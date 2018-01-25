21:54 25 января

В Сети появилось фото украинского «четырехствольного» гранатомета

Очередное «чудо-оружие» украинских военных стало объектом насмешек в интернете. Если раньше конструкторская мысль украинских «самоделкиных» удивляла, в основном, экспериментами в области бронетехники, то сейчас они решили взяться за создание мини-реактивных систем залпового огня, пишет Вестник Мордовии.

В Сети появилось фото украинского «четырехствольного» гранатомета


В результате появилась счетверенная установка РПГ-7, которая, как видно, уже находится на передовой.


О ее существовании стало известно благодаря сэлфи, сделанному двумя военнослужащими украинской армии.

«То ли специально, то ли намеренно эти два субъекта с одухотворенными лицами засветили свою гранатометную "РСЗО". Судя по всему, снимок сделан за мгновение до нанесения удара по каким-то объектам на территории Донбасса. Рядом с установкой виден еще один военный, который приготовился к запуску реактивных гранат», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.



Поскольку бойцы совершенно не опасаются ответного огня, можно предположить, что вряд ли здесь обстреливаются боевые позиции ополчения самопровозглашенных республик.

Подобные системы и ранее пытались создать в государствах постсоветского пространства, но они не получили большого распространения из-за своей ограниченной эффективности, отмечает автор.

Использованы фотографии: Отвага2004
26

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. фигвам Сегодня, 13:21
    А! так вот про какие новые ракеты говорил порощенко.
    фигвам
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:24
      Это явно ракетный комплекс "Ольха", который заменит "Смерч". Осталось научиться газовые баллоны запускать fellow
      Аристарх Людвигович
      1. Тралл Сегодня, 13:32
        Зрачки интересные у персонажа...

        воины света закинутся/обдолбаются и лупят по мирняку
        Тралл
        1. LiSiCyn Сегодня, 14:09
          Я, тоже сразу обратил внимание good Да и у второго, такие же... Но это и хорошо... Замедленная реакция, не способствует выживанию на войне... Пускай они , там все сколятся, скурятся и сопьются... Я буду, только рад за армию урины.
          LiSiCyn
        2. СРЦ П-15 Сегодня, 14:16
          Цитата: Тралл
          Зрачки интересные у персонажа...

          Не в защиту этого персонажа будет сказано: вообще-то у обдолбаных зрачки должны быть расширены! Разве не так?
          СРЦ П-15
          1. Dreamboat Сегодня, 14:21
            Это смотря чем...
            Dreamboat
            1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 14:34
              Используя свои навыкм образования, могу сказать, что возможно под дешевой ,"кислотой" с КНР, там зрачки могут сужаться до размеров головки булавки feel
              А по теме, если стреляют последовательно, то теоретически, шансы повышаются при "прямых" руках
              P.S. при таких веществах, привыкание очень быстрое, в т.ч. и дегенирация, по этому сдохнут быстро достаточно hi
              N.O.M.A.D.E.
              1. Shurik70 Сегодня, 16:25
                Цитата: N.O.M.A.D.E.

                если стреляют последовательно, то теоретически, шансы повышаются при "прямых" руках

                Посмотрите, куда протянул руку тот, кто стреляет. Куда-то в район между 2-ым и 3-им стволом. То есть, запуск не последовательный, а общий у всех. Максимум - слесарь с руками мог задержку пуска у разных стволов сделать, что бы вылетали с интервалом.
                Shurik70
        3. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:32
          похоже на героине этот тузик,значит долго не протянет hi
          Ратник с пулеметом
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:52
        все равно плагиаторы,ничего придумать не могут,такую конструкцию, только из винтовок,больше 100 лет назад придумал русский офицер(польского происхождения)капитан Шметилло при осаде Порт-Артура))
        Ратник с пулеметом
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:56
          вот такая вот штука
          Ратник с пулеметом
      3. Pax tecum Сегодня, 14:23
        Ересь военно-украинская какая-то!
        Четыре комулятивных выстрела? Судя по фото даже не осколочные.
        Вся идея сверхмобильного носимого орудия к черту!
        В белый свет как в копеечку.
        Актуальность, рациональнось и практичность - это не к украм, это им чуждо.
        А, что не принцип пулеметного ленточного боепитания-то?
        Просто, подскажите, не томите: как это применять?
        Pax tecum
        1. Topotun Сегодня, 16:25
          А никак, распил средств под флагом суперразработки. Ясно что четыри гранатомета в руках четырех бойцев (рассредоточенных на местности) лучше данного пепелаца. Но военный заказ....
          Topotun
          1. Ил-18 Сегодня, 17:44
            Ну, если сделать так, чтобы они по очереди сходились в одну точку, то ДЗ, КАЗ станут бесполезны.
            Ил-18
    2. Доктор Бармалей Сегодня, 13:25
      Именно так:
      Доктор Бармалей
      1. 76СССР Сегодня, 13:35
        удобная и экономная боевая единица, а главное пополнить боевой комплект вообще не проблема - напилил, нарубил, настрогал и вперед.)
        76СССР
        1. Ныробский Сегодня, 14:09
          Цитата: 76СССР
          удобная и экономная боевая единица, а главное пополнить боевой комплект вообще не проблема - напилил, нарубил, настрогал и вперед.)
          У них и для этих целей уже есть приспособы.
          Ныробский
    3. майор Юрик Сегодня, 13:25
      Цитата: фигвам
      А! так вот про какие новые ракеты говорил порощенко.

