21:52 25 января

Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов

У России есть недостающее звено в системах противовоздушной обороны – именно поэтому авиабаза Хмеймим в конце 2017 года была успешно атакована 82-мм минометами, пишет издание Strategy Page.



«Российскому гарнизону на авиабазе Хмеймим для отражения минометной атаки в декабре нужно было оружие, которое есть у США – противоракетная система C-RAM, или израильский "Железный купол"», приводит статью газета Взгляд.


Российские эксперты предполагают, что по авиабазе ударили советским минометом 2Б9 «Василек». На это указывают фрагменты оболочки снарядов, а также скорость стрельбы.

При этом «Васильки» никогда не поставлялись Россией в Сирию, поэтому у экспертов появились подозрения, что это оружие «поступило к боевикам от турецких контрабандистов – в Турции такие минометы есть». Анкара эти обвинения отвергает, указывая, в частности, на то, что минометы могли быть китайским клоном 2Б9 – W99.

«Тем не менее, защиты от таких минометов у России не оказалось», – пишет издание, отмечая, что справиться с минометными снарядами могла бы противоракетная американская система C-RAM, которая используется с 2006 года.

По данным автора, это оружие применяется на дальности до 2-х км, оно может сбить 70–80% ракет и минометных снарядов в радиусе своего действия. В этих целях C-RAM использует 20-мм снаряды, которые детонируют около целей, распыляя их на фрагменты. Американские военные имеют опыт применения данного оружия в Ираке и Афганистане.

Еще одно решение – израильский «Железный купол», используемый с 2009 года. «Эта система использует два радара для быстрого расчета траектории подлетающей ракеты или минометного снаряда и направляет к ней противоракету, если есть угроза объекту, находящемуся под защитой», – говорится в материале.

Сообщается, что «Железный купол» сбил 85% ракет, которые запускались по израильской территории.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 51

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  1. НЕКСУС Сегодня, 13:57
    «Российскому гарнизону на авиабазе Хмеймим для отражения минометной атаки в декабре нужно было оружие, которое есть у США – противоракетная система C-RAM, или израильский "Железный купол"», приводит статью газета Взгляд.

    Так продайте,а мы изучим.. wassat
    «Тем не менее, защиты от таких минометов у России не оказалось», – пишет издание, отмечая, что справиться с минометными снарядами могла бы противоракетная американская система C-RAM, которая используется с 2006 года.

    Прям вот сейчас покурю,а потом начну хотеть и завидовать.
    Для кого эти аналитики такую откровенную пургу пишут?
    НЕКСУС
    1. Anarchist Сегодня, 14:00
      Тут система по-другому работает... Вы купите у нас её, а взамен наши боевики перестанут вас обстреливать!
      Anarchist
      1. фигвам Сегодня, 14:01
        Да ни какой это не миномётный обстрел, дроны были в обоих случаях.
        фигвам
        1. Anarchist Сегодня, 14:10
          Если американцы говорят, что минометный обстрел... Значит минометный обстрел! И нечего препираться с исключительными! Если не верите, тогда Спросите в Евросоюзе. Они подтвердят...
          Anarchist
          1. Shurik70 Сегодня, 16:04
            Если уж "Железный купол" ракеты сбивает, то дроны точно собьёт. России нужен свой аналог.
            Не знаю, как он миномётные снаряды сбивает, не нашёл инфы.
            А вот на счёт эффективности C-RAM есть сомнения. Евреи предпочли всё же свою систему, а не американскую, а это показатель.
            Shurik70
            1. единокровец Сегодня, 16:46
              ПАНЦИРЬ тоже дроны сбивает , другое дело что та ракеты намного дороже чем у евреев. Вообще с дронами должно бороться РЭБ так как никаких ракет не хватит если запустить например 100 дронов одновременно.
              единокровец
            2. Hanokem Сегодня, 20:11
              Договаривайтесь с американцами. Если они разрешат, то мы с удовольствием продадим вам железный купол.
              Hanokem
        2. единокровец Сегодня, 16:44
          МО РФ заявило про миномёты . Врать смысла нет я думаю.
          единокровец
    2. okko077 Сегодня, 14:47
      Опять игра в те же ворота... Вы помните видеосюжет про клоунов на базе , которые игрались с мини- дирижаблем. Эту клоунаду простой обыватель должен был принять за позитивную тенденцию...Я вообще не понимаю , что происходит в Сирии и в нашей армии в информационном плане, в плане использования информационных технологий ? Почему не повесить над базой на энергопривязи воздушный шар с камерами и тепловизорами...не посадить смену операторов за мониторы и всё видеть в контролировать в радиусе 5 км ...10 км..100км ? Не разместить вокруг стационарные посты наблюдения ?...Придать им средства поражения, которыми они могут почти мгновенно управлять...Вместо этого какие-то роботы, какие-то с пустыми шарами .. ? Если даже этого нет о каких информационно-боевых системах может идти речь...?О каких достижениях в военном плане,в плане применения современных информационных технологий может идти речь , если мы даже вокруг своей базы ничего не видим и не контролируем ? А должны Всё контролировать в Сирии, как в небольшом позиционном районе ведения боевых действий...и всё в реальном времени с выдачей координат цели и с мгновенным реагированием... За эту отсталость надо менять и гнать в шею командование, начиная с ГШ , а не вешать медальки на кительки...
      okko077
      1. Genry Сегодня, 16:09
        Цитата: okko077
        Почему не повесить над базой на энергопривязи воздушный шар с камерами и тепловизорами...не посадить смену операторов за мониторы и всё видеть в контролировать в радиусе 5 км ...10 км..100км ?

