно меньше.
          + деньги за очень дорогой и не очень удачный проект надо возвращать!
          Dreamboat
      3. Dreamboat Сегодня, 14:38
        Индию готовят к войне с Китаем (что бы схлопнуть потенциал обоих гигантов), наша политика более ориентирован на Китай. В Индии же разростается протекционизм США.
        А про F-35, так в отличие от F-22, это не истребитель завоеВани господства в воздухе, а аналог F-16, истребитель - бомбардировщик. Его единственное достоинство - низкая заметность для старых систем ПВО. Но то ли новые американские ПВО его прекрасно видят, то ли там вшита какая-то система свой-чужой с опознаванием, но американцы сами свой F-35 не боятся....
        Dreamboat
    2. ul_vitalii Сегодня, 13:41
      Ага как в ларьках "Роспечать " приложения Комсомолки с моделями для сборки.
      ul_vitalii
  4. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  5. Skay Сегодня, 13:12
    Надо индусам наших спецов пригласить на экскурсию по Ф35. Тогда может и скидку на С-400 получат.
    Skay
    1. Хагалаз Сегодня, 13:19
      Не думаю, что есть там у фу35 что то интересное для наших спецов.
      Хагалаз
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:52
        Цитата: Хагалаз
        Не думаю, что есть там у фу35 что то интересное для наших спецов.

        документация по МиГ 41 думаю и у нас есть.
        андрей юрьевич
        1. Shahno Сегодня, 19:26
          Не думать это плохо... Материалы, авионика, АСУ, элементная база... Движки.
          Shahno
    2. omit Сегодня, 13:24
      Skay
      Надо индусам наших спецов пригласить на экскурсию по Ф35.
      А что, у вас в штатах шпиёны кончились? wassat
      omit
      1. voyaka uh Сегодня, 14:04
        Именно, закончились. На промышленный шпионаж
        надо тратить большие деньги - подкупать иностранных
        спецов. А денег нет.
        Раньше иностранные коммунисты (и им сочуствующие)
        сами рвались передать СССР военные секреты. И денег
        не требовалось вкладывать. Только держи там связников.
        Но эти времена прошли.

        Китайские хакеры успели украсть кое-что из документации Ф-35.
        И это помогло им с их 5-м поколением.
        Китай как-раз вкладывает в промышленный шпионаж огромные ресурсы и деньги.
        Недаром, персонал китайского посольства в Израиле - на 4-м месте
        в мире по количеству людей. Это в 8-ми миллионной стране-то!
        voyaka uh
        1. Ил-18 Сегодня, 18:12
          Спасибо! Вы меня успокоили, наши разведчики больше не попадаются.
          Ил-18
    3. Alexey-74 Сегодня, 13:26
      А вот это совершенно верно.....хотя думаю у наших разведчиков давно уже есть все схемы Ф-35, которые были переданы нашим КБ для детального изучения............
      Alexey-74
  6. Egorovich Сегодня, 13:19
    Мечты, мечты! Хотят индусы, но кто им даст? С этой мечтой далеко не улетишь. Больше, чем от России они ни от кого не получат, мечтатели.
    Egorovich
  7. rocket757 Сегодня, 13:24
    Всё правильно - "туземцам" бусы!!! а верным раб...партнёрам пушки и мушкеты!!!
    Макнули "туземцев" туда. где их место .... "избранные" молодцы!!!
    rocket757
  8. tosha.chuhontzev Сегодня, 13:30
    Да кто бы мог подумать, что именно так и будет! Ладно, свежее сообщение из Сирии: в бюллетене курдского ополчения YPG сообщается: "Убиты 203 турецких солдата и протурецких боевика, в том числе четыре командира группировок". Свои потери за последний день курдские ополченцы оценили в три человека. Кроме того, в результате авиабомбардировок погибли шесть мирных жителей, 16 получили ранения.
    tosha.chuhontzev
    1. rruvim Сегодня, 19:19
      YPG верить, себя не уважать. sad
      rruvim
      1. tosha.chuhontzev Сегодня, 19:29
        мда... я в ромашку не играю.
        tosha.chuhontzev
  9. Не либероид Русский Сегодня, 13:39
    учитывая их культуру производства, плюс безалаберность при обслуживании по принципу и так сойдет даже по-2 у них бы сломался через месяц даже не взлетев... хотя чему там ломаться, простейший агрегат... а тут f-35