      Саломет "бандера плюс"! Для доставки закуси на первый эшелон обороны! fool
      майор Юрик
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:34
        В Сети появилось фото украинского «четырехствольного» гранатомета
        нацисты- своими же ошибками...
        Дедкастарый
    4. сибиралт Сегодня, 14:03
      Вариант малокалиберной "Катюши" по - украински. laughing
      сибиралт
    5. RASKAT Сегодня, 14:29
      Заряжен гранатами от СПГ-9 (ОГ-9 если я не ошибаюсь), мне кажется это утка. Даже если они умудрились соединить их с РПГшными гранатами, врят ли такое чудо УКРОБОРОНПРОМА сможет куда то прицельно долететь.
      RASKAT
      1. Mik13 Сегодня, 16:24
        Цитата: RASKAT
        Заряжен гранатами от СПГ-9 (ОГ-9 если я не ошибаюсь), мне кажется это утка. Даже если они умудрились соединить их с РПГшными гранатами, врят ли такое чудо УКРОБОРОНПРОМА сможет куда то прицельно долететь.

        Действительно. Бред какой-то.
        Даже если гранату каким-то чудом срастить со стартовым зарядом от ПГ-7, она все равно не взорвется. НА боевой взвод не встанет.
        Кстати, источником гранат может быть еще 2А28...
        Mik13
  2. НЕКСУС Сегодня, 13:23
    По ходу Катюша украинского производства...
    НЕКСУС
  3. Васся Вассин Сегодня, 13:24
    Запомним эти рожи
    Васся Вассин
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:31
      Вот аккаунты тех, что в кадре https://vk.com/id271152522 и
      https://vk.com/dan9_klinkov
      Аристарх Людвигович
      1. Kosta153 Сегодня, 16:09
        Зашел посмотреть...Один в Анапе в 16м побывал,другой на фоне вьезда в Новый Уренгой...Вот так- а там с сепарами воюют.
        Kosta153
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:24
    ... этих гарнив селюков бахнут гривной за растрату выстрелов РПГ... laughing
    a.s.zzz888
    1. johnik Сегодня, 13:26
      Какие одухотворенные ро... личики!
      А оружие - карателей!!
      johnik
      1. Серый брат Сегодня, 13:30
        Цитата: johnik
        Какие одухотворенные ро... личики!
        А оружие - карателей!!

        Это вы горно-пехотную бригаду ещё не видели.
        Серый брат
        1. Серый брат Сегодня, 13:33
          Рожи сплошь пропитые, да эти "горные пехотинцы", пузатые, передохнут пока на второй этаж подниматься будут.
          На заднем плане могучая техника бригады.
          Серый брат
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:51
            ... французы под Москвой в 1812 г. были лучше одеты и обуты... горные цыгане... laughing
            a.s.zzz888
            1. Серый брат Сегодня, 13:58
              Цитата: a.s.zzz888
              горные цыгане...

              Этих гаврил недавно с фронта сняли с большой помпой. 128-я отдельная горно-пехотная бригада.
              Горных бомжей уже в Закарпатье, на новом месте службы, фотографировали. Т.е. это они ещё при параде - красавцы, все как на подбор. lol
              Серый брат
              1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:16
                ... только аксельбантов им не хватает... laughing
                a.s.zzz888
                1. Серый брат Сегодня, 14:17
                  Цитата: a.s.zzz888
                  .. только аксельбантов им не хватает...

