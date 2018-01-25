В Сети появилось фото украинского «четырехствольного» гранатомета
Очередное «чудо-оружие» украинских военных стало объектом насмешек в интернете. Если раньше конструкторская мысль украинских «самоделкиных» удивляла, в основном, экспериментами в области бронетехники, то сейчас они решили взяться за создание мини-реактивных систем залпового огня, пишет Вестник Мордовии.
В результате появилась счетверенная установка РПГ-7, которая, как видно, уже находится на передовой.
О ее существовании стало известно благодаря сэлфи, сделанному двумя военнослужащими украинской армии.
«То ли специально, то ли намеренно эти два субъекта с одухотворенными лицами засветили свою гранатометную "РСЗО". Судя по всему, снимок сделан за мгновение до нанесения удара по каким-то объектам на территории Донбасса. Рядом с установкой виден еще один военный, который приготовился к запуску реактивных гранат», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
Поскольку бойцы совершенно не опасаются ответного огня, можно предположить, что вряд ли здесь обстреливаются боевые позиции ополчения самопровозглашенных республик.
Подобные системы и ранее пытались создать в государствах постсоветского пространства, но они не получили большого распространения из-за своей ограниченной эффективности, отмечает автор.
В результате появилась счетверенная установка РПГ-7, которая, как видно, уже находится на передовой.
О ее существовании стало известно благодаря сэлфи, сделанному двумя военнослужащими украинской армии.
«То ли специально, то ли намеренно эти два субъекта с одухотворенными лицами засветили свою гранатометную "РСЗО". Судя по всему, снимок сделан за мгновение до нанесения удара по каким-то объектам на территории Донбасса. Рядом с установкой виден еще один военный, который приготовился к запуску реактивных гранат», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
Поскольку бойцы совершенно не опасаются ответного огня, можно предположить, что вряд ли здесь обстреливаются боевые позиции ополчения самопровозглашенных республик.
Подобные системы и ранее пытались создать в государствах постсоветского пространства, но они не получили большого распространения из-за своей ограниченной эффективности, отмечает автор.
Использованы фотографии: Отвага2004
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