        Видеть рой движущихся непонятных точек, автомобилей, людей, животных. Сколько штук вы сможете правильно классифицировать. А если вам будут показывать спектакль из летающих теплых объектов, как вы будете с ним разбираться. Потом вы вдруг увидите, что в самом деле "летят птицы" т.е. мины. За минуту они отстреляются и уйдут, а вы всё будете пулять по пустому месту. Так вы только ущерб получите...
        Нужны комплексы самообороны от мин. Нужно закрывать сегменты периметра возможного огневого налёта.
        Genry
        1. okko077 Сегодня, 16:28
          Просто бред какой-то? Вы с видеокамеры БПЛА видете рой каких-то точек?..Даже не знаю ,что ответить?
          okko077
          1. Vlad.by Сегодня, 17:37
            Для защиты базы Хмеймим с 3000 персонала предлагаете создать базу защиты Хмеймим 2 с 10000?
            Vlad.by
      2. MoJloT Сегодня, 16:16
        Почему не повесить над базой на энергопривязи воздушный шар с камерами и тепловизорами

        Там уже есть такой, не помогло.
        MoJloT
        1. okko077 Сегодня, 18:13
          Дело не в шаре, а в системе, в которой он только один датчик из многих, в Информационной Боевой Системе с операторами, средствами поражения и их полномочиями.....
          okko077
    3. Tusv Сегодня, 16:15
      Цитата: НЕКСУС
      Прям вот сейчас покурю,а потом начну хотеть и завидовать.

      Наши говорят :"Хотеть не вредно, плохо не иметь"-Расплентинцы, что нибудь придумают hi
      Tusv
  2. Alex-a832 Сегодня, 14:01
    Волшебно! Сбивать мину за сто баксов ракетой за сто килобаксов?! Это только исключительные такой шик себе могут позволить. Или в компьютерной модели. Не подпускать ДРГ на дистанцию миномётного обстрела - это реалии.
    Alex-a832
    1. alstr Сегодня, 14:05
      По моему проще сразу уничтожать сразу миномет, а не мины.
      alstr
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:11
        Цитата: alstr
        По моему проще сразу уничтожать сразу миномет, а не мины.