                  Аксельбанты у них из носа висят))
                  Серый брат
  5. ded100 Сегодня, 13:25
    Супер только четырех маловато вот десяток и в два ряда тогда да! wassat
    ded100
  6. sir_obs Сегодня, 13:25
    И имя ему "Вымя"
    sir_obs
  7. Хагалаз Сегодня, 13:26
    То ли специально, то ли намеренно - прикольная формулировка.
    А по сути, чтож, хорошая идея). Давайте теперь танки счетверять, вертолеты..... Счетверённый пистолет Макарова..... Круть!
    Хагалаз
    1. x.andvlad Сегодня, 13:47
      Когда то похожую инженерную мысль мы уже встречали.

      Счетверенная зенитная установка обр.1931 г. под 7.62-мм. пулемет системы максима
      x.andvlad
      1. Orionvit Сегодня, 14:08
        Так эта в своём классе, была довольна эффективна, на малых высотах. Но счетверять гранатомёты? Это наверное те, что американцы прислали, и их девать некуда.
        Orionvit
      2. Strashila Сегодня, 14:20
        не плохая система... таблицу стрельб по навесной и при способу для наводки... будет не хуже шрапнели... как в Первую мировую применяли... на километра два точно можно стрелять... и окоп без перекрытия не спасет. Все новое... хорошо забытое старое.
        Strashila
        1. x.andvlad Сегодня, 15:11
          Возможно, Вы правы. Если обучить расчет правильной корректировке, то можно применять как шрапнель, только вот для этого гранаты нужно не кумулятивные, а осколочные, и в большом количестве. И видимо огонь на большие расстояния будет весьма неточным. Но если делать залп по четыре гранаты, то может быть попадут в радиус 20-30 метров.
          x.andvlad
          1. Strashila Сегодня, 15:47
            вообще речь шла о пулеметах... в годы Первой мировой навесной огонь из них был нормой и выкашивал траншеи.
            Strashila
            1. x.andvlad Сегодня, 16:23
              По такой методе стрельбы осколочных гранат не напосёшся.
              А я имел в виду одиночную стрельбу с пристрелкой, после которой делается залп четырьмя гранатами на поражение, как в артиллерии.
              x.andvlad
  8. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:26
    Горилки нажрались вот и чудят...чудо-оружие создали...да все суслики в округе помрут со смеху.

    Позиция как на ладони... what и чем они только думают.
    Тот же ЛЕХА
  9. ul_vitalii Сегодня, 13:26
    Какой слаженный расчет, один уши прикрыл, другие рожи в объектив.
    ul_vitalii
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:31
      Какой слаженный расчет, один уши прикрыл, другие рожи в объектив.

      smile Такое ощущение что смотрят не в объектив камеры а на донышко бутылки...нет ли там капельки горилки.
      Тот же ЛЕХА
  10. Alex-a832 Сегодня, 13:27
    А если с десяток ПКМ на один швеллер закрепить и на поворотную турель поставить, то это ваще жесть - любой танк в мясо превратит! Только свидомым не говорите, тс-с-с...
    Alex-a832
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:35
      Цитата: Alex-a832
      А если с десяток ПКМ на один швеллер закрепить и на поворотную турель поставить, то это ваще жесть - любой танк в мясо превратит! Только свидомым не говорите, тс-с-с...

      В виду того,шо у пана атамана нету золотого запасу,в скором времени вход и китайские питарды пойдут...
      НЕКСУС
      1. Svarog51 Сегодня, 13:54
        В виду того,шо у пана атамана нету золотого запасу,в скором времени вход и китайские питарды пойдут...

        Не-е, им полосатые друзья бесплатно обещали подогнать, а пока велели тренироваться..."на кошках"
        Svarog51
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:56
          Цитата: Svarog51
          Не-е, им полосатые друзья бесплатно обещали подогнать, а пока велели тренироваться..."на кошках"

          Хороший сарай...от дождя самое то...не промокнут.
          НЕКСУС
          1. Svarog51 Сегодня, 13:59
            Хороший сарай...от дождя самое то...не промокнут.