    вон даже су-30 не могут нормально собрать, винят всех и вся, но не себя танцующих ))))
    Не либероид Русский
  10. сталевар Сегодня, 14:00
    Меня удивляет другое! Россия никогда не кидала Индию! Они сами идут на конфликт. У нас есть поговорка - От добра добра не ищут!
    сталевар
    1. voyaka uh Сегодня, 14:12
      Россия, действительно, не кидала Индию. Но у России очень плохой
      сервис военной продукции. Огромная бюрократия, затягивающая ремонты
      и поставки запчастей. Поэтому больше половины индийских Сушек
      стоят на земле без двигателей, которые застряли на ремонтах в России
      и без деталей, которые застряли в переписках чиновниках.
      Для сравнения, если в Израиле срочно нужна запчасть для Ф-15, то посылают
      мейл производителю, и назавтра же или ее отгрузят в обычном самолете, или специальный
      транспортник из США приземлится на военном аэродроме в Израиле.
      voyaka uh
      1. rruvim Сегодня, 14:45
        Это не правда! Холдинг «Технодинамика» ещё в 2016-м открыл ПОЛНЫЙ сервисный центр для обслуживания авиатехники в Индии: не только самолётов, но и вертолётов. Это показывает и количество бортов, вылетающих с запчастями с аэродрома "Чкаловский" и проходящих там экспортных таможенных процедур. Довольно таки оперативно всё поставляется.
        rruvim
        1. voyaka uh Сегодня, 14:52
          |В 2016. Недавно. Может быть. Тогда моя инфа устарела.
          В добрый час. drinks
          voyaka uh
          1. rruvim Сегодня, 14:57
            Ну ведь время быстро летит drinks Особенно, когда правящая каста в Индии раздумывает, перерабатывая полученные взятки от производителей... yes
            rruvim
  11. Влад5307 Сегодня, 14:57
    Цитата: voyaka uh
    Россия, действительно, не кидала Индию. Но у России очень плохой
    сервис военной продукции. Огромная бюрократия, затягивающая ремонты
    и поставки запчастей. Поэтому больше половины индийских Сушек
    стоят на земле без двигателей, которые застряли на ремонтах в России
    и без деталей, которые застряли в переписках чиновниках.
    Для сравнения, если в Израиле срочно нужна запчасть для Ф-15, то посылают
    мейл производителю, и назавтра же или ее отгрузят в обычном самолете, или специальный
    транспортник из США приземлится на военном аэродроме в Израиле.

    Так это индийские менеджеры хотят получать все быстро и бесплатно, вот и тянется переписка месяцами - не надо сравнивать Индустан с Израилем. Какие "дешевые" контракты индусы с РФ заключают, такой сервис и имеют. А бесплатный сыр только в мышеловке. Обслуживание Ф-16, который ФША будут закупать для себя вместо новых Ф-35 что говорит само за себя о качестве Ф-35(почему его и гонят всем), его эксплуатация и обслуга влетят индусам в такую копейку, что они еще не один раз подумают о покупке, да и партнера замучают своими хотелками.
    Влад5307
    1. voyaka uh Сегодня, 17:29
      У индусов гос.стратегия оборонки - обязательно сборка у себя.
      Ф-35 им не дали, поэтому взяли "бюджетный" Ф-16.
      voyaka uh
      1. faiver Сегодня, 19:15
        вот только собирать до сих не очень у них получается hi
        faiver
  12. APASUS Сегодня, 20:39
    Обломили индусов американцы! Не думаю что они хотят передать свои технологии ,а тем более индийцам.Завышенная самооценка у товарищей из Индии
    APASUS
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