        Лучше сразу тех,кто продает эти минометы
        НЕКСУС
    2. BerBer Сегодня, 14:13
      Мина за сто баксов повредила самолёт за несколько миллионов. Поэтому ракета за сто тысяч вроде нормально (в нашем случае может и дешевле). Поэтому хоть и вражеское мнение, но рациональное зерно в нём есть.
      BerBer
      1. Alex-a832 Сегодня, 15:16
        Полагаю всего лишь рекламой, так как на том расстоянии, на котором велся обстрел, учитывая взаимодействие радар-ракета-мина будет два варианта: или ракета только стартанёт, когда мина ляжет на цель, либо собьет мину около цели, то есть условный самолет может получить повреждение не только от мины, но и от мины во взаимодействии с противоракетой, что ещё хуже. Единственный вариант - подавление минометного расчета по первому выстрелу, но это другая тема.
        Alex-a832
        1. BerBer Сегодня, 15:59
          Железный купол - действующая система. Не надо недооценивать Евреев. "Василёк", который предположительно использовали может стрелять с 4-х км, как раз для железного купола. То. что зеванули ДРГ - согласен. Но я же не об этом. Я о том что надо присматриваться к тому вооружению которое используют оппоненты и лучшее использовать у себя.
          BerBer
          1. единокровец Сегодня, 16:49
            Цитата: BerBer
            Железный купол - действующая система.

            она 100% гарантии не даёт и те же самые "касамы" долетали до цели.
            единокровец
            1. BerBer Сегодня, 16:51
              Думаете рекламная акция?
              BerBer
          2. Alex-a832 Сегодня, 17:44
            Вот мнение израильского колегги на Ваше предположение.

            voyaka uh Сегодня, 14:36 ↑
            " Сбивать куполом мины никто не будет, не для того система,
            это все равно что бомбить золотыми слитками, "////
            Не по этой причине. Если точка выстрела из миномета меньше,
            чем в 7 км от цели, то Ж.К. не успевает пустить ракету.
            Мина обнаруживается, траектория просчитывается, но перехват
            запаздывает. Нужен лазер.
            Фаланкс с собственным радаром лучше, но
            он забрасывает местность тысячами осколков.
            Если выстрел миномета был из района городской
            застройки (как это бывает в Газе), то
            будут убитые и десятки раненых в округе. ООН сожрет с потрохами.
            Поэтому от Фаланкса у нас отказались сразу.
            Alex-a832
    3. 210окв Сегодня, 14:13
      Почему бы и нет.Они могут себе это позволить.А реалии то,что прозевали.Конечно дешевле не допустить на расстояние обстрела..
      Цитата: Alex-a832
      Волшебно! Сбивать мину за сто баксов ракетой за сто килобаксов?! Это только исключительные такой шик себе могут позволить. Или в компьютерной модели. Не подпускать ДРГ на дистанцию миномётного обстрела - это реалии.
      210окв
    4. Саша Крымский Сегодня, 15:16
      Alex-a832 Новый
      Сегодня, 14:01
      Волшебно! Сбивать мину за сто баксов ракетой за сто килобаксов?! Это только исключительные такой шик себе могут позволить. Или в компьютерной модели. Не подпускать ДРГ на дистанцию миномётного обстрела - это реалии

      Логично. А жизни солдат и офицеров, уже ни чего не стоят? fool . Как говорил товарищь Сталин -" Бабы ещё нарожают." ? А?
      Саша Крымский
      1. Alex-a832 Сегодня, 15:59
        Я вообще-то говорил, что не дело гвозди сваебоем забивать. А по поводу потерь - на войне от всего не убережёшься и пределы разумного в защите тоже имеют место быть, с долей здорового цинизма. Не нужно на этом из публики слезу выдавливать.
        Alex-a832
    5. Tusv Сегодня, 16:48
      Цитата: Alex-a832
      Или в компьютерной модели. Не подпускать ДРГ на дистанцию миномётного обстрела - это реалии.

