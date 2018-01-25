Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
У России есть недостающее звено в системах противовоздушной обороны – именно поэтому авиабаза Хмеймим в конце 2017 года была успешно атакована 82-мм минометами, пишет издание Strategy Page.
«Российскому гарнизону на авиабазе Хмеймим для отражения минометной атаки в декабре нужно было оружие, которое есть у США – противоракетная система C-RAM, или израильский "Железный купол"», приводит статью газета Взгляд.
Российские эксперты предполагают, что по авиабазе ударили советским минометом 2Б9 «Василек». На это указывают фрагменты оболочки снарядов, а также скорость стрельбы.
При этом «Васильки» никогда не поставлялись Россией в Сирию, поэтому у экспертов появились подозрения, что это оружие «поступило к боевикам от турецких контрабандистов – в Турции такие минометы есть». Анкара эти обвинения отвергает, указывая, в частности, на то, что минометы могли быть китайским клоном 2Б9 – W99.
«Тем не менее, защиты от таких минометов у России не оказалось», – пишет издание, отмечая, что справиться с минометными снарядами могла бы противоракетная американская система C-RAM, которая используется с 2006 года.
По данным автора, это оружие применяется на дальности до 2-х км, оно может сбить 70–80% ракет и минометных снарядов в радиусе своего действия. В этих целях C-RAM использует 20-мм снаряды, которые детонируют около целей, распыляя их на фрагменты. Американские военные имеют опыт применения данного оружия в Ираке и Афганистане.
Еще одно решение – израильский «Железный купол», используемый с 2009 года. «Эта система использует два радара для быстрого расчета траектории подлетающей ракеты или минометного снаряда и направляет к ней противоракету, если есть угроза объекту, находящемуся под защитой», – говорится в материале.
Сообщается, что «Железный купол» сбил 85% ракет, которые запускались по израильской территории.
«Российскому гарнизону на авиабазе Хмеймим для отражения минометной атаки в декабре нужно было оружие, которое есть у США – противоракетная система C-RAM, или израильский "Железный купол"», приводит статью газета Взгляд.
Российские эксперты предполагают, что по авиабазе ударили советским минометом 2Б9 «Василек». На это указывают фрагменты оболочки снарядов, а также скорость стрельбы.
При этом «Васильки» никогда не поставлялись Россией в Сирию, поэтому у экспертов появились подозрения, что это оружие «поступило к боевикам от турецких контрабандистов – в Турции такие минометы есть». Анкара эти обвинения отвергает, указывая, в частности, на то, что минометы могли быть китайским клоном 2Б9 – W99.
«Тем не менее, защиты от таких минометов у России не оказалось», – пишет издание, отмечая, что справиться с минометными снарядами могла бы противоракетная американская система C-RAM, которая используется с 2006 года.
По данным автора, это оружие применяется на дальности до 2-х км, оно может сбить 70–80% ракет и минометных снарядов в радиусе своего действия. В этих целях C-RAM использует 20-мм снаряды, которые детонируют около целей, распыляя их на фрагменты. Американские военные имеют опыт применения данного оружия в Ираке и Афганистане.
Еще одно решение – израильский «Железный купол», используемый с 2009 года. «Эта система использует два радара для быстрого расчета траектории подлетающей ракеты или минометного снаряда и направляет к ней противоракету, если есть угроза объекту, находящемуся под защитой», – говорится в материале.
Сообщается, что «Железный купол» сбил 85% ракет, которые запускались по израильской территории.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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