            Какой же это сарай - это партия "новейших" Джавелинов. wassat
            Ну не разбирать же - вместе с шасси пришлют.
            Svarog51
            1. НЕКСУС Сегодня, 14:02
              Цитата: Svarog51
              Какой же это сарай - это партия "новейших" Джавелинов.

              Кому то и Ф-35 истребитель,а кому то он же для поливки свеклы на полях.Чуете разницу в применении?
              НЕКСУС
              1. Svarog51 Сегодня, 14:13
                Чуете разницу в применении?

                Дык это, у меня ни поля, ни свеклы, ни тем более Ф-35 нетути. request Как же я почую? recourse
                Svarog51
                1. НЕКСУС Сегодня, 14:16
                  Цитата: Svarog51
                  Дык это, у меня ни поля, ни свеклы, ни тем более Ф-35 нетути. Как же я почую?

                  У гарных хлопцев тоже нет,но при этом они говорят,шо их армия самая сильная в мире.
                  Я вот интересуюся,а шо будут гутарить все эти хлопцы,кода власть поменяется и им будут бить не по удостоверению ветерана АТО,а банально по роже,со словами САЛА УКРАИНЕ!?
                  НЕКСУС
                  1. Svarog51 Сегодня, 14:26
                    Ну это элементарно!
                    а шо будут гутарить все эти хлопцы,кода власть поменяется и им будут бить не по удостоверению ветерана АТО,а банально по роже

                    - А нам то за что? lol
                    Svarog51
                    1. НЕКСУС Сегодня, 14:32
                      Цитата: Svarog51
                      - А нам то за что?

                      Мне иной раз думается,это каким таким детородным органом столько то даунов наплодили ? При этом жешь по факту конвеерное производство ...
                      НЕКСУС
                      1. Svarog51 Сегодня, 14:45
                        Урфин Джус тоже своих Дуболомов конвейерным способом строгал, пока волшебный порошок не закончился. wink
                        Svarog51
          2. Alex-a832 Сегодня, 14:16
            Сдаётся мне, что это духовой музыкальный инструмент. Орган называется (ударение в названии инструмента по личному усмотрению). lol
            Alex-a832
            1. Svarog51 Сегодня, 14:48
              Ну этот агрегат назывался "Каллиопа", а у свидомых Орган поменьше - только на "опа" тянет. wink
              Svarog51
  11. Александр 3 Сегодня, 13:27
    Это у них из за нехватки личного состава в армии? Сразу за четверых стреляет.
    Александр 3
    1. Orionvit Сегодня, 14:15
      Цитата: Александр 3
      Сразу за четверых стреляет

      Ждём свосьмерённую установку. В 2 раза эффективнее счетверённой и в 8 раз одноствольной. Вот только попасть в цель можно, "как пальцем в небо".
      Orionvit
  12. Alexey-74 Сегодня, 13:30
    Не умные люди ....одним словом, и те кто снимался и те кто чудо-оружие сделал....
    Alexey-74
  13. 76СССР Сегодня, 13:30
    "катюша" по-украински)
    76СССР
    1. igordok Сегодня, 13:53
      Цитата: 76СССР
      "катюша" по-украински)

      Ошибаетесь, это и есть тот самый "джавелин", которым всех пугают.
      1"Джавелин" = 4 х РПГ-7
      igordok
  14. taiga2018 Сегодня, 13:32
    Цитата: Васся Вассин
    Запомним эти рожи