      Такую игрушку исчё не выпустили. Э Геймеры. хватит играть в Танчики, Порвите ПВО Советского Союза. Исходные данные. РТВ четко фиксирует каждый взлет.и вас ждетс тясяча ракет и Полк Фланкеров
      Tusv
    6. Hanokem Сегодня, 20:13
      Мина за 100 баксов может уничтожить самолёт за 70 Лямов. Вот правильный подсчёт
      Hanokem
  3. Livonetc Сегодня, 14:02
    "Кузькина мать", заявленная еще Хрущевым и примененная к кому надо примененная.
    И будет миру мир.
    Livonetc
  4. Alexey-74 Сегодня, 14:12
    Думаю наши военные спецы уже давно изучили возможности американской системы и израильского "Купола"...ждем ответа от нашего МО, ну или лиц приближенных к нему. Этот вопрос действительно интересен, на сколько необходим именно такой купол, а он нужен однозначно, для защиты стационарных объектов хотя бы....и что скажут наши разработчики. За такой опыт к сожалению приходится платить жизнями военнослужащих.
    Alexey-74
    1. Svarog51 Сегодня, 14:41
      А как же опыт Афганистана? Там тоже были обстрелы и контрмеры принимались. С тех пор не так уж много времени прошло, чтоб забыть.
      Svarog51
    2. okko077 Сегодня, 15:11
      Наши военные в полной "заднице"...Никаких спецов, никаких новых подходов в нашей армии нет, всё на уровне 45 года , только оружие современное, а используют его по старому, никто информационной революции даже не заметил...и не хочет замечать...Одни полки беспилотников чего стоят ? Это же каким дегенератом надо быть , чтобы из датчиков Боевых Информационных Систем , делать самостоятельные боевые единицы ?..Меня часто спрашивают: откуда вы знаете ? Нет новых приёмов ведения войны, боевых действий, ...потому, что нет новых структур, новых боевых единиц с новыми интегрированными полномочиями,.... одни разведчики- корректировщики и смертники одновременно на передовой и чуть поглубже, старые генералы пер_дуны с биноклями, пер_дуны не по возрасту , а по образу мышления..., которые всем управляют, включая чуть ли не "калибры"...
      okko077
  5. Михаил м Сегодня, 14:13
    Ракетами по минам палить - это в амерском стиле. Интересно, чем они комаров сшибают?
    Михаил м
  6. MIG00001 Сегодня, 14:14
    Ну так надо купить у Израиля изучить и сделать для себя лучше
    MIG00001
  7. Dreamboat Сегодня, 14:18
    А-мерзкие, журналисты решили попиарить свою очередную вундервафлю, которая даже в США пока толком не принята на вооружение.
    С вопросом перехвата беспилотников и ракет наши ПВО справились не в пример лучше американских и даже израильских (где выстроена сложная и многоуровневая система, которая периодически нет-нет да и пропустит Касам). А с 82 мм. минометом со скорострельностью "Василька" еще надо посмотреть как эта система справится.
    В Афганистане базы США и союзников продолжают страдать от минометов с большим калибром и меньшей скорострельностью....
    Так зачем этот бред перепечатывать?
    Dreamboat
  8. mkop Сегодня, 14:20
    А мне вот другое интересно. Сколько стоит минометный выстрел и сколько выстрел противоракетой? Долго так можно от мин отбиваться?
    mkop
  9. Strashila Сегодня, 14:27
    А чЁ... реально смогут серию 120 выстрелов в минуту из Василька перехватить... даже пусть 40 выстрелов...чЁ... реально смогут... вычислитель с ума сойдет... да у них столько ракет в ПУ нет... все это для отражения единичных пусков или выстрелов.
    Strashila
  10. Pacifist Сегодня, 14:30
    Написана полнейшая пурга. Сбивать куполом мины никто не будет, не для того система, это все равно что бомбить золотыми слитками, а C-RAM это старое гумно Фаланкс, который не смог сбить дозвуковую КР, поставленный на колеса, по эффективности он точно не лучше того, что стоит на Панцире. Все будет. Примут Деривацию, доработают новый боеприпас для Панциря и все будет путем. И уж точно не хуже чем у "партнеров", а по цене и подешевле в разы.
    Pacifist
    1. voyaka uh Сегодня, 14:36
      " Сбивать куполом мины никто не будет, не для того система,
      это все равно что бомбить золотыми слитками, "////

      Не по этой причине. Если точка выстрела из миномета меньше,
      чем в 7 км от цели, то Ж.К. не успевает пустить ракету.
      Мина обнаруживается, траектория просчитывается, но перехват
      запаздывает. Нужен лазер.

      Фаланкс с собственным радаром лучше, но
      он забрасывает местность тысячами осколков.
      Если выстрел миномета был из района городской
      застройки (как это бывает в Газе), то
      будут убитые и десятки раненых в округе. ООН сожрет с потрохами.
      Поэтому от Фаланкса у нас отказались сразу.
      voyaka uh
      1. _Ugene_ Сегодня, 16:21
        по факту нет эффективной системы в мире от минометного обстрела с 2-4 км?
        _Ugene_
        1. voyaka uh Сегодня, 17:23
          C-RAM, вроде, пару раз успешно срабатывала в Афганистане,
          охраняя полевые военные базы американцев. Но базы там строят
          в пустой местности, осколками можно все вокруг засыпать.
          А подкрасться с минометом трудно. Но подкрадывались.
          voyaka uh
  11. afrikanez Сегодня, 14:31
    Это заявление ни, что иное как подстёгивание очередного витка гонки вооружения. А если мы скажем чего нет у америкосов, у них глаза, не только на лоб, полезут. Так, что это лишний раз говорит о том, чего америкосы добиваются своей политикой и запугиванием.
    afrikanez
  12. Topotun Сегодня, 14:38
    Как в том мультфилме (про дядю Федора) - "ты дядя Федор неправильно будерброд ешь... Его надо есть колбасой вниз, так вкуснее...."
    Topotun
  13. faterdom Сегодня, 14:53
    А пули они там не сбивают у себя? Во-первых, эту двухкилометровую зону надо просто контролировать, агентурно, технически и еще всякими разными способами, а то и от броска ручной гранаты придется что-то придумывать. В время еще Второй мировой обоими сторонами применялся просто хаотический бессистемный обстрел передовой полосы, что крайне затрудняло работу тех, кому в этой полосе приходилось работать (разведчики, саперы, связисты, наблюдатели). Во-вторых, мы скрупулезно и последовательно отвечаем на такие вещи: например те, кто направил на нас беспилотники и не успел наследующий день бежать оттуда были хорошенько зачищены.
    faterdom
  14. Bob57 Сегодня, 15:22
    Система США на показ !
    Bob57
  15. Genry Сегодня, 16:30
    Уже существуют радарные системы обнаружения траектории мин (одна из функций), например РЛС "Аистенок". С неё передавать целеуказание на огневую систему типа ЗАК "Сосна-А" с оптической станцией наведения и 30 мм пушками с программированием снарядов. Нужен новый патрон стреляющий снарядом-мортиркой с фронтальным формированием густого пучка осколков(дробинок, песчинок для попадания по взрывателю мишени) и программируемым счетчиком времени подрыва (может уже есть ?).
    Если использовать полный комплекс ЗАРК "Сосна" (ещё плюс Ракеты), то будут закрыты БПЛА до 4000м и обстрелы крупными ракетами (мелкие неуправляемые ракеты - сбиваются осколочным снарядом). Это закроет все срочные угрозы.
    Genry
  16. sgazeev Сегодня, 18:17
    Купол через раз пропускает самоделки из сектора Газа.Один совет этим советчикам купить презерватив и заткнуться.
    sgazeev
  17. Metallurg_2 Сегодня, 19:56
    Есть другой вариант: в радиусе 2 км разрушить все строения, выжечь всю растительность и открывать огонь на поражение по всему, что зайдет, залетит или заползет в эту запретную зону.
    Metallurg_2
  18. APASUS Сегодня, 20:08
    Интересно для каких целей американские СМИ стали рекламировать израильский комплекс ? Что то не были замечены ранее американцы в лоббировании вооружения и систем где нет клейма Made in USA
    APASUS
  19. капрал Сегодня, 20:11
    ЖК по минам - перебор.
    А вот C-RAM или его продолжение MANTIS нам не помешало бы.
    Вот статья от 2012 года. https://topwar.ru/21633-postupila-na-vooruzhenie-
    pervaya-batareya-zak-mantis.html
    капрал
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