    это будет сложно,у них сейчас пол-страны таких...
    taiga2018
  15. taiga2018 Сегодня, 13:34
    "...не получили большого распространения из-за своей ограниченной эффективности..."ограниченным воякам-ограниченная эффективность...
    taiga2018
  16. Аматар Сегодня, 13:37
    В секретных лабораториях идет разработка восьмиствольного автомата.
    Аматар
  17. raw174 Сегодня, 13:43
    Почему не поставили в люльку мотоцикла? Тогда мобильность повысится, а в небольшой прицеп много выстрелов войдёт, можно на спину дресерованому поросёнку приладить, или ... хотя что я тут распыляюсь, нужно патент писать или в укроборонпром идеи продать, у меня в голове масса таких идей! Можно танки спина к сине сварить, тогда они быстро окружение котла разобьют!
    raw174
  18. SPLV Сегодня, 13:58
    Весёлые комментарии. Мне почему-то кажется, что это самая мало бюджетная попытка преодоления КАЗов.
    SPLV
    1. Метан Сегодня, 14:06
      Я чегой-то вспомнил станок для спинингов для ловли карпа wink
      Метан
  19. sgr291158 Сегодня, 14:04
    Ах какая полезная вещица.
    sgr291158
  20. Куница Сегодня, 14:13
    Есть у меня для них ещё ноу-хау. Счетверённый лук. Не знаю, как выйти на покупателей lol
    Куница
  21. Strashila Сегодня, 14:15
    Можно конечно хихикать и даже поржать, но идея не плохая. С рук вы не сможете стрелять точно по навесной траектории... здесь имея пристрелочную таблицу можно сделать расчет... и сделать пристрелочный пуск, внести корректировку и сделать залп, хоть на противоположный склон, хоть по крыше здания... а еще такую систему сделать под Шмели... будет мини Солнцепек или Буратино с дальность под 1 000 метров... серьезная вещь получится. Можно доработать станок с возможностью установки на авто,есть возможность пуск с машины... нет... сняли, перенесли... отстрелялись утащили. По стационарным объектам само то... если танк в капонире, то получить в башню или корпус с верху может легко.
    Strashila
  22. Nikolaevich I Сегодня, 14:41
    Ну.что ж...Приспичит ,и не так "раскорячешься"!Подобные "РСЗО" ещё ранее армяне "клепали" ! У арабских "бармалеев" иногда можно увидеть...Слыхивал я,что ополченцы к РПГ-7 82-мм миномётную мину "прислюнявили" ! (всушники,вроде бы тоже этот опыт переняли...) Так вот....представьте "четырёхстволку" РПГ-7 "заряжённую" 82-мм минами и устройством дистанционного пуска.....зарядили,навели и ....от греха по-дальше ! Ну как,почувствовали "уважуху" ?
    Nikolaevich I
  23. Злой 55 Сегодня, 14:46
    Ох прыгуны и ненормальные...смысл на 400 метров дальности РПГ делать такую приблуду, с какой не убежишь, не спрячешься..
    Злой 55
  24. kotdavin4i Сегодня, 14:50
    Так украинцы не первые - вот в 2011 Армения выпустила и приняла на вооружение - N2 называется.
    kotdavin4i
  25. faterdom Сегодня, 15:00
    Фигня какая-то. Вот когда получат "Джавеллины", да их спаяют по восемь - вот тогда и забоимся! А так - нет, не прокатит!
    faterdom
  26. Vladimir Сегодня, 15:23
    Если бы на выставке не видел модернизированную бомбу ФАБ-250 ,не поверил бы.
    Vladimir
  27. Lexa-149 Сегодня, 15:34
    Очень похоже на то, что зарядили они их "модернизированными" выстрелами от СПГ-9
    Lexa-149
  28. BAI Сегодня, 15:47
    Ну что тут можно сказать? У всех разная наследственность.
    BAI
  29. MoJloT Сегодня, 16:25
    мысль украинских «самоделкиных» удивляла,

    А меня не перестает удивлять сам вестник мордовии. Новостная лента из разряда ярмарки в Саранске, кто кому рожу из за водки набил и тут же уникальные репортажи с передовой из Сирии куда даже ВГТРК и Россия(канал) носа не суют, а то с Украины. Причем о героических репортерах вестника мордовии, тоже ничего не слышно. ТОВАРИЩИ ЭТО СТРАННО!
    MoJloT
  30. ALEA IACTA EST Сегодня, 17:14
    Сначала ритуальные скачки, теперь митральеза из гранатометов. Здравствуй, Кения, прощайте, санитары.
    ALEA IACTA EST
  31. faiver Сегодня, 19:06
    спасибо господа комментаторы - насмеялся аж до слез laughing
    faiver
  32. Metallurg_2 Сегодня, 20:02
    Интересно, эти олухи хотя бы примерно баллистику этого шушпангевера считали? А то мне что-то подсказывает, что гранаты будут падать и взрываться непосредственно в траншеях)
    Metallurg_2
  33. APASUS Сегодня, 20:35
    Что то фото какая то залепуха !
    Кто хоть раз стрелял из РПГ знает что в таком положении контузия стреляющего индивидуума на все 150 % обеспечена .
    Какой то обезьяний цирк ?
    APASUS
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